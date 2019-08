ANTONIO CESAR DE AZEVEDO 58 anos. Profissão: Mecânico Industrial Filiação: Ivo Kuster De Azevedo e Olga Karatchuk De Azevedo Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 10:30h

ADRIANO RAZERA 93 anos. Profissão: Mecânico Eletricista Filiação: Antonio Razera e Anunciata Razera Cônjuge: Daltiva Pontarolli Razera Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 11:00h

ROGERIO TREVIZAN 40 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Renerio Trevizan e Cacilda Solange Feliz Trevizan Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 11:00h

LUCY MARUCCO WITHERS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Marucco e Maria Bettega Marucco Cônjuge: Luiz Guilherme Withers Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 11:00h

NATALIA KOSLOWSKI WIELGOSZ 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexandre Koslowsski e Wradislava Schimanski Cônjuge: Joao Wielgosz Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 10:00h

JOSE CARLOS DOS SANTOS 43 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Manoel Silvestre Dos Santos e Maria De Souza Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 14:10h

THEREZA FERNANDES 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Argemiro Fernandes e Etelvina Vitroca Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 16:00h

MURILO MACIEL DE LIMA 69 anos. Profissão: Policial Civil Filiação: Lourival Marques Lima e Ivone Maciel De Lima Cônjuge: Sonia Maria Loezer De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

MARCO AURELIO BARTOLINO ARPINO 65 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Aureliano Dante Arpino e Ada Bartolino Arpino Cônjuge: Iloana Maria Leonardo Arpino Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 15:00h

AMELIA VENDRAMIN 93 anos. Profissão: Filiação: Jose Dalponte e Adeli Dalponte Cônjuge: Dante Vendramin Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 09:00h

NICE FRANCO MOURA 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alberto De Oliveira Franco e Tereza Maria Fressato Franco Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 11:00h

CLAUDINA DO NASCIMENTO SANTIAGO 91 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Diamiro Do Nascimento e Generosa Soares Do Nascimento Cônjuge: Julio Santiago (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 10:00h

JOAO SIMPLICIO DA SILVA 93 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Simplicio Dfa Silva e Secundina Maria Da Conceicao Cônjuge: Alcida Aparecida Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 11:00h

MARIA DE FINO BENTES 103 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mazzini Umberto De Fino e Anna De Fino Cônjuge: Manoel Joao Portilho Bentes Filho Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

ANA MARIA ZANELLA 78 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Fidelis Faccin e Alexia Fellini Faccin Cônjuge: Alcides Mario Zanella Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 20:00h

AYAKO SUE 90 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Kaichi Sato e Someno Sato Cônjuge: Yutaka Sue Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 09:00h

JOVITA BERGER 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Dalcortiva e Jorgina De Camargo Cônjuge: James Berger( Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 09:00h

GABRIEL LAZZAROTTO 90 anos. Profissão: Motorista Filiação: Gabriel Lazzarotto e Esperanca Andreata Cônjuge: Adelia Taverna Lazarotto Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 10:00h

HERMANN PIORUNNECK 81 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Karlpiorunneck e Lucia Piorunneck Cônjuge: Maria Piorunnck Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 18:00h

SEBASTIAO AMERICO DE OLIVEIRA 75 anos. Profissão: Garçom Filiação: Jose Americo De Oliveira e Rita America De Souza Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

LEONILDA ALVES 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Alves e Arlinda Alves Cônjuge: Domingos Goncalves Nunes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 16:00h

ATAIDE RIBEIRO 63 anos. Profissão: Vigilante Filiação: David Ribeiro e Felicia Martins Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 16:00h

HELCIO SABATELLA RODRIGUEZ 55 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Helio Rodriguez e Maria Lucia Sabatella Rodriguez Cônjuge: Marcia Romanowski Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 11:00h

VERA LUCIA ANTUNES FERREIRA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Sebastiana Antunes Ferreira Cônjuge: Gersom Amado De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

YASMIN VICTORIA GROSSE PEREIRA 6 anos. Profissão: Estudante Filiação: Edson Francisco Biscaia Pereira e Michele Cristiane Grosse Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

MARIA DE LOURDES ARAUJO CANET 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Brazilio De Araujo e Zulmira Fonseca De Araujo Cônjuge: Jaime Canet Junior Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

ANTONIO WILSON PEREIRA 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Pereira Fabricio e Idalina Pereira Fabricio Cônjuge: Leontina Da Silva Antero Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

ROSARIA PEREIRA DO BONFIM 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Lucio Pereira e Maria De Jesus Da Silva Cônjuge: Nelson Bonfim Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 14:00h

ARY RIBEIRO DE CRISTO 91 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Jose Ribeiro De Cristo e Maria Costa Lara Cônjuge: Maria Terencio De Cristo Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

GISELE MARA DE SOUZA DE OLIVEIRA 35 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Maria De Souza e Sandra Mara De Souza Cônjuge: Andre Luiz De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 14 de agosto de 2019 às 09:00h

MOACIR MARTINENGHI 74 anos. Profissão: Filiação: Vitorio Martinenghi e Teresa Martinenghi Cônjuge: Veronica Maria Castanheiro Martinenghi Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

EDMUNDO NERY DE MORAES 86 anos. Profissão: Técnico Telecomunicações Filiação: Aristides Jose De Moraes e Herondina Ferreira De Moraes Cônjuge: Schirley Julia Brustolin De Moraes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

JOAO BENEDITO CARDIA 89 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Luiz Benedito Cardia e Francisca Isabel Cardia Cônjuge: Cinira Maria Cardia Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 16:00h

FERNANDO CARDOSO 53 anos. Profissão: Técnico Telecomunicações Filiação: Ozi De Deus Cardoso e Eonezia Varela Cardoso Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 10:00h

EDINEI ROSA DOS SANTOS 34 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoel Pontes Dos Santos e Zanira Rosa Dos Santos Cônjuge: Walquiria Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

ALBINO KLUGE 83 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Augusto Kluge e Maria Kluge Cônjuge: Elia Maria Costa Lima Kluge Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 12:00h

LIDIA VALENGA ZUCOLIN 73 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Antonio Valenga e Elizia Valenga Cônjuge: Mauricio Zucolin Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

ANTONIO CORDEIRO 86 anos. Profissão: Outros Filiação: Estevo Jose Cordeiro e Antonia Da Costa Roza Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 11:00h

CATARINA DA SILVA MACHADO 68 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Argemiro Moreira e Sebastiana Moreira Cônjuge: Antonio Da Silva Machado Falecido Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Terça-Feira, 13 de agosto de 2019

JOAO DE SOUZA SANTOS 83 anos. Profissão: Motorista Filiação: Vidal De Souza Santos e Rosa Strapasson De Souza Santos Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 14:00h

EUNICE GONCALVES 75 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Brazilino Ferreira Da Silva e Ida Tomaz Cônjuge: Valdemar Domingues Goncalves Falecido Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

JOSE APARECIDO DA SILVA 64 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Adilau Braz Da Silva e Maria Otilio Matias Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 11:00h

REGINA LUCIA LAFUENTE 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Claudio Lafuente e Sebastiana Do Rosario Lafuente Cônjuge: Joao Luiz Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 13:00h

SIMONE CRISTINE DORNELES AVILA 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo De Avila e Dair Ioni Dorneles Avila Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 10:00h

JOAO SIZINO DA SILVA 53 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Manoel Sizino Da Silva e Celina Pereira Da Silva Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 10:00h

BENTO LUIZ FIDELIZ 67 anos. Profissão: Filiação: Luiz Fideliz e Astrogilda Soares Fideliz Cônjuge: Eugenia De Liveira Fideliz Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 13 de agosto de 2019

DANIELA PAIVA LIMA 38 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Ayrton Constancio De Lima e Lourdes De Paiva Neto Lima Cônjuge: Joao Maria Ferreira Nunes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 14:30h

CARLOS EDUARDO PELANDA 52 anos. Profissão: Outros Filiação: Artur Angelo Pelanda e Cleusa Maria Pelanda Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 10:00h