Falecimentos 15.04.2020

RODRIGO GALVAO SOARES 18 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Mauro Alves Soares e Lindamara Galvao Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

OLFRIDO ALVES DA ROCHA 89 anos. Profissão: Caseiro(A) Filiação: Nao Declarado e Generosa Maria Da Rocha Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 18:00h

MARCOS PAULO SOUZA DE JESUS 28 anos. Profissão: Servente Filiação: Waldomiro Vieira De Jesus e Maria Jose Pereira De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

NEWTON XIMENES 92 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Arlindo Ximenes e Luiza Ximenes Cônjuge: Ilka Nardone Ximenes Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 19:00h

TIAGO FERREIRA CARDOSO 27 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Ferreira Cardoso e Nadir De Oliveira Inacio Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

EDVALDO EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS 44 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Alves Sampaio e Maria Alves Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 18:00h

CARLOS ALBERTO NOVI 76 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Palmiro Novi e Nair Cleveloni Novi Cônjuge: Eleonita De Almeida Novi Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

SILVANIRA DE GODOY ZIEMBIK 104 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Trajano Francisco De Godoy e Fortunata De Oliveira Cardozo Local do sepultamento: Municipal De Quatro Barras – São Sebastião Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

DAVID RODRIGO BARBOSA RAMOS 36 anos. Profissão: Motorista Filiação: Francisco Ramos e Marly Aparecida Barbosa Ramos Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

JOAO MARIA MORAES 68 anos. Profissão: Servente Filiação: Rubino Moraes e Ema Moraes Cônjuge: Ilma Ferreira Moraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

AUGUSTA GERTRUDES MACHADO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Herbert Schmidt e Carlota Schmidt Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

PAULINA SCHIMINSKI ADAMCZESKI 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Stefano Schiminski e Genoveva Schiminski Cônjuge: Geronimo Adamczeski Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 16:00h

CLEUNICE DE LOURDES CHAMANNO PUPO 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ildefonso Chamanno e Adalia Eliza Trevizan Chamanno Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 14:00h

ADELIA LOPES DOS SANTOS BULKA 63 anos. Profissão: Instrumentador(A) Filiação: Jose Lopes Dos Santos e Lucinda Loipes Dos Santos Cônjuge: Valmir Antonio Lopes Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

PAULO ROBERTO GARCIA 64 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Paulo Garcia e Maria Parecida Garcia Cônjuge: Fatima Aparecida Trevisan Garcia Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

EMILIA GAWLIK GUIBUR 97 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Antonio Gawlik e Maria Gawlik Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

GENOVEVA CACHUBA DE OLIVEIRA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Casemiro Cachuba e Genoveve Cachuba Cônjuge: Lauro De Oliveira Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

DARCI ROVERSON FAGUNDES DA COSTA 72 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Maurilio Fagundes Da Costa e Leonor De Freitas Da Costa Cônjuge: Agelinda Fagundes Da Costa Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 15 De Outubro De 2020 às 15:00h

EDNA VALERIANO DE SOUSA 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Iza Valeriano De Sousa e Josefina Maria De Jesus Sousa Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 15:00h

LOURDES LIMA 93 anos. Profissão: Secretária Filiação: Guilherme Traple e Nathalia Traple Cônjuge: Benjamin Alcantara Lima Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 10:00h

DENISE MARIA PHILIPP 53 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Kurt Paulo Arno Philipp e Margot Meinert Philipp Cônjuge: Karl Heinz Schror Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:00h

SEBASTIAO RAMOS 75 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jaco Ramos Dos Reis e Ernesta Maria Da Cruz Cônjuge: Margarida Batista Diniz Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:30h

JOSE DERETTI NETO 83 anos. Profissão: Promotor(A) Filiação: Marcos Deretti Netto e Paulina Deretti Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:30h

Dirce Sena Santos 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Sena Da Silva e Maria Sena Da Silva Cônjuge: Odilon Jose Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 14:00h

FRANCISCO CARLOS ACORDES 58 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Valdivino Parolin Acordes e Estela Miranda Acordes Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 10:00h

AMELIA PATKO DANELUK 97 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Stefano Patko e Maria Patko Cônjuge: Basilio Daneluk Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:30h

AIRTON ARRUDA PIRES 85 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Pacheco Pires e Maria Emilia Arruda Pires Cônjuge: Vandira Bueno Pires Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 10:00h

RENI ANTONIO DA SILVA 70 anos. Profissão: Engenheiro(A) Eletricista Filiação: Antonio Egidio Filho e Emilia Maria Da Silva Cônjuge: Rosa Maria Azeredo Da Silva Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

PEDRO NAIRDO DA SILVA 91 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: e Maria De Deus Da Silva Cônjuge: Neuza Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 13:00h

SUCILA TODT 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Frederico Todt e Sofia Kuehnen Todt Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 15:30h

ANTONIO CARLOS DE MELO 57 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Francisco De Melo e Dalizia Maria De Melo Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 14:00h

SANTELINO DE AGUIAR MARCOLINO 71 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manuel Marcolino Filho e Donaria Emiliana De Aguiar Cônjuge: Iraci Ramos De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

NELCY JOAQUIM DE SOUZA 84 anos. Profissão: Estofador Filiação: Alberto Joaquim De Souza e Izabel Machado De Souza Cônjuge: Maria Aparecida De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:00h

JORGE STREMEL 80 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Strebel e Regina Dechandt Stremel Cônjuge: Helena Thibes Stremel Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 17:00h

HELENA MORDASKI 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Prszebecin e Valeria Prszebecin Cônjuge: Ernesto Mordaski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 10:00h

FRANCISCO GIGINSKI 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Giginski e Veronica Giginski Cônjuge: Estafana Giginski Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 10:00h

MARIA JOSE PINTO PEDRO 88 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Domingos Garcia Pinto e Geralda Carolina De Jesus Cônjuge: Francisco Pedro Sobrinho Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 13:00h

NILDA DE OLIVEIRA FRANCA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olivio Matozo De Oliveira e Luiza Oliveira Lima Cônjuge: Alcides Batez De Franca Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:30h

EDMUNDO DANTE BINDO 71 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Luiz Bindo Junior e Olga Bindo Cônjuge: Luciane Maria De Oliveira Bindo Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:30h

APARECIDO DOS SANTOS 71 anos. Profissão: Gerente Filiação: Alfredo Dos Santos e Florencia Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 09:00h

Marolice Cardoso De Alencar 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Ana Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 12:00h

CARLOS HENRIQUE FERREIRA 46 anos. Profissão: Outros Filiação: Atanagildo Jose Ferreira e Regina Maria Da Confessoria Ferreira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 15 de abril de 2020

MARIA HELENA AMARANTE 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Placido Peixoto Do Amarante e Lucy De Oliveira Amarante Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 15 de abril de 2020 às 11:00h