RUI RUBENS BOMM 78 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Felipe Osvaldo Bomm e Italia Bomm Cônjuge: Egide Smiderle Bomm Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 13:30h

LIA OFIR DE SOUSA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Floriano De Sousa e Donatila Da Luz Sousa Cônjuge: Jose Ribeiro Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

ERIDES THEREZINHA BROLLO COPETTI 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Octaviano Florentino Brollo e Elvira Merlin Brollo Cônjuge: Olindo Copetti Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 15:00h

MANOEL LUIZ DA SILVA 73 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Joaquim Luiz Da Silva e Maria Antonia De Jesus Cônjuge: Aurora Maria Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 10:00h

MARGARIDA OLGA THEREZA LINZMEYER 88 anos. Profissão: Dentista Filiação: Leo Linzmeyer e Margarida Linzmeyer Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 17:00h

LUIZ ALBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA 71 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Jorge Goncalves De Oliveira e Maria Eugenia Goncalves De Oliveira Cônjuge: Sebastiana Correa De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 13:00h

MARINA DENZUK 42 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Josafat Denzuk e Ana Kadlubiski Denzuk Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 08:30h

RODNEI FELIX DA SILVA 49 anos. Profissão: Motorista Filiação: Lindolfo Felix Da Silva e Bernadete Sebastiana Lopes Da Silva Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:00h

RAFAELA PRATIS DALLA ROSA 46 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Eriberto Dalla Rosa e Laura Ana Maria Pratis Dalla Rosa Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

ERONDINA GENEROSO DE BORBA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vitorino Joao Generoso e Luciana Ana Miguel Cônjuge: Manoel Matos De Borba Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

LILIANE POLEZA GRITLET 35 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Orlando Gritlet e Leonir Poleza Cônjuge: Ederson Gritlet Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

SIMONE MAGALHAES MITTELSDORF 60 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: e Velidiana De Alcantara Magalhaes Cônjuge: Robert Walter Mittelsdorf Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

ADEMAR NEIVERTH 68 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Sebastiao Neiverth e Clara Maria Neiverth Cônjuge: Joana Teresinha Ienke Neiverth Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019

JOAO MARIA GONCALVES 72 anos. Profissão: Motorista Filiação: Cirilo Goncalves e Juventina Moreira Goncalves Cônjuge: Dinora De Castro Goncalves Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019

SARA KULISCH 93 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Nota Kulisch e Masza Jalom Cônjuge: Moyses Leao Kulisch Local do sepultamento: Israelita Santa Cândida Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:00h

ANTONIO JUVENCIO DE SIQUEIRA 88 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Siqueira Dutra e Felicia Maria De Jesus Cônjuge: Maria Laudelina De Siqueira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

OLIVIA BERNO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Ricetti e Maria Ricetti Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

EDEMAR FRANCISCO BARBOSA 64 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Joaquim Dos Anjos Barbosa e Tecla Dos Anjos Barbosa Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

OLIVINA BROTTO 94 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Domingos Brotto e Angelina Tozim Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

LOISE TONINELLO 96 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Toninello e Angela Toninello Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

ADEMIR FONSECA 66 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Antonio Fonseca e Iris Ramos Fonseca Cônjuge: Marcia Barrera Fonseca Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:30h

LUCIA DE FATIMA DE SOUZA 47 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Anselmo Do Carmo Marques De Souza e Maria Da Luz Pereira De Souza Cônjuge: Celio Honorio Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

CELIA DOMINGUES 55 anos. Profissão: Bibliotecário(A) Filiação: Ivo Dolbert Ferreira e Nair Jerssi Ferreira Cônjuge: Adao Domingues Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019 às 10:00h

ROGERIO DA SILVA 23 anos. Profissão: Auxiliar Limpeza Filiação: Joao Da Silva e Maria Do Carmo Pereira Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

JORGE PEDROSO DE SOUZA 68 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Leonidas Pedroso De Souza e Alexandrina Pedroso De Souza Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

LEANDRO PIMENTEL GONCALVES DA SILVA 30 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Joao Eurico Da Silva Filho e Elisabeth Pimentel Goncalves Ribeiro Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:45h

LOURDES SARTORI 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Roque Sartori e Adelaide Vidolin Sartori Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

SEBASTIANA DE MELO CARDOSO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Odilon Vieira De Melo e Aparecida Miranda De Melo Cônjuge: Jose Taborda Cardoso Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

FRANCISCO RAUL DA CRUZ SOBRINHO 53 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Antonio Da Conceicao Cruz e Maria Joana Ramos Cruz Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:00h

TERUYO WAGNER 92 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Dansuke Suzukawa e Naru Suzukawa Cônjuge: Benno Wagner Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOSE RENATO ESCORSIM 76 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Frederico Escorsim e Noemia Guimaraes Escorsim Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

ANGELINA NEUZA FERRARI 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hugo Ferrari e Italia Rossato Cônjuge: Genario Alves Gadim Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:30h

JADY BORGHI VIEIRA 21 anos. Profissão: Balconista Filiação: Claudio Vieira e Ligia Borghi Vieira Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

JOSE ALFREDO DA SILVA 67 anos. Profissão: Borracheiro(A) Filiação: Indalecio Venancio Da Silva e Albertina Da Silva Dos Santos Cônjuge: Edith Lima Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 14 de dezembro de 2019 às 17:00h

TANIA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jery Quadros De Oliveira e Elsa Andrade De Oliveira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 11:30h

JOAO VIEIRA DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Vieira Dos Santos e Luzia Barbosa Dos Santos Cônjuge: Ana Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

KELVIN DA SILVA 27 anos. Profissão: Vendedor(A) Interno Filiação: e Rose Ecleir Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

LILIA BERNARDINA ROTERS TAFFAREL 74 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Manoel Roters e Eleonora Roters Cônjuge: Vitorio Bernardino Taffarel Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO CARLOS DE SOUSA 63 anos. Profissão: Estudante Filiação: Milton Natal De Sousa e Marina Silva De Sousa Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

MARIA OLIMPIA FRAGOSO 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Roberta Alves Fragoso Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOSE PINTO 65 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: David Pinto e Elvira Teixeira Dos Santos Cônjuge: Valdete Da Silva Pinto Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:00h

NIVALDA HAWERROTH EXTERKOETTER 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Zeno Hawerroth e Arlinda Aurena Scharf Hawerroth Cônjuge: Reimar Exterkoetter Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

SILVIA MARIA BOSLOOPER 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Hilda Alexandrina Freire Cônjuge: Jose Joao Boslooper Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:00h

MARIA ZORAIDE DA SILVA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Severino Da Cruz e Donaria De Jesus Fragoso Cônjuge: Nadir Roque Da Silva Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

THIAGO FERNANDES PETUIA 32 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Luciano Fernandes Petuia e Rosemary Santana Petuia Cônjuge: Liliam De Lima Petuia Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:30h

VALDIR DA SILVA 49 anos. Profissão: Soldador Filiação: Geraldo Vito Da Silva e Rosaria Gregorio Da Silva Cônjuge: Leonice Aparecida Da Silva Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:30h

JOSEFINA APARECIDA DOMINGOS RIBEIRO 90 anos. Profissão: Outros Filiação: Bento Domingos Machado e Benedita Goncalves Lopes Cônjuge: Antonio Batista Ribeiro Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

ANACLETO GARCIA DA LUZ 74 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Sebastiao Garcia e Izabel Avila Da Luz Cônjuge: Rosi Garcia De Quadros Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de dezembro de 2019

LEOPOLDO MOCELIN SBRISSIA 49 anos. Profissão: Motorista Filiação: Atilio Sbrissia e Davina Mocelin Sbrissia Cônjuge: Edilene Aparecida Domingues Sbrissia Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:00h

ALAOR GUMY VIRMOND 84 anos. Profissão: Outros Filiação: Annibal Virmond Junior e Nancy Gumy Virmond Cônjuge: Maria Teresinha Faria Virmond Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:00h

LINDAMIR TEREZINHA CAETANO BARBOSA 54 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Antenor Costa e Helena Ferreira Costa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:00h

VINICIO BRUNI 87 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Silvio Bruni e Aldvina Dileti Bruni Cônjuge: Edda Da Costa Bruni Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 11:00h

IDAILTON LOURENCO DO NASCIMENTO 69 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Aparecido Nascimento e Maria Corella Nascimento Cônjuge: Maria Aparecida Do Nascimento Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 11:00h

OSWALDO CANETTI FERREIRA 91 anos. Profissão: Agente Administrativo Filiação: Joao Jose Ferreira e Ana Canetti Ferreira Local do sepultamento: Municipal De Balsa Nova Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:00h

OSWALDO MIRANDA FILHO 85 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Oswaldo Freitas Miranda e Alice Marchini Miranda Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 20:00h

OZEIAS FERREIRA MARTINS 31 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Ferreira Martins e Maria Das Gracas Martins Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

DULCELIA DE FATIMA IWANOWSKI 56 anos. Profissão: Camareira Filiação: Estephano Iwanowski e Anastacia Skroch Iwanowski Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h