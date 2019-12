ALVARO CABRAL GOUVEIA 69 anos. Profissão: Eletricista Nome Do Pai: e Enide Cabral Gouveia Cônjuge: Lindamil Batista Gouveia Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

BENEDITA ALVES DA SILVA PEREIRA 70 anos. Profissão: Outros Nome Do Pai: Pedro Alves Da Silva e Josefa Alves Prestes Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 Às 10:00h

APARECIDA DE CASSIA LIMA 51 anos. Profissão: Servente Nome Do Pai: Carlos Pinto De Lima e Jacira De Oliveira Gomes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 Às 17:00h

DANIELE PADILHA DOS SANTOS 36 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: e Cecilia Padilha Dos Santos Local do sepultamento: Ferraria (Campo Largo) Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 Às 09:00h

NELSON GONCALVES 81 anos. Profissão: Agricultor Nome Do Pai: Antonio Goncalves e Julia Goncalves Cônjuge: Maria Do Carmo Pereira De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

ALMERINDA STEFANELLO BELLE 83 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Angelo Pascoal Stefanello e Eliza Pigatto Stefanello Cônjuge: Casemiro Belle Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

EDUARDO ARAUJO SILVA 18 anos. Profissão: Autonomo Nome Do Pai: Claudenilso De Jesus Da Silva e Maria Zeliane De Araujo Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 Às 10:00h

ARLETE FERNANDES VENTURA 50 anos. Profissão: Doméstica Nome Do Pai: Ailton Fernandes Ventura e Clothildes Maria Ventura Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

DAIANA ELIANE FERREIRA 24 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Manoel Jose Ferreira e Marli Liani Petry Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

MARCOS JOSE PINTO 47 anos. Profissão: Engenheiro(A) Nome Do Pai: Jeracy Euzebio Pinto e Maria Magdalena Reder Pinto Cônjuge: Alessandra Herreira Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

LUIZ GASTAO SAMWAYS CORDEIRO 82 anos. Profissão: Advogado(A) Nome Do Pai: Clauco Pereira Cordeiro e Sarah Samways Cordeiro Cônjuge: Glaci Derviche Cordeiro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 19:30h

NAIR GARCIA DE SOUZA 74 anos. Profissão: Comerciante Nome Do Pai: e Elizia Garcia De Souza Cônjuge: Joao Porfirio Da Luz Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

AMINTAS DOS SANTOS 55 anos. Profissão: Motorista Nome Do Pai: Severino Dos Santos e Terezinha Torres Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

ERVIRA DA CRUZ OLIVEIRA 91 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Jose Francisco Da Cruz e Maria Alves Pinto Cônjuge: Germano Conceicao De Oliveira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 Às 09:00h

NADYR ROZIN CALEFI 99 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Carlos Rozin e Antonia Viaria Cônjuge: Antenor Angelo Calefi Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019 Às 09:30h

CRISTIANO CESAR DE CARVALHO SOARES 27 anos. Profissão: Servente Nome Do Pai: Pedro Da Luz Soares e Priscila Alves De Carvalho Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019

EMERSON ALAN DE OLIVEIRA 21 anos. Profissão: Autonomo Nome Do Pai: Valdecir Jose De Oliveira e Mariza Aparecida Martins Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

ARACY DE SOUZA CASTRO 96 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Armando Paulo De Souza e Irene Da Fonseca Souza Cônjuge: Arlindo De Castro Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 12 de dezembro de 2019 Às 09:00h

NESTOR FOSTATEI 71 anos. Profissão: Pintor(A) Nome Do Pai: Basilio Fostatei e Paulina Piala Fostatei Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 15:00h

MARIA EUGENIA TON 80 anos. Profissão: Administrador(A) Nome Do Pai: Angelo Ton e Tereza Favaro Ton Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

JOAO LAERCIO DE OLIVEIRA 79 anos. Profissão: Mestre Obras Nome Do Pai: Ataliba De Oliveira e Lazara Marcelino De Godoi Cônjuge: Edguemar Martins De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019

LERIA PEREIRA SCHROEDER 93 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Manoel Pereira e Lucinda Pereira Cônjuge: Bernardo Emilio Schroeder Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

ARMANDO PICANCO PINHO 82 anos. Profissão: Nome Do Pai: Amynthas Pinho e Ariadne Picanco Pinho Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

SAMARA DE JESUS 25 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Eudes Machado De Jeus e Tania Regina De Jesus Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

GIOVANI CORDEIRO DA MAIA 18 anos. Profissão: Auxiliar De Manutençao Nome Do Pai: Gerson Vieira Da Maia e Lucineia Aparecida De Bastos Cordeiro Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 16:00h

EDUARDO NEIAS 25 anos. Profissão: Soldador Nome Do Pai: e Elizangela Neias Pinto Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019

SANTINA DE JESUS MARIANO 77 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Joaquim Francisco e Maria Da Conceicao Da Luz Cônjuge: Osmario Brandt Mariano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

VILMA TERESINHA DE MORAES TELLES 74 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Jose Moraes e Leocadia Rodrigues De Moraes Cônjuge: Wilson Correa Telles Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 16:00h

HILDA STOSKI 71 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Jose Cristino Bomfim e Josefa Julia Do Pilar Cônjuge: Salvador Stoski Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019

LUIZ CARLOS SPREA 75 anos. Profissão: Pintor(A) Automotivo Nome Do Pai: Aleixo Sprea e Celina Sprea Cônjuge: Isaura Dos Santo Sprea Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

MARIA EVA BATISTA PINTO 72 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Francisco Batista Filho e Julia Batista Aguiar Cônjuge: Braz Alves Dos Reis Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019

ROSA VIDAL 96 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Mathias Kosien e Anna Kosien Cônjuge: Renato Linhares Vidal Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 14:00h

IZABELA SCHWAB MAIER 86 anos. Profissão: Costureiro(A) Nome Do Pai: Joao Kloster Schwab e Amelia Schwab Cônjuge: Jose Alberto Maier Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

TEREZINHA BELTRANE DE RAMOS 77 anos. Profissão: Auxiliar Nome Do Pai: Placido Leme Beltrane e Lazara Leme Beltrane Cônjuge: Joao Maria De Ramos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 17:00h

OFELIA MARIA DA SILVA CAMPOS 72 anos. Profissão: Do Lar Nome Do Pai: Vicente Gomes Da Silva e Alice Rosa De Jesus Cônjuge: Waldemar Ozorio Campos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 15:00h

MARIA SILVIA DE MELO 61 anos. Profissão: Outros Nome Do Pai: Lazaro Esteves De Melo e Maria De Lourdes Couto Cônjuge: Luiz Girino Arruda Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019

DARCY ALVES DE BRITO 80 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Nome Do Pai: Adao Alves De Brito e Catarina Maria Trindade Alves De Brito Cônjuge: Catarina Alves De Brito Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 10 de dezembro de 2019 Às 10:00h

LUCAS ANDERSON DA SILVA DE LARA 25 anos. Profissão: Autonomo Nome Do Pai: Zacarias Pereira De Lara e Maria Aparecida Inacio Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 9 de dezembro de 2019