RENILDA DARCY LIEBEL DOS SANTOS 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bernardo Liebel e Erna Liebel Cônjuge: Orivaldo Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 09:30h

ANTONIO JOSE ALVES DA CRUZ 57 anos. Profissão: Filiação: e Manoelina Alves Da Cruz Cônjuge: Santina Donizete Almeida Da Cruz Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 10:00h

VANTUIL FERREIRA 63 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Dalvino Ferreira Pacheco e Maria Soares Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 09:00h

RENY NELSON BORGES 82 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Joao Borges e Elvira Salowski Borges Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 09:00h

CORINA BELON DO AMARAL 93 anos. Profissão: Outros Filiação: Angelo Belon e Maria Kostanski Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019

OSCAR AFFONSO SUCKOW 83 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Albino Suckow e Frida Wilhelm Suckow Cônjuge: Sirlei Inez Suckow Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de setembro de 2019

IRACEMA PIRES CORREA 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Leonida Pires Cônjuge: Baptista Faria Correa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 09:00h

ALBERTO PUCCI 87 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Pucci e Rachel Gerrera Cônjuge: Irene Salim Pucci Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 18:00h

MARIA DURVALINA DE OLIVEIRA 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juventino Lourenco Sutil e Maria Jose Soares Sutil Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019 às 16:00h

LUCAS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA 21 anos. Profissão: Pizzaiolo Filiação: Valdir Alves De Oliveira e Dineia Donizete De Paiva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

IZABEL AMORIM BEZERRA FORTUNATO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gustavo Amorim Bezerra e Luzia Maria De Jesus Cônjuge: Paulo Fortunato Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:15h

EDERZINA MARIA ZARUVNE 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao De Paula Luz e Alexandrina Conte Cônjuge: Adao Zaruvne Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 4 de setembro de 2019

LOUISE S DA MOTTA BREIDENBACH PUPIM 41 anos. Profissão: Intérprete Filiação: Jorge Luiz Da Motta e Maria De Fatima S Da Motta Cônjuge: Braulio Augusto Breidenbach Pupim Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de setembro de 2019

MARCIA PALUSKI 58 anos. Profissão: Gerente Filiação: David Paluski e Nathalia Paluski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

JAYME OLIVEIRA DA COSTA 83 anos. Profissão: Técnico Refrigeração Filiação: Manoel Costa e Lucia De Oliveira Costa Cônjuge: Antonia Castro Da Costa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

LINDOLFO RIBEIRO DO BONFIM 94 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Bertoldo Ribeiro Do Bonfim e Rosa Maria Dias Cônjuge: Rosa Dos Santos Bonfim Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

DIRCE AVANY MEIEN GUISS 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oscar Meien e Lucia Meien Cônjuge: Joao Amadeu Guiss Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

LEANDRO ALBUQUERQUE DE FREITAS 36 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Aureliano Albuquerque De Freitas e Cicera Maria De Freitas Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

AIDE LIMA DOS SANTOS 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Paes De Lima e Edite Carvalho Campos Cônjuge: Leonardo Vieira Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

JOSE CARLOS PERES 54 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Julio Peres Romao e Maria Modenutti Peres Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:30h

MARIA CLECI OLIVEIRA FONTANA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olavo Gomes De Oliveira e Maria Aparecida Generoso De Oliveira Cônjuge: Telmo Fernandes Fontana Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 3 de setembro de 2019

PAULO CESAR VIEIRA DE LIMA 57 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Mariano De Lima e Edna Vieira De Lima Cônjuge: Deocelia Rita Blitzkow De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

ARIDALTON DA SILVA 92 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Paulinho Rodrigues Da Silva e Ubaldina Dias Da Silva Cônjuge: Leonidia Dalke Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

FRANCISCO GRAVRONSKI 74 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Adao Gravronski e Catarina Gravronski Cônjuge: Terezinha Luiz Gravronski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 15:00h

ANGELINA MOREIRA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Moreira Filho e Carolina Moreira Cônjuge: Joaquim Rosa Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:30h

SEBASTIAO MARCELINO DA COSTA 64 anos. Profissão: Controlador(A) Filiação: Joao Marcelino Da Costa e Margarida Ferreira De Souza Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 3 de setembro de 2019

LILION ALVES DA ROCHA 56 anos. Profissão: Filiação: Emiliano Alves Da Rocha e Helena Prestes De Arruda Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 3 de setembro de 2019

ADELINO PEREIRA DE MORAES 73 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Vivaldino Pereira De Moraes e Rita Pereira De Moraes Cônjuge: Luiza Pereira De Moraes Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019

NEIDE PIOLA DE AGUIAR 76 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Estefano Piola e Tereza Ortelan Cônjuge: Sebastiao Soares De Aguiar Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

MARIA PETRONILA TESSER 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Damian e Thereza Zanni Cônjuge: Guilherme Tesser Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:00h

MARLY MACHADO ILLINSKI 74 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Samuel Machado e Eulalia Correa Machado Cônjuge: Oscar Illinski Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

MARIA DO CARMO DE SOUZA MAYER 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Alves De Souza Junior e Marta Leick De Souza Cônjuge: Paulo Mayer Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 15:00h

LUDOVICO ROGISKI 79 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Ignacio Rogiski e Veronica Biernaski Rogiski Cônjuge: Regina Kossoski Rogiski Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:00h

SEBASTIAO LINDOMIR CORDEIRO 67 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Rufino Cordeiro e Jezovina Ribeiro Cordeiro Cônjuge: Zenaide Teixeira Cordeiro Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:00h

SEBASTIAO MARTINS DA SILVA 68 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: e Ana De Souza Silva Cônjuge: Sebastiana Luzia Rodrigues Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 14:30h

JOAO MARIANO DOS SANTOS 72 anos. Profissão: Filiação: Augusto Mariano Dos Santos e Aulinda Oliveira Santos Cônjuge: Jorgina Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:00h

MARIA DIVA ZIBARTH 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fernando Zibarth e Maria Magdalena Zibarth Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:30h

MERCEDA SCHMIDT SCHONS 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Reinaldo Albino Schmidt e Frieda Schmidt Cônjuge: Eduardo Schons Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

ALVARINA DA SILVA GOMES 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Madeira Da Silva e Josefa Germano De Souza Cônjuge: Antonio Gomes Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:30h

IRENE MOREIRA VIEIRA 48 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Constantino Borges Vieira e Vitoria Moreira Vieira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

ABIGAIL RIBEIRO DE ARRUDA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Ribeiro Da Cunha e Maria Xavier Da Cunha Cônjuge: Severino Morais De Arruda Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 09:00h

AGANETHA SCHNEIDER 104 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Peter Philippsen e Helena Philippsen Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 10:00h

ROSALINA DE OLIVEIRA DA SILVA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Julio Gomes De Oliveira e Leopoldina Francisca Conceicao Cônjuge: Oscar Nogueira Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

VERA LUCIA DA COSTA FREITAS 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Trifino De Freitas e Natalia Da Costa Freitas Local Do Velório: Capela Vaticano – Diamante Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 14:00h

ALTINA MAXIMO GOMES 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Maximo e Carmen De Jesus Cônjuge: Julio Sidney Gomes Mens Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 09:00h

MARIA ODETE GIOVASKI BORNE 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eduardo Glovaski e Maria Glovaski Cônjuge: Accacio Borne Francisco De Paula Municipal Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 14:00h

ZILDA GRUBE FISCHER 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hermann Grube e Emmi Grube Cônjuge: Otto Fischer Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 10:00h

ADELINA LUZ DE JESUS MACHADO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Acelino Muniz De Jesus e Capitulina Luz De Jesus Cônjuge: Joao Gruber Sobrinho Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 11:00h

JOAO PAULINO DOS ANJOS 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Noel Paulino Dos Anjos e Joana Lucareli Dos Anjos Cônjuge: Nadir Dos Santos Anjos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 17:00h

EVAIR CARLOS WEBER 66 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Adalberto Weber e Veronica Tomelim Weber Cônjuge: Angela Maria Da Costa Weber Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 11:00h

MURILO MARINHO DOS SANTOS 31 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ivan Rodrigues Dos Santos e Marialba Marinho Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 09:00h

FABIO PEREIRA DE LIMA 36 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Floriano Pereira De Lima e Dulce Matias Ramos De Lima Local do sepultamento: Paroquial Abranches Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 09:00h

REGINALDO VIEIRA DO PRADO 51 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Otavio Vieira Do Prado e Celia De Jesus Prado Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 16:00h

ARMINDA LUCIO 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Carvalho e Magdalena Augusta Dos Santos Cônjuge: Romao Lucio Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 2 de setembro de 2019 às 10:00h

ANINHA ENES SANTOS 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gino Romani Tosim e Otilia Tosim Cônjuge: Lerci Enes Santos Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 09:00h

EDILVIO DE LIMA 44 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Jurandi Soares De Lima e Ana Rosa De Ramos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 11:00h

VALCIR MARCOS GUTZEIT 62 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Walter Gutzeit e Valeda Gutzeit Cônjuge: Regina Celia Braznik Carvalho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 10:00h

GILBERTO BONVIN 83 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Alberto Bonvin e Irma Bonvin Cônjuge: Sylvia Bonvin Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 3 de setembro de 2019 às 11:00h