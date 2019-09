ALCEU KLOSTER 71 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Koster e Tereza Roth Kloster Cônjuge: Lourdes Ribeiro De Franca Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

NERCILIA SILVEIRA DOS SANTOS 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Francisco Da Silveira e Benedita Candida De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 10:00h

JOSE LAPCZHAK 81 anos. Profissão: Outros Filiação: Miron Lapczhak e Theodora Lapczhak Cônjuge: Ofelia Bueno Lapczhak Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

NELSON HENRIQUE SCHERER 74 anos. Profissão: Farmacêutico(A) Filiação: Joao Clemente Scherer e Luiza Francisca Scherer Cônjuge: Odila Maria Miranda Scherer Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 11:00h

MARIA ROSSETTI DA SILVA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Septimo Rossetti e Zulmira Rossetti Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

ALVAREZ DA COSTA GUIMARAES 81 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Alvaro Lopes Guimaraes e Josepha Costa Guimaraes Cônjuge: Marilene Carlos Guimaraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 10:00h

OLINDA MARIA DOS SANTOS 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vetzel Dos Santos e Eva Lopes Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 11:00h

ANTONIO CORDEIRO 92 anos. Profissão: Outros Filiação: Manoel Antonio Cordeiro e Paulina Catarina De Souza Cônjuge: Amelia Augusto Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 16:00h

NILLA PEREIRA DE ALMEIDA 95 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Joao Pereira De Almeida e Francisca Teixeira De Almeida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 9 de Setembro de 2019 às 10:00h

MIKAEL PUCCI FEITOSA 15 anos. Profissão: Estudante Filiação: Alberto Liberato Mendes Feitosa e Alessandra Pucci Feitosa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

SUELI APARECIDA DE MELLO 53 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Lidia Carneiro De Mello Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 10:00h

WILLIAM PENTEADO DA SILVA 20 anos. Profissão: Outros Filiação: Paulo Cesar Soares Da Silva e Denise Penteado Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

JAIME LECHETA KLOKI 62 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Affonso Lecheta Kloki e Roza Meranovicz Kloki Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 09:00h

VILSON RODRIGUES FERREIRA 23 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Ubirajara Rodrigues Ferreira e Juracy Cardoso Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

MELANIA RUDNIK FILAKOVSKI 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rudnik e Tereza Adamczevski Cônjuge: Anastacio Filakovski Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 10:00h

SEBASTIANA MICHALIZEM 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Pereira e Valdivina Batista Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

Carmelina De Almeida Barros 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Baptista De Almeida e America De Souza Lopes Cônjuge: Elias Barros Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 09:00h

PAULO DO REGO MONTEIRO ROCHA 73 anos. Profissão: Procurador(A) Filiação: Jose Vergilio Castelo Branco Rocha e Almerinda Do Rego Monteiro Rocha Cônjuge: Mirthis Marise Mostasso Rocha Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 10:00h

ORIETE MARIA RUTHES KLEMPOUZ 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Ruthes Filho e Leonor Do Vale Ruthes Cônjuge: Jose Joao Klempouz Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019

WILIAN FRANCISCO LAMBACH 25 anos. Profissão: Pizzaiolo Filiação: Marcos Antonio Szeremeta Lambach e Silvana Francisco Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 09:00h

OLIVIA MENDES QUARTAROLLI 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Theodorico Antonio Mendes e Rosa Marques Mendes Cônjuge: Reginato Quartarolli Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

HORLEI QUIRINO DE OLIVEIRA 61 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sebastiao Quirino De Oliveira e Maria Batista Pereira De Oliveira Cônjuge: Iolanda Aparecida Quirino De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

Estphaneo Dembiski 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Adao Dembiski e Carolina Dembiski Cônjuge: Genoveva Zahilkevicz Dembiski Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 09:00h

MARIA APARECIDA DE QUADROS 45 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Arnaldo Sebastiao De Quadros e Amelia Da Silva De Quadros Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2019 às 09:00h

JOSEFA FERNANDES 85 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Henrique Fernandes e Miquelina Fernandes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

EDICHEY ALVES PEREIRA 15 anos. Profissão: Estudante Filiação: Adir Elizario Lovato e Rosane De Fatima Baiotto Vieira Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

OPHIR MACEDO FIORI 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Edison Macedo e Dalila Pereira De Macedo Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

EDUARDO PADILHA PINTO 56 anos. Profissão: Produtor(A) Filiação: Laudemiro Padilha Pinto e Maria De Lourdes Padilha Pinto Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

LUCIMAR FERREIRA 66 anos. Profissão: Manicure Filiação: Helio Ferreira e Terezinha Zesuina Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 14:00h

PAULINA DE LIMA ISENSEE 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Amaro Paulo De Lima e Francisca Fernandes Cônjuge: Francisco Xavier Isensee Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

NELSON DE AZEVEDO SILVA 79 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Jose Jorge Da Silva e Izaura Ferreira De Azevedo Silva Cônjuge: Terezinha Azevedo Silva Local do sepultamento: Parque São Pedro Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 16:30h

JOAO CARLOS ARSIE 61 anos. Profissão: Motorista Filiação: Luiz Constantino Arsie e Eugenia Paulina Keppel Cônjuge: Julia Izildinha Pereira Arsie Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

MARIA SOARES 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Santina Gomes De Oliveira Soares Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

MARIA JOAQUINA SANTOS DE CONTO 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Generoso Barbosa Dos Santos e Ana Joaquina Cordeiro Cônjuge: Claudio De Conto Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

PERICRIS ROSA MARIANO 37 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Benedito Mariano e Nao Consta Cônjuge: Ana Paula Da Silva Mariano Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 25 anos. Profissão: Outros Filiação: Guilherme Fernandes Da Silva e Sueli Teresinha Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO BUENO FERREIRA 63 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Joao Bueno Ferreira e Maria Miranda Martins Cônjuge: Justina Chigueira Ferreira Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 16:00h

ALCIDES VOIGT 69 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Frederico Voigt e Floria Voigt Cônjuge: Julsi Marlene Voigt Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

OTILDE BOSA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Valentin Bosa e Ema Angela Pelanda Bosa Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 16:00h

HAROLDO DE ABREU 48 anos. Profissão: Técnico Informática Filiação: Joao Jose De Abreu e Alvarina Maria De Abreu Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

SAMUEL BALLES 87 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Carlos Balles Filho e Elvira Bestel Balles Cônjuge: Divanir Coutinho Balles Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 10:00h

PAULO SERGIO GREBOGE 41 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Geraldo Grebooge e Maria Irene Moro Greboge Local do sepultamento: Colônia Muricy (Sao J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

JOSE ALVES DA SILVA 71 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Pedro Alves Da Silva e Maria Luisa De Jesus Cônjuge: Maria Imaculada Garcia Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

MILTON GONCALVES DA LUZ 79 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Brazilio Da Luz e Maria Goncalves Da Luz Cônjuge: Rosi Goncalves Da Luz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 10:30h

MANOEL RIBEIRO DA SILVA 90 anos. Profissão: Filiação: Emnegildo Ribeiro De Andrad e Ernestina Maria Da Silva Cônjuge: Tarcilia Ribeiro Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

NAIR CONTE BUSATO 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fernando Conte e Maria Simioni Cônjuge: Claudio Anito Busato Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

JAIME ANTONIO DIONIZIO 52 anos. Profissão: Gerente Filiação: Pedro Dionizio e Clementina Luiza Dionizio Cônjuge: Enadia Aparecida Ferreira Dionizio Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

PAULO BARRETO DE ALMEIDA 61 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Antonio Barreto De Almeida e Antonia De Paula Almeida Cônjuge: Edna Lima Dos Santos Almeida Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 14:00h

LASARO DE ARAUJO BARBOSA 82 anos. Profissão: Procurador(A) Filiação: Roque Justino Barbosa e Ana Tomasia De Araujo Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

Ivone Dos Santos Prestes 74 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Francisco Palhano Prestes e Jausina Dos Santos Prestes Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

MARIA JOSE CORDEIRO 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Cordeiro De Macedo e Generosa Cordeiro De Siqueira Cônjuge: Antonio De Freitas Sampaio Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

MARIA ELIZABETH ROVERSI DE AGUIAR 63 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Antonio Roversi e Teresinha Ivanir Roversi Cônjuge: Acyr Alves De Aguiar Junior Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

ROSA MARTINS DO AMARAL 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Machado Martins e Delfina De Lima Santos Cônjuge: Pedro Bueno Do Amaral Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 14:00h

PAULO ROBERTO WANDREY 67 anos. Profissão: Supervisor(A) Manutenção Filiação: Waldemar Wandrey e Lydia J Wandrey Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 16:00h

OLINTO JOSE PEREIRA 71 anos. Profissão: Laboratorista Filiação: Alvaro Rangel Pereira e Leontina Jovem De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

THEREZINHA PALMER DA VEIGA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Palmer e Bernardina Palmer Cônjuge: Nelson Waldir Da Veiga Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

SANTA BINDA 82 anos. Profissão: Balconista Filiação: e Clotilde Binda Local do sepultamento: Municipal São José (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 15:00h

VANELI CRISTIANE FIGURA 46 anos. Profissão: Secretária Filiação: Vicente Figura e Ladimira Ivaniki Figura Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019

ENY BITTENCOURT CORDEIRO 88 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Aristides Bittencourt e Amelia De Almeida Bittencourt Cônjuge: Belmiro Cordeiro Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO VIEIRA SILVEIRA 80 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Artur Jose Silveira e Maura Vieira Cônjuge: Naria Elza V Lopes Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 17:00h

JAQUELINE BORGES DOS SANTOS 29 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Claudio Geraldo Dos Santos e Lizete Aparecida Borges Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2019 às 15:00h