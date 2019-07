ANGELINA BEZEIOLI MAZZARIN 93 anos. Profissão: Outros Filiação: Breno Bezeioli e Elisa Paschoalato Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 20 de julho de 2019 às 16:00h

ALICE MACIEL MEYER 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Meyer e Maria Rosa Maciel Meyer Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 20 de julho de 2019

JURACI TEREZINHA BOHME 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Buzzi e Maria Becker Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 20 de julho de 2019 às 15:00h

THEREZINHA JULIANA FRIZZO 81 anos. Profissão: Outros Filiação: Santo Berti e Adelayde Bertholdo Berti Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 20 de julho de 2019 às 17:00h

AIRTON BERGHAHN 60 anos. Profissão: Taxista Filiação: Ary Berghahn e Lyria Mertz Berghahn Cônjuge: Arlete Von Der Osten Berghahn Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Sábado, 20 de julho de 2019

BRUNO HENRIQUE CAETANO DE SOUZA 21 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jeferson De Souza e Tatiane Fatima Caetano Local do sepultamento: A Definir Sábado, 20 de julho de 2019

ANA JULIA MATOS DOS SANTOS 4 anos. Profissão: Menor Filiação: Jean Francisco Dos Santos e Lidiane Nunes De Matos Local do sepultamento: A Definir Sábado, 20 de julho de 2019 às 09:00h

IVETE AFONSO LECH 57 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Eduardo Afonso Portes e Cecilia Woichikoski Afonso Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sábado, 20 de julho de 2019 às 14:00h

THERESE TANIOS FARAH NABHAN 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Tanios Farah e Wadia El Kadi Cônjuge: Fariz Metri Abou Nabhan Local do sepultamento: A Definir Sábado, 20 de julho de 2019 às 17:00h

HONORINDA CAIRES DE CARVALHO 92 anos. Profissão: Outros Filiação: Plinio Caires e Laura Da Silva Caires Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sábado, 20 de julho de 2019 às 10:00h

MARIA MADALENA ANDRADE ROCHA 70 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Antenor Pereira De Andrade e Ondina Santos De Andrade Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 20 de julho de 2019 às 09:00h

DANIELE DE LIMA FARIA 32 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz De Cristo Faria e Mariza Da Luz Lima Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sábado, 20 de julho de 2019

ZITA HALUCH 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Martim Haluch e Josefa Haluch Local do sepultamento: Colônia Muricy (Sao J.Dos Pinhais) Sábado, 20 de julho de 2019 às 09:00h

GILMA RODRIGUES DE MORAES 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Wilmar De Moraes e Eva Oliveira Rodrigues De Moraes Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 19 de julho de 2019

JOSE FERREIRA NETO 81 anos. Profissão: Outros Filiação: Augerio Ferreira e Onofra Soares Cônjuge: Duzolina Maria Condutta Ferreira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sábado, 20 de julho de 2019 às 09:00h

PEDRO BORA BORDUM 65 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Bordum e Sofia Bora Bordum Cônjuge: Hamelora Modrow Bordum Falecida Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sábado, 20 de julho de 2019 às 10:00h

ANTONIO JOSE DE LIMA 53 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nada Consta e Ernestina De Lima Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Sábado, 20 de julho de 2019

MARIA OLGA ZANNI DE AVILA 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Terco Zanni e Colomba Bicigo Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 20 de julho de 2019 às 12:00h

LAUDILINO VIEIRA DO NASCIMENTO 67 anos. Profissão: Filiação: Avelino Vieira Do Nasciemnto e Joaquina Batista Vieira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

EDILSON FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 20 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Wilson Gilberto De Souza Pereira e Eliane Fabricio Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sábado, 20 de julho de 2019 às 13:00h

RAFAEL TAVARES 89 anos. Profissão: Outros Filiação: Alberto Tavares e Henriqueta Tavares Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

JOAO MARIA MOREIRA 62 anos. Profissão: Filiação: Otacilio Bueno Moreira e Ivonete Bueno Moreira Cônjuge: Maria Clelia De Novaes Moreira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 20 de julho de 2019 às 17:00h

OSMAR VALACHINSKI 60 anos. Profissão: Outros Filiação: Luiz Valachinski e Dina Rosa Torino Valachinski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

MARILDA DOS SANTOS RIBEIRO AMARAL 70 anos. Profissão: Outros Filiação: Afonso Ribeiro Dos Santos e Benedita Luiza De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 11:00h

JOSUEL DE SOUZA LIMA 36 anos. Profissão: Filiação: Nao Declarado e Irene Maria De Souza Lima Cônjuge: Veronica Maria Carlos Lima Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Sexta-Feira, 19 de julho de 2019

ROBERTO ALVES NUNES 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alcione Campos Ferreira Nunes e Frieda Alves Nunes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

NACIR FLORES TEIXEIRA 85 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Moacir Teixeira De Faria e Thereza Straioto Teixeira De Faria Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Sábado, 20 de julho de 2019 às 10:00h

ROSILDA MATTANA GESSNER 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Antenor Sebastiao Mattana e Hercilia Gabardo Mattana Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 20 de julho de 2019 às 11:00h

MARIA ARAUJO LOPES 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oswaldo Vieira De Araujo e Helena Rusmayer De Araujo Cônjuge: Rosemburg Lopes Falecido Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 20 de julho de 2019 às 09:00h

VILMA DOUBEK MOTTA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Theodoro Doubek e Hilda Doubek Cônjuge: Ivan Motta Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sábado, 20 de julho de 2019

ELOIR RODRIGUES SANTOS 58 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Maria Rodrigues e Dejanira Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 14:00h

JENIR DAS NEVES 78 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sesinando Das Neves e Rosalina Gomes Castanho Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sábado, 20 de julho de 2019 às 09:00h

MARIO DIOGO ALEIXO 76 anos. Profissão: Outros Filiação: Tiburcio Aleixo e Ana Bini Aleixo Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 20 de julho de 2019 às 10:00h

TERESINHA BUSTAMANTE TAPXURE 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rufino Bustamante e Isaura Macedo Bustamante Cônjuge: Reston Abdalla Tapxure Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 14:45h

IRINEU WALGER 71 anos. Profissão: Outros Filiação: Roberto Walger e Margarida Madalena Walger Cônjuge: Eva Milke Walger Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 20 de julho de 2019 às 11:00h

ILANI LEONORES FONSECA 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Antonio Fonseca e Maria Aparecida Fonseca Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sábado, 20 de julho de 2019 às 11:00h

ANTONIO ARISTEU BORGES 61 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Benedito Antonio Borges e Maria Marcilia Clemente Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

ADIR MARIA MOREIRA CARLI 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Moreira e Hilda Moreira Cônjuge: Edgar Eloir Carli Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sábado, 20 de julho de 2019 às 10:00h

SEBASTIAO GOMES BRITO 89 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Jose Antonio De Brito e Maria Do Carmo Cônjuge: Umbelina Alves Brito Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sábado, 20 de julho de 2019 às 11:00h

JOAO ALVES DOS SANTOS 75 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Otacilio Alves Dos Santos e Marcilia Do Espirito Santos Cônjuge: Neiva Salete De Deus Lima Santos Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

NARZIRA DA SILVA PASSOS 97 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Manoel Da Silva Vieira e Augusta Maria Alves Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:30h

JOAO WAPNIK 89 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Francisco Wapnik e Bronislava Wapnik Cônjuge: Anesia Maria Wapnik Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

WALDIR DE PARIS 66 anos. Profissão: Filiação: Attino De Paris e Claudina Geneveva De Paris Cônjuge: Nadir De Paris Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

FRANCISCO CARLOS FOGGIATTO 61 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Pedro Paulo Jacob Foggiatto e Natalicia Foggiatto Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

SEBASTIAO DA COSTA 81 anos. Profissão: Filiação: Joao Ferreira Da Costa e Perciliana Costa Leite Cônjuge: Maria Onofra De Oliveira Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

FATIMA APARECIDA ANJO DURSO 45 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Olair Anjo Durso e Maria Goncalves Cônjuge: Marcio Da Silva Augustinho Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

PAULO MAIA 78 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Maia e Juvina Maia Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 14:00h

AMANTINO AUGUSTO REIS 93 anos. Profissão: Filiação: Estevao Augusto Dos Reis e Isabel Maria De Jesus Cônjuge: Iderenita Gomes Dos Reis Local do sepultamento: Paroquial De Umbará

ANDERSON FELIX BERNARDO 40 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Joao Batista Bernardo e Zulmira De Fatima Felix Bernardo Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 13:00h

ALBA ORTIZ DE OLIVEIRA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Cassiano Ortiz e Vanina Menezes Ortiz Cônjuge: Dorli De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA DE LOURDES CARPES 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alberto Jose Casagrande e Judith Amalia Casagrande Cônjuge: Elmodir Damasceno Carpes Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

LUCILIA SCHOVAB GONCALVES 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adao Schovab Sobrinho e Ana Figueiredo Schovab Cônjuge: Nicanor Vaz Goncalves Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

SEBASTIAO FERNANDES 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Renato Fernandes e Luiza Fernandes Cônjuge: Nao Soube Informar Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

LUCAS ALEXANDRE WOZIACK PETERS 26 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Revelino Peters e Graciana Aparecida Woziack Peters Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS CABRAL 62 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Osvaldo Cabral e Ana Martins Cabral Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

CARLA MOREIRA DA SILVA 41 anos. Profissão: Auxiliar Odontologia Filiação: Jose Moreira Da Silva e Marly Maria Moreira Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

ADRIANO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 14 anos. Profissão: Estudante Filiação: Valmir Dos Santos e Sebastiana Da Silva Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

CLEIBER ANTONIO CAPELLARI 56 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Reynaldo Capellari e Neiva Pauletto Capellari Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:30h

FRANCISCO CHAVIER DE LIMA 55 anos. Profissão: Outros Filiação: Geraldo Fernandes De Lima e Zulmira Maria De Lima Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:30h

DOMINGOS SABADIM 98 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Luiz Sabadim e Lucinda Ribeiro Pinto Cônjuge: Eunice Candido De Oliveira Local do sepultamento: Tranqueira Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 11:00h

WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA 27 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Jose Donizete De Souza e Silmara De Fatima Fernandes De Souza Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:30h

ARLINDO FRANCISCO RODRIGUES 94 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Eusebio Francisco Rodrigues e Maria Jose Rodrigues Cônjuge: Ercilia Rodrigues De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA HELENA DORTA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Victal De Siqueira e Ovidia Geracina De Paiva Cônjuge: Anesio Faria Dorta Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 11:00h

ROSA WIERZBICKI 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adao Wierzbicki e Catarina Prorok Cônjuge: Adao Wierzbicki Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 17:00h

JOANA MATOZO 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Chapula e Maria Chapula Cônjuge: Florisvaldo Matozo (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

NILTON SCHMIDT 76 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Otto Schmidt e Maria Schell Schmidt Cônjuge: Carmen Susana Santos Schmidt Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

ANTONIO MACHNICKI 70 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Miguel Machnicki e Tecla Machnicki Cônjuge: Neusi Gai Machnicki Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019

LINDOMAR CHIBICHESKI 60 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Guilherme Chibicheski e Argentina Chibicheski Cônjuge: Leoni Chibicheski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 19 de julho de 2019

ROGER WILLIAM DOS SANTOS CHEVONICA 29 anos. Profissão: Motorista Filiação: Dinor Cordeiro Chevonica e Maria Rosa Dos Santos Chevonica Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 16:00h

GENESIO DA SILVA MACHADO 71 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Amador Da Silva Machado e Maria Helena De Jesus Cônjuge: Marizete Goes Machado Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 13:00h

MARCO ANTONIO DE TOLEDO SALCEDO 75 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Antonio De Toledo Salcedo e Diva Dos Santos Toledo Cônjuge: Eliana Arantes Bueno Salcedo Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 19 de julho de 2019 às 09:30h