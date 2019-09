TELESFORA BEATRIZ RAMIREZ DE CAMBIASO 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Cirilo Ramirez e Teresa Gancedo Cônjuge: Juan Carlos Cambiaso Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 21 de setembro de 2019 às 14:00h

JOSE ROBERTO UASKA 57 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Miguel Uaska e Eduvirgens Borges Uaska Cônjuge: Marta Muniz Uaska Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 21 de setembro de 2019 às 11:30h

CILENE LUNARDON CHIQUITO 86 anos. Profissão: Filiação: Domingos Lunardon e Leticia Gasparin Lunardon Local do sepultamento: Paroquial Abranches Sábado, 21 de setembro de 2019 às 11:00h

CLEUNICE DE JESUS BARUSSO BUFFARA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Parusso e Zulmira De Paula Barusso Cônjuge: William Buffara Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 21 de setembro de 2019

GENTIL SKRZEK 65 anos. Profissão: Filiação: Antonio Skrzek e Francisca Brandao Cônjuge: Leda Maria Skrzek Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 21 de setembro de 2019 às 10:00h

DANIELE REGINA TINOCO RODRIGUES 38 anos. Profissão: Outros Filiação: Geraldo Aparecido Tinoco e Sonia Maria Tinoco Cônjuge: Alessandro Romeu Rodrigues Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 21 de setembro de 2019 às 09:00h

JANYCE CREMA 86 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Francisco Crema e Maria Trevisol Crema Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 21 de setembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO RODRIGUES 61 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: e Iracema Rodrigues Cônjuge: Maria Luzia Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sábado, 21 de setembro de 2019 às 16:00h

MARIA APARECIDA FALCAO PINTO 87 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Joao Gomes Falcao e Maria Romana M Guimaraes Falcao Cônjuge: Dirceu Buys Pinto Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sábado, 21 de setembro de 2019 às 15:00h

DYJANIR TEIXEIRA MARCHIORI 98 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Manoel Joaquim Teixeira e Paschoa Ferlin Cônjuge: Eugenio Casillo Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 21 de setembro de 2019 às 11:00h

EDOCLIDIO SANTANA 96 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jose Virginia Santana e Celina Maria Santana Cônjuge: Francisca Da Silva Santa Ana Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sábado, 21 de setembro de 2019 às 10:00h

PEDRO TISSEN 81 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Arao Tissen e Ana Tissen Cônjuge: Katarina Tissen Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 21 de setembro de 2019 às 10:30h

JOSE VILSON JUNGLES 66 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Izidoro Jungles e Severiana Carvalho Jungles Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Sábado, 21 de setembro de 2019 às 09:00h

EDUARDO FERREIRA DA COSTA 80 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Francisco Ferreira Da Costa e Maria Fagundes Cônjuge: Helena Picolli Da Costa Local do sepultamento: Cemiterio Campo Largo Da Roseira (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 21 de setembro de 2019

AULINA MARIA CARLOTTO VEZARO 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Carlotto e Silvia Perin Cônjuge: Gilio Guilherme Vezaro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 21 de setembro de 2019

ANA MARIA MACHADO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Jose Machado e Leonor Porcidonia De Jesus Cônjuge: Jose Beraldo Machado Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 21 de setembro de 2019 às 10:00h

ALGACYR JOEL DE CARVALHO 71 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Luiz Carvalho e Olga Dolinski Carvalho Cônjuge: Dalvany Wanderley Guimaraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

JOSE PORTES DE BARROS 81 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Antonio Portes De Barros e Jovina Portes De Barros Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

JORGE BECHER 91 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Leonidas Werneck Becher e Rosina Ferreira Becher Cônjuge: Aldenora Ribeiro Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO DE SOUZA VIEIRA 47 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao De Souza Vieira e Terezinha De Goes Vieira Cônjuge: Regina Maria Santos Moraes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:30h

NEUZA DE JESUS CARRIEL 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Bino Carriel e Francisca Goncalves Carriel Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

SEBASTIAO DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Paulino Dos Santos e Etelvina Vieira Dos Santos Cônjuge: Helena Horobinski Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:00h

ILZAMIR FERREIRA DA ROCHA 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ferreira Da Rocha e Laura Ferreira Da Rocha Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

ESMAEL FELIPE WOJCIKIEVICZ 27 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Waldemiro Wojcikievicz e Elisabete Aparecida Ferreira De Lima Wojcikievicz Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

GILBERTO LARSEN 69 anos. Profissão: Jornalista Filiação: Reinaldo Larsen e Luiza De Souza Larsen Cônjuge: Tania Gracilda Koch Larsen Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 21 de setembro de 2019 às 10:30h

MARIA DE LOURDES STOCCHERO LARA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Stocchero Neto e Domingas Stocchero Cônjuge: Joao Cordeiro De Lara Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:00h

MARIA DE LOURDES CORDEIRO 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Roque Lorusso e Safira De Souza Lorusso Cônjuge: Odair Cordeiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:00h

NICOLAU THIBES NETO 83 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Thibes e Anastacia Oracz Cônjuge: Helena Jubanski Thibes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 09:00h

JOSE GRISOSTINO 78 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Miguel Grisostino e Josefa De Lima Cônjuge: Elena Marcelino Grisostino Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

ALICE LUCAS TEODORO 83 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Jose Lucas e Sebastiana De Oliveira Cônjuge: Angelo Goncalves Cortez Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

SEBASTIAO CALIXTRO 60 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Joao Pedro Calixtro e Maria Josefa Calixtro Cônjuge: Solange Regina Pereira Calistro Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

CRISTIANE DO ROCIO WALACH 56 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Ladislau Walach e Mercedes Da Silva Walach Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:00h

MAURO EGYDIO DE OLIVEIRA 82 anos. Profissão: Administrador(A) Empresas Filiação: Candido Egydio De Oliveira e Iracy Chese De Oliveira Cônjuge: Eudice Apparecida Ravagnani De Oliveira Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

PAULO MACHADO PEREIRA 58 anos. Profissão: Motorista Filiação: Alcides Pereira e Eri Machado Cônjuge: Maria Da Conceicao Amorim Paulino Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

ISAURA MARIETTA CANDIDO 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Henrique Torriani e Adelina Torriani Cônjuge: Waldomiro Candido Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 13:00h

MARIA ELENA LEITES 76 anos. Profissão: Agente Saúde Filiação: Joao Maria Dos Santos e Maria Justina Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

ROMEU MILANI 55 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Eulisses Milani e Ozelia De Oliveira Milani Cônjuge: Ruth Bueno Camargo Milani Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:30h

EDMUNDO GOLENIA 81 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Francisco Golenia e Vitoria Golenia Cônjuge: Tereza Golenia Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

PATRICIA DE JESUS CARDOSO 40 anos. Profissão: Outros Filiação: Carlos Cardoso e Arlete De Jesus Rodrigues Preto Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 10:00h

ALVINA BRAZ FRANCO 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eufranzino Braz e Madalena Biscaia Braz Cônjuge: Ayrton De Oliveira Franco Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019

GLAUCE TEREZINHA SAITO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eugenio Da Silva e Onofra Junqueira Da Silva Cônjuge: Joel Joaquim Urban De Barros Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 13:00h

THERESINHA DA SILVA PARREIRA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Florencio Filho e Laurinda Maria Da Silva Cônjuge: Idenir Alves Parreira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 14:00h

ADRIANO JOSE LEONARDO DA SILVA 35 anos. Profissão: Soldador Filiação: Jose Leonardo Da Silva e Zamira Da Fonseca Silva Cônjuge: Aline Carla Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 17:00h

MIRTES MONTEIRO TEIXEIRA 67 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Raimundo Da Silva e Josefa Monteiro Da Silva Cônjuge: Edson Teixeira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019

SERGIO LUIZ KEPPEL 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Tiburcio Paulo Keppel e Justina Strapasson Keppel Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019

MILTON ALCEU WEISER 97 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Artur Eugenio Weiser e Lucia Weiser Cônjuge: Primerose Fruet Weiser Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 16:30h

CECILIA BRITES DE LIMA PEREIRA 87 anos. Profissão: Outros Filiação: e Francisca De Lima Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019

MARLI PINHEIRO SEGA 76 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Silvestre Pinheiro e Izaura Ferreira Pinheiro Cônjuge: Antonio Francisco Sega Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 20 de setembro de 2019 às 14:00h