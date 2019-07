JORGE ARLINDO STAVITZKI 65 anos. Profissão: Outros Filiação: Izidoro Stavitzki e Emilia Stavitzki Cônjuge: Marlene Aparecida Wagner Local de sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 10 De Setembro De 2019 às 10:00h

KARLA ENITH YEPEZ COVA 39 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Enith Del Valle Cova Herrera e Anunciacion Yepez Casanova Cônjuge: Rainer Rafael Lopez Bastidas Local de sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

IRACY SOARES DE OLIVEIRA 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pedro Da Silva e Maria Alves Da Silva Cônjuge: Walfrido Soares De Oliveira Falecido Local de sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quarta-Feira, 10 de julho de 2019 às 10:00h

WILMA KLASSMANN 86 anos. Profissão: Outros Filiação: Willy Hoffmann e Margarida Carlota Gertrudes Hoffmann Local de sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 10 de julho de 2019 às 10:00h

LARISSA ALVES TSUKAMOTO 36 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Soraya Alves Tsukamoto Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 10 de julho de 2019 às 11:00h

SAMIRA SARRAFF HEJAZI 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Sarraff e Rosa Inacio Sarraff Cônjuge: Mohamad Said Hejazi Falecido Local de sepultamento: Municipal São José (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 10 de julho de 2019 às 09:00h

CELIA APARECIDA FERREIRA 54 anos. Profissão: Estoquista Filiação: Antonio Carlos Pereira Marques e Jurema Soares Local de sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

APARECIDO PACHECO DE AZEVEDO 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Deliciano Pacheco De Azevedo e Deralda Barbosa De Azevedo Cônjuge: Maria Roseli Lopes De Souza Azevedo Local de sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quarta-Feira, 10 de julho de 2019

ADRIANO AUGUSTO GOMES 76 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Felipe Gomes e Maria Do Amparo Cônjuge: Valda Lidia Pereira Gomes Local de sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:30h

RAFAEL JULIATO 81 anos. Profissão: Filiação: Ulisses Juliato e Maria Bassa Juliato Cônjuge: Regina Marli Daldin Juliato Local de sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

SANTINA PADILHA MACIEL 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Afonso Ferreira Padilha e Juvinavaz Padilha Cônjuge: Joao Maria Paz Maciel Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

ONORIO JOSE BERNARDES 61 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Ramon Jose Bernardes e Leonidia Batista Bernardes Cônjuge: Izabel Kotviski Bernardes Local de sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 10 de julho de 2019 às 10:00h

JOSEPHINA DIAS RODRIGUES 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Brasilio Dias e Clotilde Maria De Gouvea Cônjuge: Pedro Rodrigues (Falecido) Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

HERMIL SILVA VIRGILIO 89 anos. Profissão: Filiação: Fernando Virgilio e Maria Joana Virgilio Cônjuge: Inedina Pereira Virgilio Local de sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:30h

DEBORA VIVIANA DA SILVA 46 anos. Profissão: Técnico Enfermagem Filiação: Terezinha De Jesus Leal e Ester Mendes Da Silva Cônjuge: Wilson Jesse Leal Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 10 de julho de 2019 às 15:00h

MARIA RODRIGUES DE SOUZA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rodrigues Da Rocha e Avelina Rodrigues Braz Cônjuge: Joaquim Dias De Souza (Falecido) Local de sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

BELMIRA PIEGAT 100 anos. Profissão: Filiação: Joao Ferreira De Andrade e Prudencia Maria Moreira Cônjuge: Theodoro Piegat Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019

REGINA PEDRO BOM CARDON 69 anos. Profissão: Secretária Filiação: Oswaldo Pedro Bom e Angelina Mendes Pedro Bom Cônjuge: Athayde Cardon Filho Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019

SALUSTIANO GONCALVES DA CRUZ 78 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Nao Declarado e Maria De Jesus Cônjuge: Dirce Rodrigues Cruz Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

MARIA DAS DORES CAMARGOS 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Gomes Pereira e Conceicao Rodrigues Camargos Cônjuge: Florencio Ribeiro De Jesus Local de sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 14:00h

CELIA GUIMARAES 66 anos. Profissão: Psicólogo(A) Filiação: Antonio Moacyr Guimaraes e Lucy Burigo Guimaraes Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

HILDA DORST ZACHOW 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Felippe Dorst e Laura Dorst Cônjuge: Otto Zachow Local de sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 15:00h

ELOHA CARDOSO SOARES 90 anos. Profissão: Filiação: Joao Ignacio Cardoso e Florencia Rodrigues Cardoso Cônjuge: Altino Soares Local de sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

ERNANI MOREIRA BAIRROS 67 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Herminio Moreira Bairros e Noemia Clock Bairros Cônjuge: Maria Ivone Moreira Bairros Local de sepultamento: Municipal De Ponta Grossa – Pr Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

DOUGLAS BENATO GUSSO 83 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Joao Gusso e Antonia Maria Benato Gusso Cônjuge: Julieta Tomas Gusso Local de sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:00h

SEBASTIAO DE OLIVEIRA INGLEZ 79 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Manoel De Oliveira Inglez e Maria Ribeiro Dos Santos Cônjuge: Alice De Souza Jorge (Falecida) Local de sepultamento: Municipal De Balsa Nova Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

JAROSLAU CHMIK 86 anos. Profissão: Militar Filiação: Miguel Chmik e Teofila Chmik Cônjuge: Aurora Camargo Chmik Local de sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:30h

DAILSON SVIERCOSKI DOS SANTOS 27 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Dailson Martins Dos Santos e Valeria Luciana Sviercoski Dos Santos Cônjuge: Priscila Souza Wroblesvki Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

MARIA LIMA DA SILVA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Severina Ferreira De Lima Cônjuge: Jose Laureano Da Silva Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:00h

GERALDO LACERDA DA SILVA 65 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Geraldo Lemes Da Silva e Elvira Lacerda De Santa Rita Local de sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019

ANISIO DIAS DO NASCIMENTO 72 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Generoso Dias Do Nascimento e Maria Lourenco Martins Cônjuge: Tereza De Souza Do Nascimento Local de sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:00h

CARLOS ALBERTO APARECIDO RIBEIRO 53 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Antonio Carlos Ribeiro e Idair Aparecida Pavelisque Ribeiro Local de sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 15:00h

AMILTON RODOLFO RIBEIRO 66 anos. Profissão: Filiação: Nao Declarado e Dolores Ribeiro Local de sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

APARECIDA MARIA VIEIRA PACHECO 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vicente Dias Vieira e Emerenciana Maria Vieira Cônjuge: Jose Ribeiro Pacheco Local de sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:30h

ALICE CAMARGO PURKOTA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Edilio Ferreira Camargo e Elvira Ferreira Camargo Cônjuge: Tomaz Purkota Filho (Falecido) Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 16:00h

JOSE COSTA DE OLIVEIRA 82 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joao Costa De Oliveira e Maria Dos Anjos Costa Nery Cônjuge: Rosalina Machado De Oliveira Local de sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 11:00h

TEREZA DE BRITO BARROS 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Antonio Gugger e Cecilia De Brito Gugger Cônjuge: Orestes Local de sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

OTAVIO CARNAIBA DA SILVA 76 anos. Profissão: Administrador(A) Fazenda Filiação: Jovelino Carnaina Da Costa e Maria Carnaiba Da Silva Cônjuge: Lourdes Viola Carnaiba Local de sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

CLEUZA JANUARIO DOS SANTOS 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Felicio Januario e Erminia Cogorne Januario Cônjuge: Jose Augustinho Dos Santos Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 15:00h

ANTONIO DE PADUA SOARES BICUDO JUNIOR 70 anos. Profissão: Funcionário P Estadual Filiação: Antonio De Padua Soares Bicudo e Elza Almeida Borges Bicudo Cônjuge: Celia Augusta Boni Bicudo Local de sepultamento: Crematório Vaticano (A Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 14:00h

MAURA FERREIRA DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Ferreira e Elvira Rosa Covelli Ferreira Cônjuge: Antonio Nelson Dos Santos Local de sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 15:00h

JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA 68 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Alberto Franco Ferreira Da Costa e Maria Margarida Solheid Da Costa Local de sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 10:00h

JAILCE ANGELICO PEREIRA 79 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Angelico Pereira e Alberica Matos Pereira Local de sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS VIEIRA 62 anos. Profissão: Encarregado(A) Manutenção Filiação: Joao Maria Vieira e Josefina Alves Carneiro Vieira Local de sepultamento: A Definir Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 17:00h

MARIO STESKI 79 anos. Profissão: Motorista Filiação: Adao Steski e Helena Steski Cônjuge: Neuza Ribeiro Local de sepultamento: Paroquial Abranches Terça-Feira, 9 de julho de 2019

JACYRA MORANDI ZEINI 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Andre Morandi e Cristina Maioli Cônjuge: Salim Zeini Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 9 de julho de 2019 às 10:00h