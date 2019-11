LUIS VANDERLEI NEIMA 38 anos. Profissão: Motorista Filiação: Wilson Neima e Terezinha Genra Neima Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

MURILO RODRIGUES SIMAS 27 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Veroni Simas e Arlete Aparecida Rodrigues Simas Cônjuge: Andrielli Caratchuk Simas Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sábado, 2 de novembro de 2019 às 14:00h

ALAIR CATARINA GUIMARAES DA ROSA 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Medeiros Guimaraes e Maria Zita Guimaraes Cônjuge: Louredi Osvaldo Barbiot Da Rosa Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

JOELSON UMBELINO DE LIMA 59 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sebastiao Jose De Lima e Nair Jeronimo De Lima Cônjuge: Cristiane De Lima Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

HERMINIA DO ROSARIO ASSIS 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gregorio Augustinho Do Rosario e Antonia Carolina Rodrigues Cônjuge: Paulo Pinheiro Assis Local do sepultamento: A Definir Sábado, 2 de novembro de 2019 às 17:00h

AIDE SICUPIRA ARZUA 87 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Barcimio Baptista Lins Sicupira e Anna Telles Ribeiro Sicupira Cônjuge: Luiz Fernando Arzua Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

ROZILDA RODRIGUES DELGADO 75 anos. Profissão: Diarista Filiação: Manoel Rodrigues Delgado e Maria Rodrigues Cônjuge: Jose Delgado Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

JAIR DE MELO 62 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Ademar Jose De Melo e Maurina De Souza Melo Cônjuge: Rosemilia Aparecida Pontes Boniatti De Melo Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

DENISE DA SILVA QUEIROZ DE SOUZA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Heitor Da Silva Queiroz e Julia Ferreira Dos Santos Cônjuge: Efigenio Ferreira De Souza Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 16:00h

LUCJA LASKUS 94 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Maluka Stefan e Petrowska Marta Cônjuge: Zygmunt Laskus Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

AURORA DIAS MARTINS 79 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Salvador Dias Martins e Helena Severino Martins Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

JOSE RAMOS DA SILVA 80 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Vergilio Da Silva e Braulina Baselicia Da Silva Cônjuge: Rufina Benta Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

MARIA CLAUDINA DA SILVA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Claudino Antonio e Maria Rosa Cônjuge: Guarino Luciano Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

FRANCISCO MIQUELAO NETO 62 anos. Profissão: Motorista Filiação: Augusto Miquelao e Dirce Costacurta Miquelao Cônjuge: Neusa Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 16:00h

JULDAR FERREIRA DOS SANTOS 85 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sebastiao Dos Santos e Maria Luiza Ferreira Cônjuge: Rosa Maria De Lourdes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 2 de novembro de 2019 às 15:00h

ITAMAR PIAZZA 92 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Luiz Piazza e Amelia Piazza Cônjuge: Mirthes Toni Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS SARTORI 46 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Romildo Sartori e Celia Maria Sartori Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 14:00h

THEODOZIO SIDOR 73 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Pedro Sidor e Leonor Maria Rosa Sidor Cônjuge: Amelia Maria Sidor Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 2 de novembro de 2019 às 10:00h

LOURENCO UDO GROPP JUNIOR 75 anos. Profissão: Filiação: Lorenz Udo Gropp e Yeda Becker Gropp Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO NORBERTO 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Norberto e Norvina Ana Norberto Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

JOSUE JORGE PRADO 69 anos. Profissão: Motorista Filiação: Raul Tertuliano Do Prado e Joanna Horbatiuk Prado Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

IRINEU LEAL DA SILVA 68 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Adalberto Leal Da Silva e Donatila Leal Da Silva Cônjuge: Vera Lucia Leal Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

PEDRO ORTIZ DE MORAES 82 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Julio P De Moraes e Santina Ortiz De Camargo Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 16:00h

ADAO SZYCHTA 70 anos. Profissão: Filiação: Jose Szychta e Maria Szychta Cônjuge: Maria Durvalina Szychta Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 16:30h

ROSA GALASTRI FERREIRA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Natal Paulo Galastri e Florencia Oses Galastri Cônjuge: Joao Demantova Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 14:00h

PAULO MACHADO DE OLIVEIRA 53 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoel Machado De Oliveira e Eva Gregorio De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 15:00h

DIVANETE CALIXTO DE SOUZA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Izoel De Souza e Santina Miranda De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 17:00h

AECIO RUI DE OLIVEIRA PORTES FILHO 78 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Aecio Ruy De Oliveira Portes e Odete Macedo De Oliveira Portes Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 31 De Outubro De 2019

OTAVIO TIMOTEO CORREA 72 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Timoteo Joao Correa e Orani Maria Correa Cônjuge: Maria Elizabete Witt Correa Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019

JOSE CACHEIRO 86 anos. Profissão: Filiação: Avelino Cacheiro e Iolanda Matteucci Cacheiro Cônjuge: Marlene Candeloro Cacheiro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 15:30h

ODAH DE ALMEIDA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Roberto De Almeida e Maria Almeida Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 14:00h

MURILO DE ANDRADE RIBAS 24 anos. Profissão: Servente Filiação: Ivo Lourenco Ribas e Benedita Goncalves De Andrade Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019

MIRIAN RIBAS CORDEIRO 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Celso Bandeira Ribas e Juvelina Bittencourt Ribas Cônjuge: Elson Antunes Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 15:00h

HECTOR LUIZ SOARES 44 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: e Floripes Soares Vieira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 11:00h

JOAO CARLOS DE SOUZA LAMBACH 87 anos. Profissão: Economista Filiação: Carlos Lambach e Iphygenia Vianna De Souza Lambach Cônjuge: Marlina Boesel Lambach Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 31 De Outubro De 2019 às 19:00h

OLGA CONTE MARCONDES 77 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Domingos Conte Filho e Pierina Lucotti Conte Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santa Luzia (Quatro Barras) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019

JOSE ORLANDO STUDZUSKI 62 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: e Agnieszka Studzuski Cônjuge: Ivete Teresinha Weisheimer Studzuski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 10:00h

ARON FELIPE CARVALHO MACEDO 24 anos. Profissão: Outros Filiação: e Lucinei De Carvalho Macedo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 15:00h

ANDERSON CORREA DOS SANTOS SILVA 33 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Vasco Alves Dos Santos e Solange Correa Dos Santos Cônjuge: Luana Das Silva Barbosa Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019

ACIR FONTOURA PACHECO 46 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Acir Marinho Pacheco e Maria Leia Fontoura Pacheco Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 09:00h

JORANDIR ALVES 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Alves e Thereza De Lima Alves Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 11:00h

LUIZ FERNANDO LISBOA GOMES 70 anos. Profissão: Jornalista Filiação: Carlos King Gomes e Candida Lisboa Gomes Cônjuge: Tania Mara Meneghin Gomes Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 31 De Outubro De 2019 às 19:00h

KAROLINA GERTRUD SUPERNOK 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Liermann e Thereza Liermann Cônjuge: Edmundo Vicente Supernok Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 1 de novembro de 2019 às 08:00h