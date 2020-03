Falecimentos 17.03.2020

JOANA ALVES DE LIMA 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Alves Dos Santos e Isolina Telles Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 15:00h

NADIR GAMA CAMELO 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nilo Alves Gama e Philomena Fernandes Gama Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 09:00h

NEIDE PEREIRA DA SILVA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Isaias Pereira Da Silva e Candida Pereira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

DIONE TREVISAN PADLESKI 61 anos. Profissão: Outros Filiação: Odilon Trevisan e Madalena Batista Trevisan Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 14:00h

ANICETO NUNES 95 anos. Profissão: Outros Filiação: Manuel Nunes e Margarida Rosa Cônjuge: Leopoldina De Jesus Duarte Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020

MARIA DOS ANJOS PEREIRA 67 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Jose Goncalves De Oliveira e Dolvina Jorge De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

SIDNEI MENDES 61 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Laudemiro Mendes e Erci Xavier Mendes Cônjuge: Tarsis Mendes Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 16:00h

IRENE PEREIRA DE LARA 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Venancio Alves Pereira e Godolina Godolfim Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Domingo, 17 De Maio De 2020 às 17:00h

ROGERIO RODRIGUES 41 anos. Profissão: Frentista Filiação: Joao Rodrigues e Miraita Alves Alexandrino Cônjuge: Eliane Debora Kaczyk Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 17 de março de 2020

MARI ADELIA GOMES PEREIRA ROCHA 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raul Gomes Pereira e Ruth Doria De Oliveira Cônjuge: Oswaldo Wilton Seiler Rocha Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

PETRONILHA PIMENTEL FIORI 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Ribas Pimentel e Constancia Ferreira Pimentel Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 18 de março de 2020

AFONSO IRINEU TABARTE DOMANSKI 74 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Ludovico Domanski e Maria Tabarte Cônjuge: Odelia Faustina Domanki Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 18 De Maio De 2020 às 09:00h

LAURO CAETANO FERREIRA 76 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Lauro Ferreira e Idalgisa Bastos Ferreira Cônjuge: Ana Maria Nowak Ferreira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

EUCLAIR DA SILVA TABORDA 79 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Manoel Belisario Da Silva e Elisia Granato Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 11:00h

VANIA REGINA MERCER 67 anos. Profissão: Psicólogo(A) Filiação: Leonidas Da Silva e Maria De Lourdes Novaes Da Silva Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:00h

ERIVALDO LIMA E SILVA 43 anos. Profissão: Filiação: Valdivino Lima E Silva e Elza Felix Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 13:30h

VICTOR EMANUELLE ZENONI 97 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Antonio Zenoni e Izaltina De Lima Zenoni Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 17 de março de 2020

JONAS RODRIGUES DE ARAUJO 101 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Rodrigues Rosa e Maria Clara De Araujo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 09:00h

ANDERSON LUIZ ANDRADE DE LIMA 26 anos. Profissão: Auxiliar Limpeza Filiação: e Patricia Andrade De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

SIRLEI REGINA DALAZUANA 38 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Ilaertes Do Rocio Dalazuana e Leoni Dalazuana Cônjuge: Marcio De Assis Rodrigues Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 10:00h

CLAUDIO ROGERIO BRATFISCH 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Edgar Brastfisch e Thereza Mezzadri Brastfisch Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 18 de março de 2020 às 10:00h

OSWALDO JOAO CALDART 90 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Caldart e Dina Ruaro Caldart Cônjuge: Noely Maria Zilio Caldart Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 19:30h

JOAO REIN 92 anos. Profissão: Outros Filiação: Ivan Rein e Maria Rein Cônjuge: Yolanda Rein Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

MOISES BOGUCHESKI 56 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Theodoro Bogucheski e Iracema Cardoso Bogucheski Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:30h

VENINA JERONIMO DA SILVA PINHEIRO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rubens Jeronimo Da Silva e Donatilia Alves Da Silva Cônjuge: Adao Filemon Pureza Pinheiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:30h

SANDRA BORGES OENNING 49 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Emanoel Oenning e Nair Borges Oenning Cônjuge: Rogerio Dalcomuni Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

LEIA RAYANE SANTIAGO RIBEIRO 27 anos. Profissão: Analista Crédito Filiação: Dirceu Santiago Ribeiro e Jacira Verica Ribeiro Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

JOAO JOSINO DE SOUZA 93 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Francisco Jose De Souza e Maria Santos Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:30h

MARIA HELENA MARCHIORI 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Renato Marchiori e Luzia De Angelo Marchiori Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 18:00h

JURACI DALCUQUE LOPES 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raul Arbigaus e Messias Arbigaus Cônjuge: Jose Dalcuque Lopes Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:30h

EDELER EDITE SILVEIRA 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria Silva Cônjuge: Lucrecio Vicente Silveira Local do sepultamento: Paroquial Abranches Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

EURIDES GARCIA 80 anos. Profissão: Motorista Filiação: Eduardo Garcia e Rita Silveira De Araujo Cônjuge: Maria De Lourdes Garcia Candida Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

RUTH CELIA NUNES MEISTER 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Campos Ferreira Nunes e Lucia Nunes Silva Cônjuge: Alceu Meister Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 11:00h

ROSE MARIE MIRANDA PLEGER 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gratulino Dina De Miranda e Joanita Kolhs Miranda Cônjuge: Peter Franz Pleger Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 15:30h

ROSILDO ANTONIO LEITE 49 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joaquim A Leite e Maria Vieira Leite Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

CLEBER MONTEIRO DE SOUZA 34 anos. Profissão: Motorista Filiação: Valcir Jose De Souza e Santa Monteiro Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

JOSIANE APARECIDA DA SILVA 44 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Batista Da Silva e Aparecida Timoteo Da Silva Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

ARY DANIEL DE OLIVEIRA 86 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Leal De Oliveira e Gertrudes Izabel Da Cruz Cônjuge: Dejanira Sa De Oliveira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

JOAO VILAS BOAS SOBRINHO 67 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Laudelino Vilas Boas e Gilda Honoria Vilas Boas Cônjuge: Almira Da Silva Sabbchuk Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

SUELY MOTT 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ettore Mott e Philippina Sottile Mott Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

ANA ROSA BUENO 51 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jeronimo Bueno e Elena Rosa Bueno Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 15:00h

DONATILIO DOS SANTOS SEDLAK 28 anos. Profissão: Servente Filiação: Jose Doracy Sedlak e Maria Regina Pacheco Dos Santos Sedlak Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 09:00h

NOELI TEREZINHA DA CRUZ 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dorio Silvano Borba e Helena Suda Borba Cônjuge: Pedro Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:00h

ROBERTO AMADO CALDELAS 63 anos. Profissão: Técnico Refrigeração Filiação: Roberto Alfonso Amado Campos e Flora Caldelas Suarez Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:00h

GEFERSON NUNES CARDOSO 31 anos. Profissão: Motorista Filiação: Rene Nunes Cardoso e Irene Lourenco Cardoso Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Terça-Feira, 17 de março de 2020

LUZIA ALENCAR DA SILVA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Brandao Da Silva e Maria Lopes Da Silva Cônjuge: Jose Luiz Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 09:00h

OTONIEL DE ALMEIDA 38 anos. Profissão: Vistoriador(A) Filiação: Alcindor De Almeida e Eva Eni Ramos De Almeida Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 14:00h

NALBERTTY WENDELL SOUZA TRINDADE 23 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Edmar Trindade e Elilda Souza Nascimento Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Terça-Feira, 17 de março de 2020

FRANCISCO MENDES DA SILVA 54 anos. Profissão: Frentista Filiação: Marino Mendes Da Silva e Josina Custodia Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 11:00h

ARACIR REGINA ZILIO 77 anos. Profissão: Diarista Filiação: Frederico Zilio e Olivia Mafalda Volpato Zilio Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 16:00h

EDSON GOMES 62 anos. Profissão: Funileiro(A) Filiação: Liberato Gomes e Maria Das Dores Antunes Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 15:00h

JAIR DOS SANTOS 72 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Antonio Dos Santos e Maria De Lourdes Dos Santos Cônjuge: Marlene Cotrim Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Abranches Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 14:00h

CARLITO DIAS NASCIMENTO 73 anos. Profissão: Motorista Filiação: Isaltino Dias Das Neves e Calorinda Ventura Do Nascimento Cônjuge: Maria Helena Percicotty Nascimento Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

EDIVILSON FARIAS MENDES 30 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Milton Mendes e Florisbela Farias Mendes Cônjuge: Thais Tamara Oliveira De Franca Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020

MARILZA PONTEDURA LUGO CAVALCANTE 66 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Victor Ribeiro Lugo e Ivoni Pontedura Lugo Cônjuge: Robson Botogoski Cavalcante Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 11:00h

IDAIR NUNES DOS SANTOS 72 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Salvador Nunes Dos Santos e Aberalina De Assis Nunes Cônjuge: Alcione Verenice Detzel Nunes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

CARLOS AUGUSTO DRESKELER 56 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Carlos Dreskeler e Maria Delurds Dreskeler Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

WILLIAN JOSE MARTINIAK 25 anos. Profissão: Segurança Filiação: Hamilton Jose Martiniak e Angela Robasziewicz Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

ADELAIDE BASSANI PALMONARI 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Bassani e Lucia Peregrini Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 11:30h

DIVA DE OLIVEIRA BELOTTO 101 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Romualdo De Oliveira e Diva Goncalves De Oliveira Cônjuge: Otvio Ginberto Belotto Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 09:00h

DIVONZIR FERREIRA 76 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joao Tobias Ferreira e Amelia Da Cruz Ferreira Cônjuge: Roseli Puchetti Ferreira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h