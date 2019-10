FRANCISCO IZAIDE DIAS DO ROSARIO 52 anos. Profissão: Lubrificador(A) Filiação: Valdemar Dias Do Rosario e Diacir Cruz Do Rosario Cônjuge: Teresinha Anamir Rocha Do Rosario Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sábado, 5 de Outubro de 2019

JOSE SANTOS DE MOURA 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Acacio De Moura e Luzia Pereira Santos De Moura Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sábado, 5 de Outubro de 2019

ISABEL CRISTINA APARECIDA DA SILVA 50 anos. Profissão: Outros Filiação: Levi Alves De Araujo e Ivani Alves De Araujo Cônjuge: Marcos Aurelio Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 10:00h

REGINALDO BENZ 41 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Altair Benz e Eva De Rezende Benz Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 5 de Outubro de 2019

EDMEIA APARECIDA FERNANDES TRAMUJAS 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Fernandes e Edmeia Felippe Fernandes Cônjuge: Otacilo Carollo Tramujas Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 16:00h

ELAIR CRUZ TURRA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro De Paula Cruz e Mercedes Cruz Cônjuge: Luiz Carlos Turra Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 17:00h

JOSE LEMES DOS SANTOS 38 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Lemes Dos Santos e Maria Aparecida Silva Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 10:00h

VANDERLEI FARIAS RIBEIRO 29 anos. Profissão: Frentista Filiação: Carlos Roberto Ribeiro e Nailda Farias Ribeiro Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 10:00h

MARICLEA DO ROCIO DE OLIVEIRA 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Abilio Fernandes e Maria De Lourdes Fernandes Cônjuge: Gamaliel Domingues De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 5 de Outubro de 2019

LUIZ WANDERLEY DA SILVA 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Luiz Rei Jose Da Silva e Valma Teresinha Beckhauser Da Silva Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

ADENIR RODRIGUES DE ALMEIDA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Rodrigues Martins e Mantina Caetano Cônjuge: Fernandes Ribeiro Neto Local do sepultamento: A Definir Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 15:00h

WILMAR SELZLER 58 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Armindo Selzler e Carolina Rosa Selzler Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sábado, 5 de Outubro de 2019

ADEMIR ALVES CARDOSO 29 anos. Profissão: Segurança Filiação: Adenir Alves Cardoso e Maria Aparecida Cardoso Cônjuge: Jaine Soares Dos Santos Cardoso Local do sepultamento: A Definir Sábado, 5 de Outubro de 2019

JOSE ROBERTO ALEXANDRINO FERREIRA 49 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Joaquim Alexandrino Ferreira e Ivete F Da Costa Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 16:00h

JOAO MARIA MOREIRA DOS SANTOS 67 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Campolim Moreira De Souza e Aparecida Dos Santos De Souza Cônjuge: Maria Da Cruz Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

FELIPE DOS SANTOS NECKEL 26 anos. Profissão: Segurança Filiação: e Jurema Dos Santos Neckel Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sábado, 5 de Outubro de 2019 às 10:00h Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

DICESAR RIBEIRO VIANA 80 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Aldo Viana e Deolinda Ribeiro Viana Cônjuge: Lourdes Hernandes Vianna Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 16:30h

IVO CESAR VERONEZI 68 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Cesar Veronezi e Helena Veronezi Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

SERGIO CUNHA 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Valdemiro Cunha e Helena Jungles Cunha Cônjuge: Terezinha De Jesus Alves Cunha Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

IDILIO CRIVELLARO 75 anos. Profissão: Filiação: Luiz Crivellaro e Elen Herta Crivellaro Cônjuge: Marilda Marques Da Cruz Crivellaro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

IOLETE MARIA PALU RIBEIRO 76 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Alzemiro Palu e Olivia Schueda Palu Cônjuge: Ariel Antonio Ribeiro Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

ALCIDES CORREA DE LARA 80 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Antonio Correa De Lara e Paulina Oliveira De Lara Cônjuge: Margarida Alves De Lara Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

DEUSDETE NOVAIS PESSOA 81 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Graciano Pessoa e Amelia Novais Pessoa Cônjuge: Ana Amelia Novais Borges Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

SETEMBRINA MARIA DE JESUS NARDO 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Geraldo Fernandes Alves e Arcinda Marcelino De Pruenca Cônjuge: Gaspar Antonio Nardo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 44 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Geraldo Cordeiro Dos Santos e Edelvina Alves De Mattos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

VERISSIMO SERGIO MARTINS 44 anos. Profissão: Motorista Filiação: Carlos Da Silva Martins e Maria Ondina Karvat Martins Cônjuge: Andreia Karla Lacerda De Araujo Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

LAURI MARQUES DE SOUZA 65 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Lauro Marques De Souza Junior e Dionea Marques De Souza Cônjuge: Alzira Oliveira Marques De Souza Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019

JOSE SANTOS E SILVA 84 anos. Profissão: Outros Filiação: Sabastiao Jacinto Da Silva e Otilia Jacinto Dos Santos Cônjuge: Benvinda Santos E Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

ELIANE DE SOUZA MIRANDA 38 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Vicente Miranda e Antonia De Souza Miranda Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 16:30h

JOAO LEOCADIO VIEIRA DA SILVA 78 anos. Profissão: Militar Filiação: Joao Vieira Da Silva e Silvia Vieira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 16:00h

IVONE MEROTTI 51 anos. Profissão: Telefonista Filiação: Denir Premicio Merotti e Dalva Mardegam Merotti Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

FRANCISCO FLORENCIO DE SOUZA 63 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Florencio Feitosa e Antonia Leite De Souza Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 17:00h

RICARDO JOTA CHAB 61 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Labib Chab e Irma Wartha Chab Cônjuge: Lana Lucia Neri De Andrade Chab Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 16:00h

JOAO NELSON PONTAROLLA 60 anos. Profissão: Outros Filiação: Nelson Pontarolla e Sofia Pontarolla Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 11:00h

LUIZ HENRIQUE JUNGLES 51 anos. Profissão: Gerente Atendimento Ao Consumidor Filiação: Izidoro Jungles e Severiana Carvalho Jungles Cônjuge: Edna Cristina Maciel Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 10:00h

IZALTINO LUIZ 58 anos. Profissão: Frentista Filiação: Avelino Luiz e Delori Da Luz Berton Luiz Boqueirão Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 14:00h

SIDNEI DE OLIVEIRA 28 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Do Rocio De Oliveira e Neusa Da Aparecida Wosnes Saviak Orumiski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019

DIEGO GUERRA DA SILVA 34 anos. Profissão: Outros Filiação: Paulo Sergio Da Silva e Rosane Verginia Guerra Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 3 de Outubro de 2019 às 20:30h

MARCELO DE SOUZA 27 anos. Profissão: Montador(A) Filiação: e Vanderleia De Souza Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 10:00h

RENE TEDEU DA SILVA 68 anos. Profissão: Motorista Filiação: Reinaldo Machado Da Silva e Escolastica Da Conceicao Da Silva Cônjuge: Maria De Jesus Barbosa Gapski Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 11:00h

WALDINEY APARECIDO DA SILVA CORREA 37 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Antonio Correa e Maria Salete Abreu Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019

JOSE MARCELINO DA SILVA 72 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Marcelino De Paiva e Josefa Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019

SONIA CRISTINA ROSA DA SILVA 60 anos. Profissão: Promotor(A) Vendas Filiação: Juber Rosa Da Silva e Idaici Lima Rosa Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019 às 11:00h

IRACY BENATTI BRANDAO 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Archinto Benatti e Angelina Ravazoli Cônjuge: Fernando Brandao Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019

ERNE KUHN DIEFENTHALER 83 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Waldomiro Diefenthaler e Irma Marculina Kuhn Diefenthaler Cônjuge: Diva Diefenthaler Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 4 de Outubro de 2019