ROSANA DO ROCIO AZEVEDO 49 Anos. Profissão: Auxiliar Cozinha Filiação: Miguel Paulo De Azevedo e Maria Jose De Azevedo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 11 de maio de 2019 às 11:00h

AILTON PLAUDA 56 Anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Jose Lelis Plauda e Maria Madalena De Plauda Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:00h

ANTONIO LOMBA 81 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Romao Lomba e Rosa Lomba Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:00h

LOURIVAL NASCIMENTO TACCI 63 Anos. Profissão: Filiação: Joao Tacci e Vitoria Nascimento Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019

DENILCE SOUZA DO AMARAL 82 Anos. Profissão: Outros Filiação: Manoel Luiz De Souza e Maria Martins De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 11 de maio de 2019 às 11:00h

ALICE HONJI 83 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro De Freitas e Olimpia De Oliveira Cônjuge: Tamaru Honji Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 11 de maio de 2019

PEDRO VALENTE PEREIRA 80 Anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Joao Joaquim Pereira e Ana Valente Pereira Local do sepultamento: A Definir Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:00h

UBALDO TSCHUMI 84 Anos. Profissão: Militar Filiação: Joao Emio Tschumi e Joao Emilio Tschumi Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:30h

BALBINA MACHADO FERNANDES 85 Anos. Profissão: Doméstica Filiação: Joaquim Machado Fagundes e Alzira Pereira De Andrade Cônjuge: Pedro Fernandes Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:00h

FUMIKO NAKAGAWA HIRANO 88 Anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Terue Takahasi e Matahaki Nakagawa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 11 de maio de 2019

JOSE ROMUALDO PREISNER 80 Anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Preisner e Ana Scharam Preisner Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 11 de maio de 2019

AFONSO MACHADO NOVAES NEWTON JUNIOR 94 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Afonso Machado Novaes Newton e Owalda Machado Newton Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

ANGELA BERNARDI SLOMPO 87 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Januario Slompo e Floripa Martins Slompo Cônjuge: Miguel Bernardi Slompo Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

LEONOR REGINA LIMA SCHWENGBER 52 Anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Alesio Da Silva Lima Junior e Alba Regina De Paula Lima Cônjuge: Paulo Cesar Schwengber Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

ANTONIO JOAO NICHELLE 91 Anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Olinto Nichelle e Justina Nichelle Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

CELIA RAMOS RODRIGUES 94 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Herminio Ventura Ramos e Francisca De Mello Ramos Cônjuge: Jose Rodrigues Junior (Falecido) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:30h

MIGUEL RIBA 70 Anos. Profissão: Filiação: Leopoldo Riba e Belarmina Riba Cônjuge: Tereza Riba Local do sepultamento: A Definir Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:00h

RODRIGO CARVALHO BRASIL 41 Anos. Profissão: Gerente Filiação: Antonio Jose Brasil e Angela Maria Ramos De Carvalho Brasil Local do sepultamento: A Definir Sábado, 11 de maio de 2019 às 10:00h

SERGIO MACHADO GONCALVES 59 Anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Servulo Goncalves e Raimunda Machado De Resende Goncalves Cônjuge: Valeria Cabral Goncalves Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 15:00h

MARIA NAROK NUNES 78 Anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Nicolau Narok e Sofia Narok Cônjuge: Afredo Ferreira Nunes Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

LUCAS DE LIMA FRANCISCO 25 Anos. Profissão: Servente Filiação: Nelson Francisco e Marcia Adriana De Lima Cônjuge: Flavia Cristina Nascimento Francisco Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:00h

CELIA CARNEIRO SAMPAIO 67 Anos. Profissão: Doméstica Filiação: Jeremias Santos Carneiro e Alzira Goreski Carneiro Cônjuge: Evilar Rios Sampaio Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 11 de maio de 2019 às 09:30h

MARIA DA GLORIA MASOLER 93 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Amaro Vaz Da Silveira e Aurea Lopes Da Silveira Cônjuge: Dario Pereira Masoller Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:00h

ORESTES CARLOS DO NASCIMENTO 61 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Assis Do Nascimento e Filomena Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

VITALINA BRAZ DA SILVA 73 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Braz Machado e Francisca Alves De Andrade Cônjuge: Davi Andrade Liar Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

FERNANDA ROSA DE MEIRA Data Do Falecimento: Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 2 Anos. Profissão: Menor Filiação: Fabiano De Meira e Juliana Rosa De Almeida Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 10 de maio de 2019

DILCE PERATELLO BITTENCOURT 95 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Peratello e Ermelinda Federzoni Cônjuge: Olindo Atayde Bittencourt (Falecido) Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:00h

OZEIAS JUSTINO DA SILVA 63 Anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Josias Justino Da Silva e Gessi Vieira Da Silva Cônjuge: Maria Aparecida Baum Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

ARIETE JUREMA FRANCO TORRES 83 Anos. Profissão: Filiação: Demerval De Oliveira Franco e Josefa De Oliveira Franco Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:30h

ISAIAS MARTINS PEREIRA 59 Anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Martins Da Costa e Clotildes Pereira Da Costa Cônjuge: Neide Rosa Machado Pereira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:30h

HAMILTON LUIZ MUELLER 62 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Adular Mueller e Lourdes Mueller Cônjuge: Dinah Aparecida Prado Mueller Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:30h

EDGAR DE SOUZA LAURINDO 73 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Laurindo e Alexandra Vicenca De Jesus Cônjuge: Aparecida Pinto De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 15:00h

RANULFO BORGES 79 Anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Pedro Borges Da Cruz e Maria Luiza De Jesus Cônjuge: Ana Lopes Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:00h

GUILHERME BIANCO Data Do Falecimento: Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 23 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jorge Luiz Bianco e Angela Cristine Fagundes Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

MARIO GILBERTO MASCARENHAS NUNES 64 Anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Joaquim Machado Nunes e Dina Mascarenhas Nunes Cônjuge: Nazira Dias Nunes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

ALVINA DE ALMEIDA COSTA 72 Anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jovino De Almeida e Lourenca Costa Neves Cônjuge: Joaquim Vicente Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 13:00h

GISELA IRENE BARTHELMESS OSWALD 90 Anos. Profissão: Farmacêutico(A) Filiação: Eugenio Theodoro Barthelmess e Marta Drischel Barthelmess Cônjuge: Adolpho Francisco Arthur Oswald Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 14:30h

ANDREA DE SOUZA 37 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Santir De Souza e Marili Terezinha De Souza Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

THIAGO RIBEIRO PROCHMANN 30 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alberto Prochmann e Izabel Ribeiro Prochmann Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

ELZA HOEPERS 92 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Hoepers e Julia Beckhauser Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA 67 Anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Ferreira De Souza e Maria Izabel De Souza Cônjuge: Eva Terezinha Pereira De Souza Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 10 de maio de 2019

EDERSON BOOZ DA SILVA 38 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Edison Brezola Da Silva e Maria Angelita Booz Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:00h

ARISTIDES PADILHA DOS SANTOS 80 Anos. Profissão: Comprador(A) Filiação: Nao Consta e Laudemira Padilha Dos Santos Cônjuge: Terezinha Pereira Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 15:00h

CLEUZA DE ASSIS ALVES COSTA 70 Anos. Profissão: Apontador(A) Filiação: Antonio Arlindo Alves e Derlinda Libarino De Assis Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019

AUREO DE JESUS MELLO DE OLIVEIRA 71 Anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Patrocinio De Oliveira e Francisca De Mello Oliveira Cônjuge: Dejair Maria Caldas Oliveira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 10:00h

ALDECIR XAVIER DE OLIVEIRA 51 Anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Jose Alves Martins e Maria Xavier De Oliveira Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

ROGEL LEAL KRASNHAK 24 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Rogerio Krasnhak e Reni D Mengeon Leal Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 10:00h