ADELAIDE VAISS MARQUES 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Albino Vaiss e Angelica Vaiss Cônjuge: Antonio Marques Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 15:30h

ANNA ODETHE IURK SCHEN 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rodolpho Iurk e Maria Sofia Stadler Iurk Cônjuge: Alcir Costa Schen Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 22:00h

INES LANGA ROCHA 68 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Antonio Langa e Martha Adelaide Ossoski Langa Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019

JOSE MARIA MENDES 82 anos. Profissão: Soldador Filiação: Domingos Conrado Mendes e Maria Das Dores Leite Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 11:00h

ERITA INARA RODRIGUES 34 anos. Profissão: Balconista Filiação: Aluizio Hulse e Ivonete Lucht Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

JOAO CARLOS FERREIRA 67 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Joao Padilha Ferreira e Eduvirges Martins Ferreira Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 09:30h

CLOVIS CARLOS BATISTI 69 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Claudino Jose Batisti e Cecilia Gemma Toazza Batisti Local do sepultamento: Parque São Pedro Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 09:30h

LUCAS SIEBRE GONCALVES 24 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Valdecir Aparecido Goncalves e Silvia Biscaia De Souza Siebre Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

ANA MARIA DE SOUZA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Souza Fernandes e Antonia Mendonca Fernandes Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

ADILSON LIMA LARANJA 78 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Walkir Augusto Laranja e Antonia Lima Laranja Cônjuge: Liraci Peres Laranja Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 21 de Nnovembro de 2019 às 16:30h

WILSON COELHO 82 anos. Profissão: Militar Filiação: Carlos Alberto Coelho e Izabel Lapa Coelho Cônjuge: Ida Meister Martins Coelho Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019

ARACI TEREZINHA CHIQUITO 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eurico Chiquito e Guiomar Cercal Chiquito Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 11:00h

LUCIENE APARECIDA RODRIGUES 41 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lazaro Vicente Rodrigues e Maria De Jesus Rodrigues Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 10:00h

SILVIA FATIMA DE MELLO 54 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Raul Pinheiro De Mello e Gertrudes Pinheiro De Mello Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 10:00h

WALDEMIRO DE MEIRA 88 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Francisco Pereira De Meira e Joaquina Teresa Borges Cônjuge: Maria Leonir Da Rocha Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 09:00h

ARACI PIRES BATISTA 79 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Roberto Pires e Maria Goncalves Dos Santos Pires Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

ALADIR GONZAGA PRESTES 83 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Luiz Gonzaga Prestes e Gertrudes Gonzaga Prestes Cônjuge: Lea Maria De Jesus Picone Prestes Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019

ROSY NADAL NAPOLI 86 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Paulo Nadal e Jacy Cortes Nadal Cônjuge: Ney Euirsow Napoli Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 14:00h

MARIA IRENE MINEO VIDAL 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Mineo e Iracema Tasca Mineo Cônjuge: Antonio Oswaldo Vidal Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 11:00h

MARIA RAIMUNDA DE JESUS 87 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Juvelino Pereira Dos Santos e Carlota Raimunda De Jesus Cônjuge: Raimundo Ferreira Dourado Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 16:30h

ANTONIO LUIZ TOSO 88 anos. Profissão: Gerente Comercial Filiação: Victorio Toso e Rosinha Toso Cônjuge: Maria Ivete Pasternack Toso Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

IDEVALDO PATERNO ALVES 45 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Sebastiao Paterno Alves e Juraci Machado Alves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

SHIRLEI HENNING 44 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Walter Henning e Hildegard Vogel Henning Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 16:30h

CARLOS DA SILVA 53 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Verissimo Da Silva e Altina Serafim Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

LUCI GOIS DOS SANTOS 64 anos. Profissão: Secretária Filiação: Livio Gois Dos Santos e Maria Correia Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 09:00h

RUTH ROCHADEL REIKDAL 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vitor Alexandre Rochadel e Maria De Souza Rochadel Cônjuge: Leocadio Reikdal Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

MAURO NUNES DE OLIVEIRA 54 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Nunes De Oliveira e Maria Venith De Oliveira Cônjuge: Lecy Pereira De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO CARLOS ZILLIG DE FRANCISCO 72 anos. Profissão: Publicitário(A) Filiação: Nicolau De Francisco e Fannie Anna Zillig De Francisco Cônjuge: Rosana De Francisco Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

OMAR ASSIS 90 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Miguel Assis e Noura Nemi Assis Cônjuge: Maria Antonia Arbex Assis Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 20 de Nnovembro de 2019 às 11:00h

RENE JULIO 82 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Isac Julio e Tonilda Probst Julio Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

JURANDIR BUENO DE GODOI 71 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joaquim Bueno De Godoi Filho e Ana Candida De Jesus Cônjuge: Maria Helena Pereira De Godoi Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

YURICO SHOUYA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sukezo Shouya e Yone Shouya Cônjuge: Mario Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

RODRIGO DE OLIVEIRA PETERS 33 anos. Profissão: Motorista Filiação: Nilton Lorena Peters e Sirlei De Oliveira Barbosa Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 16:00h

ANDERSON FERREIRA RAMALHO 29 anos. Profissão: Telemarketing Filiação: Gilme Ramalho e Ivone Da Silva Ferreira Ramalho Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 15:00h

HULDA GORTZ ROGALSKI 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Franz Gortz e Anna Gortz Cônjuge: Henrique Rogalski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 16:00h

LEONI SCHNEPPER SCHOLZ 86 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Fritz Schnepper e Irma Putziger Schnepper Cônjuge: Onadir Rui Scholz Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 15:00h

ROGELSON MARCELLO GUNHA 45 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Benjamin Gunha e Maria Antonia Gunha Local do sepultamento: A Definir

MARIO ESTEVES SILVA 63 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Paulino Da Silva e Juracy Esteves Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019

JAQUELINE SOKOLOSKI 24 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vilson Sokoloski e Francisca Schon Sokoloski Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 11:30h

ELIETE HARTEMANN DOS SANTOS 46 anos. Profissão: Servente Filiação: Pedro Hartemann e Matilde Hartemann Cônjuge: Amarildo Teixeira Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

ROSA TIAGO 71 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Lino Teixeira Da Cruz e Barcilia Pinto Dos Santos Cônjuge: Nicolau Raimundo Tiago Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 15:00h

KATSUO HOSHINO 89 anos. Profissão: Filiação: Tomi Hoshino e Ryohey Hoshino Cônjuge: Satsuko Tabata Hoshino Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

TATIANA MARTENETZ FURIN 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Wlademiro Martenetz e Regina Kleemann Martenetz Cônjuge: Fulvio Furin Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 11:00h

RONALDO DEGMAR DA SILVA 46 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Luiz Da Silva e Maria De Lourdes Oliveira Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 16:30h

ZORAIDE IGNES PEREIRA JORGE 87 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alberto Pereira Jorge Filho e Maria Candida Pereira Jorge Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 14:00h

JOAO BAPTISTA DE LIMA 83 anos. Profissão: Motorista Filiação: Sebastiao Baptista De Lima e Etelvina De Jesus Cônjuge: Apareccida Delise De Lima Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 10:00h

OLIVAR PONCIANO DE PAULA 56 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Sebastiao Ponciano De Paula e Eva Schmidt De Paula Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

JORGE AIRTON BARBOSA 78 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Manoel Antonio Barbosa e Maria Francisca Barbosa Cônjuge: Maria Ivete Franco Barbosa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 10:00h

TEREZA RENILDA CAMARGO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Simoes e Francisca Gomes De Siqueira Cônjuge: Anadir Camargo Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 17:00h

MAFALDA GROTZNER 81 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Batista Taverna e Maria Taverna De Pra Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 10:30h

SERGIO MOREIRA DA ANUNCIACAO 59 anos. Profissão: Engenheiro Eletricista Filiação: Divaldo Lima Anunciacao e Naidalia Moreira Da Anuo Cônjuge: Sonia Mitterbauer Da Anunciacao Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Al Tamandaré-Pr) Te-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 19:00h

ISIS MARIA CARVALHO FERES 73 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Osiris Nascimento De Carvalho e Ivanete Belem De Carvalho Cônjuge: Cesar Coelho Feres Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 11:00h

GIOVANY RIBAS DOS SANTOS 32 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Osni Dos Santos e Erondina Das Gracas Ribas Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 14:00h

ELYSEO MANOEL SEZERINO JUNIOR 46 anos. Profissão: Técnico Informática Filiação: Elyseo Manoel Sezerino e Maria Zely Vieira Sezerino Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019 às 10:00h

MARILIS MICHELE DA SILVA 36 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Acir Da Silva e Vera Lucia Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Terça-Feira, 19 de Nnovembro de 2019

ODILON RUBENS MARTINS ARAUJO E SILVA 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Jonato De Arujo E Silva e Inez Alves Martins Cônjuge: Cleonice De Lima Araujo E Lima Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 18 de Nnovembro de 2019 às 09:00h