LUCI LUPINSKI 75 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Boleslau Lupinski e Teresa Lupinski Cônjuge: Francisco Luiz Natividade Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 14:00h

ALFONSO FELICIANO 74 Anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Augusto Feliciano e Sergina Ribeiro Cônjuge: Dolores Ribas Feliciano Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019

SOLANGE DOS SANTOS IANISKI 48 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Pereira Dos Santos e Maria Aparecida Pedrozo Dos Santos Cônjuge: Joao Daniel Ianiski Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019

CLAUDETE MANGINI PEDROSO 74 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Mangini e Maria Perre Cônjuge: Wilson Goncalves Pedroso (Falecido) Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 16:00h

IGNEZ FABRO HENEMANN 94 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Angelo Fabro e Maria Fabo Cônjuge: Laudelino Henemann Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 11:00h

ANTONIA SAMPAIO JAKUBIW 91 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelico Sampaio e Honorina Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

DUARTE DOS SANTOS 70 Anos. Profissão: Agente Penitenciario Filiação: Manoel Dos Santos e Maria Olinda Correa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 09:00h

ISAMARA RAAB VELHO 39 Anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Noeli Marise Raad e Noeli Marise Raad Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

LUCI EMA CORDOVA DO ESPIRITO SANTO 64 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Heni Batista Oliveira e Olga Cordova De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 14:00h

JOSE DE OLIVEIRA 69 Anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Pedro Batista De Oliveira e Valdemira Cordeiro De Oliveira Cônjuge: Eunice Ferreira De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019

WALDIR SOFKA 69 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Vicente Sofka e Irma Sofka Cônjuge: Doracy Lopes Sofka Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 11:00h

DARCY PENTEADO GOES 83 Anos. Profissão: Filiação: Anibal Goes e Lavina Penteado Goes Cônjuge: Edmme Cleve Goes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

ARACY CONSTANTINA NARDIN 92 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aleixo Rossi Borguezani e Regina Nikel Borguezani Cônjuge: Leonel Nardin (Falecido) Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 09:00h

NILSON APARECIDO RODRIGUES 46 Anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Nagiba Messias Rodrigues e Neide Aparecida Oliveira Rodrigues Cônjuge: Angelina Silva Guerreiro Rodrigues Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 16:30h

EZEQUIEL DE OLIVEIRA 62 Anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Joao De Oliveira e Maria Aparecida Cônjuge: Iracema Ortiz De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial Abranches e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019

JOAO PEREIRA DOS SANTOS 77 Anos. Profissão: Guardião Filiação: Pedro Pereira Dos Santos e Rosalina De Lima Cônjuge: Cacilda Pinto De Faria Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019

IVONE DE OLIVEIRA 40 Anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Carlito De Oliveira e Maria Do Carmo De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

JOSIMARA DO ROCIO CARVALHO 46 Anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Raul Pedroso Dos Santos e Delsia Alves Dos Santos Cônjuge: Gilberto Carvalho Local do sepultamento: A Definir e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

DYONISIO TARASZKIEWICZ 89 Anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Taraszkiewicz e Constancia Taraszkiewicz Cônjuge: Edilia Taraszkiewicz Local do sepultamento: Parque Iguaçu e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 14:00h

CARMELA STELLA GOULIN 94 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bortolo Stella e Maria Segala Cônjuge: Alfredo Goulin Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

ANNA SANTOS AFFOLTER 95 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Salvador Santos e Manoela Santos Cônjuge: Ernesto Affolter Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

MARIA DE LURDES PENADEZ ALVES 97 Anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Ambrozio Penadez e Adelaide Caetano Penadez Cônjuge: Joao Baptista Alves Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 21:00h

ARNALDO JOAO BELTRAO 70 Anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Antonio Joao Beltao e Ivanira Zanon Beltao Cônjuge: Maria Elir Beltrao Local do sepultamento: Paroquial De Umbará e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 10:00h

TEREZA IZIDORO JAIME VICENTE 71 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Izidoro Jaime e Lidia Marques Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 09:00h

TEREZINHA DE DAVID 86 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose De David e Luiza Vendruscolo Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

EDSON RUBENS DE LACERDA 58 Anos. Profissão: Pizzaiolo Filiação: Antonio Maximo De Lacerda Filho e Conceicao Maria Lacerda Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

JULIO CESAR JORGE DA ROSA 62 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Sebastiao Rodrigues Da Rosa e Ester Jorge Rodrigues Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 11:00h

EDGARD DELFINO BASTOS FILHO 66 Anos. Profissão: Musico Filiação: Edgard Delfino Bastos e Laura Fonseca Bastos Cônjuge: Vera Regina Bastos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

VANDA BICALHO 71 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adao Kolz e Helena Kolz Cônjuge: Hamilton Araujo Bicalho Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019 às 17:00h

ANTONIO CARLOS MOELLER 61 Anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Arnaldo Theobaldo Moeller e Vilma Marmentini Moeller Cônjuge: Maria Aparecida Dedini Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 15:00h

LIDIA SAUNITE NOVAK 66 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Saunite e Maria Denardo Saunite Cônjuge: Carlos Anselmo Novak Local do sepultamento: A Definir e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

SOFIA VAN CHICOSKI FRANCISCO 81 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Wadislau Chicoski e Maria Chicoski Cônjuge: Antonio Francisco Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

VICENTE BRAZ DA SILVA 80 Anos. Profissão: Estivador Filiação: Antonio Braz Da Silva e Josefa Rosa Do Espirito Santo Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 14:00h

ROMARIO LUIZ DE LIMA 73 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Vergilio De Lima e Sebastiao Ferreira De Lima Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 16:00h

ISMAEL DOS SANTOS 64 Anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Sebastiao Ventura Dos Santos e Conceicao Maria Dos Santos Cônjuge: Alair Lourenco Dos Santos Local do sepultamento: A Definir e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 16:30h

JOSE DOS SANTOS NETO 58 Anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Bevenuto Jose Dos Santos e Terezinha Bezerra Dos Santos Cônjuge: Vanderly Aparecida Souza Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

OSVALDO TINELLI 73 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Julio Tinelli e Augusta Januario Cônjuge: Marlene Magana Tinelli Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

EDGILSON NERES DE ANDRADE 14 Anos. Profissão: Outros Filiação: Ademilson De Assis De Andrade e Eiliza Moreira Neres Local do sepultamento: A Definir e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

DANIEL KNUPP COUTINHO 70 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Amelia Knupp Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

MARIA HELENA STRAPASSON BUZZATTO 91 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Stapasson Neto e Ana Jacomitte Strapasson Cônjuge: Agostinho Busato Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

DURVALINO BORGES DOS SANTOS 77 Anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Bento Fortunato Dos Santos e Veridiana Borges Dos Santos Cônjuge: Doralice De Jesus Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

CLAUDIO JURAVSKI 53 Anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Antonio Juravski e Tereza Juravski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 13:30h

CRISTIANE GARNICA 43 Anos. Profissão: Esteticista Filiação: Roque Garnica e Idevandir Lemes Cassarotti Garnica Cônjuge: Giuliano Maciel De Paula Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

EDITHE DOS SANTOS LIMA 67 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Caetano Vaz Dos Santos e Juvenira Afonso Dos Santos Cônjuge: Jose Pedro De Lima Local do sepultamento: A Definir e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

DILVA FERREIRA NOBREGA 87 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Feliciano Ferreira e Izabel Gonzales Ferreira Cônjuge: Erophilo De Oliveira Nobrega Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

IRMGARD SCHWANER BISCAIA 86 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Walter Schwaner e Minna Schwaner Cônjuge: Luis Castellano Biscaia Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:30h

MADALENA FERREIRA DA SILVA 42 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ferreira Da Silva e Antonia Cruz De Oliveira Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 16:30h

MARCOS VINICIO MARQUES 59 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Renato Marques e Ideni Sarita Rodrigues Marques Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 13:00h

ADILSON DA SILVA 65 Anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Manoel Bento Da Silva e Josefa Lima Filho Cônjuge: Jacira Costa Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 17:00h

MARIA DA LUZ SANTOS 70 Anos. Profissão: Doméstica Filiação: Parailio Ferreira Gomes e Laide Ferreira Rocha Cônjuge: Ismael Machado Local do sepultamento: Parque São Pedro e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 16:00h

DOUGLAS FANTOCCI 65 Anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Encio Eugenio Fantocci e Thereza Scola Fantocci Cônjuge: Ana Margareth Prestes Fontocci Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 15:30h

NILSON COSTA DA SILVA 68 Anos. Profissão: Garçom Filiação: Joao Inacio Da Silva e Ivone Costa Da Silva Cônjuge: Maria Dreviani Da Silva Local do sepultamento: A Definir e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 12:00h

FERNANDO NORBERTO PEDREIRA DA SILVA 89 Anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Norberto Da Silva e Antonia Pedreira Da Silva Cônjuge: Maria Margarida Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 15:00h

ROSA CARVALHO DOS SANTOS 65 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Isidoro Carvalho Ramos e Augusta Leonilda Carvalho Ramos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 16:30h

JAIR ALMEIDA SANTOS 59 Anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Almeida Santos e Jardilina Santos Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 10:00h

FREDOLIN PEPPLOW 94 Anos. Profissão: Outros Filiação: Fernando Julio Pepplow e Luiza Pepplow Local do sepultamento: Cemitério Evangélico Da Cachoeira – Alm.Tamandaré e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019

JOSE JOAO DALLA STELLA 75 Anos. Profissão: Outros Filiação: Angelo Dalla Stella e Felicita Ferro Dalla Stella Cônjuge: Alice Nazario Dalla Stella Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 10:00h

MARIA DE JESUS DALMOLIM 87 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Candido Henrique De Souza e Zulmira Brandina De Souza Cônjuge: Faustino Dalmolin Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 15:00h

JOSE FABIO GAONA 66 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Emetrio Gaona e Perfecta Castilho De Gaona Cônjuge: Soeli Terezinha Casanova Gaona Local do sepultamento: A Definir e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 15:00h

MARIA JOSE FONSECA NUNES RIBEIRO 87 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Arthur Gomes Da Fonseca e Noemia Guerreiro Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019 às 09:00h

EVELYN OLIVEIRA CAMPOS 23 Anos. Profissão: Estudante Filiação: Joao Batista De Campos e Sandra De Oliveira Campos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem e Sexta-Feira, 5 de Julho de 2019

HELOISE UKAN MARTINS 6 Anos. Profissão: Menor Filiação: Edson Pacheco Martins e Ivonete Ukan Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019

JOSE NATEL 77 Anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Declarado e Narcisa Maria Natel Local do sepultamento: Cemiterio Campo Largo Da Roseira (S.J.Dos Pinhais) e Quinta-Feira, 4 de Julho de 2019