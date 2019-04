PAULO ARAUJO FILHO 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Paulo Soares De Araujo e Maria Do Ceo Oliveira Arauijo Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

FAUSTO DE PROENCA NETO 54 anos. Profissão: Filiação: Gabriel Acacio De Proenca e Mirian Gilda De Proenca Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 10:00h

NICOLAU BURAK 76 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Velodymyro Burak e Maria Ratucz Burak Cônjuge: Ana Okuinski Burak Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

VERA LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LEMES 56 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose David Lemes e Emilia De Oliveira Cônjuge: Plinio Marques Local do sepultamento: Universal Nec Ecu Vertical Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 11:00h

MARIA DA SILVEIRA 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Klostermam e Paulina Pimentel Klostermam Cônjuge: Joao Mendes Da Silveira (Falecido) Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

BRUNO GUIDO KMETZSCH 72 anos. Profissão: Outros Filiação: Guido Gustavo Kmetzsch e Herta Dalhke Kmetzsch Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

CARLOS FREDERICO GUILHERME MINTE 73 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: August Minte e Anastacia Minte Cônjuge: Lucia De Paula Minte Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 12:00h

ANNA GROSSMANN BRANDAO 85 anos. Profissão: Outros Filiação: Erich Grossmann e Vidalvina Grossmann Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 10:00h

ALESSANDRO PIANARO DOS SANTOS 39 anos. Profissão: Motorista Filiação: Eolando Ferreira Dos Santos e Rosa P Dos Santos Cônjuge: Luciana Bilinovski Pianaro Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

DONATILIA MARIA DE ARAUJO 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Herculano Rosa e Maria Ricarda Mariano Cônjuge: Luiz Goncalves De Araujo (Falecido) Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

ALCIDES DE CHAVES 85 anos. Profissão: Outros Filiação: Wenceslau De Chaves e Tiburcia Dos Santos Maia Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 10:00h

VERA LUCIA LOVATO 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mario Lovato e Elvira Lovato Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

MATHEUS IENSEN 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Matheus Iensen e Inocencia Iensen Cônjuge: Mercedes Falavinha Iensen Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 19 de abril de 2019

MARIA DA CONCEICAO DE JESUS 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olivio Xavier De Bar e Maria Luiza Do Carmo Cônjuge: Alceno Jose Soares (Falecido) Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 10:00h

LUIZ MALAQUIAS OLMO 66 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Malaquias Olmo e Maria Malaquias Olmo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 17:00h

MAURICIO VERGILIO 51 anos. Profissão: Servente Filiação: Tiburcio Vergilio e Lidia Vergilio Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 19 de abril de 2019 às 10:00h

JANE APARECIDA CHIARIZZI DE MIRANDA 60 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Benigno Chiarizzi e Evelina Chiarizzi Cônjuge: Jorge Luiz Goncalves De Miranda Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

TERVINA MACHADO DAS NEVES 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sezinando Machado e Cimira Carvalho Dos Santos Cônjuge: Octavino Rodrigues Neves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 16:30h

DURVALINA MARIA DA SILVA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vitor Alves De Aquino e Geralda Maria Jesus Cônjuge: Sebastiao Romualdo Da Silva (Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ec Vertical Q-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

ANGELINA SAKOVICZ 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Inacio Huaskawski e Maria Huaskawski Cônjuge: Valerio Sakovicz Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

DACYR DALMACIO WICTHOFF 67 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Dacyr Jesus Wicthoff e Maria Tereza Wicthoff Cônjuge: Marilda Wicthoff Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 15:00h

EUGENIO BERTO DA SILVA SOBRINHO 70 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Maria Edite Jesus Da Silva Cônjuge: Maria Odete Dos Santos Da Silva Local do sep: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 16:00h

REGINA SOELI DE ASSUNCAO 71 anos. Profissão: Escriturário(A) Filiação: Diogenes Alves De Assuncao e Luiza Cruzetta De Assuncao Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Al Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 18:00h

ANA MARIA DE OLIVEIRA 82 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Antonio Caetano De Oliveira e Maria Francisca De Oliveira Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 09:30h

ANEIDE BOARD PEREIRA 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Leonidas Munhoz Romero e Ivanil Board Romero Local do sepultamento: Cemitério Municipal São Sebastião (Quatro Barras) Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 16:00h

MARILIA LOPES VENTURA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Ayres Lopes e Zulmira De Almeida Lopes Cônjuge: Jose Pereira Ventura Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

ANADIR BASSAN PIAZZETTA 84 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Hugo Bassan e Leontina Bassan Cônjuge: Joao Gilberto Piazzetta Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 16:00h

ORLANDO BENJAMIN ROCKENBACH 70 anos. Profissão: Outros Filiação: Daiano Fridolino Rockenbach e Selvina Rockenbach Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

JOSE MONTEIRO 76 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Adelino Monteiro Pinto e Olivia Pereira Da Rocha Cônjuge: Irene De Jesus Simioni Monteiro Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

VITOR MARCELO SIQUEIRA CORDEIRO 18 anos. Profissão: Estagiário(A) Filiação: Claudio Marcelo Rodrigues Cordeiro e Nara Rainele Siqueira Cordeiro Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

LAURA CHAGAS 53 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Daniel Eufrasio e Tereza Fernandes Chagas Cônjuge: Nilson Eufrasio Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 18 de abril de 2019

BERNADETE LAU 77 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Afonso Lau e Helena Lau Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 18 de abril de 2019

BALDOINA ASSUPCAO DOS SANTOS 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jaquim Goncalves De Assumpcao e Alfrida Munhoz Dos Santos Cônjuge: Claudio Munhoz Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 17:00h

RAIMUNDO BATISTA DE JESUS 78 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Nao Consta e Julia Batista De Jesus Cônjuge: Janir Domingues De Jesus Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 18 de abril de 2019 às 16:00h

JOSELIA LOBO SANTOS 98 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Jose Bittencourt Lobo e Eutalia Sant Anna Lobo Cônjuge: Oswaldo De Souza Santos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 17 de abril de 2019 às 22:00h