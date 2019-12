EUDENIR COSTA FERNANDES 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Lima Fernandes e Raymunda Nonata Da Costa Fernandes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

PEDRO DIVINO SANTIAGO 27 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Auto De Amorin Santiago e Marcia Divina Januario Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 27 anos. Profissão: Servente Filiação: e Luciana De Cassia Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

ALZIRA SARTI DA SILVA 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Germano Sarti e Amabile Sarti Cônjuge: Denizart Alves Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:00h

CHAFFIC ASSEF BUAINAIN 90 anos. Profissão: Engenheiro(A) Filiação: Assef Buainain e Chafie Fatuch Buainain Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019 às 11:30h

FILOMENA RIBEIRO DOS SANTOS 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Urbano Ribeiro Dos Santos e Maria Julia Damas De Frasa Cônjuge: Venceslau Dias Batista Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:00h

DEAIR NEVES DA CRUZ FERREIRA 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Perpetuo Da Cruz e Francisca Alves Das Neves Cônjuge: Campolino Ferreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019

SAMUEL MENDES 80 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Nelson Paulino Mendes e Benedita Moreira De Jesus Cônjuge: Celina Da Silva Mendes Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019 às 09:00h

ADELAIDE MARIA FRARE CAVALLIERI 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Frare e Luiza Baldissarelli Cônjuge: Guerino Cavallieri Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:30h

ADALGIZA PEREIRA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Machado e Candida Meira Bonfim Local do sepultamento: Parque São Pedro Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

KAUANE FAUSTO CHAVES 17 anos. Profissão: Estudante Filiação: Wilson Pereira Chaves e Sirlei Lili Fausto Chaves Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019

OSIRIS JOAO FERNANDES 88 anos. Profissão: Securitário(A) Filiação: Hercio Joaquim Fernandes e Amelia Marchiori Fernandes Cônjuge: Doracy Miranda Fernandes Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

GILSON ANTONIO SCHIBELBEIN 64 anos. Profissão: Policial Civil Filiação: Miguel Schibelbein e Alice Schibelbein Cônjuge: Carmem Regina Born Schibelbein Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 13 de dezembro de 2019 às 17:00h

EDGAR CUMINESI 61 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Carlos Cuminesi e Natalia Camargo Cuminesi Cônjuge: Rosangela Cuminesi Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

MARA RUBIA FONSECA 34 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Jacob Santos Fonseca e Neide Medeiros Ramalho Fonseca Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

IVANTINA MUCHENSKI CORDEIRO 86 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Muchenski e Laudelina Ribeiro Muchenski Cônjuge: Eleuterio Alves Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

CARLOS ANTONIO TEODORO DA SILVA 38 anos. Profissão: Servente Filiação: Antonio Teodoro Da Silva e Joana Premebida Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

LEONIRDO DOS SANTOS 53 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Garibalde Dos Santos e Maria Italia Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

SERGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA 62 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Lenine Vasconcelos De Oliveira e Vera Maria De Oliveira Cônjuge: Dirce Brazilio De Oliveira Local do sep: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-F, 12 de dezembro de 2019 às 14:00h

ALTINA DE SOUZA DAMACENO 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose De Souza e Bonifacia Oliveira De Souza Cônjuge: Elcidio Emidio Damaceno Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:30h

ADIR MACHADO DE BONFIM FILHO 20 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Adir Machado De Bonfim e Natalice Ribeiro De Faria Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CASTRO 57 anos. Profissão: Motorista Filiação: Odon Ferreira De Castro e Teresa De Oliveira Castro Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

DIOGO HIDALGO FERNANDES 69 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Hermenegildo Hidalgo Fernandes e Ruth Goncalves Fernandes Cônjuge: Maria De Lourdes Ramos Fernandes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-F, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

CARLOS ALBERTO DE PAULA 62 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Benedito Claudio Passos De Paula e Ivone Della Santina Passos De Paula Cônjuge: Vera De Fatima Ferraz De Paula Local do sep: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

JAIR VICILLI 70 anos. Profissão: Motorista Filiação: Alberto Vicilli e Laurentina Vicilli Cônjuge: Nelcy Kuss Vicilli Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 09:30h

JULIETA MAESTRELLI 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Maestrelli e Regina Deru Maestrelli Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

ALOIR LEOCADIO MORESKY GONCALVES 61 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Antonio Osvaldo Goncalves e Alices Moresky Goncalves Cônjuge: Maria Iolete Moro Goncalves Local do sepultamento: Municipal São José (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:00h

SELMA ANGELO DE SOUZA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Angelo e Ana Xavier Angelo Cônjuge: Gelton De Souza Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

IVO LUIZ CHIARETTO 85 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Julio Chiaretto e Adelaide Wil Chiaretto Cônjuge: Sara Esther Drosdov Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 12:30h

MARGARIDA NASCIMENTO PONTES 38 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Isaltino Pomtes e Rute Nascimento Pontes Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

JOAO DE ASSIS PAZ 80 anos. Profissão: Técnico Mecânico Filiação: Joao Maria Paz Dos Santos e Claudina Alves Dos Santos Cônjuge: Maria Magdalena Paz Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:00h

EDGARD FERREIRA LIMA 85 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Pedro Ferreira Lima e Alice Maria Da Conceicao Cônjuge: Eutimia Ferreira Lima Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO ROBERTO ALVES 71 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Joaquim Roberto Alves e Julia Maria Alves Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h

CARMOSINO DIAS DURVAL 93 anos. Profissão: Madeireiro Filiação: Raimundo Dias Durval e Matilde Maria De Jesus Cônjuge: Joana Maria Durval Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

MARCO POLO PETRY 51 anos. Profissão: Gerente Administrativo Filiação: Olimpio Francisco Petry e Pierina Roberti Petry Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h

ANEZIA FEITOSA DOS SANTOS 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Feitosa De Moura e Joana Feitosa De Moura Cônjuge: Evaristo Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:00h

JOAO CAVALLIN 90 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Salvador Cavallin e Vitoria Rigoni Cônjuge: Matilde Da Luz Cavallin Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:30h

MARINALVA DELFINA DE SOUZA 42 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Francisco De Souza e Neuza Delfina De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:00h

MARCO ANTONIO RAGANHAN 51 anos. Profissão: Funileiro(A) Filiação: Angelo Raganhan e Maria Lopes Raganhan Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 11:00h

ISMERALDO ALFREDO DE MORAES 78 anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Josefa Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOHNNY LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 24 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Sebastiao Alves De Oliveira e Terezinha Pereira Alves Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:30h

SILVIA HELENA FERREIRA DE CAMARGO DUARTE 63 anos. Profissão: Fonoaudiólogo(A) Filiação: Jairo Ferreira De Camargo e Elza Gorni De Camargo Cônjuge: Jose Leonil Duarte Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019

NAOSUME YASSAKA 83 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Hirodi Yassaka e Sakae Yassaka Cônjuge: Iukiko Yassaka Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:00h

JAQUELINA ROZA LOPES 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Amelina Antunes Da Conceicao Cônjuge: Vitor Lopes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:00h

DOMINGOS GONCALVES DOS SANTOS 86 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Onorio Martins Dos Santos e Alminda Maria Goncalves Cônjuge: Marieta Amorim Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:30h

ALCIDES STELLA 90 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Pedro Stella De Luiz e Angela Peruci Cônjuge: Thereza Lucca Stella Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h

RAIMUNDO SILVA 80 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Pedro Severiano Da Silva e Izaltina Silva Cônjuge: Marli Greff Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h