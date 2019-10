MARCELO CHEVONIKA 49 anos. Profissão: Filiação: Antonio Chevonika e Anatirde Chevonika Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 10:00h

ARI NOGAR 86 anos. Profissão: Desenhista Filiação: Joaquim Nogar e Ahafia Nogar Cônjuge: Neuza Valencia Nogar Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 14:00h

DANIEL GOMES SANTOS 57 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Gomes Dos Santos e Maria Aparecida Silva Local do sepultamento: Parque São Pedro Terça-Feira, 8 de outubro de 2019

THERESA GASPARIN 90 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Gasparin e Emma Perin Gasparin Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 11:00h

ISOLDA KLIMPEL 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Scuissiatto e Rosa Banidotti Cônjuge: Ceslau Klimpel Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 15:00h

LARISSA TORTATO FURTADO 27 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Gerson Luiz Furtado e Cerize Cristina Tortato Furtado Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

ZELIEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA 32 anos. Profissão: Militar Filiação: Ziezio Sabino De Oliveira e Leonilde Maria Teixeira Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 17:00h

ROBSON RIBEIRO NETIPANYJ 27 anos. Profissão: Analista Filiação: Romeu Pedro Netipanyj e Josinea Rangel Ribeiro Netipanyj Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 8 de outubro de 2019

GENEZIO FERREIRA DA SILVA 77 anos. Profissão: Caseiro(A) Filiação: Joao Hermogenes Da Silva e Sebastiana Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 10:00h

ARI PORTES DE BARROS 52 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Joao Portes De Barros e Genia Geffer De Barros Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Terça-Feira, 8 de outubro de 2019

MALZONIRA OLIVEIRA DA SILVA 81 anos. Profissão: Confeiteiro(A) Filiação: Tolentino Ferreira De Oliveira e Idalina Alves De Paula Cônjuge: Alipio Castanho Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 09:00h

ARLINDO DE SOUZA 77 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Antonio De Souza e Carmelia Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 16:00h

ALEXSSANDRO DA SILVA 32 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: e Marli Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 11:00h

TOSHIYASSU MORITA 84 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Naochi Morita e Nabu Morita Cônjuge: Miyoko Morita Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 8 de outubro de 2019 às 10:00h

MARIA INES ROSARIO 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Henrique Rodrigues De Anhaia e Valdevina Ferreira De Camargo Cônjuge: Roberto Rosario Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

ANA MARIA DE SOUZA HATSCHBACH 67 anos. Profissão: Auxiliar Odontologia Filiação: Antonio Luiz De Souza Filho e Elvira Souza Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 16:30h

IDUILES COSTA DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Mario Costa Dos Santos e Donaria Fernandes Cônjuge: Edite Lacerda Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

DOUGLAS DOS SANTOS 28 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Joao Dos Santos e Teresinha Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

ELZA ADONAITIS SILVEIRA 78 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Alexandre Adonaitis e Rosa Marques Adonaitis Cônjuge: Jose Bernardino Da Silveira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 16:00h

EDSON DA ROCHA CRUZ 65 anos. Profissão: Filiação: Antonio Rocha Pereira e Analia Da Cruz Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 13:30h

GABRIELLY CHRISTINY DA SILVA TOMIO 21 anos. Profissão: Estudante Filiação: Alceu Tomio e Cristian Guiomar Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

HISAKO NOGIMA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hiroshi Nogima e Hisayo Nogima Municipal São Francisco De Paula – Curitiba/Pr Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 15:00h

CHRISTA GISELA GOELLNER 83 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Ernst Schoertfeger e Ilse Schoertfeger Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 15:30h

GEREMIAS VIEIRA PINTO 50 anos. Profissão: Motorista Filiação: Francisco Vieira Pinto e Cacilda Prudencio Pinto Cônjuge: Ines Barbosa Pinto Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

DEISI DE FATIMA RESMER 56 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Resmer e Dilma Kloss Resmer Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

ALISSON NERIS RIBEIRO 28 anos. Profissão: Almoxarife Filiação: e Edneusa Neris Ribeiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 16:00h

RENE BERTAPELI 87 anos. Profissão: Taxista Filiação: Joao Bertapeli e Maria Pereira Bertapeli Cônjuge: Celene Bertapeli Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 14:00h

MARLENE MARQUES XAVIER DA SILVEIRA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Marques Da Silva e Maria Emilia Marques Cônjuge: Jose Xavier Da Silveira Junior Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 14:00h

ANA CRISTINA JUZCOK TRIBUTINO DA SILVA 44 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Paulo Juzcok e Thereza Schuves Juzcok Cônjuge: Joao Luiz Tributino Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

NESTOR FRANCISCO DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jose Francisco Dos Santos e Maria Ana Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 11:00h

APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS 55 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Oliveira Dos Santos e Conceicao Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 14:00h

MARGARIDA OLESKI XAVIER DE MEDEIROS 73 anos. Profissão: Secretária Filiação: Leo Oleski e Maria Oleski Cônjuge: Hernani Xavier De Medeiros Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

RABIHA RACHID RAAD 89 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Raad Raad e Fatima Raad Cônjuge: Ali Rachid Raad Local do sepultamento: Mulçumano Jardim De Alla Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

JOAO SOARES DE ALBUQUERQUE 93 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Serafim Sebastiao De Albuquerque e Firmina Soares De Albuquerque Cônjuge: Ireny Heringer De Albuquerque Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

MACOLEN KEVELYN TANCREDO 25 anos. Profissão: Projetista Filiação: Marcio Pachedo Da Silva e Edmaura Tancredo Martins Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

ROBERTO CARLOS DA SILVA DE MORAES 43 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Valter Ferreira De Moraes e Rosely Rufino Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 10:00h

MARIA ISABEL QUERINO DOS ANJOS 52 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Antonio Querino e Simplicia Maria Serra Querino Cônjuge: Israel Souza Dos Anjos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

LUIZ CELSO STOCCHERO 61 anos. Profissão: Motorista Filiação: Naire Stocchero e Leontina De Souza Machado Stocchero Cônjuge: Mariza Nocera Stocchero Local do sepultamento: Tranqueira Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

LEONARDO BECKER NETO 76 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Sebastiao Becker e Herma Krueger Cônjuge: Teresa Becker Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 09:30h

ORYDES MURCIA DE ANDRADE 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Murcia e Maria Ignacia Murcia Cônjuge: Ramiro Ferreira De Andrade Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 09:00h

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 80 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Ramilio Rodrigues Da Silva e Florencia Maria Da Luz Cônjuge: Margarida Pereira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 6 de outubro de 2019 às 13:30h

RUI DE ALMEIDA CORREIA 85 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Antonio Correia Graminho e Clara De Almeida Graminho Cônjuge: Maria Julia Moreira Correia Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019

SUELI DE FATIMA CHAVES 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Sebastiana Chaves Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Domingo, 6 de outubro de 2019 às 18:00h

GERALDA SILVA MONTIBELER 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lasaro Pereira Da Silva e Escolastina Pereira Da Silva Cônjuge: Dilson Montibeler Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Domingo, 6 de outubro de 2019 às 17:30h

RODRIGO FONTANA PEREIRA 35 anos. Profissão: Outros Filiação: Lucionel De Jesus Pereira e Sirleide Nair Fontana Pereira Local do sepultamento: A Definir Domingo, 6 de outubro de 2019 às 17:00h

NATIVIA GARCIA 84 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Eduardo Marcelino Jose Francisco e Francisca Rodel Francisco Cônjuge: Alvino Jose Garcia Local do sepultamento: A Definir Domingo, 6 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA DA SILVA CHALKIS 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Jose Chalkis e Adelaide Da Silva Chalkis Cônjuge: Luis Chalkis Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 7 de outubro de 2019 às 15:00h

LEONIZIA SCROCCARO DE CONTO 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Guilherme Scroccaro e Maria Pelanda Cônjuge: Anibaldo Tiberio De Conto Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Domingo, 6 de outubro de 2019 às 16:00h

ARIADNE FERREIRA DA SILVA 40 anos. Profissão: Filiação: e Miquilina Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 6 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA ONILIA JOASEIRO PONTES 92 anos. Profissão: Filiação: Cyro Pontes Leal e Dolores Joaseiro Pontes Leal Francisco De Paula 3 Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 6 de outubro de 2019 às 17:00h

LUCAS VAZ DA CUNHA 30 anos. Profissão: Filiação: Joaerte Rodrigues Da Cunha e Ercia Vaz Da Cunha Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 6 de outubro de 2019 às 16:30h