Falecimentos 19.02.2020

SEBASTIAO AMADEU DE CARVALHO 90 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Amadeu Berto De Carvalho e Rosalia Maria De Jesus Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020

GELSON BRAGA SANTOS JUNIOR 22 anos. Profissão: Técnico Manutenção Filiação: Gelson Braga Santos e Claudineia Fernandes Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

INGRID PAULS 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Geraldo Pauls e Ana Pauls Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

CLAYTON DIDAS ALVES BATISTA 31 anos. Profissão: Estudante Filiação: Ildasio Alves Batista e Roseleida De Fatima Matos Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 14:00h

ORLANDO CORDEIRO 73 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Cordeiro e Josefa Capelasso Cônjuge: Juraci De Oliveira Cordeiro Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020

CLEUSA DE FATIMA LUIZ 63 anos. Profissão: Diarista Filiação: Aparecido Luiz e Maria Joana Luiz Cônjuge: Carlos David Goncalves De Lima Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

JAIME RIBEIRO DA LUZ 74 anos. Profissão: Encanador(A) Filiação: Joaquim Ribeiro Da Luz e Albina Moreira Da Luz Cônjuge: Ana Lucia Pereira Da Luz Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

ILDA MEDEIROS 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Emiliano Cezinando De Prado e Idalina Macedo Do Prado Cônjuge: Sylvio Medeiros Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

Maria Francisca Bonfim 90 anos. Profissão: Lavadeira Filiação: Salvador Bonfim e Maria Da Conceicao Pereira Cônjuge: Ataide Ribeiro Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 09:00h

DOMINGOS GABRIEL 92 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Paulo Gabriel e Maria Ines Cônjuge: Sebastiana Salviano Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 09:00h

SABRINA ALVES DA SILVA 32 anos. Profissão: Analista Recursos Humanos Filiação: Edison Luiz Da Silva e Evandra Aparecida Alves Da Silva Cônjuge: Peterson Stadler Da Silva Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

AGATA FERRARINI JACOMIT 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Emilio Ferrarini e Maria Fracaro Ferrarini Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 09:00h

WILLIAN ROBERTO BRAZ DOS SANTOS 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Marins Alves Dos Santos e Celia Braz Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

Michael Jonathan Lemes De Souza 24 anos. Profissão: Segurança Filiação: Joao Maria Carneiro De Souza e Marlene Da Aparecida Lemes Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

HERCULANO MARTINS DE MEIRA 71 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joao Francisco Martins e Escolastica Alves De Meira Cônjuge: Maria Vidal De Meira Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

OSVALDO KAIUTE 70 anos. Profissão: Economista Filiação: Jose Kaiute e Lidia Valbecoski Kaiute Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

CARLOS KRZIZANOWSKI 73 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alwin Krzizanowski e Maria L Krzizanowski Cônjuge: Maria De Lurdes Delmondes Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020

OZILDA ALEIXO RIGONI 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Claudio Aleixo e Marina De Lourdes Aleixo Cônjuge: Jairte Marcos Rigoni Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

JAYME RODRIGUES DOS ANJOS 83 anos. Profissão: Militar Filiação: Octacilio Rodrigues Pereira e Rosa Dos Anjos Cônjuge: Lucia Martins Dos Anjos Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

ADAILDO DE GODOY 69 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Saturnino De Godoy e Iracema Teles De Godoy Cônjuge: Salete Maria De Godoi Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 09:00h

JOSE NAGIBE PEREIRA 59 anos. Profissão: Agente Penitenciario Filiação: Ermelino Pereira e Alsirina De Faria Pereira Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 10:00h

JOAO FIGURA 61 anos. Profissão: Motorista Filiação: Tomaz Figura Neto e Rosa Figura Cônjuge: Anastacia Hancz Figura Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020

JOSE MARTINS BERTASSO 68 anos. Profissão: Sapateiro Filiação: Andre Martins Sanches e Eliza Bertasso Sanches Cônjuge: Maria Rampani Martrins Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 20 De fevereiro de 2020 às 16:00h

VALDEMAR TOMAZ DA SILVA 99 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: e Antonia Maria Da Conceicao Cônjuge: Amuciata Ferreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:30h

ANELIESE ADA HAUSER 82 anos. Profissão: Secretária Filiação: Afonso Gustavo Hauser e Ana Felis Hauser Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

JOSE CAVALHEIRO DO AMARAL 81 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Fredolino Cavalheiro Do Amaral e Orminda Goetten Cônjuge: Neiva Ferri Cavalheiro Do Amaral Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:00h

MARIA DOS SANTOS FONSECA 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Lourenco Da Fonseca e Benedita Dos Santos Fonseca Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

AUREA INEZ DITZEL BUHRER 76 anos. Profissão: Filiação: Affonso Dietzel e Naier Da Silva Ditzel Cônjuge: Nelson Edegard Buhrer Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lucas Joaquim Guimaraes e Maria Alves Guimaraes Cônjuge: Joao Martins De Oliveira Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

CIRENE IZABEL MARCHESINI SCHERRER 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Marchesini e Anna Thereza Marchesini Cônjuge: Olavo Scherrer Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 11:00h

DAMIAO SALES 85 anos. Profissão: Auxiliar De Manutençao Filiação: Antonio Sales Sobrinho e Cecilia Sales Feitosa Cônjuge: Edna Mendes De Araujo Sales Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:30h

ALEXANDRE DE SOUZA MELLO FERREIRA 23 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Anderson Jose De Oliveira Mello Ferreira e Adriana Almeida De Souza Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

RENATO MOREIRA DE PAULA 60 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Luiz De Paula e Juvina Moreira De Paula Cônjuge: Marlene Nascimento Machado De Paula Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

DOZOLINA MACHADO RIBEIRO 82 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Antonio Machado e Maria Santina De Jesus Machado Cônjuge: Florencio Lemos Da Silva Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:30h

ROQUE SIDNEI RANTHUN 68 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Carlos Aparicio Ranthun e Maria Alves Ranthun Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 15:00h

ERCULANO FERRAZ 78 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Agenor Ferraz e Angelina Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

EVERTON LUCIANO CHAGAS FAGUNDES BRANCO 29 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Luiz Fagundes Branco e Lurdes Maria Chagas Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:30h

FILIPE DA SILVA CASTRO NASCIMENTO 21 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Enio De Castro Nascimento e Joelma Da Silva Nascvimento Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:30h

ANTONIO APARECIDO VICTOR 78 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Victor e Amabele Palmanhane Cônjuge: Marlene Terezinha Victor Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

MARIA FRANCISCA ANHAIA DA ROSA 37 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Informado e Maria Teresinha Da Rosa Delfes Cônjuge: Fabio Teixeira Dos Reis Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

MARCIO DE ALBUQUERQUE 37 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Maturino Martiniano De Albuquerque e Sueli Berton De Goes Albuquerque Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 15:00h

ARLINDO FERREIRA DE QUEIROZ 66 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Pedro Ferreira De Queiroz e Celestina Alves De Queiroz Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 13:00h

ANTONIA SETIM MORO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Moro e Maria Setim Moro Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:30h

WALTER LAMAISON SALAS 62 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Walter Laimason Sarla e Martha Teresa Salas Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

IVONE MARGOT GILBERT 68 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Oscar Gilbert e Maria Luzia Gilbert Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 17:00h

THEREZINHA LEITOLES 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Reinaldo Casagrande e Jandira Casagrande Cônjuge: Celso Leitoles Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 16:00h

MATILDES GORSKI 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Gosloski e Maria Magdalena Cosloska Cônjuge: Estefano Gorski Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 14:00h

ALBERTO THEODORO SWIECH 90 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Ignacio Swiech e Maria Swiech Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 07:00h

JOSE AURELIO LIMA DE LARA 74 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Jose De Lara e Josefina Lima De Lara Cônjuge: Vera Lucia Conk De Lara Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 18 De fevereiro de 2020 às 13:30h

WELINTON MANOEL GONCALVES 49 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Manoel De Paula Goncalves e Zafira De Souza Goncalves Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 10:30h

LUIZ BRANDINI 61 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Valdomiro Brandini e Amelia Brandini Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 19 De fevereiro de 2020 às 10:00h