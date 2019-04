CLEMENTINA LISBOA TELES 99 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Franca Lisboa e Almerinda Tavares Lisboa Cônjuge: Jose Moreira Teles Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 12 de abril de 2019

MARIA JULIA DA CRUZ 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juvenal Rodrigues De Freitas e Etelvina Maria De Freitas Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 11 de abril de 2019

ANA MARLI GORSKI 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Rossa e Leonilda Massuchetto Rossa Cônjuge: Estefano Gorski Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 09:00h

DANIELA APARECIDA FERREIRA VELOSO 37 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Arnaldo Ferreira Veloso e Maria Da Luz Ferreira Veloso Cônjuge: Pericles Antonio Pizzatto Fagundes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 11:00h

EDUARDO PIRES CORDEIRO 84 anos. Profissão: Filiação: Candido Pires Cordeiro e Genesia De Oliveira Pinto Cônjuge: Polonia Cichon Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 01:00h

ROBERTO DA SILVA 75 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Marcelino Da Silva e Norberta Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 10:00h

MAYCON DIEGO SAMPAIO 28 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Declarado e Maristela Sampaio Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 13:00h

PEDRO DE LIMA 91 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Nao Declarado e Escolastica De Lima Cônjuge: Ivone Colaco De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 10:00h

BRENDA SOARES TITATO 19 anos. Profissão: Outros Filiação: Geraldo Cortez Titato e Marlei Teresinha Soares Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 15:30h

ELZA ANDRUCHECHIN 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hugo Plautz e Rita Villalobos Plautz Cônjuge: Ademir Batista Da Costa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 11 de abril de 2019

MARIA TEREZINHA STRAPASSON 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Miguel Zanon e Joana Milani Zanon Cônjuge: Antonio Strapasson Neto Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 22:00h

DINARTE ANTUNES NETTO 83 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Antunes Fabricio e Maria Geltrudes Varela Cônjuge: Marlene Guimaraes Antunes Da Mota Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 17:15h

GERTRUDES KACHIMARCK 86 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Francisco Warcynchacki e Francisca Novatzka Cônjuge: Felicio Kachimarck Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 16:30h

ENY DOS SANTOS NEVES 69 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Cassiano Manoel Dos Santos e Marieta Alves Dos Santos Cônjuge: Jair Das Neves Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 09:30h

DIRCEU SUERDSOSKI PRADO 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sebastiao Siqueira Do Prado e Genoveva Suerdoski Prado Cônjuge: Maria Da Piedade Zanlorenzi Prado Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 10:00h

CLEUZA SANTOS DE OLIVEIRA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Misael Dos Santos e Olivia Carolina De Jesus Cônjuge: Orlando Dias De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 10:00h

SAVERKA KUASNEY BUREI 98 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Vassilio Kuasney e Paulina Kuasney Cônjuge: Joao Bueri Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 12 de abril de 2019 às 10:00h

JOSE INACIO DA SILVA 76 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Cristino Inacio Da Silva e Rita Inacia Do Nazareth Cônjuge: Geny Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 16:00h

ROSINA LENZI 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Isidoro Negerbon e Aurelia Negerbon Cônjuge: Mario Lenzi Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 16:00h

RITA DE CASSIA SWAIGER 37 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Swaiger e Maria Madalena Ferreira Swaiger Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 17:00h

JESUS BRAZ FERREIRA 85 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Benedito Braz Ferreira e Francisca Do Nascimento De Jesus Cônjuge: Vicentina Braz Ferreira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 16:30h

ENEDINA ABREU GODOY 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro De Abreu Passos e Diamantina Rosa De Abreu Passos Cônjuge: Adial Ribeiro Godoy Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 17:00h

LEA SANTOS LIMA 63 anos. Profissão: Outros Filiação: Leovegildo Santos Lima e Diair Ferreira Lima Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 10 de abril de 2019 às 17:00h

CLEITON CORDEIRO MARTINS 42 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Domingos Cordeiro Martins e Hilda Rosa Martins Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 16:30h

JOANNA ZANATTO 88 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Angelo Zanatto e Anna Pereira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 17:00h

CARLOS FEDERICO FERNANDEZ MISCOVICH 74 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Carlos Fernandez Varela e Cristina Ana Miscovich Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 11 de abril de 2019

JOAO WILSON VIANA DE SOUZA 25 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Adolfo Moreira De Souza e Dalvina Viana Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 17:00h

LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 40 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Olivio Alves De Oliveira e Vitalina Bueno De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 11 de abril de 2019

MARIA IOLANDA ZAVASKI 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Piovezan e Rozalina Dissenha Piovezan Cônjuge: Valdemiro Zavaski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 15:00h

JOSIANE VIEIRA DE LIMA SCHROEDER 35 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Vieira De Lima e Roseli Vieira De Lima Cônjuge: Fabiano Schroeder Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 11 de abril de 2019

PEDRO PAULO DA SILVA 72 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Iracema Vergina De Jesus Cônjuge: Genira De Oliveira Sander Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 11 de abril de 2019

SERGIO FERREIRA SILVA 46 anos. Profissão: Técnico Segurança Do Trabalho Filiação: Joao Henrique Da Silva e Cicera Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 10:00h

ELZA PEREIRA 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Valentim Runschka e Francisca Runschka Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 11 de abril de 2019 às 13:00h