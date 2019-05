CELSO KMIECIK 51 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Kmiecik e Dalva Dos Santos Kmiecik Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 14 de Maio de 2019

ANDREI GUSTAVO ORSINI FRANCISQUINI 66 anos. Profissão: Jornalista Filiação: Benedito Francisquino e Benedito Francisquini Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 14 de Maio de 2019 às 16:00h

ARTHUR SEIKA PADIA 16 anos. Profissão: Estudante Filiação: Antonio Marcos Padia e Alexandra Seika Padia Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 14 de Maio de 2019

DULIO ANTONIO DIAS BENTO 75 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Manoel Bento e Silvia Da Conceicao Dias Bento Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

VERA REGINA FERRAZ MACEDO 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Geraldo Bento Ferraz e Rosa Ribeiro Cônjuge: Osvaldo Macedo Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 14 de Maio de 2019 às 10:00h

LUCIA ROMANOSKI DE LARA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adolpho Romanoski e Francisca Romanoski Cônjuge: Alceu Ointo De Lara Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

SALETE MARTINS DA SILVA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Borges Da Silva e Maria Martins Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 14 de Maio de 2019 às 10:00h

MARIA DA LUZ GOES 56 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Arnoldo De Goes e Rosa Eleoteria De Goes Cônjuge: Joao Carlos De Almeida Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

MARIA APARECIDA CAETANO DO CARMO DOS SANTOS 56 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Do Carmo e Benedita Caetano Do Carmo Cônjuge: Orlando Correa Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:30h

IZA MARIA VIEIRA AZIM 79 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Arigio Lopes Vieira e Izabel Sundin Vieira Cônjuge: Nereu Azim Local do sepultamento: Municipal De Antonina – Pr Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 16:00h

FRANCISCO ANTOSZCZYSZEN 67 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Antoszczyszen e Maria Antoszczyszen Cônjuge: Ilda Maria Antoszczyszen Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 14 de Maio de 2019 às 09:00h

CELIVAN GONCALVES 34 anos. Profissão: Servente Filiação: Nao Consta e Albanete Do Carmo Goncalves Local do sepultamento: Municipal De Agudos Do Sul – Pr Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

ANA FLAVIA SILVA 23 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Mario Silva e Margarete Cristina De Brito Cônjuge: Eduardo De Paula Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 16:30h

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO CASTILHO 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Deodoro Alves Ribeiro e Alzerina Maria De Carvalho Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 14:30h

RUBENS VIEIRA DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Impressor(A) Filiação: Joaquim Vieira Dos Santos e Querubina Vieira Dos Santos Cônjuge: Flori Vieira Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 16:00h

ANGELA MARIA KAMPA 40 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Benjamin Kampa e Marinelse De Oliveira Kampa Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

ANNA MARIA NADALIN 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lourenco Braneski e Paulina Braneski Cônjuge: Olivio Nadalin Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

ABIGAIL MARIA CORTES MERLIN 79 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Napoliao Cortes e Maria Braga Cortes Cônjuge: Araldo Sul Brasil Merlin Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

JOSE VERGINIO FILHO 81 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Jose Verginio Pelegrino e Gabriela Augusta De Souza Cônjuge: Castorina Ferreira Pelegrino Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

JOEL DE JESUS PENDRAKI 62 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Pendraki e Rosalina Pendraki Cônjuge: Darcy Aguirris Pendraki Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA 15 anos. Profissão: Menor Filiação: Edenilton Pereira Da Silva e Cristiane De Oliveira Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

MARIA MANOELINA DOS SANTOS 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Vitoriano Dos Santos e Luiza Maria De Jesus Cônjuge: Jose Alves Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 16:00h

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 64 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Vicente De Oliveira Lima e Ecilda Boeira Da Fonseca Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

DENILSON SOARES CHIQUITO 24 anos. Profissão: Servente Filiação: Eloir Soares Chiquito e Luciana Aparecida Soares Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 13:00h

ENIO MEDEIROS 95 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Olavo Cassiano De Medeiros e Hercilia Carpes Medeiros Cônjuge: Ligia Ribas Medeiros Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 15:00h

GILBERTO MARIO CAPRIGLIONI 62 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Hamilton Capriglioni e Anjolita Edith Gabardo Capriglioni Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 15:00h

LOURIVAL DA CONCEICAO 70 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Ezechias Da Conceicao e Antonia Maria Da Conceicao Cônjuge: Tereza Francisca Dos Santos Conceicao Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

PEDRO DOMINGUES PINHEIRO 70 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Abilio Pinheiro e Maria Joana Domingues Cônjuge: Dirce Florindo Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

UBERT ROEPKE 70 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Erwin Roepke e Lilly Roepke Cônjuge: Selma Antonia Ribas Roepke Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

ALARI ZANATTA DA SILVA 72 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Silvio Zanatta e Rosa Maria Zanatta Cônjuge: Sebastiao Joao Da Silva Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

RONALDO ARANTE COELHO 70 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Alvaro Coelho Arante e Aidil Arante Coelho Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

ACIREMA RAMOS DE LIMA 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose De Oliveira Ramos e Ana Antunes De Souza Cônjuge: Adelino Santana Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 15:00h

JULIANA MORAES DA SILVA BRASIL 40 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Eurico Inacio Da Silva e Natalina Moraes Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 16:00h

MARLENE TERESINHA PAMPUCH FERREIRA 75 anos. Profissão: Caixa Filiação: Victorio Pampuch e Izaltina Pampuch Cônjuge: Ary Dos Santos Ferreira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

LUIZ GONZAGA MOTA FLORES 70 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Eurico Pereira Flores e Jacira Correa Mota Cônjuge: Estacia Berlanda Flores Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 12 de maio 2019 às 12:00h

SEBASTIANA SOARES FONSECA 103 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mario Soares e Francisca De Souza Cônjuge: Manoel Rosa Da Fonseca Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 12 de Maio de 2019 às 16:30h

MARIA CALESTINI BRAMBILA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Felicio Calestini e Maria Benedcita Goncalves Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

CARLOS TADEU DE MEDEIROS 69 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Pedro Medeiros e Maria De Lourdes Cardoso Medeiros Cônjuge: Elizabeth Aguiar De Medeiros Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

PABLO RENAN DOS ANJOS 16 anos. Profissão: Estudante Filiação: Marcos Antonio Dos Anjos e Elizangela Maria Da Silva Cardoso Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

ANTONIO MERNISKI DOS SANTOS 58 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Palminor Rodrigues Dos Santos e Vitoria Merniski Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

MARIA ERCILIA GASPARELO DE SOUZA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Angelo Gasparelo e Lucia Dal Santo Gasparelo Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

ANTONIO APARECIDO TAVARES 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Gabriel Tavares e Quiteria Da Silva Tavares Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

ANNA SCHIP 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Schip e Anastasia Ratchuk Cônjuge: Gregorio Demetrio Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

DANIELE ALVES MENDES DE ARAUJO 20 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ordani Mendes De Araujo e Marinalva Alves De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 13:00h

CLAUDIO NEI COLLERE 49 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Nelson Collere e Aparecida Rosa Vaz Collere Cônjuge: Claudia Pries Collere Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

WILSON PRESTES DO AMARAL 79 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Antonio Alves Do Amaral e Analdina Prestes Do Amaral Cônjuge: Valci Da Silva Do Amaral Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 11:00h

NATAN DA SILVA BATISTA 18 anos. Profissão: Lavador(A) Carros Filiação: Adelio Alexandre Batista e Nilda Teles Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

ENY ANTUNES CORREA 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Otto Antunes Vieira e Etelvina Nogueira Antunes Cônjuge: Manoel Correa Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 12 de Maio de 2019 às 17:00h

JOSE BENEDITO 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Benedito Maximiniano Simplicio e Francisca Benedita Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

JOSE FERREIRA SERRA 95 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Alfredo Ferreira Serra e Maria Teodora De Jesus Cônjuge: Maria Jacinta Serra Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 01:00h

RUBEM NAZARETH SOARES 98 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio De Souza Soares e Eurydice Pimentel Soares Cônjuge: Nory Fernandes Soares Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Domingo, 12 de Maio de 2019

MARIA CARDOSO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Cardoso e Narcisa Venancio Cardoso Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019

LAURA CANDIDO DA SILVA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Candido Da Silva e Maria Cristina De Jesus Cônjuge: Lauro Candido Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

JOSE VANIO DE OLIVEIRA 64 anos. Profissão: Ferramenteiro(A) Filiação: Altair Lucio De Oliveira e Abigail Machado De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 17:00h

LUZIA COSTA BESCOROVAINE 81 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Demerval Tome Da Costa e Maria Madalena Da Costa Cônjuge: Francisco Bescorovaine Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

MARGARIDA NEUFELD KLASSEN 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Henrique Neufeld e Ana Neufeld Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:30h

TEREZINHA PIETRUZA DEROSSO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Pietruza e Mariquinha Saporski Cônjuge: Joao Derosso Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Domingo, 12 de Maio de 2019 às 18:00h

MARIA MERCEDES BORGES 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Euclides Francisco Alves e Nair Francisca Alves Cônjuge: Pedro Borges (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 12 de Maio de 2019 às 12:00h

FLAVIANO LOBO NUNES 79 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Benedito Nunes Da Silva e Ines Maria Lobo De Lima Cônjuge: Elza Machado Nunes Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 13 de Maio de 2019 às 10:00h

LAURA MARQUES DE BARROS 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Agenor Ramiro Dos Anjos e Maria Da Luz Dos Anjos Cônjuge: Jose Alberto Marques De Barros Local do sepultamento: Parque São Pedro Domingo, 12 de Maio de 2019 às 16:30h

LAURA PISA 89 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Dyonisio Pisa e Lina Pisa Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 12 de Maio de 2019 às 17:00h

JOSE ANTONIO SCHALLENBERGER MARQUES 62 anos. Profissão: Técnico Químico Filiação: Antonio Maria Marques e Helga Olga Schallenberger Marques Local do sepultamento: A Definir Domingo, 12 de Maio de 2019

BOANERGES ANTONIO TOCOLINI 74 anos. Profissão: Dentista Filiação: Alecio Tocolini e Tereza Conte Tocolini Cônjuge: Mariza Foina Gheur Tocolini Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 12 de Maio de 2019 às 16:00h

JOAO FERREIRA 90 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Casemiro Ferreira e Maria Generosa Ferreira Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Domingo, 12 de Maio de 2019 às 16:00h