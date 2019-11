EMILIO SILVA DOS SANTOS 62 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Andre Silva Dos Santos e Maria Woydilo Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 de novembro de 2019 às 11:00h

CLEVERSON NOBREGA BASTOS 40 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Agenor Joao Bastos e Ivonete Da Nobrega Costa Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019

ONDA MASSANEIRO 105 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Dos Santos Rocha e Cantilia Maria Da Rocha Cônjuge: Raul Massaneiro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

FIDELINA PEDROZO DE FLOR 86 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Almerindo Pedrozo e Irene Mora Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019

ALZIRA ILARIO ESCHIPIO 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ciro Ilario Dos Santos e Ursulina De Lima Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 11:00h

DIVA EDITE DOS SANTOS ALIPIO 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olimpo Lisboa Dos Santos e Verginia Leprevost Dos Santos Cônjuge: Jose Amilton Cavalheiro Alipio Local do sepultamento: Municipal De Tijucas Do Sul Terça-Feira, 19 de novembro de 2019

SUELY APARECIDA LUPO DE ANDRADE 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Feliberto Fiore D Orazio e Helena Romero D Orazio Cônjuge: Jose Alberto Lupo De Andrade Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 de novembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO LUIZ FERREIRA 57 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Manoel Adao Ferreira e Nair Barbosa Ferreira Cônjuge: Doraci Lima De Pontes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

CLAUDIELLY POSSANI SANTOS 5 anos. Profissão: Filiação: Claudio Pereira Oliveira Santos e Noeli Teixeira Possani Santos Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 19 de novembro de 2019 às 10:00h

HEITOR BARVIK SOARES 76 anos. Profissão: Motorista Filiação: Juvenal Soares e Maria Cristina Barvik Soares Cônjuge: Hilda Fagundes Soares Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

TERESINHA MARIA DE MELO BARBOSA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Custodio De Melo e Carolina Maria De Jesus Cônjuge: Eurides Tomas Barbosa Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

DURVAL DOS SANTOS Data Do Falecimento: Domingo, 17 de novembro de 2019 81 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Joao Paulino Dos Santos e Madalena Gaspar Dos Santos Cônjuge: Maria Felisbina Da Rocha Local Do Falecimento: Hospital – Santa Cruz Local Do Velório: Outros – Capela Municipal De Quatro Barras/Pr Local do sepultamento: Municipal De Quatro Barras – São Sebastião Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h Funerária: Menino Deus (Almirante Tamandaré – Pr) (41) 3657-7377 Nome: Lauro Inacio Kuchta Data Do Falecimento: Domingo, 17 de novembro de 2019 69 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Joao Kuchta e Salomea Crupek Kuchta Cônjuge: Micalina Sluzala Kuchta Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

WILSON WOJTOVICZ 77 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Estanislau Wojtovicz e Maria Do Pilar Wojtovicz Cônjuge: Yara Maria De Morais Wojtovicz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 16:00h

MARIA DE LOURDES MARTINS FREDIANI 76 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Sebastiao Martins De Oliveira e Maria Aparecida Martins Cônjuge: Nelson Frediani Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

APARICIO CAMPOS 95 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Julio Soares De Campos e Maria Soares Costa Cônjuge: Leodovina Aires De Campos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

KAIQUE VITORINI APARECIDO FARIA 25 anos. Profissão: Servente Filiação: Reginaldo Vitorino De Mattos e Elena Ribeiro De Faria Mattos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 16:30h

MARIA DELAZIR DOS REIS 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dinarte Almeida Dos Reis e Olivina Ferreira Dos Reis Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019

VILMA DA SILVA TORRES 85 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alcindo Goncalves Torres e Eva Da Silva Torres Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 19 de novembro de 2019 às 10:00h

ALCIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA 79 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Silva De Oliveira e Cecilia Rodrigues De Moura De Oliveira Cônjuge: Rosenilda Terezinha Da Silva Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

THIAGO FREITAS DOS SANTOS 28 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Nelcilo Pedro Dos Santos e Neuza Freitas Lopes Cônjuge: Juliana Miriam Dos Santos Local do sepultamento: Parque São Pedro Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

TEREZINHA DE JESUS TRINDADE DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria Da Luz Trindade Cônjuge: Pedro Amadeu Dos Santos Local do sepultamento: Parque São Pedro Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 11:30h

MARCIO DA COSTA SELARI 56 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Francisco Selari e Darcilia Da Costa Selari Cônjuge: Iraci Ponciano Selari Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 15:00h

SUELI DO ROCIO MARTINS EVANGELISTA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ciro Martins e Alice Castilho Martins Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 17 de novembro de 2019 às 15:47h

RUI DE PAULA BUENO 69 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Miguel De Paula Bueno e Ivete Correa Machado Cônjuge: Deise De Paula Bueno Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA DO CARMO FALAVINHA MARCON 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Arlindo Falavinha e Elvira Bley Falavinha Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 15:00h

GENILSA CARNEIRO DE OLIVEIRA 44 anos. Profissão: Encarregado(A) Limpeza Filiação: Joao Maria Carneiro e Maria Lodir Carneiro Cônjuge: Jose Nunes De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

ZORAIDA GARCIA LABADIE 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Admar Garcia e Hortencia Lopez Garcia Cônjuge: Euzebio Labadie Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 17 de novembro de 2019 às 11:00h

MARIA DE OLIVEIRA FREITAS 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Batista De Oliveira e Divina Barbosa De Oliveira Cônjuge: Joaquimde Freitas Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

WILSON AUGUSTO SILVA 87 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Dario Silva e Amelia De Oliveira Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 11:00h

LUCAS ALEXANDRE SIQUEIRA DIAS 24 anos. Profissão: Motorista Filiação: Edgar Dias e Rosemilda Siqueira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 16:00h

ANDRELINA PINTO MOREIRA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Pinto De Paula e Maria Amelia Da Conceicao Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

ELZA NEIDE DE LIMA 49 anos. Profissão: Filiação: Adelino De Lima e Casturina Maria De Lima Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

LIA TEREZA DO ROCIO MEIRA 60 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Joao Quadros Cordeiro e Juvelina De Freitas Cordeiro Cônjuge: Benedito Altair Meira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

CLARICE CLARO DA COSTA 69 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Pedro Claro Da Costa e Maria Luiza Da Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 11:00h

LUIZ BORGES DOS SANTOS 73 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Vicente Borges Dos Santos e Maria Alves Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 16:00h

LUCAS AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA Data Do Falecimento: Domingo, 17 de novembro de 2019 19 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Joanir De Oliveira e Ana Paula De Souza De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

VALDIR DE AMORIM 81 anos. Profissão: Desenhista Filiação: Jordino De Amorim e Maria De Amorim Cônjuge: Edina Fonseca De Amorim Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS COSTA 87 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Mario Theopompo Da Costa e Olivia Veiga Costa Cônjuge: Gilce Marita Costa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

MARCOS DA LUZ PRESTES 44 anos. Profissão: Encanador(A) Filiação: Celestino De Oliveira Prestes e Juraci Da Luz Prestes Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 01:00h

TEREZINHA NUNES GLOCK Data Do Falecimento: Domingo, 17 de novembro de 2019 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Nunes Da Silva e Maria Pereira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019

ROQUE DE OLIVEIRA 70 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Eurico De Oliveira e Francisca Da Conceicao Cônjuge: Yara Rita Silva De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 17:00h

BENEDITA DO CARMO DA SILVEIRA LIMA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Santilio Rodrigues Da Silveira e Maria Da Gloria Batista Da Silveira Cônjuge: Licindo De Lima Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019

BENEDITA DE ARAUJO AMARAL 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Rodrigues De Araujo e Izaltina Alves De Paulo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 09:00h

ELZA TERESINHA MACHADO ALVES 73 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Teixeira Machado e Modesta Tezza Machado Cônjuge: Manoel Cecilio Alves Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019

ANDREY ALLOIS MAAHS LIEBL 28 anos. Profissão: Técnico Filiação: Luiz Antonio Liebl e Ilza Aparecida Maahs Cônjuge: Jessica Eloa Machado Liebl Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 16:30h

MARLI TEREZINHA PARTIKA DA LUZ 55 anos. Profissão: Caseiro(A) Filiação: Joao Partika e Rozinha Ferreira Partika Cônjuge: Sebastiao Guides Nunes Da Luz Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

SARA CRISTINA DA SILVA MACIEL 21 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Maria Maciel e Silmara Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 10:00h

MARIA LEMES CORDEIRO 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Lemes Cordeiro e Luiza Maria Catarina Cônjuge: Sebastiao Costa Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

IRACEMA DE BRITO KUBERSKI 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Jose De Brito e Maria Luiza De Oliveira Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 09:00h

LISETTE VIEIRA MARINHO 58 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Joao Vieira Marinho e Sebastiana Cardoso Marinho Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Segunda-Feira, 18 de novembro de 2019 às 09:00h

LIVALDO NETZEL 88 anos. Profissão: Supervisor(A) Produção Filiação: Joao Netzel e Iracema Carvalho Netzel Cônjuge: Rosa Berton Netzel Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

ODANIR KLOSS 82 anos. Profissão: Gerente Filiação: Francisco Kloss e Margarida Kloss Cônjuge: Nuncia Ferreira Kloss Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

ANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Pereira Dos Santos e Adelina Maria De Jesus Cônjuge: Jesuino Viana Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Domingo, 17 de novembro de 2019 às 16:00h

BALDOINA DE ALMEIDA GUEDES PONTE 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sezinando De Almeida Guedes e Carmelina De Almeida Guedes Cônjuge: Alfredo Pereira Ponte Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 17 de novembro de 2019 às 16:30h

INEZ ALVES DE MORAES 86 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Manoel Alves Rodrigues e Antonia Aparecida Ferreira Rodrigues Cônjuge: Amantino Antonio De Moraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

GLAIR AMARAL PATRUNI 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Teixeira Do Amaral e Antonia Amaral Cônjuge: Tufi Patruni Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

ANELISE VIEIRA SANTOS 34 anos. Profissão: Outros Filiação: Jonas Santos e Leonice Vieira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h

THIAGO LEITE DA SILVA 29 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Elias Leite Da Silva e Aneli Do Carmo Barbosa Cônjuge: Andressa Alves Amaral Da Silva Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Domingo, 17 de novembro de 2019 às 17:00h