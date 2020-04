Falecimentos 03.04.2020

ALICE GOMES DE ANDRADE COSTA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Gomes De Andrade e Maria Jose Alves Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 4 de abril de 2020 às 11:00h

JOSIANE BALBINO COLACO 55 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Maria Luiza Colaco e Maria Luiza Colaco Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 4 de abril de 2020 às 11:00h

AUGUSTO KRASSOWSKI 81 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Jose Ricardo Krassowski e Genoveva Krassowski Cônjuge: Julieta Diesel Krassowski Local do sepultamento: Outros Sábado, 4 de abril de 2020

DENISE STANKEVICZ 40 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Antonio e Cacilda Eurich Stankevicz Cônjuge: Geronimo Correa Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sábado, 4 de abril de 2020

WALDIR NATALINO WISENTAINER 55 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Walmor Wisentainer e Natalia Wisentainer Cônjuge: Gisele Cristiane Das Neves Wisentainer Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 4 de abril de 2020 às 11:00h

NICOLA POLI CAPPELLI 77 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Vito Antonio Poli Cappelli e Angela Mascio Pinto Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 15:00h

FELIPE DE ALMEIDA MARTIMIANO 18 anos. Profissão: Estudante Filiação: Antonio Martimiano e Eliane De Almeida Martimiano Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 18:00h

SATIKO YOSHINAGA 91 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Jusabro Tanji e Hisako Tanji Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 17:00h

MILTON MESSIAS DE SANTANA 79 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Antonio Messias De Santana e Maria Figueira Dos Santos Cônjuge: Lidia Tavares De Santana Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 17:00h

ONDINA DA LUZ MORAES 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Mario Da Luz e Francisca Costa Da Luz Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:00h

CLAUDINO PEREIRA SILVA 88 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Benigno Pereira Da Silva e Maxima De Jesus Cônjuge: Lialdina Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:30h

VANIA SOUZA PEREIRA RAMOS DEPETRIZ 40 anos. Profissão: Secretária Filiação: Lourival Pereira Ramos e Janete Rocio De Souza Carvalho Cônjuge: Jonas Andre Farias Depetriz Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:00h

MARIA VIDAL DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Izaltino Vidal e Cecilia Vidal Cônjuge: Manoel Geremias Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:30h

LUCIDIO BANDEIRA CHAVES 87 anos. Profissão: Oficial Filiação: Tertuliano Cordeiro Chaves e Rosaria Leopoldina Bandeira Cônjuge: Terezinha Dena Chaves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:00h

CLAUDIO SANTANA 66 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Argemiro Veiga Santana e Sunta Santana Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 12:00h

DAVID TEIXEIRA LEITE 72 anos. Profissão: Encanador(A) Filiação: Sebastiao Teixeira Leite e Maria Madalena Dias Cônjuge: Teresa Monteiro Leite Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 14:00h

MARLI COSTA KASPRZAK 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ivo Antonio Costa e Nilda Munhoz Da Costa Cônjuge: Antonio Claret Marques Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 15:00h

JAIRO PEREIRA 62 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Juarez Francisco Pereira e Maria Nair Pereira Cônjuge: Eva Aparecida Pereira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 14:00h

JOSE DA SILVEIRA 84 anos. Profissão: Militar Filiação: Alipio Da Silveira e Julieta Bartolazo Cônjuge: Natalia Da Silveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 13:00h

JOAO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 19 anos. Profissão: Estudante Filiação: e Carlene Pereira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

MAURO ADAMI 61 anos. Profissão: Inspetor(A) Qualidade Filiação: Ulisses Adami e Saturnina Adami Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 15:00h

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA 91 anos. Profissão: Militar Filiação: Sebastiao Serafim Da Silva e Maria Francisca De Oliveira Cônjuge: Selma Andrade De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:30h

ANA MARIA DE OLIVEIRA VERONEZI 68 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Aparecido Augusto De Oliveira e Edith De Souza Prado De Oliveira Cônjuge: Alan De Melo Veronezi Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 13:00h

CARMELINDA GERMANO DE OLIVEIRA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria Francisca Do Sacramento Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 15:00h

SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA 78 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Fernandes De Lima e Maria Barbosa De Lima Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 13:00h

MARCOS LUIZ DOS SANTOS 41 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jose Luiz Dos Santos e Adelcina Lima Barboza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

ANTONIO AMANDIO CARSTENS 57 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Amandio Carstens e Malvina Joaquina Carstens Cônjuge: Rosangela Ramos Carstens Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

ORACY BORBA BITTENCOURT 101 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Augusto Fernandes Borba e Octavia Pinto Borba Cônjuge: Modesto Bittencourt Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 10:00h

ARI ROCHA 89 anos. Profissão: Almoxarife Filiação: Alcebiades Rocha e Maria Alves Rocha Cônjuge: Zulmira Soares Rocha Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

ALCIONE GASPAR PINTO 52 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Oscar Gaspar Pinto e Vilma Toriani Pinto Cônjuge: Claudia Simone Zandona Pinto Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

VALDIR SCHVETCHER 64 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Evaldo Schvetcher e Olinda Schvetcher Cônjuge: Salete Bilk Schevercher Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 08:00h

JOSE APARECIDO PEREIRA DA SILVA 55 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Joao Pereira Da Silva e Maria Do Carmo Silva Cônjuge: Aureny Siqueira Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

MARILDO SOARES DE MOURA 52 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Manoel Soares De Moura e Lazinha Pereira De Moura Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 13:30h

ANDREIA DO ROCIO FAGUNDES PEREIRA 47 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Antonio Levi Fernandes e Zeni De Fatima Fagundes Cônjuge: Ezequiel Ferreira Do Prado Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:00h

BENEDITO NUNES PEREIRA 75 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Manoel Luiz e Eugenia Nunes Pereira Cônjuge: Verginia Braz Pereira Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 16:00h

ALMERINDO ANTONIO FERREIRA 63 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Oscar Ferreira e Anissila Mendes Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 10:00h

JOSINEICE NUNES 41 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Manoel Nunes e Adenir Machado Nunes Local do sepultamento: Outros Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 13:00h

PEDRO QUIRINIO NETO 28 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Quirino e Sirlene Maciel De Pontes Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

LUCAS LIMA DOS SANTOS 22 anos. Profissão: Servente Filiação: Valdemir Cadena Dos Santos e Rosinete Lima De Franca Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

ANTONIO CELSO NUNES FORTES 79 anos. Profissão: Capitão(Ã) Filiação: Carlos Fortes Carvalho e Maria Nunes Fortes Cônjuge: Renata Fortes Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 12:00h

SEBELLA ROSA 91 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Laurentino Rosa e Maria Salves Rosa Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020