HELENITA MOL 56 anos. Profissão: Garçom Filiação: Joao Mol e Thereza Hammerschmidt Mol Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

MARCOS DOS SANTOS ROSA 41 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Orlando Rosa e Sonia Dos Santos Melo Rosa Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

MOHAMED RIZWAN BAIG MUSTAFA 28 anos. Profissão: Analista Sistemas Filiação: Mustafa Baig e Sufia Khanam Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

MARIO ZEFERINO ALVES 34 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Zeferino Alves e Aurinha Schmidt Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

CLEITON JUNIOR LEAL BUENO 25 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Dirceu Bueno e Elisete Aparecida Leal Bueno Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 16:00h

CREVIS TEREZA DA SILVA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Miquelino e Lourdes Tereza De Castro Miquelino Cônjuge: Manoel Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

GILBERTO PEREIRA DO AMARAL 68 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Joao Pereira Do Amaral e Luiza Francisca Das Chagas Amaral Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

DAVID ADAO CARDOSO 36 anos. Profissão: Autonomo Filiação: David Soares Cardoso e Maria Joaquina Cardoso Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

DURVALINA DE SOUZA CALLEGARINI 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Eleodoro Ribas De Souza e Elena Luiza Dos Santos Cônjuge: Joao Calegarini Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

ANTONIO ALCIDES MARAFON 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: Ary Marafon e Maria Marafon Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 16:30h

NEREU JOSE DE FRAGA 87 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Jose Manoel De Fraga e Maria Ferreira De Fraga Cônjuge: Alzira Antunes De Fraga Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 10:00h

LUIZ VIEIRA DE LIMA 81 anos. Profissão: Soldador Filiação: e Candida Maria Da Conceicao Cônjuge: Luzia Seara De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 09:00h

HIRTON RIBEIRO FILHO 64 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Hirton Ribeiro e Anna Chuves Ribeiro Cônjuge: Sueli De Fatima Simiao Ribeiro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 09:30h

TADEU RATAJCZAK 67 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Josef Ratajczak e Anna Ratajczak Cônjuge: Maria Izabel Ratajczak Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 09:00h

CICERO MORAIS DA SILVA 53 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Morais Da Silva e Erondina Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

ADRIANA APARECIDA REIS 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luis Ferreira Dos Reis e Trindade De Jesus Reis Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

JOAO LACERDA DE OLIVEIRA 56 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Otavio Lacerda De Oliveira e Alvina Lacerda De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

AROLDO RODRIGUES BASTOS 58 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Manoel Rodrigues Bastos e Ana Da Cruz Bastos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 13:30h

MARIA IVONETE GALDINO DOS REIS 69 anos. Profissão: Auxiliar Limpeza Filiação: Leodoro Galdino e Mercedes Rodrigues Galdino Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

HENRIQUETA AMARAL DE ARAUJO 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Benedito Henrique Do Amaral e Joana Barbina Do Amaral Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 09:00h

MARIA PRUDLO VALESKY 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Estephano Prudlo e Margarida Prudlo Cônjuge: Joao Valesky Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 10:00h

SOLANGE APARECIDA NUNES 50 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Florindo Neves Gomes e Maria Aparecida Sartor Gomes Cônjuge: Roberto Ferreira Nunes Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

MIRTO JOSE SKROCH 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Skroch e Lydia Skroch Cônjuge: Lianice Moro Skroch Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 10:00h

JORGE BERNARDES CORREA 69 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Jose Bernardes Correa e Ana Maria Jose Cônjuge: Maria De Lourdes Martins Correa Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

CONSUELO DE OLIVEIRA SILVA 91 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: e Martha Cateiva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019

MARINA SOUZA BARROS 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leontino Ruiz De Souza e Erocildes Alves De Souza Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 09:00h

LUCILENE CRISTIANE DOS SANTOS 41 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Osmar Dos Santos e Leonita Rocha De Abreu Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 13 de Novembro de 2019 às 10:00h

ERALCI SILVA SOUZA 74 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Deodoro Joaquim De Souza e Maria Delicia Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

RAFAEL ALEIXO DOS SANTOS 31 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Nildo Aleixo Dos Santos e Vera Lucia Campos Dos Santos Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019

ETELVINA MARIA DE JESUS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Geraldino Custodio Jorge e Joana Maria De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019

LUIZ EDSON MANELI DOS SANTOS 67 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Juvino Ferreira Dos Santos e Ivone Maneli Cônjuge: Claudete Maria Dangui Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

FERNANDO DA ROSA CARDOSO 26 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Alaor Cardoso e Vera Lucia Da Rosa Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

SANTINA RIBEIRO DE SOUZA 87 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Manoel Jose Ribeiro e Luiza Alves Ribeiro Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

DINARTE LUIZ PINTO D AMICO 68 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Orlando Benedito D Amico e Dyonea Jorge Pinto D Amico Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019

AVANIRIA DE JESUS ALVES 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Garcia De Jesus e Calina Mendes De Oliveira Cônjuge: Pedro Alves Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 15:00h

CESAR ALVES DO NASCIMENTO 70 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Afonso Alves Do Nascimento e Juraci Lara Do Nascimento Cônjuge: Dilcelia Alves Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

PEDROLINA DOMINGUES 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Teixeira Dos Santos e Leonor Maria Antonia Cônjuge: Alexandre Pimentel Domingues Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

ILDA CANDIDA CORREA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Izael Martins Ribeiro e Antonia Candida Ribeiro Cônjuge: Andrelino Benvindo Correia Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

AMERICO DA ROCHA 79 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alvino Jose Da Rocha e Jesuina Maria De Jesus Rocha Cônjuge: Maria Da Luz Gomes Pedroso Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

BIANOR DALKE 83 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Germano Dalke e Maria Dalke Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

DIAMANTINO DOMINGOS ZUFFO 88 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joao Zuffo e Regina Zuffo Cônjuge: Aladia Miozzo Zuffo Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019

JORGE RIBAS DE ANDRADE 61 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Olimpio Ribas De Andrade e Maria Kramatiuk Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

IRONITA DA SILVA BRASIL 57 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Euclides Ferreira Brasil e Verginia Da Silva Brasil Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 15:30h

RAUL PEREIRA MULLER 71 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Guilherme Muller e Alvina Mariano Pereira Cônjuge: Julia Firmono Muller Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

LUIZ JORGE SALIBA 69 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Jorge Saliba e Eli Neto Saliba Cônjuge: Ana Maria Marques Malafaia Saliba Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

DOMINGOS HUNIK 73 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Ladislau Hunik e Maria Hunik Cônjuge: Paulina Ryba Hunik Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 15:00h

IRENEU HARTJE 55 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Ewaldo Hartje e Waltraud Schimidt Hartje Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

VALDIR GUELSI 68 anos. Profissão: Motorista Filiação: Leonardo Guelsi e Trindade Castanho Guelsi Cônjuge: Ligia Maria Rafael Guelsi Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 17:00h

ESLI ANTONIO MOREIRA 58 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Luis Moreira e Catarina De Andrade Moreira Cônjuge: Maria Borssuk Moreira Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 08:00h

MARIA DA LUZ BORGES JARECK 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Borges e Maria Santos Cônjuge: Aquiles Jareck Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 16:00h

JACSON LUIS BUBNIAK 66 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Bernardo Bubniak e Albanir Bubniak Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 10:00h

JOAO SKALSKI 85 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Gabriel Skalski e Sophia Skalski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 11:00h

HEMENEGILDO GARDI 91 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Frederico Gardi e Laurinda Gulinelli Cônjuge: Anderilde De Oliveira Gardi Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 15:00h

THEREZA CUSTODIO DANIEL 81 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Olirio Custodio e Angela Scavoni Cônjuge: Argemiro Daniel Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 13:00h

AMILTON WAGNER 51 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: e Zeferina Wagner Cadena Cônjuge: Catia Cilene Da Silva Melo Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 11:00h

ALICE MARIA BARNACK 90 anos. Profissão: Balconista Filiação: Joao Caropreso e Victoria Caropreso Cônjuge: Waldomiro Barnack Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 12 de Novembro de 2019 às 09:00h