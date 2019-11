CAISSA AMORIM RODRIGUES 34 anos. Profissão: Nutricionista Filiação: Celso Alves Rodrigues e Noi Camilia Amorim Rodrigues Cônjuge: Alisson Kawan Godoy Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 9 de novembro de 2019

SANDRA TEREZINHA DE ALMEIDA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao De Almeida e Julieta Rodrigues De Almeida Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sábado, 9 de novembro de 2019

ORLINDO KOWALSKI 81 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Julio Kowalski Filho e Josefa Kowalski Cônjuge: Florinda Kowalski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 9 de novembro de 2019 às 15:00h

HELENA LUIZ DE LIMA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Luiz De Lima e Ursulina Luiza De Lima Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 9 de novembro de 2019 às 10:00h

DIOGO RAFAEL SALES DIAS 14 anos. Profissão: Estudante Filiação: Genesio Dias e Maria Das Dores Rodrigues Sales Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sábado, 9 de novembro de 2019

LEONINA GALDINO CAETANO TEODORO 69 anos. Profissão: Outros Filiação: Joaquim Galdino Caetano e Maria Jose De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 9 de novembro de 2019 às 10:00h

JOSE DA MAIA 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Aristeu Da Maia e Benta Maria Da Maia Cônjuge: Maria Da Maia Local do sepultamento: A Definir Sábado, 9 de novembro de 2019

BRASILIO DE JESUS MARONETTI 60 anos. Profissão: Segurança Filiação: Antonio Maronetti e Mercedes Manrique Maronetti Cônjuge: Odete Cleide Campana Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 9 de novembro de 2019 às 11:00h

JOAO APARECIDO MILANI 72 anos. Profissão: Outros Filiação: Luiz Milani e Francisca Barbosa Milani Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sábado, 9 de novembro de 2019 às 17:00h

JOSE ANTONIO PICINATTO 61 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Basilio Picinato e Palmira Celanite Cônjuge: Sandra Cristina Syring Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 9 de novembro de 2019

ALEX LEMOS DO PRADO 38 anos. Profissão: Soldador Filiação: Laurindo Lemos Do Prado e Maria Ilizia Amaro Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

MIDIAN NUNES DE SOUZA 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Mario Souza e Guiomar Santos Souza Cônjuge: Romilda Lourenco De Souza Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sábado, 9 de novembro de 2019

SIDINEY VITOR 76 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Vitor Augusto e Sebastiana Ribeiro Da Conceicao Local do sepultamento: A Definir Sábado, 9 de novembro de 2019

JOSE ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Severo Biscaia Dos Santos e Leoni Ribeiro Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Segunda-Feira, 11 de novembro de 2019 às 10:30h

HILARIO GOMES DE OLIVEIRA 68 anos. Profissão: Segurança Filiação: Alexandre Gomes De Oliveira e Ilda Gomes De Oliveira Cônjuge: Maria Encanacion Fernandes Manzano Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 9 de novembro de 2019 às 11:00h

AMANDA TZE KWAN LAM 20 anos. Profissão: Estudante Filiação: Lam Yu Fai e Liu Yan Yi Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 14:00h

OLGA FANTINATO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Estefano Wous e Anna Wous Cônjuge: Avelino Fantinato Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

GILMAR TAPAROSKY 42 anos. Profissão: Técnico Refrigeração Filiação: Leonardo Taparosky e Carolina Taparosky Cônjuge: Josiane Taparosky Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 18:00h

DORALICE CORREA COGNIALLI 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Correa e Candida Gomes Correa Cônjuge: Idalio Cognialli Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

MIRTO DE LARA 68 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Severiano Jose De Lara e Carolina Severo De Lara Cônjuge: Julia Silva De Lara Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 15:00h

JOAO GREGORIO RODRIGUES 73 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Gregorio Rodrigues e Maria Das Dores Da Conceicao Cônjuge: Francisca Maria Das Neves Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

EDINEUSA AVELINO DA SILVA 40 anos. Profissão: Auxiliar Limpeza Filiação: Manoel Avelino Da Silva e Maria Dos Santos Slva Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

JOSELIA APARECIDA FERNANDES 49 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Fernandes e Nacir Kintop Fernandes Cônjuge: Jose Carlos Turato Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

ANGELICA MENDES RODRIGUES 33 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Angelo Pereira Rodrigues e Debora De Cassia Mendes Rodrigues Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

LAURA MAURA DA SILVA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luis Adalberto De Menezes e Adelina De Menezes Cônjuge: Henrique Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

EDUARDO TASCHEK 84 anos. Profissão: Mecânico Automotivo Filiação: Miguel Taschek e Gertrudes Taschek Cônjuge: Terezinha Taschek Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

SONIA MARIA DOS SANTOS GARCIA 71 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Pedro Garcia Netto e Veronica Dos Santos Garcia Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA CARNEIRO SOARES 97 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Emiliano Faria Carneiro e Adriana Carneiro Cônjuge: Melchiades Soares Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

SEBASTIAO DA CRUZ 62 anos. Profissão: Taxista Filiação: Angellino Da Cruz e Luzia Da Silva Cruz Cônjuge: Zila Leal Dos Santos Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

TIAGO MACHADO DA LUZ 28 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ismael Siqueira Da Luz e Celia Maria Machado Da Luz Local do sepultamento: Municipal De Agudos Do Sul – Pr Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

NATALINO BRANDT 47 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Henrique Brandt e Maria Da Conceicao Ferreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

RIVAEL JOSE DOBKE 35 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Reinaldo Dobke e Izaltina Pires Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

RAMON PINHABEL JUNIOR 41 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ramon Pinhabel Filho e Margarida Maria Martins Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

ROSA MARIA DE MIRANDA 50 anos. Profissão: Caixa Filiação: Jose Gabriel De Miranda e Orlandina Maria Mendes De Miranda Cônjuge: Marlano Sergio Fabrim Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 17:00h

JULIANO CANDIDO DE JESUS 35 anos. Profissão: Coletor(A) Filiação: Nao Declarado e Regina Candido De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 15:00h

JOVERSINO BATISTA AMORIM 62 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Ambrosio Amorim e Gersina Lopes Amorim Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 14:00h

EDISON CESAR BUSNELLO LOBO 80 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Evaldo Lobo e Julia Busnelo Lobo Cônjuge: Maria De Lourdes Lobo Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 16:00h

CELY FONTANA FERREIRA TRAMUJAS 93 anos. Profissão: Farmacêutico(A) Filiação: Victorino Genezio Ferreira e Lilia Fontana Ferreira Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 11:30h

MARIANA TESTA DE LIMA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fortunato Lino Testa e Marina Bevilaqua Testa Cônjuge: Darci Goncalves De Lima Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

JOSE VITOR GOMES 69 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Jose Antonio Gomes e Francisca Maria De Jesus Cônjuge: Maria Aparecida Gomes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 10:00h

MAGDA APARECIDA PAGNAN 52 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Pagnan e Helena Serrante Pagnan Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 14:00h

MARIA LUZIA DE SOUZA 55 anos. Profissão: Terapeuta Ocupacional Filiação: Jose Bebiano De Souza e Terezinha Da Silva Souza Cônjuge: Celso Schwab Casimiro Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 9 de novembro de 2019 às 10:00h

TARCIZIO BUENO DE FREITAS 69 anos. Profissão: Programador(A) Filiação: Vicente Bueno De Freitas e Laura Lisboa Freitas Cônjuge: Eustachia Da Silva Quadros Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

NATHAN GONIDES 20 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Leandro Gonides e Sandra Mara De Oliveira Gonides Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019

NILZA SCHAFHAUSER FRARESSO 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ambrosio Schafhauser e Mathilda Schafhauser Cônjuge: Divonsir Fraresso Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019 às 11:00h

EVA DE REZENDE 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Vandoski e Vitoria Vandoski Cônjuge: Ademir Eli De Rezende Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 8 de novembro de 2019