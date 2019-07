MOACIR DE JESUS BARROS 64 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Jose Alves De Barros e Alaide Ataide De Barros Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 4 de julho de 2019

THIAGO MARCELO DA COSTA NOBRE 37 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Messias Teixeira Nobre e Luzia Belo Da Costa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 4 de julho de 2019

BRAZ FERREIRA 64 anos. Profissão: Gerente Comercial Filiação: Otacilio Ferreira e Marieta Esterguini Da Silva Cônjuge: Fanir Do Rocio Da Silva Ferreira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 11:00h

WANESSA CHRISTINA DE OLIVEIRA 40 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Osmar Jose Goncalves De Oliveira e Rita Aparecida De Mello Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 11:00h

ALEXANDRE LINHARES FILHO 76 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Alexandre Linhares e Iracema Linhares Cônjuge: Marliza Linhares Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 11:30h

IVO SCUCATO DE SOUZA 83 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Machado De Souza e Pierina Scucato De Souza Cônjuge: Valderez Maria Lopes De Souza (Falecida) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 11:00h

LIDIA DE CASTRO DEUS 75 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Elias Zanelato e Arminda Buogo Zanelato Cônjuge: Garibaldi De Castro Deus Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:30h

ROSEMIR DE OLIVEIRA LAGO 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Rosa De Oliveira e Ervina Alves De Siqueira Cônjuge: Izahir Lago Falecido Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santa Luzia (Quatro Barras) Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 10:30h

CARLOS ANTONIO FONTOURA 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Fontoura e Philomena Dittert Fontoura Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

SANTOS SOARES RAMALHO 68 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Samuel Soares Ramalho e Maria Pereira Sandes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 4 de julho de 2019

MANOEL RODRIGUES DA SILVA 95 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Pedro Rodrigues Da Silva e Maria Josefa De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 10:00h

ROSANGELA DE FATIMA LEMES ESPERANCETA 59 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Vicente Antonio Lemes e Maria De Campos Lemes Cônjuge: Rogerio Esperanceta Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 4 de julho de 2019 às 09:00h

OSVALDO PETROSKI 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Petroski e Ida Costa Petroski Cônjuge: Rose Mari Storrer Petroski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

DAVID MANOEL DA ROCHA 63 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jonas Alves Da Rocha e Margarida Manoel Rebelo Cônjuge: Maria Joana Da Rocha Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:30h

ELCIO MERLIN 77 anos. Profissão: Biólogo(A) Filiação: Emilio Merlin e Juvelina Stinglin Merlin Cônjuge: Nirce Terezinha Merlin Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

AURORA GERALDO FERREIRA 75 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Joao Geraaldo e Aparecida De Souza Cônjuge: Eduardo Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

URSULA EUGENIE MARGARETE STAUDE JUCKSCH 98 anos. Profissão: Secretária Filiação: Arthur Henrique Staude e Eugenia Gaensly Staude Cônjuge: Arnaldo Edwino Jucksch (Falecido) Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

EDSON BUENO COSTA 38 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Cleonice Maria Bueno Costa e Ivone De Souza Bueno Costa Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

GERALDO MENDES DE OLIVEIRA 76 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Nao Declarado e Domingas Mendes De Oliveira Cônjuge: Maria Ribeira Mendes De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

SEBASTIAO REZENDE BUENO 61 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Teofilo Rezende Bueno e Mercedes Gomes Cônjuge: Julia Rezende Bueno Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

GEORGE AVON 23 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Roberto Avon e Alexsandra Castro Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 11:00h

ALOYSE KNAUBER 86 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Julheo Knauber e Maria Knauber Cônjuge: Adelaide Borato Knauber Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

VALDETE LACERDA SCHETTINI 75 anos. Profissão: Filiação: Valdivio Schettini e Odete Lacerda Schettini Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

LUCAS DOS SANTOS HONORIO 23 anos. Profissão: Estagiário(A) Filiação: Edemir Honorio e Maria Das Dores Dos Santos Honorio Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

JOSE FRANCISCO DUARTE 80 anos. Profissão: Gerente Comercial Filiação: Antonio Jose Duarte e Deobrandina Tavares Cônjuge: Maria Nilza Lopes Duarte

GENESIO GONCALVES DE OLIVEIRA 73 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Jose De Oliveira Filho e Aracelis Goncalves De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA SOARES PINTO 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Soares Pinto e Rosa Maria Das Virgem Cônjuge: Olivio Bento De Lima (Falecido) Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

FABIO MOLKENTHIN 50 anos. Profissão: Representante Técnico Filiação: Carlos Alberto Molkenthin e Leila Terezinha Molkenthin Cônjuge: Cladir Kelly Borges Farias Molkenthin Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

JOSE ERTEQUILIANO DEPETRIZ 76 anos. Profissão: Filiação: Andre Depetriz e Maria Rosa Depetriz Cônjuge: Tereza Correa Depetriz Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

ROBISON VALDOMIRO JOBBINS 68 anos. Profissão: Filiação: Ildefonson Zacarias Jobbins e Ester Pinto Jobbins Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 15:00h

JULIO CESAR PADILHA GONCALVES 39 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Levno Francisco Goncalves e Maria Jose Padilha Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 15:00h

TEREZA LUCAS DOS SANTOS 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Lucas Sobrinho e Alcina Esmerio Lucas Cônjuge: Jorge Goncalves Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

CHRISTIAN TREVISAN WENDLING 51 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Alan Luis Wendling e Sonia Maria Trevisan Wendling Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 17:00h

CELIA APARECIDA BOA 35 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Afonso Pereira Boa e Maria De Fatima Damacena Boa Cônjuge: Alessando De Campo Barbosa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

ATTILIO CAIXETA DE PAULA 82 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Francisco De Paula Menho e Maria Caixeta De Paula Cônjuge: Santina Gazola De Paula Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

JOSE CLAUDEMIR ECHIMBAC 50 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Airton Da Silva Echimbac e Maria Laides Ferreira Da Luz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

PEDRO DA SILVA FILHO 72 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Pedro Da Silva e Lucia Agda Da Silva Cônjuge: Zelinda Da Rocha Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 09:00h

MIGUEL SOARES DA SILVA 79 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Manoel Soares Da Silva e Maria Soares Da Silva Cônjuge: Rosalene Sierra Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 3 de julho de 2019