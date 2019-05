SUE KOZANO 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Minoru Takahashi e Moritano Takahashi Cônjuge: Michinori Kozano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 10:00h

MARIA OLINDA DA SILVA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Urias Francisco Da Silva e Durvalina Fernandes Cônjuge: Sebastiao Adilson De Lima Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

OSVALDO TAVARES DE MELLO 69 anos. Profissão: Publicitário(A) Filiação: Valdevino Tavares De Mello e Aparecida Tavares Dos Santos Cônjuge: Ana Maria Ferraz De Mello Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 10:00h

MARCOS DA SILVA ROSA 56 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Venancio Olimpio Rosa e Lucia Da Silva Rosa Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

LUIZ HERCILIO DOS SANTOS 87 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Hercilio Thomaz Dos Santos e Argentina Maria Dos Santos Cônjuge: Jandira Silva Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

MARIA URICENA PEREIRA 67 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Jose Pereira e Pedra Oliveira Pereira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 10:00h

TEREZA PERISSUTI 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Perissuti e Albina Coradassi Perissuti Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

RAFAEL MARCOS DE ASSIS 28 anos. Profissão: Representante Filiação: Agnaldo Rogerio De Assis e Lucineide Aparecida Da Silva Assis Cônjuge: Veridiana Lemes Goncalves De Assis Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Ps) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

MARIA KAWAKAMI NOGAWA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Tsunecki Kawami e Otie Kawakami Cônjuge: Hirochi Nogawa (Falecido) Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 11:00h

ANTONIO LUIZ ALVES DE LIMA 55 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Antonio Alves De Lima e Zelaide Alves De Lima Cônjuge: Ivani Mendes De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 10:00h

MAURICIO BACCON 85 anos. Profissão: Motorista Filiação: Francisco Baccon Filho e Anna Delbone Cônjuge: Izola Rodrigues Baccon Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

CLEUSA AMIR JUSI ESQUELBEK 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: David Jusi e Elvira Maida Jusi Cônjuge: Paulo Esquelbek (Falecido) Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 16:00h

DANIEL MUNHOZ 64 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Igino Munhoz e Alice Munhoz Cônjuge: Jovita Ramiro Munhoz Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 10 de maio de 2019

VITORIO CHALUS Data Do Falecimento: Quarta-Feira, 8 de maio de 2019 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Bazilio Chalus e Olga Chalus Cônjuge: Matilde Chalus Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

RENATO BARNABE FERREIRA 66 anos. Profissão: Supervisor(A) Filiação: Licinio Ferreira e Ida Barnabe Ferreira Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

MARIA LINDAURA NUNES 87 anos. Profissão: Servente Filiação: Joao Nunes Sobrinho e Maria Da Mota Nunes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 16:00h

VICENTE BRAGA 74 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Geraldo Luiz Braga e Rita Delfina Dos Santos Cônjuge: Givonete Da Silva Braga Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 16:00h

MARIA APARECIDA BOMBANATTI 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ricardo Bombanatti e Angela Piva Bombanatti Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA 62 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Jose Martins Sobrinho e Luzia Basilio Martins Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 10 de maio de 2019 às 17:00h

EDILSON PINHEIRO RODRIGUES 43 anos. Profissão: Frentista Filiação: Otavio Pinheiro Rodrigues e Helena Candida Rodrigues Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:30h

ELSA ROGALSKY DE OLIVEIRA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Heinrich Rogalsky e Sara Rogalsky Cônjuge: Geraldo Antonio De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 16:00h

EDILIO PEDROSO 78 anos. Profissão: Mecânico Filiação: e Maria Jose Pedroso Cônjuge: Julia Dde Borba Ribeiro Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 15:30h

VITOLDO STASIAK 59 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Joao Stasiak e Maria Stasiak Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 15:00h

NEUZA CONCEICAO AZEVEDO 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Onofre Pascoal De Azevedo e Benedita Batista De Azevedo Cônjuge: Cezar Vidal Fernandes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

HORACILIO PACHECO Data Do Falecimento: Quarta-Feira, 8 de maio de 2019 63 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Jose Henrique Pacheco e Maria Da Silva Pacheco Cônjuge: Iolanda Oliveira Pacheco Local do se: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

GILSON GOMES COSTA 77 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Manoel Rodrigues Costa e Paula Do Carmo Costa Cônjuge: Merce Guimaraes Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:15h

ANTONIO OPATA DIAS 69 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Neri Trindade Dias e Rosa Opata Dias Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 16:30h

EDSON THADEU DA SILVA GODOI 66 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Nivaldo Da Silva Godoi e Leonilda Tibilier De Godoi Cônjuge: Dolores Fitz De Godoi Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

OSCAR FERREIRA 73 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Aparecido Ferreira Amaral e Maria De Lourdes Ferreira Cônjuge: Vanira Moreira Ferreira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 16:00h

NELSON CLETO 90 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Pedro Cleto e Maria Eufrazia Cleto Cônjuge: Glaucia Rocha Cleto Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

MAYKON MURILO CHMIELEWSKI 31 anos. Profissão: Supervisor(A) Filiação: Mario Chmielewski e Dulcinei Ferreira Chmielewski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA 74 anos. Profissão: Balconista Filiação: Jose Messias De Oliveira e Fermina Leonilda De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 16:00h

PEDRO RODRIGUES 69 anos. Profissão: Garçom Filiação: Joao Maria Rodrigues e Angela Braciak Cônjuge: Maria Aparecida Rosa Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

IZALTINO CARDOSO 84 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Adauto Cardoso De Lima e Galila Dos Santos Lima Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

CARLOS DE CASTRO LEIITE 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Avelino Ferreira Leite e Maria Ferreira Leite Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

ANTONIO VEIGA DE SOUZA 64 anos. Profissão: Taxista Filiação: Francisco Gualberto De Souza e Lorice Veiga De Souza Cônjuge: Ana Aparecida Oliveira De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 10:00h

DAIR GOMES PINHEIRO 91 anos. Profissão: Outros Filiação: Nabor Gomes Pinheiro e Ernestina Fernandes De Andrade Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:00h

PEDRO JIACOMITI 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Jiacomiti e Maria Sbrissia Jiacomiti Cônjuge: Cristina Maria Giacomitti Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 9 de maio de 2019

YAEKO MISAWA TANAKA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hisashige Misawa e Kotomi Misawa Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 9 de maio de 2019

ALTAIR MARQUES DA SILVA 32 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Odair Marques Da Silva e Bernadete Da Cruz Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 17:30h

JOAO GARCIA PINTO 87 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Arthur Garcia Pinto e Mariana Clara De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 14:00h

OSVALDO GATTI 67 anos. Profissão: Outros Filiação: Paulo Gatti e Ana Leite De Andrade Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 9 de maio de 2019 às 10:00h