EVERTON LUCIANO PLAHINSCE MELNISKI 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ederson Luciano Melniski e Erica Do Rocio Plahinsce Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Terça-Feira, 2 de julho de 2019

LUIS ALBERTO GONCALVES BUENO 68 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Herminio Da Silveira Bueno e Maria Goncalves Bueno Cônjuge: Wilma De Lara Bueno Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 13:00h

LIDIA CASAGRANDE 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juvino Ribeiro e Hercilia Ribeiro Cônjuge: Jose Casagrande Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 10:00h

JOSE AMARILDO DE JESUS PEREIRA 47 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Osvaldo De Jesus Pereira e Aurora Rosa Pereira Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 11:00h

ANALIA DOS SANTOS COUTINHO 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Mariano Dos Santos e Brandina Maria Dos Santos Cônjuge: Delfino Coutinho Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

CARLOS BLANK 64 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Arnoldo Frederico Blank e Antonia Blank Cônjuge: Celia Cordeiro Blank Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019

MARIA CARLOTA FRANZAK 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Cezar Cinrado De Souza e Lucilia Borges De Souza Cônjuge: Jose Franzak Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 09:00h

MAURO MARTINS HOFFMANN 49 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Waldemar Arthur Hoffmann e Lindamir Martins Hoffmann Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019

TEREZA GOMES FARAGO 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Gomes Sobrinho e Alzira Taborda Cônjuge: Antonio Levi Farago (Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

POLIANA TALITA SILVESTRINI 31 anos. Profissão: Estudante Filiação: Oswaldo Silvetsrini e Veronica Aparecida Floriano Silvestrini Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 10:00h

CARLOS CESAR DAS CHAGAS 52 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Hortencio Luz Das Chagas e Nazira Ferreira Das Chagas Cônjuge: Rosilene Conceicao Silva Das Chagas Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 10:00h

CECILIA BARBOSA DE JESUS 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Barbosa De Jesus e Joana Camargo Machado De Jesus Cônjuge: Salvador Mariano Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

ELIDIA TOSIN 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Olga Moller Cônjuge: Pedro Lucio Tosin Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

OSCAR MARIO CIPRIANO DE ANDRADE 70 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Antonio Vieira De Andrade e Maria Da Conceicao Cipriano Cônjuge: Ivanilde Luiz De Andrade Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 16:00h

NABOR RIBEIRO DE AZEVEDO 64 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Francisco Ribeiro De Azevedo e Aparecida Silveira Azevedo Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 10:00h

KEILA RODRIGUES MOREIRA 30 anos. Profissão: Atendente Filiação: Euclides Batista Moreira e Janete Rodrigues De Almeida Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 15:00h

ADILSON GONCALVES DE GODOI 45 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Joel Goncalves De Godoi e Maria Aparecida De Godoi Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 11:00h

ANA EURIDICE DOS SANTOS BAPTISTA 58 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Osmar Alves Baptista e Maria Genura Dos Santos Baptista Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 15:30h

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 68 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Severino Rodrigues Da Silva e Maurita Bezerra Da Silva Cônjuge: Lindamir Ribeiro Nobre Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019

WILSON RIBEIRO DA SILVA 60 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Francisco Jorge Da Silva e Maria Ribeiro Da Silva Cônjuge: Nilza Rezende Raimundo Da Silva Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 11:00h

GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS 102 anos. Profissão: Segurança Filiação: Francisco Ribeiro Dos Santos e Braulina Tigre Cônjuge: Ferminia Fernandes Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

ROBERTO ANTONIO EULAMPIO 47 anos. Profissão: Soldador Filiação: Paulo Antonio Eulampio e Edith Ferreira Eulampio Cônjuge: Maria Aparecida Coutinho Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

PEDRO OSIRIS PEDROSO 65 anos. Profissão: Motorista Filiação: Osvaldo Pedroso e Maria Vanda Filipak Pedroso Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:30h

FAUSTO LAZZAROTTO 60 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Maximiliano Maria Lazzarotto e Odila Deon Lazzarotto Cônjuge: Ladi Lazzarotto Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

JULIO TADEU KOBYLANSKI 80 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Ricardo Kobylanski e Estefania Grabias Cônjuge: Inez Pallu Kobylanski Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

LUCAS MARTINS GONCALVES 23 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Consta e Josely Martins Goncalves Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:30h

MARIA FERNADES DOS SANTOS 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Israel Fernandes Do Nascimento e Joana Correia Da Silva Cônjuge: Jose Baldoino Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 15:00h

LUIS CARLOS DOS SANTOS 47 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Antonio Carlos Dos Santos e Rosa Rodrigues Dos Santos Cônjuge: Silene Pinheiro Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

LUIZA ANDRADE TRAVISANI 87 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Joao Paz De Andrade e Candida Ferreira Padilha Cônjuge: Antonio Travisani Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

CLEBERTON SANTANA SILVA 23 anos. Profissão: Almoxarife Filiação: Roseval Pereira Silva e Salete Lopes Santana Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

NEIDE APARECIDA FLORENCIO 61 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Antonio Florencio Netto e Adelia Ravasi Florencio Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

JOSE RODRIGUES DE BRITO 69 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Ovidio Rodrigues e Euflasia Rodrigues De Brito Cônjuge: Ines Zanetti Rodrigues Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 3 de julho de 2019 às 10:00h

ISMAEL COSTA ROSA MARTINS 82 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Salvador Machado Martins e Inacia Costa Rosa Martins Cônjuge: Dolores Fernandes Martins Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

MERCEDES DIAS GOMES 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Estevam Gomes e Maria Dias Gomes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

PRICILA PEREIRA NETZEL 42 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Joao Carlos Netzel e Irene Pereira Netzel Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

LAURA ALVES 50 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Osorio Alves e Erna Elizia Alves Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

THEMIS BANNACH DE AZEVEDO 64 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Sebastiao Branco De Azevedo e Aidyl Bannach De Azevedo Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

JAN KUPKA 84 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Andrej Kupka e Irena Kupka Cônjuge: Czeslawa Kupka Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 14:00h

JOSE CAVALCANTE DE SOUSA 82 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Manoel Cavalcante De Sousa e Maria Cavalcante De Sousa Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

FABIO CUSTODIO 23 anos. Profissão: Estudante Filiação: Nao Consta e Izabel Custodio Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 14:00h

JOSE EPHISIO BIGARELLI 84 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Jeronymo Bigarelli e Clelia Zuardi Bigarelli Cônjuge: Ilza Camargo Bigarelli Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

MARIZA DO ROSARIO RODRIGUES Data Do Falecimento: Segunda-Feira, 1 de julho de 2019 52 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Rodrigues e Carolina Do Roasrio Rodrigues Cônjuge: Alexandre Hlatki Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 17:00h

FLORACY DE SOUZA DOMINGUES 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Rosalvo Domingues De Souza e Maria Pastora De Franca Cônjuge: Julio Domingues Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de julho de 2019

ANA CAROLINA DOS SANTOS IOZOFOVICH 35 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: e Elizete Do Rocio Dos Santos Cônjuge: Gabriel Valencio Iozofovich Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 13:00h

VERA LUCIA RAMOS Data Do Falecimento: Segunda-Feira, 1 de julho de 2019 53 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Ramos Filho e Maria Ramos Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 16:00h

GUILHERME MARCHIORO DIAS 27 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Paulo Roberto Dias e Marilze Marchioro Dias Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 10:00h

KANAME SINAGAWA 91 anos. Profissão: Filiação: Sueiti Sinagawa e Yuki Sinagawa Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 11:30h

MARIA DO NASCIMENTO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Francisco Do Nascimento e Silvina Lopes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 11:00h

WALDEMAR VIRIATO SPINGLER 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Guilherme Spingler e Erna Spingler Cônjuge: Anelia Bork Spingler Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Segunda-Feira, 1 de julho de 2019 às 17:00h

DAIR FERREIRA MACIEL 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Maria Ferreira e Ana Correa Ferreira Cônjuge: Joao Maria Ferreira Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 2 de julho de 2019

OSVALDO HAMILTON MOREIRA DA SILVA 78 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Osvaldo Moreira Da Silva e Elza Linhares Moreira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 09:00h

MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA ARGOZE 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Alves Oliveira e Laura Alves De Matos Cônjuge: Lazaro Messias Argoze Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 2 de julho de 2019

JOAO GARCIA VILELLA 58 anos. Profissão: Filiação: Antonio Garcia Villela e Honoria Vieira Villela Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 2 de julho de 2019 às 15:00h