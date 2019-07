ALCIONE DE PAULA BARBOZA 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Lindolpho Nunes Barboza e Alexandrina Alves De Paula Barboza Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sábado, 6 de julho de 2019

CARLOS ALBERTO BUSNARDO 66 anos. Profissão: Engenheiro(A) Químico Filiação: Antonio Humberto Busnardo e Ivette Busnardo Cônjuge: Gloria Maria Sovierzoski Pimpao Busnardo Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 17:00h

RUTH MYRTHO PIECHNIK LEITE FERREIRA 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mathias Ladislau Carlos Piechnik Filho e Isaura Alda Bley Piechnik Cônjuge: Felizardo Leite Ferreira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 22:00h

ADELIA UBERT 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Afonso Procopio De Farias e Maria Correia Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 17:00h

RODRIGO FELICIANO DA SILVA 38 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Isaque Feliciano Da Silva e Maria Aparecida Feliciano Da Silva Cônjuge: Lucineia Barbosa Feliciano Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 17:00h

MIGUEL NAKONECZNYJ 67 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Nycola Nakonecznyj e Anastacia Nakonecznyj Cônjuge: Marcilia Nakonecznyj Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 17:00h

SILVANIRA DOS SANTOS LOPES 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Dos Santos Lopes e Natalina Da Paz Cônjuge: Eduardo Lopes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 16:00h

JOANNA PETRELLI CAVALLI 102 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Domingos Petrelli e Margarida Parise Cônjuge: Joao Cavalli Filho Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 16:00h

MELCHIADES PEREIRA BAIRRO 76 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Joaquim Pereira Bairro e Maria Pereira De Goes Cônjuge: Lucia Bernadete De Bairro Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

ORLANDO ROSA 70 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Paulo Rosa e Ana Galdina De Campos Cônjuge: Sonia Dos Santos Melo Rosa Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

SONIA TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Horacio Fernandes Da Cruz e Maria Aparecida Franca Fernandes Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

THIAGO JUAREZ DA GUARDA 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Juarez Da Guarda e Maria Luiza Fontanelli Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 17:00h

OSWALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Sebastiao Teixeira De Oliveira e Almerinda Alves Teixeira Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 14:00h

JOSE ANTONIO BRONHOLO 63 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Bronholo e Catarina Pelleck Bronholo Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 13:00h

ERICO GUTHER 84 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Ricardo Guther e Ida Christensen Cônjuge: Maria Cristina Guther Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA LENITA DE OLIVEIRA 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Neves Cardoso e Araci Alves Taborda Cardoso Cônjuge: Antonio Leones De Oliveira Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

DHAUTIS SILVA MARCELINO 40 anos. Profissão: Analista Filiação: Jose Silva Junior e Maria De Fatima Marcelino Da Silva Cônjuge: Alice Nadolny E Silva Marcelino Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 17:00h

JOAO CARLOS MARTINISKI 62 anos. Profissão: Filiação: Miguel Martiniski e Sofia Arindarzhka Martiniski Cônjuge: Ruth Lopes Martiniski Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

WALDIR MENDES DE GODOY 56 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Julio Mendes De Godoy e Juvelina Alves De Godoy Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 13:30h

JULIA AIFEL DA SILVA 80 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Joao Aifel e Florisbela Maria Aifel Cônjuge: Delvino Alves Da Silva Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

MARLY DE OLIVEIRA 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Maria Anizete De Oliveira Cônjuge: Claudino Candio Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 15:00h

ANOELY COSTA TAVARES 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vitor Otavio Da Costa e Maria Roza Santos Da Costa Cônjuge: Roberto Tavares Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 14:00h

JAIME FERREIRA DA LUZ 52 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Elirio Ferreira Da Luz e Maria Elisa Barbosa Da Luz Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

ALMERINDA DE ARRUDA BUENO 86 anos. Profissão: Filiação: Orlando Gomes De Arruda e Filomena Adolfo De Arruda Cônjuge: Natalicio De Quadro Bueno Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

ANTONIO DAS NEVES 62 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Joaquim Bento Das Neves e Candida Das Neves Cônjuge: Terezinha De Lourdes Das Neves Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 15:00h

ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS 50 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Dercy Rodrigues Dos Santos e Luiza Dos Anjos Santos Cônjuge: Erica Batista Pens Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de julho de 2019

DRACYR AGUIAR 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Americo Dinao e Rosa Dinao Cônjuge: Lidio Aguiar (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 5 de julho de 2019 às 11:00h

RICIERI FRANCISCO GANZER 82 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Armando Ganzer e Zelinda Dal Berto Ganzer Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de julho de 2019