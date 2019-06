LOURIVAL FRELIX 61 anos. Profissão: Motorista Filiação: Lourival Martins Frelix e Aurora Lazzarotto Frelix Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 16:00h

ILDA TAJIMA IMOTO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Koiti Tajima e Kikuno Tajima Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019

RAFAEL FRANCO DE PAULA 33 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Carlos De Paula e Maria De Lourdes Franco Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Quinta-Feira, 6 de junho de 2019

MAURICIO GOMES 65 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Benedito Gomes e Irma Da Silva Cônjuge: Marli Pereira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 15:00h

DARCI REZENDE SIQUEIRA BECKHAUSER 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rezende Siqueira e Antonia Moreno Siqueira Cônjuge: Dionisio Beckhauser Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 11:00h

GERALDO DA SILVA 68 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Dolores Da Silva Cônjuge: Maria Aparecida Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 10:00h

LAURA AYAKO NAKAZAWA HARADA 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gunpei Nakazawa e Hatsuyo Nishiyama Nakazawa Cônjuge: Jorge Takahiko Harada Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 16:00h

ROSILDA APARECIDA FARIA 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raul Faria e Maria Da Conceicao Rosa Faria Local do sepultamento: Municipal De Ponta Grossa – Pr Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 11:00h

ANA TOZIN SCUISSIATO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bevenuto Tozin e Albina Tozin Cônjuge: Lino Antonio Scuissiato Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 10:00h

DIONATHAN EMILIO DE FARIAS AUERSVALD 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Max Auersvald e Susane Lima De Farias Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 6 de junho de 2019

VICTORIO NADOLNY 87 anos. Profissão: Filiação: Joao Nadolny Filho e Helena Skrzysoski Nadolny Cônjuge: Carmen Barbosa Nadolny Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

JOSE CANDIDO RIBEIRO FILHO 74 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Candido Ribeiro e Maria Tereza De Jesus Cônjuge: Aparecida Torres Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 10:00h

ALFEU RETKA 65 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Nicolau Retka e Olga Markewicz Retka Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 10:00h

HILDA VALENTIM DA ROSA 92 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Valentim e Maria Rocha Valentim Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 10:00h

JOSUE RAMOS 61 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Declarado e Resina Ramos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 09:00h

JOSE ANDRE LAURINDO 73 anos. Profissão: Motorista Filiação: Andre Manoel Laurindo e Lucinda Rodrigues Laurindo Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:30h

IZOLDE MORONA BANDEIRA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Humberto Morona e Mercedes Morona Cônjuge: Normando Bandeira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:15h

SOELY PEDROSO DE BARROS 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nestor Pedroso e Clementina Evangelista Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 09:00h

EMILIA MARIA FERREIRA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Francisco Lopes e Maria Francisca Da Conceicao Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 09:00h

JOAO MARIA MACHADO 76 anos. Profissão: Motorista Filiação: Julio De Oliveira Machado e Julia Marcondes Severino Cônjuge: Olindamil Dias Machado Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 6 de junho de 2019 às 10:00h

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOARES 71 anos. Profissão: Outros Filiação: Agostinho Ramires Rodrigues e Virginia Brasilina Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

AFONSO LUIZ BENATO DE LIMA 58 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Valdimir Teixeira De Lima e Anair Benato De Lima Cônjuge: Elizia Michallovski De Lima Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santa Luzia (Quatro Barras) Quinta-Feira, 6 de junho de 2019

WANDERLEY DE SOUZA 48 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Venancio De Souza e Maria Madalena De Souza Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

MARIA CONSTANTE BORGES 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Amaral Constante e Maria Candida Cônjuge: Joel Maria Borges Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019

ISOLDE WOELLNER NEWTON 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto Woellner e Adelia Woellner Cônjuge: Adamor Machado Newton Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

JAIR DA SILVA FELICIANO 47 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Antonio Dirceu Da Silva Feliciano e Irene Da Silva Feliciano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

VICENTE DA SILVA 75 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Bento Da Silva e Ana Rosa Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:00h

CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 53 anos. Profissão: Filiação: Laercio Fermino Dos Santos e Aparecida Lima Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

FLORA GOUVEIA PAES 87 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Jose Gouveia e Cesaria Soares Cônjuge: Rosalino Paes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019

PAULO HILARIO DO PRADO 78 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Braz Hilario Do Prado e Geralda Pereira Da Silva Cônjuge: Ana Rita Do Prado Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

PALOMA INOCENCIO BARBOSA 23 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Pedro Barbosa e Maria Salete Luiz Da Silva Cônjuge: Felipe Ayres Do Nascimento Blot Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:00h

TEREZA GALQUIM 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vicente Alves Dos Santos e Maria Goncalves Dos Santos Cônjuge: Jose Hass De Souza Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:00h

CLAUDIO WOLATEK 77 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Jose Wolatek e Paulina Wolatek Cônjuge: Izabel Sembalista Walatek Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:00h

LAZARA PINHEIRO DOS SANTOS 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Pinheiro Dos Santos e Maria Jose Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 11:30h

JOSE GALBIATI 89 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Luiz Galbiati e Maria Madalena Cônjuge: Maria Aparecida Galbiatti Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

MADALENA FERNANDES DE LIMA 89 anos. Profissão: Filiação: Henrique Fernandes De Lima e Rufina Maria Inacio Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 11:30h

EDUARDO KUGNHARSKI 91 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Estanislau Kugnharski e Placidina Kugnharski Cônjuge: Tereza Kugnharski Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

KARLON SIQUEIRA BOSTELMANN 55 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Kedny Fogiatto Bostelmann e Edazema Siqueira Bostelmann Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 11:00h

NEUTO JOSE ZANOTTO 77 anos. Profissão: Frentista Filiação: Joao Zanotto e Dirce Galina Local do sepultamento: Parque São Pedro Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:00h

MARIA DA CONCEICAO SANTOS 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Da Conceicao Silva e Maria Benedita Do Nascimento Cônjuge: Euclides Guilhermino Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

HAYRTON LESSA MATTOSO 79 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Aristides Nascimento Mattoso e Eugenia Lessa Mattoso Cônjuge: Cecilia Ana Selhorst Mattoso Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 17:00h

MARLENE LOPES ALMEIDA 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Orlando Lopes e Noemia Ferreira Lopes Cônjuge: Paulo Ferreira De Mello Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 16:30h

IRACI MEDEIRO DE SOUZA MARQUES 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sergio Jose De Medeiro e Francisca Leal De Medeiro Cônjuge: Alcides De Souza Marques Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 15:00h

GLAUCIA DALABONA 46 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Renato Dalabona e Diva Da Conceicao Dalabona Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 5 de junho de 2019

ROBSON DIVINO PEREIRA 40 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Mario Lucio Pereira e Lucia De Lourdes Pereira Cônjuge: Marli De Fatima Dos Santos Pereira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 5 de junho de 2019 às 11:00h