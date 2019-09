SILVANA MARCZAK 52 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Pedro Marczak e Maria Da Conceicao Marczak Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019

YEONG HO LEE 63 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Yong Man Lee e Bun Do Lee Song Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019

ODAIR JOSE DOS SANTOS 20 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Osni Jose Dos Santos e Anacir De Jesus Schefer Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019

EDEMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 50 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Jose Ferreira Do Nascimento e Irene Ramos Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019 às 10:00h

ALMIR DA CUNHA BARRETO 77 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Rosalvo Da Cunha Barreto e Izidora De Araujo Barreto Cônjuge: Genilda Turqueti Barreto Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 19:00h

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Belmiro De Oliveira e Maria Olario Santos De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019 às 14:00h

TERESINHA ANDRADE ZANCHETA RIGON 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Valdevino Zancheta Edmundo e Izaura Ferreira De Andrade Cônjuge: Laurindo Zamban Rigon Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019

RICARDO REIS DOS SANTOS 40 anos. Profissão: Segurança Filiação: Eloir Reis Dos Antos e Vera Lucia Dos Santos Local do sepultamento: Tranqueira Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

EMILIA POL 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Cristoforo Arendt e Justina Arendt Cônjuge: Roberto Pol Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019 às 13:00h

JOEL TABORDA DE OLIVEIRA 79 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Rufino Justen De Oliveira e Maria Da Luz Taborda De Oliveira Cônjuge: Sonha Becker De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Q-Feira, 5 de setembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO FERREIRA DA SILVA 66 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Ferreira Da Silva e Alice Santos Da Silva Cônjuge: Celia Regina Cavali Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:30h

VALDEMAR WITISKI DE FREITAS 62 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Sezinando De Andrade Freitas e Adwiga Witiski De Freitas Cônjuge: Rute De Almeida Freitas Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

CLEONICE FRANCISCA DA SILVA 51 anos. Profissão: Auxiliar Cozinha Filiação: Jose Francisco Da Silva e Maria Madalena Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

JOSEFINA TEIXEIRA TAVARES 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Domingues Dos Santos e Maria Do Nascimento Teixeira Cônjuge: Sebastiao Tavares Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quinta-Feira, 5 de setembro de 2019 às 17:00h

ELVIRA DE OLIVEIRA ROSA DE ARAUJO 100 anos. Profissão: Lavrador Filiação: e Maria De Oliveira Rosa Cônjuge: Erminio Juliao De Araujo Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

VALDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA 61 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Otacilio Jose De Oliveira e Antonia Maria Dos Santos Cônjuge: Sandra Mara De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

LUIZ ALBERTO LIMA 36 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Mario Ciqueira Lima e Lenira Pires Lima Cônjuge: Franciele Lima Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

ANNA ZWISLO 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jan Zwislo e Justyna Zwislo Cônjuge: Adriano Antonio Paolim Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:00h

VALDEMIRO LEITE DA SILVA 82 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Jose Barbosa Da Silva e Maria Leite Cônjuge: Marlene Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 11:00h

ROSALIA DOS SANTOS DALESKI 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Goncalves e Ana Batista De Paula Cônjuge: Jose Sebastiao Dos Santos Daleski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:30h

LUCIA SCHNORR THOMAS 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Schnorr e Cacilda Schnorr Cônjuge: Renato Jaco Thomas Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

NICOMEDIS APARECIDO DA CRUZ 56 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Felicio Pedro Da Cruz e Josefa Vilas Boas Da Cruz Cônjuge: Zildete Araujo Da Cruz Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

MARIA DE LOURDES PLATNER 70 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Joao Goncalves Da Silva e Catarina Ribeiro Da Silva Cônjuge: Antonio Platner Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:00h

ILDA BORELI BOLZON 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Boreli e Valentina Marascalchi Cônjuge: Luiz Bolzon Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

ALDO FORMICA 76 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Arturo Formica e Teresa Milanesi Formica Cônjuge: Deisi Tania Costa Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 15:00h

AMELIA RUDEY WISCHRAL 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nicolau Rudey e Ana Rudey Cônjuge: Gerson Luis Wischral Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:00h

AILTON ROBERTO ALVES SAMPAIO 58 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Valdeth Rios Sampaio e Olivia Alves Sampaio Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 14:00h

KOJI OZAKI 81 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Haruji Ozaki e Nagui Ozaki Cônjuge: Natalia Takaki Ozaki Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

OSWALDO RODRIGUES DE SOUZA 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Rodrigues De Souza e Alvina Rodrigues Do Prado Cônjuge: Alvina Rodrigues Do Prado Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

ADRIANA MACHADO DOS SANTOS 30 anos. Profissão: Diarista Filiação: Lotario Machado Dos Santos e Anna Candido Pinto De Franca Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 10:00h

OSMARIO VALTER RODRIGUES WEISS 75 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Mario Batista Weiss e Ivani Rodrigues Weiss Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

ADELAIDE MANES 82 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Antonio Manes e Catarina Petry Manes Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 17:00h

OLINDINA MARIA DOS SANTOS 86 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Amancio Monteiro e Maria Juvencia Monteiro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 11:30h

JEAN ALVES DE SAO PEDRO 31 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Ademir Oliveira De Sao Pedro e Margarete Alves De Sao Pedro Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 13:00h

CANDIDO ALMEIDA MURTA 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Candido Inacio Freire Murta e Iracema De Almeida Murta Cônjuge: Renate Irmgard Murta Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019

JAIR ANTONIO DA SILVA 63 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Consta e Carulina Santa Na Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:00h

TERESINHA MUCHINSKI 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Muchinski e Ilma Muchinski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:00h

SILVANA DA SILVA 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria De Lourdes Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 13:00h

HEVERTON SILVA ASSEM 23 anos. Profissão: Borracheiro(A) Filiação: Rosivaldo Brito Assem e Solange Candido Silva Assem Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019

VONEI BATISTA DE JESUS 39 anos. Profissão: Gerente Filiação: Jose De Jesus e Sebastiana Batista De Jesus Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 11:00h