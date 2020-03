Falecimentos 18.03.2020

ELIZABETH APARECIDA DOS SANTOS 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Henrique Trincaus e Ivone De Toledo Trincaus Cônjuge: Miguel Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 11:00h

RIVALDO MARTINS DE LIMA 22 anos. Profissão: Garçom Filiação: Odair Jose De Lima e Maria Aparaecida Martins Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

MANOEL PEDRO DOS SANTOS 68 anos. Profissão: Servente Filiação: e Maria Pedro Dos Santos Cônjuge: Maria Jose Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 16:00h

FELIPE DE LIMA RAMOS 21 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Dirceu Henrique De Ramos e Sirlei Aparecida De Lima Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

APOLINARIO ALVES BRITES 80 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Brites e Brasilicia Brites Cônjuge: Noemi Hahn Brites Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

MARCELO AUGUSTO DE LIMA COUTO 19 anos. Profissão: Garçom Filiação: Marcelo Candido Couto e Andreia De Lima Padilha Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 09:00h

AMADO MURARO 92 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Angelo Muraro e Catharina Zampieri Cônjuge: Leocadia Mocelin Muraro Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

LUCIA JOANITA LEBIEDZIEJEWSKI 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Izidoro Meger e Leocadia Bajerski Meger Cônjuge: Franciszek Lebidziejewski Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 11:00h

PEDRO MENDES 72 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Pedro Mendes e Ambrosia Antunes Cardoso Cônjuge: Maria Nilda Silverio Mendes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

PAULO AFONSO MONTEIRO MARANHAO FARIA 72 anos. Profissão: Engenheiro(A) Eletrônico Filiação: Nivaldo Maranhao Faria e Ercilia Monteiro Maranhao Faria Cônjuge: Suzana Pimenta De Castro Faria Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020

SERGIO MARTINS DE MIRANDA ALBARRACIN 46 anos. Profissão: Segurança Filiação: Aristides Ruiz Albarracin e Andreina Albarracin De Miranda Cônjuge: Sirneide Bento Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 17:00h

JAIRO JOSE DA SILVA 69 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Waldomiro Candido Da Silva e Maria Francisca Da Silva Cônjuge: Sonia Regina Souza Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 16:00h

ANDRE LUIZ PALMA 63 anos. Profissão: Gerente Filiação: Benedicto Palma e Lourdes Ramello Palma Cônjuge: Desconhece O Nome Da Esposa Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 13:00h

RENILDA FOERSTER BAURICH ALVAREZ 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Henrique Adolpho Foerster e Maria Rosa Foerster Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

MARCOS ALCESTE BARBETTA 45 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alceste Barbetta e Leoni Gineste Barbetta Cônjuge: Marcia Adriane De Melo Barbetta Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

ANDERSON SUMIKAWA 41 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Iukinobu Sumikawa e Reiko Sumikawa Cônjuge: Marcela Sumikawa Local do sepultamento: Municipal De Ponta Grossa – Pr Quinta-Feira, 19 de março de 2020 às 10:00h

EUGENIO FERREIRA DE MELLO 57 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Joaquim Ferreira De Mello e Valeria Goncalves De Mello Cônjuge: Marli Martins De Souza Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

PAULO ANGIOLETTI 71 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Ernesto Angioletti e Jurema Angioletti Cônjuge: Rosi Espindola Angioletti Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

AQUELINO MORAES 83 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Altino Moraes e Felicidade Ribeiro De Moraes Cônjuge: Doralice Alves De Moraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 14:30h

CARMELINA CASARIL FACHINI 64 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Reinaldo Jose Casaril e Catharina Casaril Cônjuge: Helio Fachini Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

PEDRO FERREIRA 87 anos. Profissão: Alfaiate Filiação: Lazaro Ferreira e Tereza Rosa Cônjuge: Neide Ligiero Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:30h

TEREZIO KOCHANOWSKI 87 anos. Profissão: Motorista Filiação: Bronislau Kochanowski e Francisca Vieira Kochanowski Cônjuge: Leocadia Kochanowski Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

DARCI LAMOGLIO 67 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Wincart Lamoglio e Anna Mainka Lamoglio Cônjuge: Zelia Klaime Lamoglio Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

ANASTACIA NAROK 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Querelo Dombeck e Ana Dombeck Cônjuge: Antonio Narok Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

DERALDINA NERES MIGUEL 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Julio Neres De Oliveira e Cecilia Candida Ferreira Cônjuge: Benedito Miguel Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

CELSO JOSE CASTELLAR 81 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Emilio Naval Castellar e Teresa Silva Castellar Cônjuge: Francisca Castellar Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 14:00h

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA 93 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Jose Ferreira De Oliveira e Maria Souza De Oliveira Cônjuge: Maria Goncalves De Araujo De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

MARIA DORALINA BERTON 71 anos. Profissão: Filiação: Alexandre Raska e Maria Salesbram Raska Cônjuge: Joao Osmar Berton Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 14:00h

LAURA CARDOSO HOGGS 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto Cardoso e Luiza Cardoso Cônjuge: Henrique Bernardo Hoggs Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 10:00h

IGNEZ BERTOLDI 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bernardo Quichstedt e Edwirges Krahl Quichstedt Cônjuge: Silvio Felice Bertoldi Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 15:30h

JOAO DE DEUS SANTOS 84 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Pedro Dos Santos e Josefa Viteze Santos Cônjuge: Teresinha De Jesus Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

WAGNER CANATTO 71 anos. Profissão: Representante Filiação: Dionizio Canatto e Carmen Gomes Canatto Cônjuge: Milna Mariza Canatto Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020

ELENICE PEREIRA LEMES 58 anos. Profissão: Outros Filiação: Josias Marins Lemes e Eni Pereira Lemes Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

MARIA MADALENA DE SOUZA LEAL COSTA SILVA 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jaime Moreira Leal e Dejanira De Souza Leal Cônjuge: Arnaldo De Souza Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 14:00h

MARTHA FRANCISCO 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Ferreira Da Silva e Masilia Ferreira Da Paz Cônjuge: Pedro Francisco Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 16:30h

ELVIRA BRAUHARDT HESSEL 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hugo Paulo Brauhardt e Henriette Alvina Brauhardt Cônjuge: Joao Hessel Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

NELSA CARMEM MENDES VALDIR 81 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Rui Gomes Mendes e Hilderberta Arins Mendes Cônjuge: Osni Valdir Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 14:00h

CELIA FABROWSKI 78 anos. Profissão: Diarista Filiação: Antonio Fabrowski e Miquelina Calabode Fabrowski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

ETELVINO ANTONIO DE CASTILHO 77 anos. Profissão: Motorista Filiação: Otacilio Antonio De Castilho e Ezelina Da Silva Tome Cônjuge: Maria Jose Siqueira De Castilho Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

KOSO KURIYAMA 81 anos. Profissão: Militar Filiação: Sokiti Kuriyama e Sheki Kuriyama Cônjuge: Myriam Elisa Kuriyama São Francisco De Paula Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 10:00h

NORMA CAMARGO 58 anos. Profissão: Recepcionista Filiação: Nelson Camargo e Nair Rocha Camargo Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 17:00h

GLAUCIA RIBEIRO BORGES 48 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Gilberto Sebastiao Ribeiro Borges e Geni Salomao Borges Cônjuge: Eduardo Rabello De Faria Neto Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 16:00h