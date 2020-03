Falecimentos 19.03.2020

LUIZ CARLOS SCHIESSEL 69 anos. Profissão: Almoxarife Filiação: Frederico Joao Carlos Schiessel e Adelgunda Ema Mina Irmengard Schiessel Cônjuge: Diva Da Silva Christofolli Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 20 de março de 2020

PAULO AUGUSTO DE ALMEIDA 77 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Joao Antonio De Almeida e Maria Encarnacao De Almeida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 20 de março de 2020 às 10:00h

GERTRUDES WILTENBURG BERTOLOTTI 90 anos. Profissão: Agente Administrativo Filiação: Nicolau Wiltenburg e Constancia Neese Cônjuge: Osman Bertolotti Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 19:30h

ANTONIO AMORIM DA SILVA 65 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Antonio Candido Da Silva e Maria Amorim Da Silva Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 14:00h

ALCIDES GEREMIAS 66 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joao Geremias e Davina Maciel Leme Sexta-Feira, 20 de março de 2020 às 10:30h

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 31 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Aparecido Donizete Augusto De Oliveira e Nilce Bohun De Oliveira Local do sepultamento: Parque São Pedro Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 14:00h

DEISE ARLETE MARTINS BORGES 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Severiano Zeferino Borges e Thereza Martins Borges Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 19:00h

NIVALDO FELIPE DA SILVA 68 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Valdomiro Felipe Da Silva e Ana Rosa Felipe Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

MARIA CLOTILDE CORREA DA SILVA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Urbano Correa e Martiniana Clarinda Da Silva Cônjuge: Antonio Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de março de 2020 às 09:00h

SUEKO KAMEI 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Takazo Kamaura e Kiyono Kamaura Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020

DALVA JACINTO FARIAS 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mario Joao Jacinto e Iracy Fernandes Jacinto Cônjuge: Ubiratan Farias Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

MARCELO DE BOMFIMM 26 anos. Profissão: Contra-Mestre Filiação: Urias Alexandrino De Bomfim e Ilda Rodrigues De Matos Bomfim Cônjuge: Nilceia Ribeiro Dos Santos Bomfim Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020

JOAO AMAURI NOGGOZZEKY DE OLIVEIRA 61 anos. Profissão: Motorista Filiação: Vicente Gabardo De Oliveira e Thereza Noggozzeky De Oliveira Cônjuge: Vanir Da Cruz Oliveira Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

SEBASTIAO LINO DIAS 65 anos. Profissão: Assessor(A) Filiação: Jose Cirilo Dias e Maria Isabel Neta Cônjuge: Maria Da Conceicao Da Silva Dias Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

HIGOR GOMES 20 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Adriano Gomes e Janete Rodrigues Da Silva Gomes Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

MARIA DE LOURDES BASSANI CANTADOR 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eduardo Bassani e Leonilda De Paula Potier Bassani Cônjuge: Luiz Augusto Cantador Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

LUIZ ROBERTO GOSMATTI 59 anos. Profissão: Soldador Filiação: Luiz Gosmatti e Francisca Teixeira De Almeida Gosmatti Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

DOUGLAS JOSE KEUNE 75 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Henrique Guilherme Keune e Irene Cooper Keune Cônjuge: Leonir Miske Keune Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

RENE ORTIZ DOS SANTOS JUNIOR 45 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Rene Ortiz Dos Santos e Maria Iraci Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

MAURO ALVES PEREIRA 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Domingos Alves Pereira e Josefina Pereira Cônjuge: Darcy Cachalli Alves Pereira Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 19 de março de 2020

GLACI DE ALMEIDA PRADO CARLOS 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alberto De Almeida Prado e Maria Isabel De Almeida Prada Cônjuge: Joao Carlos Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020

OLINDINA IZABEL RODELLI 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eugenio Heiden e Paula Meinster Heiden Cônjuge: Mario Rodelli Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

ESTELLINA ITALIA CIOLA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fortunato Foltran e Lucia Foltran Cônjuge: Humberto Ciola Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 13:30h

MARIA JUSTINA DA SILVA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Orlando Venancio Da Silva e Maria Dos Reis Silva Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 09:00h

SIRIO PAULINO DA COSTA 68 anos. Profissão: Mecânico Eletricista Filiação: Joao Batista Da Costa e Olivia Batista Da Costa Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:30h

ALEXIA RODRIGUES MOTA 22 anos. Profissão: Estudante Filiação: Itamar Peres Mota e Noeli Rodrigues Pego Mota Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de março de 2020 às 17:00h

CICERA CAVALCANTE DA SILVA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Agostinho De Albuquerque Cavalcante e Joana De Albuquerque Cavalcante Cônjuge: Joao Alexandre Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

MARIA FERREIRA BERKEMBROCK 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dorvalino Ferreira Telles e Mathilde Bosi Telles Cônjuge: Sebastiao Berkembrock Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

DURCINEY DE OLIVEIRA SOUZA 58 anos. Profissão: Vigilante Filiação: David Mathias De Souza e Joana De Oliveira Souza Cônjuge: Romilda Dos Santos Apolinario Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

ZILDA PROENCA DE GODOI COSTA 79 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Pedro Rodrigues De Godoi e Conceicao Proenca De Godoi Cônjuge: Diogenes Costa Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

LUIZ DIEGO DE SOUZA 32 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Laercio De Souza e Serli Walter De Souza Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

ALBINA DE QUADRO AROSI 93 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Antonio Francisco De Quadros e Rosa Corbellini Cônjuge: Faostino Arosio Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

CELITA FROTA BARBATO BEVILAQUA 86 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Generio Barrato e Dinorah Linhares Da Frota Barbato Cônjuge: Cliceu Do Rosario Bevilaqua Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

LAERCIO BARBOZA DOS SANTOS 54 anos. Profissão: Filiação: Antonio Pereira Dos Santos e Geoza Barboza Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

ALCINDA TEIXEIRA DOS SANTOS 66 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Albino Teixeira Dos Santos e Furtunata Maria De Paula Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 14:00h

MARIO DE SIQUEIRA DE ALMEIDA 76 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Sisino Rodrigues De Almeida e Eliza Nunes De Siqueira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

RUI MARANHAO 64 anos. Profissão: Engenharia Florestal Filiação: Laertes Maranhao e Maria Apparecida Maranhao Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 20:00h

JOAO MERCES RAMOS PEREIRA 33 anos. Profissão: Soldador Filiação: Charles Merces Braga Pereira e Eliana Ramos Pereira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

JOSE ADIMAR KOTKONSKI 55 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Leopoldo Kotkonski e Gracinda Dos Santos Kotkonski Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

ANTONIO CALBERIM DA SILVA 72 anos. Profissão: Auxiliar Contabilidade Filiação: Antonio Da Silva Reis e Maria Correa Da Silva Cônjuge: Vilmaria Terezinha Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

SIMONE CRISTINA STEFANCZAK 41 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sergio Stefanczak e Vilma Axiles Barboza Stefanczak Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 14:00h

OSMAR FERREIRA BRANCO 48 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Francisco Branco e Irene Ferreira Branco Cônjuge: Raquel Vogel Branco Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 13:00h

JOAO APARECIDO DA SILVA 56 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Jose Leite Da Silva e Delcia Da Silva Cônjuge: Beatriz Aparecida De Oliveira Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 15:00h