A FAE Centro Universitário preza pela excelência do ensino e pela formação inovadora e humanista. Por meio do FAE LAB, permite aos seus estudantes aliar a teoria à prática de maneira inovadora e empreendedora. Para ampliar ainda mais essa experiência acadêmica, a FAE inaugurou, na última sexta (8), em parceria com a Renault, o Renault LAB.

O novo espaço conta com uma linha de produção simulada que agora está disponível para os cursos de graduação e de pós da Instituição e também para a formação de colaboradores Renault, promovendo assim a troca de conhecimento e a aproximação entre academia e mercado, como explica nosso pró-reitor de Pesquisa, Ensino e Extensão, Everton Drohomeretski.

“Aproximar nossos alunos de problemas reais, seja levando-os à indústria ou trazendo-a até nós faz com que o aprendizado esteja apoiado em situações que de fato acontecem na rotina de uma grande empresa. Dar ao futuro engenheiro a chance de atuar com a manufatura enxuta promove interdisciplinaridade e traz, de fato, a realidade de mercado ao meio acadêmico, exigindo agilidade, comunicação e trabalho em equipe, entre outros skills, característicos do profissional 4.0”.

No laboratório, os alunos vão poder conhecer melhor os fluxos de produção, realizar diagnósticos de sistemas industriais, identificar desperdícios, aprender sobre melhorias de processos e aumento de performance.

“Esta parceria entre empresa e mundo acadêmico é muito importante para nós. Tanto a aquisição de novos conhecimentos e inovações vindas da academia quanto a atualização das necessidades do mundo industrial para o mundo acadêmico formam uma relação ganha-ganha. A concretização desta parceria entre a FAE e a Renault nos deixa orgulhosos e confiantes”, aponta Luiz Quinalha, vice-presidente de fabricação da Renault para a América.

Estiveram presentes no evento representando a FAE o reitor da FAE Centro Universitário e diretor-geral do Grupo Educacional Bom Jesus, Jorge Apóstolos Siarcos, o diretor de campus, Marco Antonio Pedroso, o pró-reitor administrativo da FAE, Eros Pacheco Neto, e o coordenador do projeto FAE Social, Frei Claudino Gilz.