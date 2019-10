BEATRIZ STEFANICHAN DE ALMEIDA SANTOS 25 Anos. Profissão: Professor(A) Educação Física Filiação: Mauricio Oliveira De Almeida Santos e Nilce Regina Stefanichan De Almeida Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 09:00h

MARIA APARECIDA GOMES LEMOS 63 Anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Vicente Lemos De Oliveira e Maria Gomes Rocha Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA 55 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Osni Teixeira e Eugenia Stefens Texeira Local do sepultamento: Parque São Pedro Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 16:30h

VILSON BREJINSKI STALL 70 Anos. Profissão: Motorista Filiação: David Stall e Florentina Brejinski Stall Cônjuge: Luind Stall Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

TYAGO VINCCENT ALVES 35 Anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Roberto Benedito Alves e Cilamar Woiciekowski Alves Cônjuge: Jaqueline Cordeiro Rios Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

EVA DAS DORES MARIANO 79 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pedro Neves e Maria Camila Das Dores Cônjuge: Agostinho Mariano Local Do Falecimento: Hospital – Cajuru Local Do Velório: Direto Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

ANTONIO MARQUES DE LIMA 56 Anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Odorico Alves Lima e Francisca Marques De Lima Cônjuge: Cleudemir Lima Da Silva Marques Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019

ANIZIO MARCELINO RODRIGUES 72 Anos. Profissão: Outros Filiação: Hermenegildo Rodrigues e Patricia Marcelino Rodrigues Local do sepultamento: Cem Mun Nsa Sra Do Carmo (Paranagua/Pr) Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019

ANA HELENA VELLOSO BRANDAO SERRANO 56 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Erny Luiz Brandao e Julia Velloso Brandao Cônjuge: Jose Maria Orefice Serrano Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

ICLEA COSTA ANDRADE 83 Anos. Profissão: Outros Filiação: Alexandre Da Costa e Francisca Apolinaria Da Costa Cônjuge: Joao Da Luz Andrade Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

JOSE TIBURCIO DA SILVA FILHO 85 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Tiburcio Da Silva e Geralda Benedita Dos Santos Cônjuge: Lazara Da Cunha Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 13:30h

JOHNATAN DE MORAIS DANTAS 25 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Benedito Aparecido Dantas e Marta Jose Morais Dantas Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 09:30h

ERENILSON ANTONIO DOS SANTOS 55 Anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Elias Barbosa Dos Santos e Conceicao Cunha Dos Santos Cônjuge: Elisabete Aparecida Levinski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 11:00h

LUIZ LOPES DA SILVA 73 Anos. Profissão: Outros Filiação: Joaquim Lopes Da Silva e Alfa Maria Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 18 de outubro de 2019 às 11:00h

FRANCYLENA CAMARGO PASQUINI 79 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Swenon Montes De Camargo e Marfisa Conceicao Camargo Cônjuge: Ricardo Pasquini Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

ALCIONE DE JESUS SILVA 55 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Pedro Ferreira Da Silva e Rosa Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 16:30h

NOELY ROZA DO AMARAL 95 Anos. Profissão: Dentista Filiação: Guilherme Griebeler e Lucia Griebeler Cônjuge: Celso Do Amaral Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

JUCIMAR SOARES DOS SANTOS 49 Anos. Profissão: Servente Filiação: Otavio Soares Dos Santos e Maria De Lourdes Santos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

NIZIA BRANDAO DE PADUA 95 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Ferreira Brandao e Antonia Vieira De Medeiros Cônjuge: Evaristo Gomes De Padua Filho Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

ORESTES OLIVEIRA MOTA 80 Anos. Profissão: Engenharia Florestal Filiação: Vitor De Oliveira Mota e Maria Becker Mota Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

ANTONIO CARLOS CRUZ DA FONSECA 50 Anos. Profissão: Lavrador Filiação: Domingos Sampaio Da Fonseca e Maria Geny Cruz Da Fonseca Cônjuge: Juraci Aparecida Fonseca Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

OTACILIO PEREIRA CARNAUBA FILHO 44 Anos. Profissão: Lavrador Filiação: Otacilio Pereira Carnauba e Iracema Pereira Carnauba Cônjuge: Iracema Pereira Carnauba Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

VERCI DE ANDRADE 71 Anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Antonio Luiz De Andrade e Emilia Paz Souza Cônjuge: Helena Lima De Andrade Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 11:00h

DINAIR MACHADO 58 Anos. Profissão: Filiação: Joao Alves Machado e Olivia Zuzana Ferreira Machado Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

JOEL MARTINS PARAIZO 88 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Martins De Araujo e Maria Rita Do Paraizo Cônjuge: Nair Pinotti Do Paraiso Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

BRUNA MIKOTA PREU 90 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Mikota e Senka Grabas Cônjuge: Osorio Preu Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

HORACILDO NERI DA SILVA 70 Anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Valdomiro Neri Da Silva e Maria Otilia Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIO NUNES 74 Anos. Profissão: Soldador Filiação: Marcolino Nunes e Aurora Costa Nunes Cônjuge: Marilda Derio Nunes Local do sepultamento: Municipal De Antonina – Pr Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

ARGEMIRO CARLOS SANTANA 54 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Lemes Santana e Hilda Das Dores Santana Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

RENATO CESAR PERICO 37 Anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Joao Carlos Perico e Maria Aparecida De Jesus Perico Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

CLEONICE MANOEL MINAS 56 Anos. Profissão: Ajudante Filiação: Joaquim Manoel Minas e Armorita Quintino Minas Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 15:00h

EDIMIR GUIMARAES DE AZEVEDO 80 Anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Sulidonio Teixeira Guimaraes e Maria De Jesus Lopes Guimaraes Cônjuge: Rubens Mattos De Azevedo Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 16:30h

JULIA DIAS BARBOSA 81 Anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Pedro Antonio Dias e Izabel Barbosa De Almeida Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 16:00h

NOBORU HORIUCHI 89 Anos. Profissão: Engenheiro(A) Agrônomo Filiação: Tsurumatsu Horiuchi e Hatsuno Horiuchi Cônjuge: Kazuko Horiuchi Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

NEUSA APARECIDA ALVES 80 Anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Basilio Da Fraga e Suzana Vaz Coutinho Cônjuge: Jose Aves Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 15:00h

RUBENS MANOEL FRANCISCO DA CRUZ 41 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Benedito Francisco Da Cruz e Adenir Do Amaral Cônjuge: Gisele Do Nascimento Da Cruz Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

SIMIRAMES DE FATIMA DE OLIVEIRA DE GOES 62 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olmiro De Oliveira e Olga Anna Pansera De Oliveira Cônjuge: Jovino Goes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 16:30h

MARILENE DE GOES 61 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Altino De Goes e Leonidia De Goes Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

CLAUDIO MUCIO VALPORTO DE SA 59 Anos. Profissão: Policial Civil Filiação: Moacir Valporto De Sa e Antonia Maxima De Sa Cônjuge: Valeria Haeffener De Melo Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

FLORENCIA MORENO SZAJDA 79 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Moreno Mansano e Maria Perez Goncalves Cônjuge: Jose Szajda Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 16:30h

ANIBAL IORI 65 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Iori e Nereide Aparecida Iori Cônjuge: Ivete Alda Iori Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

ANTOLI MAICON RODRIGUES DE OLIVEIRA 27 Anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Catarino Martinho De Oliveira e Sofia Aparecida Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

WILLIAN GUILHERME PINOTTI PICHURSKI 23 Anos. Profissão: Estudante Filiação: Aderbal Pichurski e Ana Paula Pinotti Cônjuge: Maria Eduarda Ferreira Pichurski Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

RUTH CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES 41 Anos. Profissão: Barman Filiação: Delamar Osmar Nunes e Teresa Cristina De Oliveira Nunes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 15:00h

PEDRO CARMITO SARTORI 59 Anos. Profissão: Office Boy Filiação: Augusto Sartori e Brandina Vidolin Sartori Cônjuge: Margareth Izidoro Sartori Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

JOAO MARTINS DA SILVA 88 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Manoel Martins Da Silva e Olimpia Martins Da Silva Cônjuge: Maria Martins Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

ANTONIO CRISTOVAO SALVADOR 76 Anos. Profissão: Lavrador Filiação: Cristovao Martinho Salvador e Datina Eufrazia Salvador Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 14:00h

LUCIANO WALDERA 44 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Elizabeth Waldera Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 16 de outubro de 2019 às 17:00h

NABIHA ABDULILAH OMEIRI 79 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fahmi Omeiri e Nehaya Omeiri Cônjuge: Abdulilah Omeiri Local do sepultamento: Mulçumano Jardim De Alla Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

NEREU ADAO BIANCATO 63 Anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Pascoal Biancato e Beatriz Serafim Biancato Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

ALICE PEREIRA 93 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Antonio Pereira e Maria Justina Pereira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 10:00h

ARISTIDES VALMOR MESADRI 86 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Rinaldo Mesadri e Emma Mesadri Cônjuge: Adenise Sergina Bracelos Mesadri Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 15:00h

DULCE DE ALMEIDA CREPARDI 70 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joaquim De Almeida e Olga Rocha Das Neves Almeida Cônjuge: Elias Pereira Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019

REGIANE DA SILVA KEPPE 46 Anos. Profissão: Fiscal Operacional Filiação: Luiz Andre Keppe e Eunice Kenkel Keppe Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 13:00h

DIRCEU ANGELO VALLE 65 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Valle e Amalia Esmanhotto Valle Cônjuge: Sueli De Jesus Valle Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 17 de outubro de 2019 às 09:00h