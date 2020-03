Falecimentos 06.03.2020

ORLANDO PEREIRA FILHO 60 anos. Profissão: Carregador(A) Filiação: Orlando Pereira e Matilde Da Rosa Pereira Cônjuge: Fatima Donizeti Da Silva Pereira Local do sepultamento: Outros Sábado, 7 de março de 2020 às 09:00h

KARINA EVARISTO BENEDITO 29 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Luiz Antonio Benedito e Lucilene Evaristo Benedito Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 7 de março de 2020 às 10:00h

PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS 51 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Eduardo Ribeiro Dos Santos e Ana Zazule Cônjuge: Sueli Teixeira De Lara Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sábado, 7 de março de 2020 às 08:30h

ZULMA MELO LOPES DOS SANTOS 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ramos Melo e Durvalina Ramos Melo Cônjuge: Dieceu Lopes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sábado, 7 de março de 2020 às 16:00h

EDUARDO FRANCHESCO LOPES NASCIMENTO 18 anos. Profissão: Estudante Filiação: Vanderlei Dias Do Nascimento e Andrea Do Rocio Lopes Local do sepultamento: Municipal Campo Do Tenente Sábado, 7 de março de 2020 às 16:00h

SONIA APARECIDA FARINA 61 anos. Profissão: Balconista Filiação: Jose Arlindo Farina e Maria Lidia Gomes Farina Local do sepultamento: Outros Sábado, 7 de março de 2020 às 10:00h

LEONY FATIMA DA LUZ CRACOVSKY 63 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Joao Manoel Da Luz e Margarida Rodrigues Da Luz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 7 de março de 2020 às 11:00h

AIRTON RODRIGUES DA MOTA 43 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Noelton Alves Mota e Terezinha Rodrigues Da Mota Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 7 de março de 2020 às 10:00h

NAIR RIBEIRO SOARES 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Ribeiro e Carolina Pensa Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 7 de março de 2020 às 09:00h

JAMILE ALI RAAD 51 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ali Rachid Raad e Rabiha Rachid Raad Local do sepultamento: Muçulmano Jardim De Allah Sábado, 7 de março de 2020

ROBERTO DE BASTOS ALVES 71 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Pedro De Bastos Alves e Ana Maria Lopes Alves Cônjuge: Edna Aparecida De Oliveira Neves Alves Local do sepultamento: Cemiterio Campo Largo Da Roseira (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 7 de março de 2020 às 14:00h

GENESIO CORREIA DE FREITAS NETO 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Genesio Correia De Freitas Filho e Joanita Bardelli De Freitas Cônjuge: Maria Do Rocio Carachuk De Freitas Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 7 de março de 2020 às 11:00h

PEDRO MICHALOSKI JUNIOR 66 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Pedro Michaloski e Cecilia Schonberger Michaloski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

AMELIA GARCIA 84 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Sebastiao Garcia De Lima e Maria Rosa De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 7 de março de 2020

FORTUNATO RICARDO CETENARSKI 70 anos. Profissão: Agricultor Filiação: David Cetenarski e Genoefa Cezanoski Cetenarski Cônjuge: Marli Cetenarski Local do sepultamento: Colônia Muricy (Sao J.Dos Pinhais) Sábado, 7 de março de 2020 às 10:00h

LUCIO DAL NEGRO 62 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Holando Dal Negro e Gendepha Da Cruz Dal Negro Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 7 de março de 2020 às 11:00h

ELVIRA GOMES DE RAMOS 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vitor Goes De Oliveira e Emilia Folda Cônjuge: Jose Darci De Ramos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 7 de março de 2020 às 16:00h

ALAIDES LESCANO DANTAS 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Claudio Rodrigues Lescano e Valdomira Alves Lescano Cônjuge: Gutemberg Moreira Dantas Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 14:00h

JOSE RAMALHO LEITE 67 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Pedro Ramalho Leite e Maria Ramalho Leite Cônjuge: Maria Do Carmo Leite Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 7 de março de 2020 às 10:00h

EUZEBIO MOSSATO 83 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Primo Antonio Mossato e Vitoria Alda Mossato Cônjuge: Maria Vessani Mossato Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 72 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Artur Pereira Da Silva e Marciana Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 6 de março de 2020

PEDRO ALVES DA CRUZ 66 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Jose Alves Da Cruz e Lucia Camargo Cônjuge: Sirlei Coelho De Souza Da Cruz Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ZUALTER MOURA LOPES 59 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Albertino Lopes e Ilze Moura Lopes Cônjuge: Eli Regina Da Silva Lopes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 7 de março de 2020 às 10:00h

RENATO RODRIGUES DE QUEIROZ 32 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Jose Rodrigues De Queiroz e Anezia Soares De Queiroz Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:00h

ADEVALDO FERNANDES BALEIRO 90 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Zeferino Fernandes Baleiro e Josefina Rosa De Jesus Cônjuge: Maria Antonia Dos Santos Baleeiro Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:30h

CLAUDIO PEREIRA DA ROSA 87 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Lazaro Pereira Da Rosa e Latilde Pereira Da Silva Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

CLEMENTINA MULATO 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Mulato e Maria Zambotto Cônjuge: Benedito De Lazzari Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:00h

MARLENE RODRIGUES DA MAIA 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Florenal Rodrigues Da Silva e Santina Eli Da Silva Cônjuge: Carlos Santos Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:30h

RAIMUNDO FRANCISCO DE ARAUJO 83 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Francisco Luiz De Araujo e Izabel Maria De Araujo Cônjuge: Oliria Pereira De Araujo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 13:00h

LEONARDO HUNIKA 78 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Estanislau Hunika e Catarina Hunika Cônjuge: Matilde Hunika Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

JOSE ORLEI RODRIGUES DE LIMA 62 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Frederico Rodrigues De Lima e Maria De Jesus Lima Cônjuge: Sueli Terezinha Agostini Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:00h

VENAIR DE OLIVEIRA 64 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Joao Maria De Oliveira e Maria Joana De Oliveira Cônjuge: Valmir Antonio Machado Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ANTONIO ALVES DOS SANTOS 73 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Agenor Alves Dos Santos e Eliza Borges Dos Santos Cônjuge: Zenilda Monteiro Dos Santos Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:30h

FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES 100 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Pereira Magalhaes e Rosa Cordeiro Suechi Cônjuge: Veronica Dural Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

WILSON DE SOUZA SILVA 53 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Pedro Inacio Sa Silva e Maria Goncalves De Souza Silva Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 10:30h

JOSE CARLOS MALLMANN 29 anos. Profissão: Motorista Filiação: Paulo Jose Mallmann e Cleusa Aparecida Stefanes Mallmann Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ANTONIO TEIXEIRA DE LARA 88 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Benedito Teixeira De Lara e Clara De Souza Teixeira Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ANTONIO UASKA 49 anos. Profissão: Garçom Filiação: Inacio Uaska e Maria Uaska Cônjuge: Lucimere Barbosa De Paula Uaska Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 15:00h

SILVIO MENDES DE ASSIS 82 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Ataide De Assis e Laura Mendes Batista Cônjuge: Iolanda Mendes De Assis Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:00h

ADILSON ROMALINO DA SILVA 76 anos. Profissão: Auxiliar Contabilidade Filiação: Arlindo Romalino Da Silva e Nair Souza Silva Cônjuge: Carmen Lucia Da Silva Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 15:00h

ANTONIO VALMIR NEGRELLE 41 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Agostinho Negrelle e Aurelina Buhrer Negrelle Cônjuge: Silvia Aide Negrelle Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 16:00h

FRANCISCO AFONSO NETO 61 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Wilson Afonso e Benedicta Do Lago Afonso Cônjuge: Ivanir Gonzatto Pinto Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ZELACIO MARTINHO CARDOSO 67 anos. Profissão: Vidraceiro(A) Filiação: Martinho Manoel Cardoso e Josina Custodia Cardoso Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

BENTO JOSE DE PADUA FILHO 66 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Bento Jose De Padua e Iracema De Freitas Cônjuge: Creuseli Taborda De Pauda Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ANA CAROLINA DE SOUZA HOLZ 17 anos. Profissão: Estudante Filiação: Luis Eduardo Storch Holz e Maritza Guimaraes De Souza Holz Local do sepultamento: Municipal De Pirai Do Sul – Pr Sexta-Feira, 6 de março de 2020

MARITZA GUIMARAES DE SOUZA 42 anos. Profissão: Escrivão(Ã) Filiação: Florival Marques De Souza e Irma Maria Guimaraes De Souza Cônjuge: Erik Busetti Local do sepultamento: Municipal De Pirai Do Sul – Pr Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 17:00h

ZUMA GOMES DESCIO 90 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Hypolito Gomes e Agripina Vieira Gomes Cônjuge: Nelson Descio Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 15:00h

JEFFERSON FRANCISCO 27 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Manoel Jorge Francisco e Sueli De Fatima Dias Francisco Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 09:00h

ANTONIO LUIZ RISSO 65 anos. Profissão: Auxiliar Logística Filiação: Afonso Risso e Maria Fregolente Risso Cônjuge: Jacqueline Carneiro Risso Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 13:00h

PEDRO JUSTINO VIEIRA 87 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Justino Vieira e Fortunata Amaral Melo Cônjuge: Conceicao Da Silveira Vieira Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 6 de março de 2020

NICIA SIQUEIRA MANIKA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raymundo Antonio De Siqueira e Maria De Souza Siqueira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 6 de março de 2020 às 14:00h