Falecimentos 05.02.2020

CELIO DA SILVA ROSA 72 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Gonclves Rosa e Aureliana Da Silva Rosa Cônjuge: Marlene De Fatima Mainardes Rosa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 09:00h

ELOIR FERNANDO SCHEREMETTA 53 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Elohar Scheremetta e Maria Jose Scheremetta Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 17:00h

DERLI PEREIRA 53 anos. Profissão: Frentista Filiação: Jose Pereira e Maria Rodrigues Pereira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 16:30h

CELIA DE BELEM GROCHENTZ 78 anos. Profissão: Encarregado(A) Limpeza Filiação: Noe Padilha De Witi e Alcina De Lara Witi Cônjuge: Vitorio Grochentz Local do sepultamento: Tranqueira Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 13:00h

OLGA BANDIERI 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Schneider e Fiordalice Schneider Cônjuge: Fiorindo Bandiera Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 16:00h

DORIVAL MENDES DE SOUZA 65 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Mendes De Souzza e Mercedes Mendes De Souza Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 10:00h

OLDA SIGNORI NEUWALD 91 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Signori e Giuseppina Signori Cônjuge: Luiz Emilio Neuwald Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020

MARIA PEREIRA TAVARES 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Clemente Pereira e Josefa Francisca Da Trindade Cônjuge: Jose Tavares Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 11:30h

VILMA LINDEMANN 64 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Albino Lindemann e Alcina Duarte Lindemann Cônjuge: Roberto Adao Nascimento De Araujo Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 6 De Maio De 2020 às 10:00h

MARIA ODETE FERREIRA 64 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Vicente Candido Da Ilva e Maria Jose Da Silva Cônjuge: Ramiro Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 16:00h

MARIA BETE DE PROENCA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcelino Correia De Proenca e Jaci Proenca Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 13:30h

IRACY GONCALVES DOS SANTOS 78 anos. Profissão: Técnico Químico Filiação: Justiniano Goncalves Dos Santos e Messias De Castro Goncalves Cônjuge: Nao Consta Nome Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

GERALDO DIAS FERNANDES 71 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Antonio Dias Fernandes e Joaquina Borges Andre Da Rocha Cônjuge: Jandira Almeida Fernandes Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 09:30h

MARIA IVONE GUNHA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Valenca e Nair Vicelli Valenca Cônjuge: Albino Gunha Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 10:00h

JORGE AMADO CHAVES CAMPELO 55 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Jose Magalhaes Campelo e Georgete Chaves Campelo Cônjuge: Debora Consuelo Campelo Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 15:30h

GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA 25 anos. Profissão: Outros Filiação: e Josinete Ferreira De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 10:00h

PEDRO DIAS DA SILVA 78 anos. Profissão: Técnico Filiação: Pedro Joao Da Silva e Salvina Maria Da Conceicao Cônjuge: Sirley Vale Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020

MARCOS ANTONIO DOLNY 53 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Antonio Darcy Dolny e Lindina Dolny Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 09:30h

VAGNER DA SILVA CAMILO DIAS 36 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Thomaz Camilo Dias e Maria Olegario Da Silva Cônjuge: Priscila Ferreira Do Nascimento Dias Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 10:00h

GUILHERME PAZELLO SKRIPNIK 15 anos. Profissão: Menor Filiação: Claiton Pazello Skripnik e Sueli Peppe Dias Skripnik Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 09:00h

MAURO DE LIMA CHAGAS 66 anos. Profissão: Fotógrafo(A) Filiação: Floriano Pereira Chagas e Jandira De Lima Chagas Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020

MOACIR RODRIGUES 60 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Diogo Rodrigues e Helena Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 10:00h

JACIRA FERRO 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Cristiano Guimaraes Da Silva e Matilde Olegario Da Silva Cônjuge: Nelson Ferro Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

CLAUDENEI BORGES LESCANO 38 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joao Miguel Lecano e Fatima Das Dores Borges Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 7 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOSE DONIZETE DE SOUZA 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Natalsinho Alves De Souza e Maria Vilela Alves Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 09:00h

JOAO SUTIL DE OLIVEIRA 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Urias Sutil De Oliveira e Maria Do Carmo Dos Santos Domingues Cônjuge: Cidalia Biscaia De Oliveira Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ELISABETE ZONATTO CARRARO 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Agostinho Zonatto e Bernardete Zonatto Cônjuge: Aldo Carraro Local do sepultamento: Paroquial São Marcos quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

MARLENE LUIZ FURMAN 68 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Wadislau Furman e Balbina Furman Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 18:00h

NILDA DE LIMA OLIVEIRA 46 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Noel Abel De Oliveira e Maria Das Dores De Lima Oliveira Cônjuge: Leomar Dos Santos Bogarin Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 6 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ALEX NOGUEIRA 32 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: Anselmo Nogueira e Silvia Regina Silva Nogueira Cônjuge: Lilian Wanessa Da Luz Nogueira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 16:00h

MANOEL FERREIRA PEDROSO 79 anos. Profissão: Servente Filiação: Julio Ferreira Pedroso e Maria Lidia Baena Pedroso Cônjuge: Erondina Ferreira Pedroso Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 15:00h

NEIDE MARIA KRENISKI 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mateus Antonio Kreniski e Antonia Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 16:00h

JOSE VILALBO TONIASSO 69 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Orlando Toniasso e Cecilia Maria Toniasso Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 15:00h

MARIA PEREIRA QUEIROZ 45 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raimundo Faustino De Queiroz e Patrocinio Da Silva Queiroz Cônjuge: Antonio Berger Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 11:00h

JULIA MARIA DE SOUZA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Geraldo Francisco De Souza e Maria Salomeia De Souza Cônjuge: Joao Filgueira De Souza Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 18:00h

MARINA PEDROSO DE CASTRO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Teodorico Pedroso De Oliveira e Constantina Doria De Oliveira Cônjuge: Wlademiro Fernando Lopes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 09:00h

VLADEMIR COSTA COLLARES 51 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Ademir Collares e Anisia Costa Collares Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOSE VITOR PEREIRA 87 anos. Profissão: Servente Filiação: Clementino Batista Pereira e Ana Maria De Jesus Cônjuge: Maria Aparecida Pereira Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

LUIZ FRANCISCO MICOSKI 66 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Jose Micoski e Helena Micoski Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ONOFRA MOREIRA PEREIRA 57 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Varonil Moreira e Nadir Rodrigues Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 16:00h

ALUISIO CARDOSO DA LUZ 57 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Francisco Cardoso Da Luz e Marlene Cardoso Da Luz Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ANA MARIA VERONA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Abrao Silveira Bittencourt e Ermelinda Cavalli Cônjuge: Luiz Verona Sobrinho Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 16:00h

DURVAL MILANI SOBRINHO 82 anos. Profissão: Motorista Filiação: Humberto Milani e Palmira De Barros Milani Cônjuge: Leodete Poli Milani Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 11:30h

ANDERSON PEREIRA 41 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Carlos Eduardo Pereira e Matilde Dos Santos Pereira Cônjuge: Jociele Rodrigues Rosa Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

THEREZA THEIS BUSETTI 82 anos. Profissão: Assistente Filiação: Paulo Theis e Cecilia Theis Cônjuge: Agostinho Jose Busetti Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h

OLIANE DO ROCIO HAIDUSKI 57 anos. Profissão: Outros Filiação: Ervino Haiduski e Lucy Golenski Haiduski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 13:00h

TEREZA APARECIDA MENDES 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Baroni e Eliza Genari Baroni Cônjuge: Moises Augusto Mendes Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020

LUCIANO FONSECA 49 anos. Profissão: Garçom Filiação: Adilson Fonseca e Marta Costa Fonseca Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020

DENILSON FERREIRA 61 anos. Profissão: Conferente Filiação: Tadeu Ferreira e Odaci De Paula Ferreira Cônjuge: Lucelia Aoparecida Mendes Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 16:30h

ANITA ROSALIA FREIRE 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Felinto Alexandre e Alzira Rosalia Freire Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 10:30h

ROSANA THOMASI FERNANDES LUIS 61 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Ivaldo Thomasi e Maria Jose De Camargo Thomasi Cônjuge: Fernando Fernandes Luis Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 15:00h

DOLORES PIRATELLO MENEGON 60 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Leonardo Menegon e Yole Piratello Menegon Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020

LOSANE DA COSTA 55 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Da Costa e Maria Conceicao Da Costa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 11:30h

TOMIE ABE QUINTANILHA DA FONSECA 62 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Noboru Abe e Takeko Abe Cônjuge: Eledir Quintanilha Da Fonseca Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 15:00h

JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 39 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Joao Roberto De Oliveira e Luci Germano Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 5 de fevereiro de 2020 às 17:00h