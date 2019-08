TADEUSZ HENRIK BOGUSIAK 74 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Bogdan Bogusiak e Anna Bogusiak Cônjuge: Neide Eli Bogusiak Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 10:00h

WALTER MONTEIRO LISBOA 93 anos. Profissão: Outros Filiação: Benedito Jose Lisboa e Elvira Augusta Monteiro Lisboa Cônjuge: Marcia Resende De Sousa Monteiro Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 09:00h

EMMA MANIKOSKI HANCKE 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Manikoski e Martha Manikoski Cônjuge: Bruno Hancke Local do sepultamento: Paroquial Abranches Terça-Feira, 13 de agosto de 2019

CLAUDETE DE SOUZA GUEBUR 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mario De Souza e Albertina De Souza Cônjuge: Geraldo Guebur Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 22:00h

IONE ANTUNES DE SIQUEIRA 75 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Marinho De Siqueira e Judite Antunes De Siqueira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 09:00h

ROSILDA GONCALVES DE JESUS 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Neves De Jesus e Emilia Goncalves De Jesus Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 09:00h

CELIA CESAR DIAS 54 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Jovencio Batista Dias e Francisca Cesar Dias Local do sepultamento: Cemitério Da Sede Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

JULIA MARIA PANCERI 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Panceri e Dozolina Panceri Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 13 de agosto de 2019

JOAO MARIO DE LIMA 73 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Antonio Soares Delima e Felicia Soares De Lima Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 17:00h

IVONE PEREIRA DA SILVA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Romualdo Da Silva e Clara Pereira Da Silva Cônjuge: Francisco Siqueira Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 13 de agosto de 2019

NADIR FERREIRA LEAL 77 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Antonio Ferreira e Sebastiana De Souza Cônjuge: Lazaro Leal (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 13 de agosto de 2019 às 10:00h Nome: Adelmo Irineu Tomazi 69 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Fiorindo Jose Tomazi e Rita Becker Tomazi Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

MARIA DE LOURDES BADUI MACHADO 78 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Gabriel Jose Badui e Dolores Simao Badui Cônjuge: Adilson Antonio Krefta Machado Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 17:00h

HELENA DE OLIVEIRA GOLOMBIESKI 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos De Oliveira e Francisca De Oliveira Cônjuge: Estefano Golombieski Filho Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:00h

CELSO TADEU MAZZA 75 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Arnaldo Mazza Junior e Nair Veiga Mazza Cônjuge: Floripa Santos Mazza Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 17:00h

LUCILA ANTERO 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gideon Antero e Amelia Ferreira Da Silva Antero Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 14:00h

WILLIAN HENRIQUE DOS SANTOS 27 anos. Profissão: Técnico Informática Filiação: Jacir Ulisses Dos Santos e Zoraide Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 15:30h

VIRGINIA RITA BARBOSA FERREIRA 76 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Jose Anizio Barbosa e Rita Cezario Barbosa Cônjuge: Jose Elias Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 14:00h

DARCY URIZZI DE BRITO ALMEIDA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Orlando Urizzi e Carlinda Silveira Urizzi Cônjuge: Raimundo De Brito Almeida Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

MARIA JOSEFINA GOMES 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Zambon e Lucia Viscardi Cônjuge: Manoel Gomes Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:00h

ANA VICENTINA MACHADO RIBEIRO 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Antonio Machado e Maria De Medeiros Machado Cônjuge: Antonio Carlos Ribeiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

ANTONIETTA BREGA VALVERDE 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Duilio Brega e Thereza Telatin Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

NELSON ADAMS 75 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Paulo Adams e Otilia Guimaraes Cônjuge: Dina Maria Da Silva Adams Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 17:00h

CRISTIANA L HOSTE 50 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Carlos L Hospe e Tereza Marques Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

ORLANDO HACH 84 anos. Profissão: Cobrador(A) Interno Filiação: Joao Hach Sobrinho e Ernestina Tatara Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 14:30h

WALDEMIRO MAROS 75 anos. Profissão: Filiação: Nao Consta e Alzira Maros Cônjuge: Rosalina Maros Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 15:00h

IVONE FRANCISCA DOS SANTOS 73 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Angelo Francisco De Oliveira e Maria Francisca De Oliveira Cônjuge: Jose Sutero Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

DENILSON SIMOES 38 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Amilton Simoes e Maria De Lourdes Lima Dos Santos Simoes Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

DALVA DE SOUZA RIBEIRO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Gomes De Souza e Enedina Borges De Carvalho Cônjuge: Eduardo Carlos Ribeiro Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 17:00h

JOAO ROMALINO NEVES DE LIMA 68 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Joaquim Neves De Lima e Maria Machado De Lima Cônjuge: Irene Ventz De Lima Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

AIRTO DE FREITA SARUVA 71 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Da Silva Saruva e Francisca De Freita Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

APARECIDA SANCHES 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Sanches e Antonia Jordao Sanches Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 11:00h

CLAUDIA ROSA DAMASCENO 62 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Geraldo Damasceno e Theresa Olivia Rosa Damasceno Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 17:00h

PAULA JHENEFFA NASCIMENTO DA SILVA 28 anos. Profissão: Balconista Filiação: Ivo Da Silva Santos e Maria Suely Nascimento Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 11:30h

TEREZINHA GORETTI ASCOLI DE BARROS 64 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Eugenio Ascoli e Ivone Dalla Costa Ascoli Cônjuge: Celso Luiz De Barros Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

EDISON HECKE 72 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Gerson Hecke e Oracy Hecke Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 14:00h

KATARINA TISSEN 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Franz Frisen e Antonia Frisen Cônjuge: Pedro Tissen Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:00h

ANADIR CAMILLO DA SILVA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Camillo e Maria Joanna Da Costa Cônjuge: Merciano De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 11:00h

IDEU PEREIRA DE SOUZA 71 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Joao Pereira De Souza e Maria Paula De Souza Cônjuge: Dejanira Fernandes De Souza Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:30h

ADELAIDE RAMOS SIQUEIRA 69 anos. Profissão: Outros Filiação: Claudino De Lima Ramos Filho e Francisca Fagundes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 09:00h

TEODORO ZIOMEK 78 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Ziomek e Joana Ziomek Cônjuge: Catarina Figura Ziomek Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

AVALQUIRIA MARTINS COSTA 81 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Nao Consta e Candida Maria Martins Cônjuge: Arlindo Valim Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

ANA HERZINGER RITSER 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Germano Herzinger e Madalena Pereira Herzinger Cônjuge: Joao Ritser Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:00h

MARCELO BOGUCHEVSKI STROPPA 49 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Iridio Renato Do Amaral Stroppa e Rosemari Boguchevski Stroppa Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

TITO MARCZYNSKI 89 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Francisco Marczynski e Victoria Marczynski Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:30h

RODRIGO OLIVEIRA BARBOSA 33 anos. Profissão: Barbeiro Filiação: Jorge Lopes Barbosa e Aparecida De Oliveira Barbosa Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

HILDA DOS SANTOS SILVA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Germano Da Silva e Maria Augusta Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

BRUNO RICARDO CARREIRO 30 anos. Profissão: Vidraceiro(A) Filiação: Jorge Carreiro e Sonia Regina Rodrigues De Lima Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 13:00h

CELSO ANTONIO CEOLIN 67 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Ceolin e Selvina Coelho Ceolin Cônjuge: Francisca Maria Ceolin Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

VERONICA MACHADO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Kasprik e Helena Kasprik Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 09:00h

MATHEUS MARTINS COSTA 18 anos. Profissão: Estudante Filiação: Carlos Costa e Silvia Aparecida Martins Costa Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

NOBERTO DE SOUZA CAMPOS 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Merchiades Campos e Maria Ignacia De Souza Campos Cônjuge: Osmarina De Azevedo Velho Campos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:00h

JOACIR DO ROCIO ALVES 61 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Carlos Alves e Gilda Madalena Alves Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 11:00h

ALICE MARIA CORDEIRO 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Izidoro Da Silva e Rita Maria Da Conceicao Cônjuge: Francisco Carro Cordeiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:30h

CRISTIAN DELFINO 42 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonino Jacel Duzanowski e Salete Lazzaris Delfino Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Domingo, 11 de agosto de 2019 às 19:30h

FRANCISCA RODRIGUES SENA 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Inacio Loiola Dos Santos e Juvita Rodrigues Do Nascimento Cônjuge: Jose Mota De Sena Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 13:00h

DILENA DE SOUZA 53 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Waldemar De Souza e Nivalda Aparecida De Souza Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 09:00h

ADELAIDE RINGENBERG 56 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Arno Ringenberg e Annita Ringenberg Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019

REINOLD BAUDISCH 61 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Udo Ferdinando Augusto Baudisch e Renate Mlynarczuk Baudisch Cônjuge: Arali Aparecida Tosetto Baudisch Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

ROZILDA DA SILVA OLIVEIRA 55 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Olgenia Da Cruz Silva e Izaltina Filisbina Da Silva Cônjuge: Otavio Bendito De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 16:00h

MARIA DA SILVA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raimundo Antonio Da Silva e Sebastiana Fernades Da Silva Cônjuge: Francisco Cardoso Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

ADAO FRANCISCO 78 anos. Profissão: Fiscal Obras Filiação: Jose Francisco e Maria Do Carmo Francisco Cônjuge: Ireni Silva Francisco (Falecida) Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 11:30h

MARCOS ANTONIO 62 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoel Correa e Georgina Neves Correa Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

GILMAR PEDRO DENNEMANN 56 anos. Profissão: Gerente Comercial Filiação: Lourival Dannemann e Odete Dannemann Cônjuge: Marli Ludwig Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

ROSANGELA GARCIA E SILVA 33 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Joao Idelfonso E Silva e Lourdes Garcia E Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 11 de agosto de 2019 às 16:30h

PEDRO BERBEK 87 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Theodoro Berbek e Pelacia Berbek Cônjuge: Carmen Ferrarini Berbek Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 11 de agosto de 2019 às 16:00h

JOAO FRANCISCO ALVES 58 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Pedro Dorvalino Alves e Anahir Borges Alves Local do sepultamento: Colonia Marcelino (São J.Pinhais) Domingo, 11 de agosto de 2019 às 15:00h

JULIETA MENDES DE FARIAS 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Mendes De Faria e Emilia Mendes Florencio Cônjuge: Jose Taborda Ribas Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

MERCEDES DO NASCIMENTO KRISCH 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rosa Do Nascimento e Magdalena Amelia Do Nascimento Cônjuge: Eduardo Roberto Otto Krisch Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

LUIZ POLICARPO DA SILVEIRA 87 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Sebastiao Policarpo Da Silveira e Maria Da Conceicao Cônjuge: Cecilia Rodrigues Da Silveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

NICOLAU RIBEIRO 82 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: e Eudoxia Ribeiro Cônjuge: Maria Pereira De Carvalho Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 11 de agosto de 2019 às 15:00h

ACIR PINHEIRO KRAINSKI 64 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Alfredo Krainski e Maria Luiza Pinheiro Krainski Cônjuge: Dilete Do Rocio Krainski Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 12 de agosto de 2019 às 10:00h

HAMILTON LUIZ ROSNER 68 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Wilson Rosner e Zilda Monteiro Rosner Cônjuge: Soely Da Silva Rosner Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

MARCIA GISELLE DE CAMARGO 49 anos. Profissão: Diarista Filiação: Juvenal Pinto De Camargo e Terezinha Pinto Camargo Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Domingo, 11 de agosto de 2019 às 16:00h

ANTENOR LIBANO DOS SANTOS 80 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Libano Firmino Dos Santos e Maria Dos Anjos Conceicao Cônjuge: Carlina Conceicao Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

ISABEL DE FREITAS BARBOSA DOMIT DINIZ 36 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juarez Bassan Domit e Rosangela De Freitas Barbosa Domit Cônjuge: Valdi Chanan Diniz Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h

GILBERTO ANTONIO 67 anos. Profissão: Motorista Filiação: Reinaldo Antonio e Maria Alzira Antonio Cônjuge: Denise Porcote Antonio Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Domingo, 11 de agosto de 2019 às 16:30h

DIVONSIR TEIXEIRA 80 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Deolindo Teixeira e Noemia Teixeira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 11 de agosto de 2019 às 10:30h

MARIA DO ROSARIO JACQUES MASSUCCI 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alvaro Martins Jacques e Horacilia Camargo Leite Jacques Cônjuge: Carlos Jose Jorge Massucci Local do sepultamento: A Definir Domingo, 11 de agosto de 2019 às 17:00h