ACACIO VENANCIO NETO 66 anos. Profissão: Motorista Filiação: Marcilio Venancio e Mafalda Maria Padovani Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

CARLOS BAQUE 75 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joao Manoel Baque e Luiza Maria Baque Cônjuge: Gilda Da Aparecida Nicolau Baque Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

OSNI NATAL BASSO 63 anos. Profissão: Estofador Filiação: Natal Bassoi e Cyrene Stein Basso Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

JOAO PEREIRA 86 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Alfredo Pereira e Francisca Pereira Cônjuge: Maria Joana Pereira Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 13:00h

RODRIGO PISARECK 31 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Rosana Pisareck Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 09:30h

EDUARDO VIEIRA MANHAES 52 anos. Profissão: Segurança Filiação: Elcio Manhaes e Zeyma Vieira Manhaes Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:30h

HENRIQUE RIBEIRO PINTO 90 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Abel Pinto e Maria Jose Ribeiro Pinto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

ARMANDO ROSCIA 92 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Joao Antonio Roscia e Elisabeta Papa Cônjuge: Lourdes Cruz Roscia Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

ROSANGELA HENKEL DA SILVA 54 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Darvim Ferreira Da Silva e Edith Henkel Da Silva Cônjuge: Geruzo Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

IRACEMA MARIA LEMES 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Theodoro Martins e Maria Emilia De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

OSVALDO HENRIQUE FRIEDRICH 67 anos. Profissão: Engenheiro(A) Eletrônico Filiação: Oswaldo Gunther Friedrich e Ester Emerenciana Friedrich Cônjuge: Lucila Pallone Friedrich Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

MARIA JOSE ESTEVAO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alfredo Manoel Da Silva e Placidina Da Silva Cônjuge: Antonio Frontino Estevao Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

JUVELINA VALENTE KNOPIK 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Valente e Maria Da Luz Valente Cônjuge: Adolpho Knopik Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 4 de dezembro de 2019

CARLOS ROBERTO DE ASSIS 58 anos. Profissão: Operador(A) Impressora Filiação: Raimundo Valente De Assis e Laudelina Maria De Jesus Cônjuge: Lenir Alves Da Hora De Assis Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

ELENA SCHMETZ GRUTKA 65 anos. Profissão: Filiação: Basilio Schmetz e Angela Slociak Schmetz Cônjuge: Vitor Grutka Filho Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

ROSEMARI DE FATIMA DA SILVA 47 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Apolino Silva e Terezinha De Jesus Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:30h

JUAREZ LINO DOMINGUES 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Alfredo Lino Domingues e Ormelinda Siqueira Da Silva Cônjuge: Rosa Maria Guimaraes Pinaffi Domingues Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:30h

MARIA DA SILVA MIRANDA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Felintho Dias Da Silva e Conceicao Vergilia Lourenco Cônjuge: Antonio Miranda Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:00h

JOEL RIBEIRO DE DEUS 50 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antenor Ribeiro De Deus e Maria Ribeiro De Deus Cônjuge: Dazilma Cordeiro Machado De Deus Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

AMADOR BATISTA 84 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Artidor Correia Batista e Ernestina Dutra Cônjuge: Esmelinda Goncalves Batista Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

MARIA BERNADETE DOS ANJOS 54 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Manoel De Castilho e Gertrudes Da Silva Castilho Cônjuge: Juvenal Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

DARWINN AURELIO DE ANDRADE 36 anos. Profissão: Segurança Filiação: Luis Carlos Lima De Andrade e Elizabeth Guzik De Andrade Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

MESSIAS RIBEIRO 62 anos. Profissão: Frentista Filiação: Pedro De Brito Ribeiro e Carmelia Candida Ribeiro Cônjuge: Cleusa Bueno Ribeiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:15h

ALCINA CARVALHO DE OLIVEIRA LIMA 92 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Manoel Eu Euphrazio De Oliveira e Izabel Borges De Macedo Carvalho Cônjuge: Silvio Camargo De Lima Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

NYETTE INFANTE ARAUJO 102 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Pedro Infante Vieira e Jardelina Ferraz Infante Vieira Cônjuge: Abdon Augusto De Araujo Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

MARIA IVANIR SANTOS 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Pereira De Lima e Julia Pinheiro Cônjuge: Antonio Da Cruz Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 2 de dezembro de 2019 às 16:30h

ADOLFO JOAO BREGINSKI 64 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Alberto Breginski e Nilda Pierin Breginski Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

NADIR MONCINELI RIBAS 73 anos. Profissão: Filiação: Dolci Moncineli e Cristina Balzareti Moncineli Cônjuge: Domingos Vieira Ribas Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

AQUELINO AUGUSTO DE SOUZA 86 anos. Profissão: Coveiro Filiação: Francisco Augusto De Souza e Delminda Rosario De Souza Cônjuge: Maria Aparecida De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

ISMAIL REZENDE DA SILVA 61 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sebastiao Rezende Da Silva e Maria Pereira Da Silva Cônjuge: Maria Aparecida Martineli Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

CARLOS SILVA DE PAULA 43 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Luiz Carlos Silva De Paula e Diva Maria Quirino Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

GUENAIL ALEXANDRE GALINA 44 anos. Profissão: Soldador Filiação: Nadir Antonio Galina e Inelbe Maria Galina Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 15:00h

EULALIA DOS SANTOS NOVAES 90 anos. Profissão: Agente Reserva Filiação: Crescencio Francisco Dos Santos e Jozina Genoveva Dos Santos Cônjuge: Nilson Novaes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

FERNANDO PHILIPUS 79 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Pedro Philipus e Rosa Philipus Cônjuge: Maria Oderdenge Philipus Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019

RAUL FERREIRA GOMES 97 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Felipe Junior Ferreira e Julia Gomes Ferreira Cônjuge: Therezinha De Jesus Ferreira Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 11:00h

JOAQUINA APARECIDA DE SOUZA COSTA 49 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Pedro Miguel De Souza e Francisca De Souza Cônjuge: Jorge Da Silva Costa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:00h

FRANCISCA MARIA DA SILVA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Machado Dos Santos e Rita Alves Machado Cônjuge: Jose Pinto Da Silva Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019

MARIA FRANCISCA DE SOUZA 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Branco Feliposki e Iracema De Oliveira Feliposki Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

ROSEMARY COSTA JORGE 48 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Custodio Jorge e Suely Costa Jorge Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019

CLEIDE DE CARVALHO 63 anos. Profissão: Diarista Filiação: e Geralda Maria Dos Anjos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 11:00h

ELIZIA MARIA GONCALVES 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Amancio Jose Dos Santos e Deolinda Marcilia De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:30h

DARCI DOMINGUES DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Ermelino Domingues Dos Santos e Carmelia Olinda Dos Santos Cônjuge: Teresinha Berbetz Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:00h

VALDOMIRO SOARES 96 anos. Profissão: Agricultor Filiação: e Nao Informado Cônjuge: Gentilha Sette Soares Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

MARIA NELCI DA CONCEICAO 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Paulo De Franca e Josefa Constanca Da Conceicao Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:30h