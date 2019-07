ADELIA COSTA LIMA SOARES DE CASTRO 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nelsino Ferreira Lima e Maria Da Cos Ta Lima Cônjuge: Alexandrino Soares De Castro Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 17:00h

IRENE CRISPIN DELOMO 79 anos. Profissão: Filiação: Joao Crispim e Luiza Gil Crispim Cônjuge: Joao Delomo Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 16 de julho de 2019

DANIELE RIBAS DOS SANTOS 23 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Daniel Ribas Dos Santos e Lindamir De Matos Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 10:00h

IVETTE LUIZA CARON GUERRA 82 anos. Profissão: Filiação: Renato Caron e Ida Busnello Caron Cônjuge: Sidney Antonio Reichmann Guerra Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 11:00h

MARLENE CLEIDE DA SILVA BRITO 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Maria Minervina Da Silva Brito Cônjuge: Paulo Inacio Da Silva (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 13:00h

SALVADOR MARIANO DA SILVA 75 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Mariano Da Silva e Gerakdina Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 11:00h

ANTONIO VALDOMIRO ALVES 79 anos. Profissão: Filiação: Nao Consta e Josefa Alves Cônjuge: Maria Das Dores Alves Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 17 de julho de 2019

CLENIR FRANCO MUXFELDT 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Correa Franco e Celecina De Caldas Franco Cônjuge: Henrique Muxfeldt Filho (Falecido) Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:30h

JOSE VALMIR FERNANDES 55 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Consta e Maria Fernandes Cônjuge: Iraci Ferreira De Moura (Falecida) Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 16 de julho de 2019

LEORICE CEZAR ROCHA 42 anos. Profissão: Entregador(A) Filiação: Francisco De Souza Rocha e Maria De Paula Freitas Rocha Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 10:00h

JOAQUINA MARIA DE SANTANA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Santana e Eliza Santana Cônjuge: Luiz Marchiori Filho (Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 10:00h

MANOEL JOAO DOS SANTOS 90 anos. Profissão: Filiação: Bento Santiago Dos Santos e Ernestina Leal De Matos Cônjuge: Maria Candida Dos Santosq ocal do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 16 de julho de 2019

ANNA PACHEXNECK 93 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Miguel Pachexneck e Helena Pachexneck Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

PAULO DOS SANTOS 70 anos. Profissão: Filiação: Benedito Alberto Dos Santos e Leontina Do Carmo De Jesus Cônjuge: Divina Bento Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 13:00h

BERNADETE BUENO DE CASTILHO OLIVEIRA 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Bueno De Castilho e Dorvalina RDe Castilho Cônjuge: Jose De Oliveira Neto Local do sep: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) 4a-Feira, 17 de julho de 2019 às 10:00h

LUIZ CARLOS PASSOS 56 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Isaias Dos Passos e Carolina Dos Passos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 17 de julho de 2019

ARCELINO WEBER SOBRINHO 82 anos. Profissão: Filiação: Arnaldo Weber e Infancia Pereira Cônjuge: Derli Virmond Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 10:00h

WANDERSON QUINSLER 40 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Arcidio Quinsler e Ivanilde De Camargo Quinsler Cônjuge: Angela Cristina Daldegam Quinsler Local do sepultamento: Paroquial Abranches Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

MARIA BEZERRA DA SILVA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcolino Bezerra Da Silva e Camila Petronila De Souza Cônjuge: Pedro Mendes Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 17 de julho de 2019

IDALINA DE SOUZA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Ana Maria De Jesus Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

JORGE JOSE DA SILVA 78 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Manoel Jose Da Silva e Maria Conceicao Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 15:00h

ALCEU SUNTAK 71 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Candido Suntak e Deolinda Rosa Suntak Cônjuge: Iracema Velarino Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 10:00h

ZORAIDE DE MICELLI 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Salvador De Micelli e Tereza Maria Vieira Cônjuge: Joao Cardoso Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

LISMARI BUFFA DE BARROS 72 anos. Profissão: Auxiliar Laboratório Filiação: Jose Buffa e Paulina Buffa Cônjuge: Lourival Rodrigues De Barros Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

LOIDY DA SILVA QUIRINO 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Rodrigues Da Silva e Maria Bueno Da Silva Cônjuge: Itagibe Quirino Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:30h

YVELISE DE ARAUJO SZANIAWSKI 84 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Antonio Campello De Araujo e Edna Coelho De Araujo Cônjuge: Elimar Szaniawski Local do sep: Crematório Vaticano (Al Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:30h

ADEMAR JOAO TOSCANI 78 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jose Toscani e Araci Lopes Toscani Cônjuge: Mirian Dzievuski Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 15:00h

MAYCON JOSE MAGATAO 29 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: e Ivonete Aparecida Magatao Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA DIRCE BREDA ESCORSIN 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Breda e Erminia Ercole Breda Cônjuge: Francisco Escorsin Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA ZULMIRA WALTER 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Gabardo e Luiza Accordes Gabardo Cônjuge: Carlos Eduardo Walter Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 15:00h

LUCIA PUSTIGO CORREA 90 anos. Profissão: Servente Filiação: Jose Pustigo Garcia e Teresa Oliverio Cônjuge: Messias Candido Correa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:30h

HOMERO KALCKMANN DE MACEDO 59 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Lauro Lima De Macedo e Sonia Kalckmann De Macedo Cônjuge: Lucimeri Leal Pereira Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 14:30h

ALICE MARIA PAES 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Victor Caetano De Oliveira e Vicentina Maria De Jesus Cônjuge: Joao Maria Paes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

EDUARDO ARAUJO 19 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Jocieli Aparecida Araujo De Oliveira Santos Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:00h

LUIS PAULINO DA SILVA 48 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joaquim Paulino Da Silva e Maria Alves Gertrudes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 13:00h

RAQUEL SCHNIRMAN 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Max Wagner Schnirman e Perola Sachs Schnirman Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 11:00h

AGAPITO MARQUES 83 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Joao Veiga Marques e Iria Da Fonseca Marques Cônjuge: Nara Rieck Marques Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 14:30h

JOSE PEREIRA BRANCO 84 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Fermino Pereira Branco e Ana Ribeiro Gomes Cônjuge: Servalina Pereira Branco Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 10:00h

ELEDIR DOS SANTOS BENCKE 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Dos Santos e Maria Pires Farias Cônjuge: Arnoldo Bencker Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

JANUARIO DOS SANTOS 63 anos. Profissão: Militar Filiação: Leo Dos Santos e Azoel Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 17:00h

ANTONIO MONTEIRO SEIXAS 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Eduardo Pinto Seixas e Elza Monteiro Seixas Cônjuge: Regina Maria Reichnann Seixas Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 17 de julho de 2019 às 13:00h

DARCI FERREIRA DOS SANTOS 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Purfir Ferreira Dos Santos e Benedita Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 16 de julho de 2019

MARIA CUNHA SIMAS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nada Consta e Maria Joaquina Dasilva Cônjuge: Mario Simas Falecido Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 14:00h

EDSON DE PAULA 42 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Darci De Paula e Maria Do Socorro De Paula Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:00h

EDITH GONCALVES BUENO 52 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Bueno De Jesus e Olinda Goncalves Bueno Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:00h

IVONI ANGHEBEN FERREIRA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Genuino Angheben e Tereza Adelaide Seolan Angheben Cônjuge: Clarindo Ferreira Falecido Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 15:00h

ROSEMARIA SIMOES DE OLIVEIRA 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Simoes e Furistella De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 10:00h

PAULO SERGIO ARNDT 65 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Augusto Ardnt e Helena Dos Santos Arndt Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 16 de julho de 2019

JANISLEY DE FATIMA SANTOS CARNEIRO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Tribek e Leopoldina Santos Biaco Cônjuge: Jose Zevanir Daneluz Carneiro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 16 de julho de 2019

JULIO CIRILO DE SOUZA FILHO 64 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Julio Cirilo De Souza e Clarice Lourdes De Souza Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 10:00h

MARIA DE LOURDES JAVILLIER ROGOSKI 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aristides Javiller e Altina De Oliveira Cônjuge: Luiz Rogoski Falecido Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 16:00h

JOSE WANDERLEY RIBAS 64 anos. Profissão: Projetista Mecânico Filiação: Henrique Do Espirito Santo Ribas e Ezondina Pedroso Ribas Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 11:00h

ANNELISE BRASILE 50 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Pedro Jair Brasile e Maria Filomena Brasile Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Terça-Feira, 16 de julho de 2019 às 10:30h