Falecimentos 16.03.2020

CLAUDIO ZANIN NETO 23 anos. Profissão: Estudante Filiação: Pedro Mauricio Nunes e Cleia Elizabeth Zanin Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 17:00h

ALDINO MAXIMIANO DE CARVALHO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adulino Maximiano De Carvalho e Jordelina Maria De Jesus Cônjuge: Jordelina Maria De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

ADILSON CHAVES DA SILVA 24 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Sebastiao Chaves Da Silva e Silvana Aparecida Viana Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 09:00h

ORIVALDO TIBURCIO DE CARVALHO 67 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Nicacio Tiburcio De Carvalho e Olivia Mendes De Carvalho Cônjuge: Marli Moreira Ded Carvalho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

ZILTON JOSE DE LIMA 54 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Sebastiao Alves De Lima e Eva Da Silva Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

JOAO PAULO DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Eduardo Marcelim Dos Santos e Clemencia Rosa Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

REJANE DO ROCIO SILVA LUIZ CARLOS 59 anos. Profissão: Técnico Administrativo Filiação: Irton Silva e Elydia Alves Silva Cônjuge: Iraja Luiz Carlos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 10:00h

LEOLINA DE OLIVEIRA ROCHA 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose De Oliveira Rocha e Raquel Maria De Jesus Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:30h

JEANETE FERREIRA LOESCH 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ivo Fernandes Ferreira e Sarita Cesar Ferreira Cônjuge: Ruy Loesh Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 09:00h

GECI DA SILVA SANTOS 77 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Inacio Ferreira Da Silva e Candinha Vaz Cônjuge: Jose Maria Borges Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

LOIVA PERES DA SILVA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Elisio Adelio Peres e Antonia Evanosca Rosa Cônjuge: Davi Pereira Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

FILOMENA CZARNESKI DE LIMA 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Czarneski e Vitoria Czarneski Cônjuge: Joao Paulino De Lima Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:30h

OLINDA OCHNER 101 anos. Profissão: Outros Filiação: Luiz Ochner e Rosa Ochner Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

NILVA MARIA RIBEIRO 61 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jorge Venacio Ribeiro e Maria Antonia De Oliveira Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:30h

RODRIGO FERREIRA DE MELLO 32 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Moacyr Ferreira De Mello Neto e Lumena De Fatima Marques Ferreira De Mello Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

MARGARIDA DO ROCIO PALADINO 73 anos. Profissão: Agente Administrativo Filiação: Bernardo Vignolis e Anair Vignolis Cônjuge: Jose Roberto Paladino Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

ROBERTO BRICHEL 61 anos. Profissão: Economista Filiação: Joao Brichel e Angelica Brichel Cônjuge: Marlice Javorsky Brichel Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

Edson Grazioli Da Silva 66 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Nortencio Da Silva e Madalena Grazioli Da Silva Cônjuge: Sandra Cristina Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 19:00h

GEMMA BOZA 100 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Gotardo Boza e Catharina Bonato Boza Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

PEDRO RODRIGUES DA SILVA 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Benedito Vicente Da Silva e Ana Do Carmo Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

AMANTINA GALDINO 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Bueno Do Espirito Santo e Analia Maria Timoteo Espirito Santo Cônjuge: Lisandro Galdino Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

ALISSON CLEITON DE ALMEIDA DE SOUZA 22 anos. Profissão: Entregador(A) Filiação: Clesio Romulo Borges De Souza e Vanessa Soares De Almeida Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

MARIA APARECIDA GOMES DE VASCONCELOS 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Silvino Gomes De Vasconcelos e Clara Manoel De Lima Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020 às 11:00h

MARIA DE FATIMA FABRIS 44 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: e Terezinha Fabris Cônjuge: Anderson Dos Santos Diogo Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:30h

MIGUEL ARCANJO NEGREIROS FILHO 63 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Miguel Arcanjo Negreiros e Julia Vicente Negreiros Cônjuge: Hercilia Maria De Oliveira Negreiros Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:00h

CLEVERSON PEREIRA VIEIRA 22 anos. Profissão: Montador(A) Filiação: Roberto Vieira e Noeli Gomes Pereira Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

NEUZA LEA CANFIELD 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto Kisperger e Maria Silvia Kisperger Cônjuge: Ronald Santos Canfield Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 14:00h

ANTONIO ESTRADIOTO 88 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Angelo Estgradioto e Valentina Maria Agarbi Estradioto Cônjuge: Reni Estradioto Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

CAMILA JULIANA DUARTE BARBOSA DE OLIVEIRA 37 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Orivaldo Barbosa e Deizinete Maria Pereira Duarte Barbosa Cônjuge: Welinton Guimaraes Miranda De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

JHONATAN DE MATOS 33 anos. Profissão: Filiação: e Enoemia Senhorinha De Matos Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

ARMANDO PIMENTA 82 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Alfredo Antonio Pimenta e Francisca Pimenta Cônjuge: Tania Maria Nunes Pimenta Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:30h

ADRIANO LEANDRO DA SILVA 45 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nicodemo Da Silva e Lucelia Maria Leandro Cônjuge: Priscila De Lima Novais Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Segunda-Feira, 16 de março de 2020

OLIVIA RODRIGUES DA SILVA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aparicio Ferreira Rodrigues e Maurilia Gomes Rodrigues Cônjuge: Adao Vieira Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 16:00h

EDNA MARIA FERNEDA 65 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Umilde Ferneda e Maria Luiza Ferneda Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

LUIZ ALCEU DE ABREU FERREIRA 73 anos. Profissão: Produtor(A) Filiação: Alceu Ferreira e Terezinha De Abreu Ferreira Cônjuge: Telma Oldakowski Ferreira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:00h

THARLES DE OLIVEIRA 25 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Amado Jose De Oliveira e Maria De Fatima De Lima Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:00h

ELENA DE PAULA 74 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joaquim Leite Marcelino e Ester Vagula Marcelino Cônjuge: Francisco Jose De Paula Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

JOSEFINA LORENZETTO 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Sganzerla e Maria Menegazzo Cônjuge: Fioravante Lorenzetto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

CLEONICE APARECIDA KLEBES PEREIRA 58 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Carlos Klebes e Izabel Batista Klebes Cônjuge: Rubervaldo Lopes Pereira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 16 de março de 2020

IVONILDE FERNANDES MADEIRA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Messias Joaquim Ribeiro e Sebastiana Luisa De Jesus Cônjuge: Sebastiao Fernandes Madeira Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 17:00h

JHONATAN RODRIGO LORENSINI DOS SANTOS 21 anos. Profissão: Frentista Filiação: Carlos Matos Dos Santos e Miriam Salete Lorensini Local do sepultamento: Cemiterio Borda Do Campo (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

GIOVANI MAPELI DA PAZ 27 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Eloi Dos Santos Da Paz e Ludimila Mapeli Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:30h

MARIO DA CONCEICAO 30 anos. Profissão: Planejador Materiais Filiação: e Maria De Jesus Da Conceicao Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 17 de março de 2020

ANA LUCIA DE OLIVEIRA 73 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: e Verginia Rodrigues De Oliveira Local do sepultamento: Parque São Pedro Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:30h

JULIA SILVA MACHADO 84 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Dugonsky e Maria Lechenacoski Dugonsky Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

ALAOR COLLIN BINI 78 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Virgilio Manoel Bini e Albani Collin Bini Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA 19 anos. Profissão: Outros Filiação: Moacir Ribeiro Da Silva e Marilda Aparecida Alves Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

RUTE DE RODRIGUES DE SOUZA 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dionizio Barbosa De Souza e Ana Rodrigues De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 09:00h

JOAO ALFREDO BORBA 91 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alfredo Bento De Borba e Maria Luiza Borges Cônjuge: Iolanda Tulio Borba Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

EDISON JORGE DALL STELLA 74 anos. Profissão: Economia Filiação: Eugenio Dall Stella e Ignez Orreda Dall Stella Cônjuge: Marisa Mendes Dall Stella Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS EBERLE 20 anos. Profissão: Servente Filiação: Joacir Jose Eberle e Veranice Dos Santos Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

RUBENS MOTA 55 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Mota e Donata Pinto Braz Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 15 de março de 2020 às 17:00h

CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA 48 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joaquim Lazaro De Oliveira e Maria Firmina De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

OTAIR ANANIAS GONCALVES 68 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Ananias Goncalves e Arminda Ananias Goncalves Cônjuge: Olinda Lucia Izuhara Goncalves Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

MANOEL LOPES DOS SANTOS 66 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Anorico Lopes Dos Santos e Geralda Mendes Lopes Cônjuge: Teresa Gomes De Abrel Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:00h

JOAO MARIA DE ALMEIDA 65 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sebastiao Madureira De Almeida e Maria De Jesus Almeida Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

JOAO MARIA GOMES DIAS 42 anos. Profissão: Auxiliar Almoxarifado Filiação: Leonides Gomes Dias e Neuza De Jeus Dias Local do sepultamento: Outros Sábado, 16 De Maio De 2020 às 09:00h

EDI MEIRA MOREIRA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Franquilino Da Silva e Francisca Nunes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 15:00h

CASEMIRO DE OLIVEIRA SANTOS 74 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Manoel Borges De Oliveira e Julia Maria De Oliveira Cônjuge: Margarida Duda De Oliveira Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

SERGIO JACOB ALVES DOS SANTOS 63 anos. Profissão: Gerente Financeiro Filiação: Ismael Alves Dos Santos e Regina Kloss Dos Santos Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 09:00h

AFONSO JULCI KLEIN 68 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Atalicio Afonso Klein e Lori Leondina Klei Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 16 de março de 2020

MARIA DA APARECIDA SANTOS ARZUA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Rodrigues Dos Santos e Rosa Leal Da Silveira Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 15 de março de 2020 às 10:00h

ELAINE CRISTINA DE MIRANDA 39 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Pedro Rodrigues De Miranda e Aparecida De Jesus Oliveira Miranda Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

JOSE CLARINDO DE SANTANA 81 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Clarindo Joaquim De Santana e Rosa Maria Da Conceicao Cônjuge: Maria Paulina Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 10:00h

ALBERTO AGUIAR ESTRUC JUNIOR 73 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Alberto Aguiar Estruc e Benedicta Aguiar Estruc Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 15 de março de 2020 às 11:00h

TEREZINHA TOALDO COLODEL 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Toaldo e Gema Constantino Toaldo Cônjuge: Ivair Colodel Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Segunda-Feira, 16 de março de 2020 às 11:00h

JOSE OZIRES MATOS MARTINS 69 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Matos Martins e Elibia Vaz Oliveira Cônjuge: Ana Lucia Ribeiro Da Silva Martins Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 15 de março de 2020 às 17:00h