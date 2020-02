Falecimentos 14.02.2020

ROGERIO WEIGERT 54 anos. Profissão: Estudante Filiação: Roney Caldeira Weigert e Cleys Maria Weigert Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:00h

FRANCISCO ANTONIO BITENCOURT BATISTA 87 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Antonio Batista e Francisca Bitencourt Batista Cônjuge: Rosemari Xavier Batista Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 14:00h

KAWAN GONCALVES FORTES 19 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Aquelison Fortes e Soraia Delair Goncalves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:00h

OSNIR HENKEMAIER 73 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoel Avelino Henkemaier e Angelica Pereira De Jesus Cônjuge: Leni Val Im Henkemaier Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 17:00h

EDGARD LUIZ CUNHA FRANCA 80 anos. Profissão: Militar Filiação: Edgard Lopes Franca e Dinorah Cunha Franca Cônjuge: Noely Campelo Franca Local do sepultamento: Outros Sábado, 15 de fevereiro de 2020

DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO 37 anos. Profissão: Filiação: Jose Ribeiro Do Nascimento e Irene Esquiendino Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020

SEBASTIAO CABRAL DOS SANTOS 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Emilio Cabral Dos Santos Godoy e Maria Thereza Luiz Dos Santos Cônjuge: Alzira Goncalves Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:00h

JUAREZ LUSTOSA DOS SANTOS 82 anos. Profissão: Juiz De Direito Filiação: Francisco Lustosa Dos Santos e Maria Lustosa Dos Santos Cônjuge: Eutalia Marli Pasqualin Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ARNALDO HUMMLER 84 anos. Profissão: Outros Filiação: Guilherme Ricardo Arnoldo Hummler e Rosalina Cardoso Hummler Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 09:00h

LIDIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 50 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Lidio Francisco De Souza e Aparecida Caetano De Souza Cônjuge: Patricia Proenca De Souza Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 11:00h

LUIZ KASHIHABARA 67 anos. Profissão: Militar Filiação: Noboru Kashihabara e Fusae Iryu Cônjuge: Irene Aparecida Vidigal Kashihabara Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 17 de fevereiro de 2020 às 10:00h

MARCOS ANTONIO REBOUCAS DE BRITO 47 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoelino De Brito e Eclides Reboucas Goncalves Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 17:00h

NILTON IVAN FIEDLER 73 anos. Profissão: Fotógrafo(A) Filiação: Fritz Carlos Fiedler e Anita Brandenburg Fiedler Cônjuge: Maria Iracema Castro Fiedler Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:00h

GERSON DE SOUSA SANTOS 64 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Marciunilho Anacleto Dos Santos e Maria De Sousa Silva Cônjuge: Cenira Loures Santos Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 09:00h

ELISABETE MENEGAZZO 67 anos. Profissão: Outros Filiação: Luiz Menegazzo e Wilce Campanha Menegazzo Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 22:00h

ARNALDO BUCKENER 77 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Inacio Buckener e Anna Buckener Cônjuge: Maria Joana Buckener Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 16:30h

LEILA REGINA SANCHES 50 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Leandro Sanches e Antonia Odete Malassise Sanches Cônjuge: Ivan Ficcolo Rodrigues Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 09:50h

EIKITI FUJIMOTO 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Eiji Fujimoto e Shima Fujimoto Cônjuge: Tsuneyo Yoshida Fujimoto Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 15 de fevereiro de 2020

JOSE FERREIRA MUNIZ 82 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Ferreira Martins e Ritta Muniz Taborda Cônjuge: Emidia Rodrigues Muniz Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 16:00h

LOURDES MARIA GASANIGA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Henrique Gasaniga e Maria Tereza Barella Gasaniga Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 14:00h

YONNE DA SILVA MARQUES 98 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Esau Teixeira Da Silva e Maria Adelaide Freceiro Da Silva Cônjuge: Ewaldo Antonio De Oliveira Marques Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:30h

NELSON PEREIRA DE LIMA 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Tiburcio Pereira De Lima e Maria Luz Nogueira Cônjuge: Aurora Nunes De Lima Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:00h

IRACI DE MATOS 66 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose De Matos e Maria Joaquina De Lara Matos Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020

MAURI DOMINGOS DA SILVA 68 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Domingos Da Silva e Maria Olidia Da Silva Cônjuge: Rita Margarete Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 11:30h

DIVANIL OCTAVIO CABRINI 79 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Caetano Cabrini e Antonieta Pelegrini Cônjuge: Maria Ines De Almeida Cabrini Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020

VILSON GONCALVES 82 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Nerval Goncalves e Luiza Rocha Goncalves Cônjuge: Noemia Muraro Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ZORILDO RODRIGUES DOS SANTOS 55 anos. Profissão: Escriturário(A) Filiação: Jose Rodrigues Dos Santos e Adozina Rosa Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

DAIR NOSSOL 73 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Francisco Xavier Nossol e Lourdes Ribas Nossol Cônjuge: Vitoria Karas Nossol Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020

EULALIO EVANGELISTA SILVA 71 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alexandrino Evangelista Silva e Joana Pereira Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

PEDRO DE MORAES CORREA 93 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Jose Correa De Moraes e Alice Candida Da Silva Cônjuge: Joana Segiela Toldo Correa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:00h

JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Emidio Ferreira Dos Santos e Itarcilia Maria De Jesus Cônjuge: Tereza Bissotto Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Agudos Do Sul – Pr Sábado, 15 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ISRAEL NEMES SISTO 22 anos. Profissão: Estudante Filiação: Claudio Sisto e Maria Cristina Nemes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ANTONIO GONCALVES 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Fabriciano Goncalves e Isalina Goncalves Cônjuge: Simone Maria Branco Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:30h

JOSE FRANCISCO DA SILVA 74 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Pio Paca Da Silva e Iraci Melo Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:00h

ISUZO DIAS TERABE 85 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Iossisuke Terabe e Mitsue Terabe Cônjuge: Nelson Ribeiro Dias Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

BEATRIZ PERES RODRIGUES 73 anos. Profissão: Filiação: Mario Rodrigues e Adair Peres Rodrigues Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:00h

JOAO FRANCISCO DA SILVA 88 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Pereira Da Silva e Ana Francisco Da Silva Cônjuge: Conceicao Pereira De Souza Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:30h

ELIANE SANTANA 50 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Manoel Jose Santana e Antonina Santana Municipal Sao Francisco De Paula, Curitiba, Pr Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 19:00h

LYLY TOSIN 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Wassmansdorff e Paula Wassmansdorff Cônjuge: Florisvaldo Rufino Tosin Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOSE FLORIANO PRIMO 48 anos. Profissão: Tecelão(Ã) Filiação: Manoel Antonio Floriano e Anair Trizotti Floriano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 15:00h

ANTONIA RIBEIRO GARBINI 79 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Narciso De Assis Ribeiro e Joana Clementina De Jesus Cônjuge: Luiz Antonio Garbini Municipal Sao Francisco De Paula, Curitiba, Pr Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 19:00h

SILMARA CARNEIRO DA SILVA 47 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Acir Da Silva e Maria De Lurdes Carneiro Da Silva Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

TERESA KIYOCO MIYOSHI ISHIKAWA 66 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Tadao Miyoshi e Mitsue Tamura Cônjuge: Shigueu Ishikawa Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:00h

CRISTIANE SILVA DOS SANTOS 35 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Joao Dantas Silva e Armerinda Juliani Silva Cônjuge: Dilmar Dos Santos Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 17:00h

VILSON APARECIDO DE JESUS CARNEIRO 63 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Jose Alves Carneiro e Elena Sales Carneiro Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 15:30h

ALISSON TADEU DA GRACA 25 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Carlos Da Graca e Natalia Batista Da Graca Local Do Velório: Residência Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:00h

JURACY CASTILHO 73 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Joao Pedro Da Silva e Maria Cristina Da Silva Cônjuge: Pedro Castilho Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:30h

GERSON SABINO 73 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Vitorio Sabino e Joana Ferreira Sabino Cônjuge: Maria De Lourdes Binda Sabino Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 15:00h

GERHART STENZEL 82 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Adolf Stenzel e Rosalina Stenzel Cônjuge: Lina Harsche Stenzel Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 15:30h

LEONARDO ELVIO ANDRADE 29 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Elvio Andrade e Nelsi Batista Local Do Velório: Outros – A Definir Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 10:00h

WASHINGTON GABRIEL BADUI 77 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Gabriel Jose Badui e Dolores Simao Badui Cônjuge: Darli Gomes Ferreira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 15:00h

ANAYR ERTHAL CHIQUITTO 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Celeste Erthal e Lucilina Erthal Cônjuge: Virgilio Chiquito Local do sepultamento: Paroquial Abranches Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 09:00h

BRASILIO NOGAS 80 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Pedro Nogas e Maria Nogas Cônjuge: Carolina Macuchen Nogas Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 16:00h

BIANCA MARTINS COELHO 12 anos. Profissão: Estudante Filiação: Raphael Avner Martins e Priscilla Nascimento Coelho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 14 de fevereiro de 2020 às 11:00h