LUIZ ROQUE PAVIM 88 anos. Profissão: Motorista Filiação: Paulo Pavim e Rosa Pavim Cônjuge: Olivia Bassi Pavim Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

CLEMENTINA SANDRIN 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Achiles Oliveira Bettier e Francisca Arena Rodrigues Cônjuge: Luiz Antonio Sandrin Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 17:00h

MARI LIS METZENTHIN 55 anos. Profissão: Agente Saúde Filiação: Evelino Rodolpho Metzenthin e Kathe Metzenthin Cônjuge: Tufy Agge Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 09:30h

ANTONIO RENATO ALVES 60 anos. Profissão: Borracheiro(A) Filiação: Jose Alves e Gazilda Alves Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

ROSALINA DE SOUZA GODOY 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Bernardo De Souza e Maria Madalena De Jesus Cônjuge: Jorge Emilio De Godoy Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 16:30h

JULIO CESAR FERNANDES RIBEIRO 64 anos. Profissão: Filiação: Joao Fernandes Ribeiro e Zulmira Alci Fernandes Ribeiro Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 10:30h

ANNA BARANHUK 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Andre Fiala e Maria Fiala Cônjuge: Gregorio Baranhuk Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 11:00h

PAULETTE AMANDA DEVRAINNE 91 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Eduardo Devrainne e Joanna Gillairon Devrainne Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS PRUSSAK 69 anos. Profissão: Gerente Comercial Filiação: Jose Prussak e Iracema Prussak Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

ANALIA MARIA LOUBACK 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Moises Rodrigues Da Silva e Florinda Mainardes Da Silva Cônjuge: Ilair Izelino Louback Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019

GERALDINO LUIZ BARIVIERA 49 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Francisco Antonio Bariviera e Joana Bariviera Cônjuge: Josiane Bolzani Pirolli Bariviera Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 15:00h

METODIE PETRESKI 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Markiano Petreski e Anastacia Petreski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 16:00h

JOAO INACIO DE OLIVEIRA NETTO 15 anos. Profissão: Menor Filiação: Joao Ramao Netto e Sueli Honorio De Oliveira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019

RAFAEL HENRIQUE CARVALHO 33 anos. Profissão: Gestor(A) Filiação: Jairson Abel Carvalho e Elizete Boccardi Carvalho Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

GERALDO FELIPE RICARDO 51 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Silvio Ricardo e Maria Lurdes Ricardo Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

DEJANDIR MOREIRA 69 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Joaquim Moreira e Julia Stelmak Cônjuge: Zoraide Randuli Moreira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

ARLINDO MARTH 72 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Alfredo Marth e Olga Reizner Marth Cônjuge: Noeli Simao Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

PEDRINA DE FATIMA FALARZ 49 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jose Falarz e Terezinha Almeida Falarz Cônjuge: Antonio Celso Simon Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 11:00h

ORLANDO HIROFUMI YANAI 76 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Masashi Yanai e Ayako Yanai Cônjuge: Alice Yasuye Yanai Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

ZOE PETTERLE FEDALTO 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Livio Petterle e Lory Fumagalli Petterle Cônjuge: Bernardo Fedalto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

ANTONIO PONTES PALHANO 73 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Durcilio Palhano e Balbina Pontes Palhano Cônjuge: Ivane De Lourdes Matos Palhano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 16:00h

CRISTIANE DO ROCIO ALVES FARIA 42 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Alves Faria e Maria De Lourdes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 14:00h

ANTONIO PONTES PALHANO 73 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Durcilio Palhano e Balbina Pontes Palhano Cônjuge: Ivane De Lourdes Matos Palhano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 16:00h

IUKIO KISHI 72 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Pedro Yohito Kishi e Yukimi Kishi Cônjuge: Evangeline Magnolia Cami Montardit Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

ITAMAR ERMELINO DOS SANTOS 52 anos. Profissão: Filiação: Darcy Ermelino Dos Santos e Ana Alves Dos Santos Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 16:30h

NEWTON KAU TAKASHIMA 88 anos. Profissão: Motorista Filiação: Hiroschi Takashima e Tuzi Takashima Cônjuge: Fugie Hirono Takashima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 16:00h

SANDRA MARA MACHADO SCHUCK 58 anos. Profissão: Biólogo(A) Filiação: Rumildo Mozart Machado e Licemar Costa Machado Cônjuge: Fabio Schuck Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

JOSE WEFFORT FILHO 74 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Jose Weffort e Maria Gimenes Weffort Cônjuge: Celina Fernandes Weffort Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 15:00h

AUGUSTO CARLOS 74 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Vitor Carlos e Julia Franca Cônjuge: Evanilda Padilha Carlos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

NIVA GODOFREDO MACHADO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antenor Godofredo e Rosa Godofredo Cônjuge: Jose Machado Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 11 de outubro de 2019 às 17:00h

EDSON LUIS DOS SANTOS XAVIER 53 anos. Profissão: Segurança Filiação: Edmar Soares Xavier e Vitoria Regina Dos Santos Xavier Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 11:00h

ANTONIO DE JESUS 84 anos. Profissão: Agente Produção Filiação: e Lucia Juliana De Jesus Cônjuge: Carolina De Jesus Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA DE LOURDES SILVA DE GODOI 61 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Juvenal Fernandes e Maria Estrada Fernandes Cônjuge: Tomaz Silva De Godoi Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

IAGO VERDUM DAVINI 27 anos. Profissão: Filiação: Sidenei Moacir Davini e Rubia Verdum Davini Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

BELONY LOURDES ROSSETTI 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leone Frezza e Fizzia Frezza Cônjuge: Olivio Jose Rossetti Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 15:30h

ISRAEL PASSOS 75 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Tiburcio Dos Passos e Nair De Oliveira Passos Cônjuge: Dolores Ribeiro Dos Passos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 11:00h

ENIO PEREIRA DA SILVA 49 anos. Profissão: Militar Filiação: Jorge Pereira Da Silva Neto e Filomena Hack Da Silva Cônjuge: Alzira Mafra Rolla Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 15:00h

SERGIO LUIZ CESCHIN 61 anos. Profissão: Motorista Filiação: Lauro Ceschin e Evony Ceschin Cônjuge: Sulamita Fernandes Walz Ceschin Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 11:00h

ANTONIO JOSE GONCALVES 85 anos. Profissão: Segurança Filiação: Joao Pedro Goncalves e Geralda Francisca De Jesus Cônjuge: Teresinha Merces Goncalves Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 10 de outubro de 2019 às 15:00h