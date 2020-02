Falecimentos 03.02.2020

LEONOR AMALIO DE SOUZA 73 anos. Profissão: Atendente Filiação: Carlos Natal Culpi e Wally Culpi Cônjuge: Odilon Celso Amalio De Souza Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

RENY MARIA GUIRAUD 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benjamim Guimaraes e Jandyra Da Luz Guimaraes Cônjuge: Edison Affonso Guiraud Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

LAIRTON SIMONATTO 58 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Nelson Simonatto e Ana Celesia Bortolini Cônjuge: Eliane Do Rocio Ostrovski Simonatto Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 4 de fevereiro de 2020 às 17:00h

VANDA PRESTES BACIL DE OLIVEIRA 67 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Pedro Prestes Bacil e Elvira Prestes Macedo Cônjuge: Jairo Goncalves De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 4 de fevereiro de 2020 às 09:00h

TADEU MOLIN 69 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alfredo Jose Molin e Otilia Molin Cônjuge: Jonirce Goncalves Molin Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

LUCILIA DE JESUS FERREIRA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Onofre Malaquias e Trindade Maria Da Conceicao Cônjuge: Sebastiao Carmo Ferreira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

SABINA LUZYCKI 84 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Nikolai Luzcki e Eugenia Luzycki Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 4 de fevereiro de 2020 às 09:00h

MIGUEL ROSSINOLLI 66 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Raimundo Rossinolli e Catarina Rossinolli Cônjuge: Ana De Fatima Andrade Rossinolli Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

CELSO PARAILIO DAS NEVES 66 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Nelson Das Neves e Laudelina De Castro Neves Cônjuge: Neidici Das Neves Local do sepultamento: Municipal Campo Do Tenente Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOAO THOMAZ LEAO COSTA 83 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Manoel De Medeiros Costa e Luzinete Leao Costa Cônjuge: Claudia Terezinha Butenas Costa Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 18:00h

RICARDO SOUZA DIAS 36 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Clovis Antonio Dias e Lourdes Maria Souza Dias Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ELIZABETH DA SILVEIRA CORREA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Feliciano Da Silveira e Barbara Dos Santos Silveira Cônjuge: Illydio Sirotheau Correa Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOSE FERREIRA DA SILVA 79 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Miguel Alves Da Silva e Belmira Alves Cardoso Cônjuge: Alzira Machado Da Silva Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 16:30h

IDA GOLDMAN 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leao Chapaval e Rebeca Chapaval Cônjuge: Jose Goldman Local do sepultamento: Israelita Santa Cândida Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 11:00h

OTTONIEL CORREA DE MORAIS 86 anos. Profissão: Sapateiro Filiação: Afonso Correa De Morais e Francisca Coutinho De Paula Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ADEMILSON FARIAS DA SILVA 56 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Wilson Gomes Da Silva e Sereni Jurema Farias Da Silva Cônjuge: Marcia Luciane De Barros Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 11:00h

HORTENCIA VIEIRA DA SILVA 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fernando Vieira Da Silva e Carmela De Souza Vieira Cônjuge: Sebastiao Justino Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 57 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Luiz Damiao Da Silva e Inez Maria Rodrigues Da Silva Cônjuge: Maria Helena Viana Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

MARCELO DE ARAGAO 42 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Raimundo Jose De Aragao e Madalena Pedro De Aragao Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 11:00h

JAYME DIAS 84 anos. Profissão: Militar Filiação: Antonio Marques Dias e Maria Rosa Da Silva Dias Cônjuge: Nilza Machado Dias Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 14:00h

JOSE LARA PINHEIRO 58 anos. Profissão: Servente Filiação: Benjamim Felix Pinheiro e Izabel Lara Pinheiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 15:00h

PUREZA FRANCISCA DE CARVALHO DA SILVA 67 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Carlos Mateus De Carvalho e Luiza Pureza De Carvalho Cônjuge: Luiz Bento Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 11:00h

RACHEL DO AMARAL DELILA PLEWKA 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Delila e Geni Do Amaral Delila Cônjuge: Bernardo Gunther Plewka Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020

ROSELI TERESINHA EGG THIELE 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raul Egon Egg e Cleria Xavier Egg Cônjuge: Manoel Carlos Thiele Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 16:00h

VALERIA DOS SANTOS 40 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nelson Dos Santos e Iracema De Jesus Albuquerque Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

PAULO NILTON DA ROCHA 59 anos. Profissão: Motorista Filiação: Narcizo Pereira Da Rocha e Izaura Bueno Da Rocha Cônjuge: Regina Mara Ribeiro Da Rocha Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:30h

VALQUIRIA DA SILVA PINTO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ary Ismael Da Silva e Izabel Teodora De Oliveira Cônjuge: Vicente Lino Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020

JHONATAN DE LIMA DA SILVA 17 anos. Profissão: Menor Filiação: e Roseli De Lima Da Silva Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020

PATRICK EDUARDO DE SIQUEIRA 22 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: e Katia Regina De Siqueira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ILDEFONSO JOAQUIM DE OLIVEIRA 86 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ildefonso De Oliveira e Herminia Hatschbach Cônjuge: Bernardete Negrelo De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 11:00h

MARIA DOS ANJOS PEREIRA 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Inacio e Jovita Ana De Jesus Cônjuge: Antenor Pereira Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 15:30h

JOANITA FAGUNDES 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Max Quandt e Olivia De Souza Cônjuge: Abimael Zfagundes Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 09:30h

HALIM AZIZ MAKHOUL 78 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Aziz Issa Macul e Fahd Macul Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ROSEMARI DE AZEVEDO ZELLA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hahylton De Azevedo Zella e Catarina Melanska E Silva Cônjuge: Israel Cafeta Zella Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:00h

MATILDE APARECIDA KRUL 58 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Floriano Krul e Tereza Krul Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:00h

MARIA DE LOURDES DO PRADO KRUGER D ALMEIDA 59 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Demetrio Do Prado e Francisca Do Prado Cônjuge: Wilmar Kruger D Almeida Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 11:00h

AFONSO CELSO RANGEL SANTOS 63 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Sydnei Lima Santos e Maria De Lourdes Rangel Santos Cônjuge: Regiane Francisca Acacio Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:00h

TAYNA RAFAELI DE OLIVEIRA 38 anos. Profissão: Recepcionista Filiação: e Nadia Mari Rafaeli De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Domingo, 2 de fevereiro de 2020

JOAQUIM ALVES PEREIRA FILHO 81 anos. Profissão: Assistente Manutenção Filiação: Joaquim Alves Pereira e Josefina Dias Da Silva Cônjuge: Ovidia Gomes Pereira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:30h

GILDAMIR GROCHOWICZ 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sardou Sourient e Adelia Fatuch Sourient Cônjuge: Rodolfo Grochovicz Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:00h 37 anos.

CLECIANE SCARIOT Profissão: Doméstica Filiação: e Eleni Scariot Local Do Falecimento: Residência Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 3 de fevereiro de 2020 às 10:00h

GILBERTO DANILO DOS SANTOS 38 anos. Profissão: Garçom Filiação: Helio Sebastiao Dos Santos e Tereza Nelci Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:15h

SUELI KELLER 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Casemiro Keller e Vanda Keller Municipal São Francisco De Paula – Curitiba/Pr Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:00h

HARLEY MASASHI MIZUMA 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Hiroaki Muziuma e Yukiko Muzima Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ESTER SILVEIRA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Da Silva e Paulina Da Silva Cônjuge: Orlando Silveira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOAO APARECIDO ALVES FERREIRA 65 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Martiliano Alves Ferreira e Maria Jose Liona Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:00h

IVAN BUACHAK RIBAS 43 anos. Profissão: Motorista Filiação: Afonso Ribas e Sidneusa Buachak Ribas Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 16:30h

MARIA MADALENA ESTEVES 82 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Jose Mendes e Maria Da Luz Mendes Cônjuge: Atair Esteves Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 15:00h

FRANCELINA SERPA DE OLIVEIRA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Jose Serpa e Catarina Silva Cônjuge: Antonio Nunes De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Domingo, 2 de fevereiro de 2020 às 17:00h