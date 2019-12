LENI FERREIRA DE CAMPOS GASPARELO 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dornevil Ferreira De Campos e Leonilda Santana Lopes Cônjuge: Carlos America Gasparelo Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 11:00h

LUIZ IZALTINO BELESKI 77 anos. Profissão: Motorista Filiação: Constante Baleski e Helena Beleski Cônjuge: Divina Matia Ozorio Beleski Local do sepultamento: A Definir Sábado, 7 de dezembro de 2019

BENEDITO DEMITTE 93 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Domingos Demitte e Alice De Oliveira Cônjuge: Amalia Galli Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

MARIA PEREIRA DE SOUZA 92 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Jose Pereira De Souza e Maria Candida De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

ELAIR CORREIA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Estacio Correia e Ivete Santos Correia Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 09:00h

Joel Antonio Batista 52 anos. Profissão: Lubrificador(A) Filiação: Joao Maria Batista e Nercy Maria De Jesus Batista Cônjuge: Neuza Aparecida De Campos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 7 de dezembro de 2019

CARLOS ROBERTO NASCIMENTO 58 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Orlando Nascimento e Joracy Therezinha De Souza Nascimento Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019

CIRCE RAMOS 81 anos. Profissão: Filiação: Olavo Ramos e Maria Amaleia Ramos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019

JOSE ADECIO MARINHO 67 anos. Profissão: Consultor(A) Financeiro Filiação: Onezimo Marinho e Anna Francisca De Jesus Marinho Cônjuge: Sonia Maria De Almeida Marinho Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

ALESSANDRA MARA DOS SANTOS 46 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Pedro Arbus Dos Santos Junior e Emilia Sferelli Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 11:00h

PEDRO PIRARDT NETO 96 anos. Profissão: Outros Filiação: Dominico Pirardt e Rosalia Back Cônjuge: Julia Gusso Local do sepultamento: Paroquial Abranches Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 10:00h

JOSE CARLOS CHAIN JABUR 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Chain Jabur e Futin Rachid Aisse Jabur Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 10:00h

IVO PEREIRA DA SILVA 69 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Alves Da Silva e Olga Pereira Da Silva Cônjuge: Palmira Vieira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 10:00h

LUIZ SERGIO LADA 65 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Ludovico Lada e Wanda Lada Cônjuge: Katia Mariucci Soares Lada Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

MARCOS ANTONIO LEMOS 65 anos. Profissão: Motorista Filiação: Clementino De Oliveira Lemos e Carlina Lemos De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOSE ERNANE DA SILVA 53 anos. Profissão: Coordenador(A) Filiação: Zacarias Inacio Da Silva e Maria Isabel Da Silva Cônjuge: Nelsi Bueno Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 10:00h

MARIA DE LOURDES FURTADO DOS SANTOS 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Serafim Furtado De Melo e Madalena Xavier Paes Cônjuge: Joao Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 16:30h

AGLAIR FREITAS DA SILVEIRA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Napoliao Freitas e Brigida Ferreira Guimaraes Cônjuge: Joao Maria Da Silveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

LUIZ HENRIQUE DORIA GUIMARAES 71 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Manoel Doria Pinheiro Guimaraes e Maria De Jesus Araujo Guimaraes Cônjuge: Mercia Maria Tosta Doria Guimaraes Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 14:00h

MARIA DIVANIR DA SILVA CASTRO 65 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Manoel Da Silva e Francisca Ribeiro Da Silva Cônjuge: Sebastiao Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 15:00h

IDE DE QUADROS 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Lovato e Aldina Vieira Cônjuge: Laudevir De Quadros Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOAO DETZEL 88 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Jorge Detzel e Barbara Detzel Cônjuge: Lilina Detzel Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

CEZAR KRZYZANOWSKI MIRANDA 59 anos. Profissão: Filiação: Rubel Krzyzanowski Miranda e Virtuosa Bezerra Miranda Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

PAULO GIOVANI CAVALLIN 58 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Joao Cavallin e Matilde Da Luz Cavallin Cônjuge: Nilda Teresinha Trindade Cavallin Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 16:00h

MARIA MELO DE SANTANA DA CRUZ 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao De Deus De Santana e Josefa Olinda De Melo Cônjuge: Raimundo Felix Da Cruz Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 7 de dezembro de 2019 às 11:00h

JORGE MARCELO DE ANDRADE 48 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Marilene De Jesus De Andrade Cônjuge: Dirce Fermino De Arantes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019

JOSE GASPAR 81 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: e Maria Da Luz Gaspar Cônjuge: Hilda Gaspar Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOSE RIBAS 72 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joao Cordeiro Ribas e Francisca Ferreira Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 16:30h

MARIA DA TRINDADE GONCALVES 83 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Damaso Stegues Pereira e Eva Taborda Cônjuge: Umbelino Goncalves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019

ARAHILDE REIS DO AMARAL 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fanor Pereira e Maria Eugenia Pereira Cônjuge: Miguel Reis Do Amaral Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 16:00h

TEREZINHA DE PAULA NOGUEIRA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Barboza De Paula e Maria De Paula Cônjuge: Pedro Pereira Nogueira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

EVANDRO JOSE DE ASSIS 51 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Xavier De Assis e Neusa Barros De Assis Cônjuge: Celia De Assis Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019

FRANCISCO SOUZA 59 anos. Profissão: Motorista Filiação: Eufemio Souza e Maxima Rodrigues Cônjuge: Marilu Gusmao Nunes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

MARTA MARIA GRUBER 95 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Maximiliano Joseph Gruber e Vitoria Gruber Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019

HILDA RENAUD DE ALENCAR 73 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Francisco Kazeker Renaud e Joana Kazeker Renaud Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 15:00h

LEONARDO PALIAO 62 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Galdino Paliao e Carmen Catarina Paliao Cônjuge: Rosana Fonseca Paliao Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 7 de dezembro de 2019

CLEUSA GONCALVES DA SILVA 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Elias Manoel Da Silva e Malvina Goncalves Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 10:00h

LUCIANO MIKOS 44 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Afonso Mikos e Lindacir Magalhaes Mikos Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 6 de dezembro de 2019 às 10:00h