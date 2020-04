Falecimentos 02.04.2020

LUCIANO DOMINGOS BRUZETTI 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Luciano Bruzetti e Maria Da Costa Bruzetti Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 23:00h

ELIO DA FONSECA RATIER 58 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Hermes Da Fonseca Ratier e Maria De Souza Ratier Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

QUITERIA ANDREA DA CONCEICAO 48 anos. Profissão: Diarista Filiação: e Vandete Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 10:00h

ANITA MAY 85 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Bernardo Batista May e Ema Eyng Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 14:00h

CARMELITA DE MACEDO VICENTE 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Altamiro De Oliveira Macedo e Elvira De Aguiar Macedo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 18:00h

VALDIR DOS PASSOS FREITAS 58 anos. Profissão: Outros Filiação: Luiz Cristina De Freitas e Jandira Dos Passos Freitas Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

MARIA JULIA DA SILVA MIRANDA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Quintino Da Silva e Maria Rosa Da Silva Vicente Pereira De Miranda Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

HIROMU FUKUMOTO 86 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Fukumoto Teizo e Hutuco Fukumoto Fumiko Matsuyama Fukumoto Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

PAULO ARNOLDO MULLER 62 anos. Profissão: Outros Filiação: Joaquim Muller Junior e Palmira Palmuck Muller Local do sepultamento: Parque São Pedro Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 11:00h

CEULITA IVANIR PORTES CORDEIRO 76 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Francisco Portes Baptista e Domingas Sisterer Portes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 10:00h

LUIZ CARLOS RICHTER 69 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Reinaldo Richter e Ana Richter Claudia Maria Borges Richter Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

LUIZ DIAS TRAVIA 52 anos. Profissão: Filiação: Maximino Batista Travia e Clarice De Assis Dias Local do sepultamento: Municipal De Tijucas Do Sul Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 10:30h

ARACI ADOLFO FERREIRA MACHADO 64 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Antonio Adolfo Ferreira e Clarinda Gertrudes De Lara Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

LUIZ HENRIQUE FERREIRA 27 anos. Profissão: Servente Filiação: Luiz Carlos Ferreira e Maria De Lourdes Ferreira De Matos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 3 de abril de 2020

LUIZA HARUE TOKUNAGA DE ALBUQUERQUE 69 anos. Profissão: Agente Administrativo Filiação: Yoshihite e China Tokunaga Manoel Borburema De Albuquerque Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA 31 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: e Cristiane Aparecida Carvalho De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 14:00h

ALICE ALVES 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Benedito Alves e Thereza Marcelino Local do sepultamento: Bateias (Conceição Da Meia Lua) Sexta-Feira, 3 de abril de 2020 às 12:00h

ANETTA LUSENA MULLER 94 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Augusto Lusena e Margherita Capogna Lusena Durval Rodrigues Teixeira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 13:30h

LAURINDO SYPNIEVSKI 73 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Henrique Sypinivski e Izabel Taques Sypnivski Joana Solek Sypnievski Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 13:00h

OSVALDO DOMINGOS 69 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Alvino Domingos e Solange Domingos Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

ADELIZIO SANTOS DIAS 84 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Jose Raimundo Dias e Laurentina Santos Dias Julia Farkas Dias Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 16:00h

NADIR PETROSKI MARTINS 79 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Alfredo Petroski e Rosa Petroski Valter De Araujo Martins Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 14:00h

ROSA LIDIA FRANCO PLONER 61 anos. Profissão: Outros Filiação: Jair Ploner e Elmira Franco Ploner Lucymar Cachuba Nicastro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

IRENE MARILIA JAYMES 82 anos. Profissão: Fiscal Operacional Filiação: Jose Pasturczaki e Maria Migdalski Pasturczaki Local do sepultamento: Cemitério Da Sede Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 14:00h

EVA BERNADETE CARDOSO SANTANA 65 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Afonso Cardoso e Maria Crispin Cardoso Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

LAERCIO IRENO DO AMARAL 48 anos. Profissão: Filiação: Amantino Ireno Do Amaral e Margarida Ireno Do Amaral Eleniz Dias Da Rosa Do Amaral Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

DEBORA CRISTINA MACHADO GAIAD 55 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Quintiliano Machado Netto e Walkyria Alberge Machado Sergio Gaiad Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

EDILSON VITAL DA VEIGA 42 anos. Profissão: Servente Filiação: Benedito Vital Da Veiga e Deuselinda De Souza Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

LEONILDA ERMELINO MONTEIRO 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eurides Ermelino Monteiro e Elidia Taborda Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 16:00h

PRECILDE THERESINA ZANOELO MILAN 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Valentin Zanoelo e Leonilde Garbin Zanoelo Remy Antonio Milan Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 14:00h

ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eduardo Ricardo Nogueira e Vitalina Veranezzi Nogueira Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

CARLOS ALBERTO CARREIRA PINTO MARINHO 72 anos. Profissão: Analista Sistemas Filiação: Rachel De Souza Vitola e Rita Carreira Roda Ana Maria Do Rocio Vitola Marinho Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

IRACY CARLETTI 57 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Albino Carletti e Zerina Rodrigues Carletti Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 17:00h

ODINIR LUTKE DOS SANTOS 77 anos. Profissão: Filiação: Rodolfo Lutke e Lydia Odia Dos Santos Lutke Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

FRANCISCO CUSTODIO FILHO 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Francisco Custodio Da Silva e Julieta Vieira De Jesus Domingas Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 10:00h

PAULO FELISBERTO DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Segurança Filiação: Felisberto Dos Santos e Petrolina De Jesus Marinalva Bezerra Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

CONCEICAO CORREA DE LIMA 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Domingues De Lima e Aurora Correa Da Palma Joaquim Luiz De Oliveira Filho Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

ANGELA MARIA DA SILVA VIEIRA 47 anos. Profissão: Diarista Filiação: Jose Felix Da Silva e Maria Dos Reis Silva Antonio Siqueira Vieira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 10:00h

RUTH DO CARMO GARCIA 72 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Yolando Garcia e Maria Olinda Garcia Dirceu Comin Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 10:00h

INELBE MARIA GALINA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Segundo Pedro Rossatto e Umbelina Gaudencia Toldo Rossatto Nadir Antonio Galina Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 2 de abril de 2020

ORIENTINA DA SILVA CARDOZO 90 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Pedro Gomes Da Silva e Guilhermina Eurora Da Silva Afonso Ribeiro Cardoso Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

TADEU KOSSOSKI FILHO 63 anos. Profissão: Técnico Telecomunicações Filiação: Tadeu Kossoski e Terezinha De Azevedo Kossoski Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:00h

SERGIO VANDERLEI AVILA DE LIMA 44 anos. Profissão: Filiação: Carlos De Avila De Lima e Nair Nunes De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 2 de abril de 2020 às 11:30h

NOEMIA DE ARAUJO PADILHA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alicindo Alexandre De Araujo e Tereza Soares Dos Santos Adao Valdomiro Padilha Local do sepultamento: Outros Quinta-Feira, 2 de abril de 2020