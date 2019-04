NOME: PEDRO SUMAN NETTO 83 anos. Profissão: Filiação: Amadeu Suman e Maria Madadela Pazete Cônjuge: Mathilde Guidelli Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 2 de abril de 2019

ANTONIO RAMOS 71 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Orlando Ramos e Maria Sirina Cônjuge: Maria Jose Sanches Ramos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 2 de abril de 2019 às 10:00h

SIRLENE DA SILVA 37 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Fidencio Da Silva e Joao Fidencio Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 2 de abril de 2019

ELVIRA ZADOROSNY DEMETRIO 88 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Nicolau Zadorosny e Meta Clasen Zadorosny Cônjuge: Eugenio Demetrio Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 2 de abril de 2019 às 10:00h

MARIO SERGIO DOS SANTOS 65 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Joao Oliveira Dos Santos e Ivanira Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 2 de abril de 2019 às 09:00h

VALDERES APARECIDA FERREIRA DA SILVA 45 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Rubens Alves Ferreira e Teresa Marques Ferreira Cônjuge: Daniel Aparecido Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 2 de abril de 2019 às 16:00h

ANGELO PILOTO CARRANO 94 anos. Profissão: Diretor(A) Administrativo Filiação: Comuncio Carrano e Elvira Piloto Carrano Cônjuge: Esperanca Piva Carrano Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

PEDRO KUK 79 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Kuk e Anna Mesquita Kuk Cônjuge: Erna Roger Kuk Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

LEOCADIO JOSE SOARES 65 anos. Profissão: Borracheiro(A) Filiação: Faria Soares e Alice Ronkoski Soares Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

DONATILLA MARTINS MAZARI 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Presciliano Goncalves Martins e Tiburcia Biscaia Martins Cônjuge: Walter Oliveira Mazari Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Terça-Feira, 2 de abril de 2019

ANESIO GOMES LEITAO 84 anos. Profissão: Militar Filiação: Carlos Gomes Leitao e Martinha Gomes Dos Santos Cônjuge: Maria Da Piedade Leitao Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO 84 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Miguel De Paula Xavier e Alice Guimaraes De Paula Xavier Cônjuge: Aristides Athayde Cordeiro Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

FLORINDA PAVELSKI 81 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Carlos Kalinovski e Cecilia Kalinovski Cônjuge: Andre Pavelski Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

ELIDIA ALVES PINHEIRO 84 anos. Profissão: Atendente Filiação: Joao Alves Carvalho e Matilde Ribeiro Pinheiro Cônjuge: Clemente Alves Martins Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019

LUIS FERNADO MARTINI 71 anos. Profissão: Outros Filiação: Darcy Augusto Martini e Amalia Martini Cônjuge: Nelci Das Gracas Martini Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 16:30h

CARLOS WUNDERLICH 72 anos. Profissão: Outros Filiação: Walter Wunderlich e Herta Wunderlich Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

PAULO FERNANDES DE SOUZA 62 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Zeferino Barbosa De Souza e Leolina Fernandes Medeiros De Souza Cônjuge: Cleuza Aparecida Cavazani Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 2 de abril de 2019 às 10:30h

SALOMEA DA LUZ MAJEVSKI 77 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Thadeu Majevski e Maria Nunes Majevski Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

PAULINA DA FONSECA MOURA 98 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Donatilio Joaquim Boeira e Maria Jose Pereira Da Fonseca Cônjuge: Zozimo Lima De Moura Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 16:00h

MARIA FERNANDES LEITE 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Honorato Leite e Benedita Fernandes Cônjuge: Carlos Correa Leite Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 16:30h

LUIZ CESAR DE ASSUMPCAO 52 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Joao Rodrigues Assumpcao e Dina Rodrigues Costa Cônjuge: Carmen Lucia Assumpcao Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

CARMEM RUTH MENDES 68 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Fermino Antonio Mendes e Ruth Mendes Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

ROSALINA MACHADO 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Aristides Dos Santos e Dormecina Rodrigues Da Silva Cônjuge: Altamiro Machado Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 16:30h

IVO DORIGO 85 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Pedro Dorigo e Natalina Maria Pedro Bom Dorigo Cônjuge: Thereza De Moura Dorigo Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

MARISA DA SILVA DUTRA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Modesto Da Silva e Helena Da Farias Da Silva Cônjuge: Agostinho Dutra Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

ADNAN HUSSEINI 68 anos. Profissão: Massagista Filiação: Hachen Husseini e Chahidee Hachen El Husseini Cônjuge: Hiam Brayt Husseini Local do sepultamento: Mulçumano Jardim De Alla Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 16:00h

ROBSON PAVILAKI 22 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Sergio Pavilaki e Lucia Da Conceicao Pavilaki Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

WALTER ALBERTO 83 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Alberto e Avelina Lazzarini Cônjuge: Olga Lopes Alberto Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

ALCEU SALLES BORDENOSKI 81 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Francisco Bordenoski e Eonidia Salles Bordenoski Cônjuge: Roselis Gerber Bordenoski Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

LUIZ FERNANDO SILVA BAPTISTIM 62 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Mario Baptistim e Lindamir Silva Baptistim Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

ELIZABETH LUIZA BUMILLER HOREVITCH 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Teodoro Xavier Bumiller e Constancia Macioszek Bumiller Cônjuge: Valdemar Horevitch Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 18:00h

LEONYR KOLCZYCKI 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Caron e Rosa Carao Cônjuge: Glaudencio Kolczycki Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

JUCARA CHAVES BUENO 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Armando Carvalho Chaves e Gabriela Mendes Carvalho Chaves Cônjuge: Flavio Bueno Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

FRANCISCO DA SILVA REIS 53 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Francisco Dos Reis e Maria Carolina Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 15:00h

ALCEU GONCALVES 79 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Leonco Goncalves e Helena Pereira Goncalves Cônjuge: Maria Rosilda Do Nascimento Goncalves Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

FABRICIO CRISTHIAN EMKE 39 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Alfredo Emke e Zenaide Emke Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

ANGEL DUARTE FONSECA 25 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Jusselio De Paula Fonseca e Regiane Monteriro Duarte Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 10:00h

OLINDA PRESTES VIEIRA 79 anos. Profissão: Governanta Filiação: Antonio Prestes Vieira e Otacilia Do Rosario Prestes Vieira Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 12:00h

NARA ISLEI FAIAD E SILVA 72 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alfredo Aniz Faiad e Alice Da Silva Faiad Cônjuge: Rubens Silva Paula Ctba Pr Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 13:00h

LAUDEMIR DE LIMA 51 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Lauri De Lima e Leonora Salette Bernardo De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 15:00h

VANILDE TEREZINHA KULKA BORKOWSKI 41 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Aloise Kulka e Catarina Kulka Cônjuge: Claudio Antonio Borkowski Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019

PEDRO ANTONIO CHAVES 88 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Ernesto Dias Chaves e Dolores Velloso Cônjuge: Neuza De Carvalho Chaves (Falecida) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

MARCIO NIEPSUI 31 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Jose Niepsui Sobrinho e Maria Lindacir Niepsui Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Segunda-Feira, 1 de abril de 2019

IRACEMA LIMA BIANCO 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Lino Lemes e Jacobina De Camargo Cônjuge: Geremias Bianco Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO 60 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Gervasio Sebastiao Carvalho e Maria Panta Dos Santos Cônjuge: Maria De Fatima Panta Leonardo Carvalho Local do sepultamento: Universal Nec. Ecum.a Vertical Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 14:00h

ANTONIO JOSE MOREIRA 66 anos. Profissão: Atendente Farmácia Filiação: Fermino Moreira e Tereza Moreira Cônjuge: Salete Terezinha Moreira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

TEREZINHA BISCAIA RIBAS 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Biscaia De Oliveira e Francisca Chaves De Oliveira Cônjuge: Alceu Da Cunha Ribas Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 11:00h

VALDIVINA DE PAULA CARDOSO 55 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Jose De Paula Cardoso e Dorvalina Correia Cônjuge: Pedro Cardoso Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

CELIO NOGARI 94 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Feliziano Nogari e Maria De Lourdes Cônjuge: Mariana Torregrosse Nogari Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 12:00h

JULIANO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR 19 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Juliano Augusto Da Silva e Solange Quintanilha Gois Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 09:00h

MARIA PADILHA DE OLIVEIRA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Inacio Guechevski e Helena Damanski Guechevski Cônjuge: Sylvio Padilha De Oliveira Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 10:30h

ADRIANA RADICHESKI RADULSKI 44 anos. Profissão: Outros Filiação: Adao Radicheski e Clara Radicheski Cônjuge: Sidnei Radulski Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 16:00h

FIORISA ALVES BRAZ 77 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Miguel Idalino Borges e Maria Idalina De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 10:00h

JOANA BERNARDINO TOCH 81 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Manoel Saganski De Lima e Sebastiana Saganski De Lima Cônjuge: Alceu Bernardine Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 09:00h

HELENA FRANCISCA DOS SANTOS 73 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Joaquim Francisco Da Silva e Ana Francisca Da Conceicao Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 1 de abril de 2019 às 17:00h

LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES 26 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nada Consta e Sonia De Fatima Da Silva Pires Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 31 de março de 2019 às 15:00h

PAULO CELSO MARTINS TORRES 62 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Francisco Martins Torres e Florisbela Ferraz Torres São Francisco De Paula – Curitiba/Pr Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 31 de março de 2019 às 17:00h

HELOISA MARIA PACHECO LOPES 77 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Castriciano Pacheco De Freitas e Antonina Kras Pacheco Cônjuge: Ari Farias Lopes Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Domingo, 31 de março de 2019 às 16:00h

ADEMAR DA SILVA NETO 74 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Geraldo Francisco Da Silva e Albertina Rosa Cônjuge: Saeco Kashinabara Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 31 de março de 2019 às 16:00h

ALEXSANDRO RODRIGO EVANGELISTA SZAST 20 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Jorge Carlos Szast e Zeni Ceriaco Evangelista Local do sepultamento: Cemitério Da Sede Domingo, 31 de março de 2019 às 17:00h

ROSA MARIA TABORDA DA SILVEIRA MASSANEIRO 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Prestes Da Silveira e Eva Taborda Da Silveira Cônjuge: Paulo Osni Massaneiro Local do sepultamento: A Definir Domingo, 31 de março de 2019 às 17:00h