Falecimentos 18.02.2019

NOME: ROSANE MARGARETE COSTA 38 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Alves Da Costa e Julia Alves Da Luz Costa Cônjuge: Alberto Faria Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 16:30h

JADE KELLI DE OLIVEIRA VIEIRA 21 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Reinaldo Rodrigues Vieira e Fatima Nunes De Oliveira Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 10:00h

ARTHUR ANNIES 88 anos. Profissão: Almoxarife Filiação: Max Annies e Augusta Pape Cônjuge: Ignez Annies Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 10:00h

ODETE MANFRON SANDRI 83 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Manfron e Inglezinha Dallastella Manfron Cônjuge: Bortolo Sandri Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 10:00h

MARIA LUIZA HOEBA FITZ 69 anos. Filiação: Alberto Henrique Hoebe e Oltilia Buar Hoebe Cônjuge: Pedro Fitz Local do sepultamento: Tranqueira Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 12:00h

ELI CONDEMIR LOPES 84 anos. Profissão: Oficial Filiação: Godofredo Lopes e Maria Eliza Carneiro Lopes Cônjuge: Iracema Rodrigues Lopes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

MARCO ANTONIO DOS SANTOS 43 anos. Profissão: Outros Filiação: Jorge Dias Dos Santos e Maria Terezinha Moura Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019

MARIA FRANCISCA GREINER 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Julio Greiner e Juvenilha Helena Da Costa Cônjuge: Joao Ortiz (Falecido) Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

JOYCE KINCZESKI 21 anos. Profissão: Bombeiro(A) Filiação: Nao Declarado e Jacqueline Kinczeski Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019

EDINO LANDIN MARCHANDO 58 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Jose Marchando Sanches e Maria Aparecida Landin Cônjuge: Maria De Lourdes Palopoli Marchando Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 09:00h

ANDRE APARECIDO DOS REIS 34 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Antonio Dos Reis e Creusa De Fatima Dos Reis Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

MITUNO HASHIMOTO 81 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Kozo Hashimoto e Shima Hashimoto Cônjuge: Dynarte Pires Da Cruz Local do sepultamento: Municipal São José (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 11:00h

NIVALDO DA SILVA 73 anos. Profissão: Frentista Filiação: Gevarsio Bernardo Da Silva e Zulma Nascimento Da Silva Cônjuge: Maria Celia Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

NELSON CAUREO FAGUNDES 81 anos. Profissão: Motorista Filiação: Francisco Dos Santos Fagundes e Almerinda Caureo Fagundes Cônjuge: Leodomira Do Prado Fagundes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

MIGUEL PATLA 90 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Alexandre Patla e Catharina Patla Cônjuge: Rosa Leichinoski Patla Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Fernandes e Maria Eugenia De Paula Cônjuge: Jaime Del Pont Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019 às 10:00h

EVERSON PUGLIA 43 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Air Puglia e Maria Antonia Montan Puglia Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

LOURDES LEITE MIRANDA 84 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Da Cruz Leite e Olga Fonseca Leite Cônjuge: Erasmo Boucas Miranda Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 14:00h

ELIZABETH INKOTE 70 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Joao Bernardo Darcy Jensen e Maria Josepha Jensen Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 10:30h

DURVAL LOURENCO 92 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Justino Lourenco e Virginia Olivia Lourenco Cônjuge: Ana Ferreira Lourenco Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

CASTURINA DE JESUS BUENO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Maria Antunes e Ana Izabel Ferreira Cônjuge: Frederico Machado Bueno Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 16:30h

FRANCISCA PINOTTI DO PARAISO 81 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Andre Pinotti e Angelina Coroti Cônjuge: Acacio Rosa Do Paraizo Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

EVA COBLINSKI LOEzer 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexandre Coblinski e Antonia Coblinski Cônjuge: Airton Jose Loezer Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 17:00h

LUIZ CLARO DE OLIVEIRA 85 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Pedro Claro De Oliveira e Maria Jose De Jesus Cônjuge: Ernestina Lopes De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2019

MARIA DOS SANTOS MELO 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adriano Jose Dos Santos e Maria Rosa Dos Santos Cônjuge: Eladio Paes De Mello Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 14:00h

AVELINO FERREIRA 61 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Abrelino Ferreira e Ondina Ferreira Cônjuge: Alaide Prestes Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

NEUSA MARIA BONATTO 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto Bonatto e Iracema Zoppo Bonatto Cônjuge: Djalma Branco Falecido Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 09:30h

LUCIANO ALVES 43 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Gervasio Alves e Neuza Araujo Alves Cônjuge: Cleunice Cardoso Alves Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

MARTA GOMES DE LIMA 49 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Atilio Gomes De Oliveira e Emiliana Gomes De Oliveira Cônjuge: Almir Rogerio Freitas De Lima Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

ELISEU RIBEIRO BENTO 54 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Pedro Bento e Maria Rosaria Ribeiro Bento Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 16:30h

ARTHUR ALVES TAVARES Profissão: Menor Filiação: Adelcio Alves Tavares e Patricia Terezinha Taufer Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

JOSE RENATO SILVA PEREIRA 64 anos. Profissão: Outros Filiação: Roberio Nunes Pereira e Zelia Silva Pereira Local do sepultamento: Cemitério Da Sede Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 10:00h

HAMILTON MENEGOLO 86 anos. Profissão: Taxista Filiação: Jose Menegolo e Emilia Da Silva Menegolo Cônjuge: Josephina Terezinha Menegolo Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 10:00h

LOURDES CAMPOS DA SILVA VIANA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Andrade Da Silva e Maria Campos Da Silva Cônjuge: Florisbelo Nunes Viana Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 16:00h

MARILENE DO ROCIO BEDENE MOREIRA 73 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Adolar Lorival Bedene e Iolanda Gabardo Bedene Cônjuge: Pio Eduardo Moreira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

MARCIA ADRIANE DI GIUSEPPE 53 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Marino Di Giuseppe e Rute Di Giuseppe Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 10:00h

CONCEICAO DE OLIVEIRA CORDEIRO 85 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jose Domingues Da Costa e Sebastiana De Oliveira Cruz Cônjuge: Melquides Balles Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

RUBENS CIVIDANES 74 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Cividanes e Matilde Tomeleri Cônjuge: Vera Lucia Coelho Cividanes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 14:00h

LEONOR PIRES 84 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Pires e Luiza Pires Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

MARIA HELENA TRZECIAK 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jan Trzeciak e Wladyslawa Trzeciak Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

OSMARINA APARECIDA DE ANDRADE 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Jose De Andrade e Benedita Pereira Da Silva Cônjuge: Paulo Sergio Da Silva Leite Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019

DALTON INOCENCIO NADALIN 66 anos. Filiação: Waldemar Nadalin e Glacy Angelina Nadalin Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 16:00h

ALZIRA SANTANA LOPES 84 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Francisco Lopes e Madalena Santana Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Domingo, 17 de fevereiro de 2019

ROSANA DOS SANTOS 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nada Consta e Rita Rosa Dos Santos Cônjuge: Benedito Teodoro Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 11:00h

JOSE DOS SANTOS 44 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Antonio Jose Dos Santos e Conceicao Dos Santos Cônjuge: Marta Karpovicz Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 11:00h

FRANCISCO DA MAIA 87 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Jocelin Jose Da Maia e Adelaide Jose De Freitas Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 16:00h

LOURDES FREITAS DOS SANTOS 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose De Souza Freitas e Josefa Porcer Freitas Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 11:00h

MARIA DE LOURDES BARBOSA BOHNN 91 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Consta e Emilia Barbosa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 17:00h

CONCEICAO LOPES THOMAZIINI 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Lopes Fernandes e Conceicao Hernandes Cônjuge: Leao Orlando Thomazini (Falecido) Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 18 de fevereiro de 2019 às 10:30h

ALBERICO BOTTI 91 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Angelin Botti e America Botti Local do sepultamento: Cemiterio Barro Preto Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 17:00h

AIRTON JUVENAL DOS SANTOS 63 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Rides Dos Santos e Maria De Lourdes Silva Cônjuge: Catarina Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 17:00h

ONDINA VAZ CEZAR 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raul Joaquim Vaz e Maria Ferreira Da Costa Cônjuge: Mariop Gomes Cezar Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 17:00h

CARLOS GANDARA MARTINS FILHO 76 anos. Profissão: Médico(A) Veterinário Filiação: Carlos Gandara Martins e Dinah Rolim Gandara Martins Cônjuge: Nilda Maria Joppert Gandara Martins Local do sepultamento: A Definir Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 17:00h

LOURIVAL ALVES DOS SANTOS 40 anos. Profissão: Motorista Filiação: Santilio Alves Dos Santos e Rosalina Da Silva Santos Local do sepultamento: A Definir Domingo, 17 de fevereiro de 2019

JORGE STOIANOV 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Elias Stoianov e Theodora Stoianov Cônjuge: Odete Araujo Stoianov Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 16:00h

PEDRO BURDA DOS ANJOS 65 anos. Profissão: Sapateiro Filiação: Jose Alves Dos Anjos e Antonina Burda Dos Anjos Cônjuge: Iraci Bechi Dos Anjos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 17:00h

ORLANDO ALVES DOS SANTOS 60 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Benedito Alves Dos Santos e Terezinha Do Espirito Santo Cônjuge: Rute Da Fonseca Rodrigues Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 15:00h

JOSE FRANCISCO DA SILVA 77 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Nao Declarado e Caciana Francisca Da Silva Local do sepultamento: A Definir Domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 15:00h