Fala, Rene Garcia

“Renê “Carioca” Garcia Júnior tem 30 dias para responder ao pedido de informações aprovado pela Assembleia, caso contrário pode ser enquadrado por crime de responsabilidade

A Assembleia Legislativa aprovou requerimento apresentado pela deputada Maria Victoria (PP), no qual pede informações ao secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior, sobre divergências entre os números apresentados pela ex-governadora Cida Borghetti no discurso de transmissão de cargo e os citados pelo secretário na audiência pública de prestação de contas realizada no plenário no último dia 27 de fevereiro.

No documento, Maria Victoria lembrou que a ex-governadora afirmou ter deixado mais de R$ 5 bilhões no caixa do Poder Executivo, com superávit de mais de R$ 2 bilhões e cerca de R$ 400 milhões em recursos livres, enquanto para o secretário os recursos livres seriam de R$ 197,6 milhões.

Fim da mamata

Tem gente esbravejando. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou hoje parecer favorável à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que prevê o fim da aposentadoria de ex-governadores. O relatório do deputado Homero Marchese (PROS), mudou o texto original proposto por Ratinho Jr, para acabar com o pagamento da verba já para os atuais beneficiários. A princípio, a proposta encaminhada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) previa que a extinção do pagamento mensal de R$ 30.471,11 valeria para os futuros ex-governadores. Marchese, porém, considera que é possível acabar com o benefício para os que já recebem, pois no entender dele não há direito adquirido nesse caso.

Muito privilégio

Atualmente, 12 ex-governadores, viúvas ou dependentes recebem esse salário vitalício, independentemente do tempo quem que permaneceram no cargo. Entre os beneficiários estão Paulo Pimentel, Emilio Gomes, João Elísio Ferraz de Campos, Mário Pereira, Jaime Lerner, Roberto Requião, Orlando Pessuti e Beto Richa. A ex-governadora Cida Borghetti (PP), que deixou o cargo em 31 de dezembro, após sete meses no comando do Estado, também já requereu a verba. Para o relator do projeto, não se trata de um direito adquirido porque não há previsão constitucional para este efeito desde 1988.

Estatística do horror

Paraná lidera número de mortes de jovens por arma de fogo na região Sul. A cada 60 minutos, uma criança ou um adolescente morre no Brasil em decorrência de ferimentos por arma de fogo. Entre 1997 e 2016, mais de 145 mil jovens com até 19 anos faleceram em consequência de disparos acidentais ou intencionais, como em casos de homicídio e suicídio. No Sul, o número de mortes de jovens paranaenses representa mais do que a metade do registrado na região, com mais de 51,87% do total de 15.636 óbitos registrados no período.

Ranking maldito

Em âmbito nacional, o Paraná aparece como o sexto estado brasileiro a contabilizar o maior número de óbitos na faixa etária pesquisada, no período. Ao todo foram 8.111 mortes. À frente estão, por ordem decrescente, São Paulo (21.864), Rio de Janeiro (19.220), Bahia (13.813), Pernambuco (12.747) e Minas Gerais (11.214). Os dados fazem parte de um levantamento divulgado nesta quarta-feira (20) pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Vai a Júri

Ex-prefeito que desviou cilindro de oxigênio para bombear chope vai a júri popular. A Justiça determinou que José Claudio Pol, ex-prefeito de Luiziana, no centro-oeste do Paraná, vá a júri popular pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e peculato – que é a apropriação de recursos ou bens públicos. Cabe recurso. Pol, que foi prefeito entre 2009 e 2012, é acusado de desviar um cilindro de oxigênio de uma unidade de saúde para usar em um barril de chope, durante uma festa particular na casa dele, na passagem de ano de 2012 para 2013.

Morte causada

De acordo com Ministério Público do Paraná (MP-PR), a falta do equipamento contribuiu para a morte de uma paciente da cidade que precisou ser transferida de ambulância para Campo Mourão, a 30 km de Luiziana. O cilindro de oxigênio aparece em fotos publicadas por familiares do ex-prefeito em uma rede social à época dos fatos.

Renan é alvo de Rachel

Alvo de 14 inquéritos e duas denúncias no STF, Renan Calheiros deverá enfrentar novas investigações, reforçadas agora com base na delação dos lobistas Jorge e Bruno Luz. Segundo O Globo, o senador está no pacote de 18 novos inquéritos pedidos por Raquel Dodge na última segunda. Ele e seu grupo políticos são suspeitos de receber propina de R$ 11,5 milhões de contratos de navios-sonda comprados pela Diretoria Internacional da Petrobras.

Defesa contesta

A defesa diz que Calheiros não encontra Jorge Luz há mais de vinte anos e que a Polícia Federal já descartou as acusações feitas por ele em outro inquérito.

Mourão dá o troco

O general Hamilton Mourão, em encontro com a comunidade judaica, comentou os ataques de Olavo de Carvalho: “Sou aberto ao diálogo, às críticas, mas não aceito ofensas pessoais.”

Militares custam mais

Os militares representam hoje metade dos gastos da Previdência entre o funcionalismo público, embora representem apenas 31% do quadro. Os dados são do último Relatório de Acompanhamento Fiscal, divulgado pela Instituição Fiscal Independente, do Senado Federal. De acordo com o estudo, dedicado especialmente à reforma da Previdência, hoje a União gasta R$ 43,9 bilhões com pensões e aposentadorias para cerca de 300 mil militares e pensionistas, enquanto despende R$ 46,5 bilhões para 680 mil servidores do regime civil. As Forças Armadas ficaram de fora da primeira proposta da reforma enviada ao Congresso pelo governo em fevereiro. É previsto que o governo envie hoje a proposta.

Sanepar deve ser multada

O Deputado Estadual Requião Filho (MDB/PR) apresentou um projeto esta semana na Assembleia Legislativa do Paraná que propõe multar a Sanepar em casos de falha ou interrupção no fornecimento de água à população por mais de 24 horas, caso não tenha enviado comunicado oficial antecipado ao estabelecimento ou não comprove que o desabastecimento foi provocado por algum caso fortuito ou motivo de força maior.

Austeridade em Itaipu

Sente-se uma quebra de expectativas, um certo desconsolo, entre os políticos que se acostumaram a obter favores, sinecuras e que tais na binacional Itaipu. Mudou a linha, muda tudo. Há menos de um mês no cargo, o novo presidente da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, já começou a pôr em prática o que considera sua missão: gerir bem a usina, melhorando o emprego do uso de recursos como uma ação de responsabilidade e de respeito ao consumidor que paga a conta da energia elétrica.

Sem mordomias

Silva e Luna reuniu o corpo gerencial da Diretoria Geral para anunciar o redirecionamento e a revisão das normas de patrocínio e convênios para garantir o melhor uso dos recursos. Também haverá uma revisão, já iniciada, de todos os programas desenvolvidos pela usina binacional, para se avaliar quais devem ser mantidos ou enxugados. Além disso, Silva e Luna está estudando a devolução de funcionários de outros órgãos públicos que atuavam principalmente como requisitados.

Boca Aberta detona Gleisi

O deputado federal Boca Aberta (PROS-PR) usou a tribuna Câmara dos Deputados para bombardear o Partido dos Trabalhadores (PT), em especial a deputada Gleisi Hoffmann. O discurso vem dois dias após Boca Aberta ter participado, em Curitiba, de uma reunião organizada por dirigentes petistas. O deputado londrinense disse que Gleisi se aproveitou se sua participação na reunião, para ligá-lo ao PT. A deputada publicou a participação de Boca Aberta no evento em suas redes sociais, o que irritou o deputado que por isso, recebeu centenas de críticas.

Homero defende Lava Jato

O deputado Homero Marchese fez uma defesa da Operação Lava Jato em pronunciamento na Assembleia Legislativa, na tarde desta terça-feira, 19. O deputado classificou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter com a Justiça Eleitoral a competência para julgar crimes conexos aos eleitorais, como um “ataque à Operação Lava Jato e ao combate à corrupção”.

Fazendo de conta

Quem acompanhou as andanças de Carlos Bolsonaro na segunda-feira (18) em Brasília, entre o Palácio do Planalto e o Congresso, enquanto o vice em exercício Hamilton Mourão estava em São Paulo na ausência de Bolsonaro, chegou à conclusão de que o filho do presidente havia resolvido posar de “representante especial” do Chefe do Governo – sem ter feito nada em torno disso. Ele publicou que estava em Brasília “para desenvolver linhas de produção solicitadas pelo presidente” e ninguém sabe o que era – e foi – isso. Carlos também disse que “discutiu a reforma da Previdência e outros assuntos” – e ele não tem conhecimento do conteúdo total da proposta. Passou o dia “fazendo de conta”, o que mereceria mais sérios estudos de comportamento.

Terça a quinta

Carlos Bolsonaro dificilmente comparece à Câmara dos Vereadores, no Rio, que funciona para valer entre terça e quinta-feira. Não é descontado: justifica “missões especiais” ou até mesmo apresenta atestado médico. Nem sabe o que anda sendo votado por lá. Mas avisa que não quer cargo no governo, como fez nesses dias no programa de Leda Nagle, no YouTube. Para os mais chegados – e são poucos – na cabeça de Carlos é mais ou menos assim: se um irmão está com o pai em viagem, outro no Senado, “alguém tem de tomar conta do cavalo”.

Beija-mão

No jantar na embaixada do Brasil em Washington, comandada por Sérgio Amaral, Bolsonaro ergueu um brinde aos discutido Olavo de Carvalho, cujo poder ninguém sabe de onde sai. Pior que isso: de militares (até o general Augusto Heleno) ao ministro Sérgio Moro, toda a caravana brasileira rendeu-se a um verdadeiro beija-mão do ex-astrólogo. Alguns teriam até pensado em lhe pedir um mapa astral sobre o futuro do governo Bolsonaro.

Citação especial

No discurso (ainda nos mesmos moldes da campanha) de Jair Bolsonaro em Washington a empresários, oferecido pela Câmara Americana de Comércio, o presidente brasileiro, quando citou alguns de seus ministros, esticou os salamaleques em direção a Augusto Heleno, general do GSI. Era um sinal de reaproximação. Nos últimos dias, havia repelido alguns dos conselhos de Heleno, que resolvera sair desse circuito e até avisara outros militares, simplesmente porque Bolsonaro não queria se mexer de suas posições. Em Washington, o Chefe do Governo, diante de qualquer situação mal definida, tem repetido sua frase favorita nas últimas hora: “Chama o Heleno, vamos ver como ele resolve isso”.

Apelido

Nas redes sociais, internautas se divertem tentando encontrar um apelido para o avião presidencial. Os favoritos, até agora, são “Bozo One” e “AeroMito”.

Candidato

Carlos Lupi, presidente do PDT, quer lançar candidatos a prefeito na maioria das capitais brasileiras no ano que vem. Para Recife, já se convenceu que o recém-eleito deputado federal Tulio Gadelha é o ideal. Ele é namorado de Fátima Bernardes e Lupi já enxerga a apresentadora do programa Encontro (vai ganhar outro à tarde) como seu principal cabo eleitoral.

Protesto

Os admiradores do ministro Sérgio Moro estão protestando nas redes sociais a aproximação dele com Olavo de Carvalho que, no passado, tratou de ofendê-lo na internet. Moro até disse que leu o livro Jardim das Aflições, de Carvalho, achando-o “denso”. Detalhe: Moro não leu, apenas folheou o livro e não se atreveu a continuar.

Crise familiar

Luiz Frias, presidente do Grupo Folha, conseguiu o apoio da acionista Fernanda Diamant, viúva de Otávio Frias, derrubou a irmã Maria Cristina Frias da direção da Folha de S.Paulo, terminou com sua coluna Mercado Aberto e colocou Sérgio Dávila em seu lugar. Maria Cristina, que só soube através de comunicados internos, está constituindo advogados e vai á guerra, denunciando que o irmão Luiz não vê futuro para a Folha pretendendo fechar o jornal no médio prazo, ficando apenas na versão digital.

De volta

Depois de dez anos, quem está retornando à Rede TV é Olga Bongiovanni, conhecida e competente profissional especialmente no comando de programas femininos.

Bettina na guerra

A CVM está em guerra contra a Empiricus, que está por trás da propaganda da Betinna (é sua funcionária) que, em três anos, conforme anuncia na televisão, aos 22 anos, multiplicou R$ 1.520 para R$ 1,042 milhão (rendimento impossível, alvo de chacotas nas redes), acha que a companhia não pode operar nesse mercado e engana eventuais clientes. Agora, Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor e órgãos que regulam publicidade estão entrando em campo. A Empiricus é sócia do site O Antagonista e se define como “publicadora de conteúdos financeiros”.

Testemunho

O ministro Paulo Guedes, da Economia, em seu discurso na Câmara de Comércio Americana, ganha uma recaída no estilo de Bolsonaro e resolveu também se declarar aos Estados Unidos: “O presidente ama os americanos. Eu também. Adoro jeans, Coca-Cola, Disneylandia…”. Alguns empresários esboçaram um sorriso; outros, não acharam graça como também não riram quando Bolsonaro disse, em seu discurso, que não é “homofóbico”.

Conversa a dois

Enquanto Bolsonaro estava nos Estados Unidos, a primeira agenda do vice em substituição ao presidente Hamilton Mourão foi uma visita ao governador João Doria, em São Paulo, “para aproximar relações com os estados”, conforme sua própria definição. Mourão garantiu que “não foi um encontro político”. Depende, claro, do que ele considera “um encontro político”: os dois falaram do governo Bolsonaro, dos filhos, de alguns ministros, dos militares que lotam repartições e até de eleição 2022. Fala-se que, se não houver reeleição, Mourão poderia ser candidato; de outro lado, Doria já se considera candidato – com reeleição ou não.

Tudo dominado

Os grandes grupos internacionais de cargas expressas acabaram indo atrás dos Correios, Fedex, DHL e outros começam a aumentar seus preços com reajustes próximos aos da estatal, perto de 8%. Resumo da ópera: os usuários desses serviços, começando pelas redes varejistas, não terão mais para onde correr. “Tá tudo dominado”, conforme refrão de conhecida música funk.

Jogo no Nordeste

Os novos controladores da Costa do Suípe estão apostando que o governo Bolsonaro vai mesmo liberar a volta do jogo na Brasil. O fundo Aviva Algar já tem projeto pronto e até um sócio internacional comprometido para transformar o resort baiano numa espécie de pequena versão de Las Vegas lá de cima.

Dízimo digital

Quem diria: o Banco Renner, controlado pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, está se preparando para entrar no mercado de criptomoedas. Seus concorrentes estão de olho: acham que Macedo vai criar, de certa maneira, o dízimo digital.

Quem manda

Quem ouviu o discurso do chanceler Ernesto Araújo na Câmara Americana de Comércio, em Washington, lembrou de Dilma Rousseff: ele usou tantas metáforas e misturou religião com relações exteriores e o resultado foi que ninguém entendeu nada. Araújo, a propósito, não manda no Itamaraty. Quem manda é Eduardo Bolsonaro, que já assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos deputados. Além dele, também mandam lá os militares. Há dias, em novo momento de crise com a Venezuela (Bolsonaro falou sobre a situação em seu discurso), o Chefe do Governo ligou para o chanceler: “Não faça, nem diga nada sobre a Venezuela, sem ouvir os generais”.

Em campo

Na reserva, na condição de consultor do GSI, ao lado de Augusto Heleno, o general aposentado (e doente) Villas Boas, finalmente acabou se convencendo de que tem de conversar com Bolsonaro para valer, exigindo que ele adote posturas presidenciais. Ou seja: menos tuites, menos filhos, menos criticas pessoais, menos tropeções em discursos, menos tons de campanha, só para começo de conversa. Detalhe: Villas Boas não está convencido de que terá sucesso.

Procura-se

Pensando nas eleições municipais, o governo Bolsonaro acompanha o Almanaque do Exército. É lá que se sabe quem foi promovido, levou carona ou se recolheu à reserva. Todas as movimentações da Força estão ali, como também nos almanaques da Marinha e da Aeronáutica. É deles que poderão ser extraídos candidatos a prefeituras do interior, conforme desejo do Chefe do Governo de distribuir candidatura militares pelo Brasil inteiro.

Reclamação

Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem se queixado a Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, que vem recebendo ofensas nas redes sociais de bolsonaristas. Ele considera inadmissível ser atacado porque é principal articulador do reforma previdenciária no Congresso. E suspeita que os ataques estejam sendo coordenados por Carlos Bolsonaro, que nunca “foi com a minha cara”.

Comemoração

O aniversário do golpe de 1964, no próximo dia 31, será comemorando, com discrição, no interior dos quartéis espalhados pelo país. Nada de excesso.

Mandando recado

O Centrão quer demonstrar que tem poder de fogo e vai mandar um recado para militares do poder. O bloco quer propor uma emenda à reforma dos militares impedindo que integrantes da reserva acumulem cargos. Se aprovada – é pouco provável, mas cria um clima de tensão – a medida afetaria metade dos membros do governo de Jair Bolsonaro. Esse também seria um recado para quem procura acordos para a aprovação da reforma da Previdência.

Aniversário

O ex-ministro da Casa Civil (era cotado, na época, para substituir Lula, depois do segundo governo), José Dirceu, festejou seus 73 anos no sábado (16), cercado de amigos e familiares, ninguém muito conhecido nas hostes petistas. Ele sabe que logo voltará à prisão (provavelmente em junho) e sentiu especialmente a falta de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Era um churrasco e quem foi, levou bebidas.

Reunião

Nesta semana Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se reuniu com alguns governadores, alguns deles opositores do governo, para discutirem sobre a reforma da Previdência. Entre eles, Ronaldo Caiado (Goiás), Camilo Santana (Ceará), Wellington Dias (Piauí) e Renan Filho (Alagoas). Maia quer se reunir com todos os governadores e tratar do mesmo assunto.

O buraco é mais embaixo

Depois do encontro com Rodrigo Maia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado disse que a reforma da Previdência é somente a ponta de um iceberg. “Precisamos enxergar resultados concretos para os estados. Não adianta só corrigir a Previdência da União, já que estados e municípios têm Previdência própria. Precisamos achar critérios para melhorar os estados rapidamente”.

Fora também

Mariana Ferrão também está fora da Globo. Depois da demissão de Fernando Rocha seu parceiro na apresentação do Bem Estar, o clima ficou pesado. A apresentadora usou seu perfil nas redes sociais para fazer o comunicado de sua saída. O Bem Estar deve deixar de existir entre abril e junho, podendo se tornar um quadro dentro do programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Morando fora

A atriz Leticia Lima, que ficou conhecido pelo Porta dos Fundos, aproveitando sua fase solteira, depois se separar da cantora Ana Carolina, aproveitou para tirar um ano sabático. Mudou de visual adotando franja e mudou-se para Estados Unidos, dividindo entre Califórnia e Los Angeles. Ela conta que irá aproveitar este período para estudar e aperfeiçoar o inglês. E por lá começou a praticar Ioga.

Frases

“Não podemos criar ódios entre nós. Canalhices e cretinices, como disse Gilmar Mendes, não podem ser admitidos.”

Dias Toffoli, presidente do STF