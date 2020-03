Falecimentos 02.03.2020

ROSANGELA DA LUZ DE OLIVEIRA 52 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Jose Rodrigues Da Luz e Noely Maria Rupp Cônjuge: Aelcio Luiz De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 17:00h

DORLI DA SILVA AMORA 74 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Almiro Da Silva Amora e Pierina Dos S Da S Amora Cônjuge: Cleide Peres Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 3 de março de 2020

ANTONIO SERGIO DA CRUZ 60 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Antonio Moreira Da Cruz e Jovita Pereira De Melo Cônjuge: Nubia Regina Jaeger Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 3 de março de 2020

JOAQUIM NELSON COELHO 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joaquim Coelho e Alzemira Coelho Cônjuge: Maria Lucia Ribeiro Coelho Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 3 de março de 2020

LUIZ CARLOS DE BRITO 60 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Laurentino Celestino De Brito e Dejanira Pereira De Brito Cônjuge: Tania Lucia Daldegan De Brito Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 11:00h

CELIA REGINA VODONIS PUDELCO 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leonildo Vodonis e Alice Bonk Vodonis Cônjuge: Mateus Pudelco Local do sepultamento: Colonia Marcelino (São J.Pinhais) Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 11:00h

REGINALDO GOMES DA CRUZ 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Mario Gomes Da Cruz e Philomena Roncaglia Gomes Da Cruz Cônjuge: Ana Paula Olivero Marques Gomes Da Cruz Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 17:00h

MICHELE CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA 29 anos. Profissão: Estampador(A) Filiação: Francisco Vandoelson De Souza e Maria Das Gracas Ferreira Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 17:00h

EDNA SARTORI NASCIMENTO 60 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Angelo Sartori e Alice Jeronimo Sartori Cônjuge: Jairo Lopes Nascimento Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

LAERT DE OLIVEIRA PEREIRA 71 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Jose Pereira De Araujo e Helena Ligia De Oliveira Pereira Cônjuge: Claudia Farinhaque De Oliveira Pereira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 18:00h

MARIA DIONIZETE DE OLIVEIRA 57 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Joao Laurentino De Oliveira e Rosa Jose De Almeida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 15:00h

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO 67 anos. Profissão: Radialista Filiação: Heitor De Araujo e Maria Do Carmo Pio De Araujo Cônjuge: Marlene Aparecida Comin De Araujo Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 2 de março de 2020

MARIA DA LUZ SILVA NETO 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pedro Da Silva e Francisca Aurora Da Silva Cônjuge: Julio Lourenco Rosa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 17:00h

YEDA CUNHA LINS 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eurides Darcy Da Cunha e Eunice Quadros Da Cunha Cônjuge: Zuiderzee Nascimento Lins Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

REGINALDO DE SOUZA 76 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Jose Ludugero De Souza e Alice Leopoldina De Moura Cônjuge: Maria De Lourdes Espindola De Souza Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 3 de março de 2020

JOSE MOREIRA DA SILVA 74 anos. Profissão: Soldador Filiação: Onofre Soares Da Silva e Rita Moreira Meireles Cônjuge: Iraci Aparecida Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 16:30h

SILVANA DOS REMEDIOS 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hamilton Dos Remedios e Maria Neide Lima Dos Remedios Cônjuge: Jose Luiz Reginaldo Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 16:00h

JOSE GONCALVES 65 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Aparecido Jose Goncalves e Conceicao Becker Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

MARIA DA LUZ MENDES KARPINSKI 86 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jeremias Nunes Mendes e Ana Maria Soares Mendes Cônjuge: Afonso Karpinski Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

OSEIAS DE OLIVEIRA LIMA 64 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Joao Batista De Lima e Adejanyra De Oliveira Lima Cônjuge: Rosinha De Lourdes Hoinski Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

DANIEL BERDUINO DE ARAUJO 87 anos. Profissão: Outros Filiação: e Emilia Barbosa De Araujo Cônjuge: Maria Viana De Araujo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 15:00h

ALCEU FERNANDO MATROS 68 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Pedro Matros e Leonor Kifiatikiski Matros Cônjuge: Suely De Fatima Matros Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 16:30h

MARIA MATILDES PEREIRA 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Domingos Pereira e Aurea Izolina Pereira Cônjuge: Joaquim Geronimo Rezende Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 16:30h

JOSE DEJAME STRAPASSON 79 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: e Dozulina Strapasson Cônjuge: Ilda Felicita Benato Strapasson Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 14:00h

MARIA SEBASTIANA TURCZIN 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Ferreira Da Cruz e Doralice Ferreira Da Costa Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

GILSON MARIO BENATTO 66 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Osvaldo Benatto e Noemia Faria Benatto Cônjuge: Eliane Stangret Benatto Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 19:30h

MANUEL DO ROSARIO COELHO 84 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Ferreira Coelho e Deolinda Do Rosario Cônjuge: Eledi Do Rocio Coelho Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

NILTON ALVES DOS SANTOS 67 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Plinio Alves Dos Santos e Durvalina De Oliveira Santos Cônjuge: Marta Regina Richter Alves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 16:00h

MAURICIO SCHELL SQUIZANI 44 anos. Profissão: Militar Filiação: Wilson Mauri Russini Squizani e Emilia Schell Squizani Cônjuge: Ivania Sgorla Schell Squizani Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

RENATO CESAR LARA BEZERRA 57 anos. Profissão: Professor(A) Universitário Filiação: Benedito Ferreira Bezerra e Alayde Lara Bezerra Cônjuge: Claudia Maria Schiavon Bezerra Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

JONATHAN MIGUEL NASCIMENTO BELLETI 26 anos. Profissão: Outros Filiação: Lucio Belleti e Jurema Do Rocio Do Nascimento Belleti Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

ARLETE DOS SANTOS CHIEREGATI 83 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Manoel Hipolito Santos e Julia Keiber Cônjuge: Francisco Chieregati Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 14:00h

LAUDEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS Data Do Falecimento: Domingo, 1 de março de 2020 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rodrigues Dos Santos e Maria Dolores Dos Santos Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 15:00h

ALISSON CRISTIAN DOMANSKI 31 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: e Ana Maria Domanski Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 2 de março de 2020

ARTHUR GUILHERME BAUER 45 anos. Profissão: Técnico Informática Filiação: Flavio Artur Santos Bauer e Rosina Maria Rodrigues Bauer Cônjuge: Fabiola Ferreira De Britto Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 22:00h

JAMEL CURY 89 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Abrahao Cury e Victoria Cury Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 16:00h

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS 89 anos. Profissão: Guardião Filiação: Ladislau Bento Dos Santos e Virginia Marcondes Cônjuge: Benedita Francisca Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 10:00h

DIEGO DO NASCIMENTO 26 anos. Profissão: Servente Filiação: Nelson Do Nascimento e Claudete Da Silva Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 11:00h

ANTONIO MELO FIDELIS 68 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Salvador Fidelis e Pedrolina Melo Fidelis Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 09:30h

DANILO JOSE DA SILVA 32 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Carlos Alves Da Silva e Carmelinda Rodrigues Da Silva Cônjuge: Silmara Oliveira Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 17:00h

OLAVO RAIMUNDO DOS SANTOS 88 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Raimundo Dos Santos e Ricarda Alves Vilella Cônjuge: Maria De Freitas Barbosa Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 11:00h

WESLEY DOMINGOS CURY 87 anos. Profissão: Policial Civil Filiação: Wady Cury e Francisca Lombardi Cury Cônjuge: Maria Izaura Sottomaior Cury Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 15:00h

INFANCIA D APARECIDA THIMOTHEO 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rodrigues Goncalves e Rita Goncalves Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 10:00h

PEDRO FERREIRA BARBOSA 95 anos. Profissão: Filiação: Tome Barboza De Lima e Vitalina Ferreira Da Concecao Cônjuge: Edviges Brandino Da Conceicao Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 2 De Maio De 2020 às 11:00h

LUIZ ANTONIO SANTOS SOARES 42 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Luiz Alfredo Soares e Natalia Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 10:00h

DAGMAR CATINI DE LIMA 65 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Jose Catini De Lima e Diva Mendes De Lima Cônjuge: Lucimar Gomes De Lima Local do sepultamento: Outros Domingo, 1 de março de 2020 às 17:00h

ODETTE BARONI KREZINSKI Data Do Falecimento: Domingo, 1 de março de 2020 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aleixo Baroni e Joanna Prevedello Baroni Cônjuge: Paulo Krezinski Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 10:00h

MARIA DA CONCEICAO LISBOA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Alves Lisboa e Idalina Vieira Local do sepultamento: Jardim Da Paz Domingo, 1 de março de 2020 às 14:00h

ROBSON JOSE DE CAMARGO 46 anos. Profissão: Pizzaiolo Filiação: Rubens De Camargo e Rosa Medina De Camargo Cônjuge: Sonia Mara Pereira Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 09:00h

JUDITH KOLCON 88 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Kolcon e Joanna Kolcon Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 15:00h

ELEODORO OLIVEIRA Data Do Falecimento: Domingo, 1 de março de 2020 82 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: e Daltiva Oliveira Cônjuge: Olivia Teixeira De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 08:00h

IGNACIO ALVES DOS SANTOS 83 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Alves Dos Santos e Juliana Maria De Jesus Cônjuge: Camila De Souza Silva Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 1 de março de 2020 às 16:30h

MARIA NELSA GABARDO DE FREITAS 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Valentin Gabardo e Maria Ema Gabardo Cônjuge: Manoel Pereira De Freitas Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Domingo, 1 de março de 2020 às 17:00h

GISLAINE DE JESUS 26 anos. Profissão: Operador(A) Caixa Filiação: Nilo De Jesus e Sonia De Fatima De Lima Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 2 de março de 2020 às 10:00h

FRANCISCA SOARES DE LUCENA 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Soares Dos Santos e Francisca Maria Das Neves Cônjuge: Cicero Francisco De Lucena Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 3 de março de 2020 às 10:00h

JULIO CESAR CARVALHO DOS PASSOS 19 anos. Profissão: Filiação: e Carolina Carvalho Dos Passos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 1 de março de 2020 às 17:00h

WILSON ROBERTO BUCHETTE 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nilson Buchette e Zaira Rodrigues Buchette Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 1 de março de 2020 às 17:00h

ELIANDRO DE OLIVEIRA 48 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Deoclide Maria De Oliveira e Sueli Teresinha De Oliveira Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Domingo, 1 de março de 2020 às 17:00h